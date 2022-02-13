《十八年後的終極告白》大結局第16至20集劇情 譚俊彥「黑化」再次犯案 !
十八年後終極告白 大結局劇透慎入！
譚俊彥飾演的主角Sam在結局周正式「黑化」，不惜為了脫罪而犯下更多案件，林嘉華飾演的阮進，發現林朗生的犯罪證據後，二人相約十八年前兇殺案的舊校舍內了斷恩怨，陳山聰飾演的「阿一」趕至⋯⋯
《十八年後的終極告白》第十六集劇情(05/11)譚俊彥害死女友阿媽唔知點好
朗生對警方未有發現自己與瘋狂保安賴國明的死有關，放下心頭大石，而敬一、家富、永興為十八年前終「真相大白」並解除威脅，也鬆口氣雨過天青，正當各人開展新生活，朗生的惡夢開始⋯⋯麗瑾、阮進無法接受淑嫻之死，父女關係更加惡劣，朗生順理成章成了二人中間的緩衝，此時阮進卻無意間找到「黎世達」，更發現Sam等人似有隱瞞⋯⋯麗瑾經歷喪母之痛，又與阮進鬧翻，將所有感情寄託朗生身上，而朗生決定用一生的愛好好補償她……
《十八年後的終極告白》第十七集劇情(05/12)陳山聰再被推做替死鬼
阮進喪妻後人生再無寄託，唯有繼續追查十八年前殺死啟思的真兇，卻因而發現朗生對十八年前的往事處處隱瞞⋯⋯鏡叔受友齊唆罷利用空殼公司上市謀利並找來敬一當替死鬼，敬一因為道義不能違抗鏡叔，騎虎難下⋯⋯
潔貞發現家富似對自己有意，歉疚造成誤會，向家富表明只當他是亡夫的朋友，家富失戀眼淚心內流⋯⋯警方把淑嫻的遺物交予麗瑾，朗生卻發現自己的物件竟包含其中，遂千方百計想取回……
《十八年後的終極告白》第十八集劇情(05/13)Sam「做假數 」急搵快錢潛逃
麗瑾對警察工作失去當初的熱忱，提議Sam一起離開香港過新生活（今集二人有激烈床戰上演）。
纏綿過後，Sam擔心終有日會東窗事發，為求賺快錢與麗瑾離開，不惜替鏡叔、友齊的空殼公司做假帳核數，更答應跟曹伯晟同流合污，以半年時間賺取外國無憂的生活，敬一眼見朗生越陷越深，卻又無從勸阻⋯⋯阮進接近家富成功套料，懷疑啟思的死與七子有關，更孤注一擲到醫院找世達⋯⋯
麗瑾意外發現淑嫻的遺物中，竟有與Sam同款的匙扣，直接追問朗生……
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《十八年後的終極告白》第十九集劇情(05/14)家倩被捉走做人質、朗生殺人證據終於浮現！
阮進為追查十八年前殺死啟思的真兇變得瘋狂，及後發現真兇原來是已死的國明，徹底崩潰，直至警方懷疑國明殺害淑嫻時或有「同黨」，更對Sam起疑，潛入Sam家，卻被麗瑾發現所阻⋯⋯
Sam大感不妙，想立即離開香港，卻遭伯晟要脅阻止，進退維谷⋯鏡叔因上市計劃失敗，歸咎友齊。友齊不甘被凌辱，竟先下手為強對付鏡叔，更捉走家倩，藉以誘殺敬一，敬一殺死友齊後，被江湖人馬及警方追緝⋯⋯
《十八年後的終極告白》第二十集劇情(05/15)朗生、敬一、阮進終極告白！
商業罪案調查科立案調查伯晟，Sam心知遲早查到自己頭上，認為離港一事不能再拖，遂向麗瑾謊稱要公幹，決定先行離開。
就在Sam準備離港前夕，收到麗瑾電話，指阮進堅稱有證據證明淑嫻遇害當刻，Sam生身在肇事船上。Sam震驚不已，決定找阮進游說，可是一切已太遲，原來是阮進與女兒設局迫Sam講出真相。此時，敬一亦趕來，要阻止朗生一錯再錯⋯⋯
下星期首播：新劇《飛虎之雷霆極戰》1-30集劇情 黃宗澤、吳卓羲、馬國明角色介紹！
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常見問題
《十八年後的終極告白2.0》何時開拍？劇情有何特別？
《十八年後的終極告白2.0》 為《十八年後的終極告白》的續集，班底一樣但故事無關聯，播放日期及劇情請按此收看。