伙記辦大事劇情劇透｜第1-5集 巡警楊明妄顧人命重演「人肉路障」

《伙記辦大事》劇情劇透：以九龍東交通部作背景的《伙記辦大事》拍攝於2019年，重演多樁充滿爭議的交通案件，集時裝懸疑、警匪、律政炒埋一碟，由歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯及陳瀅領銜主演，仲有楊明、敖嘉年、賴慰玲及鄭子誠聯合演出，係《創世紀》監製邵麗瓊回巢無綫之作：

文：東方新地 圖：TVB.com