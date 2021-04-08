伙記辦大事劇情劇透｜第1-5集 巡警楊明妄顧人命重演「人肉路障」
文：東方新地 圖：TVB.com
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G4負責護送外國政要，歐陽震華、何啟南為搏升職，爭相表現。政要私會情人，被八卦記者追蹤。記者謊報酒店埋有炸彈，欲引出政要，被歐陽震華識破，以一招金蟬脫殼化解危機，成為提拔升職的首選。物流公司太子女陳瀅抬着換成散錢的三百萬現金，到警局引人圍觀，痛罵歐陽震華拆散自己家庭（陳瀅係楊卓娜個女）。歐陽震華飽受流言蜚語攻擊，升職夢碎。高級警司張國強遊說歐陽震華調職東九龍交通部，但他放不下身為G4的驕傲……陳瀅觸犯交通規則被警察截停，律師馬德鐘突然出現……
《伙記辦大事》第二集劇情 (04/13) ：賴慰玲感化歐陽波比
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《伙記辦大事》第三集劇情 (04/14) 楊明撞傷途人！偵查歌星撞車案
歐陽震華到交通意外調查組上任，卻發現老對頭狄克也調任交通部。歐陽震華接手調查天王巨星嘉輝撞車案，嘉輝的妻子袁佩、情人錢瑪莉互不相讓，指控對方才是幕後元兇。交通部警員楊明巡邏途中，猝不及防撞上路邊撲出的途人，被撞者非但不追責，反而逃逸。楊明在附近搜尋被撞者，再次巧遇少時戀人陳瀅。歐陽震華助楊明調查，鎖定被撞者竟是袁佩。嘉輝撞車案案情一時難以明朗，唯一曙光是嘉輝最新寫就的遺書，卻偏偏不知所蹤……
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歐陽震華、楊明聯手調查巨星嘉輝撞車案。楊明為尋找嘉輝遺書，借機接觸陳瀅，勾起往日回憶，但陳瀅表現決絕。馬德鐘邀請陳瀅到家中飲冰滴咖啡，並歸還小型手提箱，陳瀅意外發現箱內有楊明尋找的重要證物。陳瀅把證物遺書歸還，楊明大受感動。重案組警司黃子雄向歐陽震華打探萬綺雯為人，歐陽震華憶起與萬綺雯的相識經過。歐陽震華查出撞車案真相，在袁佩、瑪莉面前分析，以為會獲萬綺雯讚賞，卻被責怪只顧破案快感，不理當事人的感受。
《伙記辦大事》第五集劇情 (04/16) 瘋警楊明設置「人肉路障」
歐陽震華在楊卓娜墳前巧遇陳瀅，被陳瀅怒斥是破壞別人家庭的第三者。楊明執勤時追捕一超速車輛，試圖利用私家車作為路障，加以攔截。不料超速車並未煞停，直衝向私家車，最終釀成車禍。事件掀起輿論，各路媒體紛紛指控楊明枉顧市民生命安全，不惜使用「人肉路障」。楊明遭到上司指責，不得已接受內部調查，被調往文職，就連歐陽震華也擺出臉色，讓楊明有所反思……楊明借醉找到陳瀅，重提當年情事；陳瀅心有波瀾，卻終究沒有答話……