tamSam

《十八年後的終極告白》大結局第16至20集劇情 譚俊彥「黑化」再次犯案 !

劇情
東方新地

劇集《十八年後的終極告白》大結局劇透慎入！視帝譚俊彥的舊作《十八年後的終極告白》在馬來西亞八度空間重播，2月19日即將播放大結局，譚俊彥飾演的主角Sam在結局周正式「黑化」，隱瞞的秘密由18年前殺人埋屍、變成涉及害死江欣燕的懸案，不惜為了脫罪而犯下更多案件，而林嘉華飾演的阮進，竟在妻子遺物中發現屬於林朗生的物件⋯⋯

十八年後終極告白 大結局劇透慎入！

譚俊彥飾演的主角Sam在結局周正式「黑化」，不惜為了脫罪而犯下更多案件，林嘉華飾演的阮進，發現林朗生的犯罪證據後，二人相約十八年前兇殺案的舊校舍內了斷恩怨，陳山聰飾演的「阿一」趕至⋯⋯

阮進（林嘉華）親生仔以及妻子的死都與林朗生（Sam）有關，偏偏佢個女就愛上Sam。
阮進（林嘉華）親生仔以及妻子的死都與林朗生（譚俊彥）有關，偏偏佢個女就愛上Sam。
朗生手持染血士巴拿，到底仆死咗邊個？
Sam手持染血士巴拿，將賴國明殺死後放火燒船，卻令到被收藏在旅行箱的Madam阿媽（江欣燕）連人帶篋墮海淹死！一次奪取兩命！

十八年後的終極告白》第十六集劇情(05/11)譚俊彥害死女友阿媽唔知點好

朗生對警方未有發現自己與瘋狂保安賴國明的死有關，放下心頭大石，而敬一、家富、永興為十八年前終「真相大白」並解除威脅，也鬆口氣雨過天青，正當各人開展新生活，朗生的惡夢開始⋯⋯麗瑾、阮進無法接受淑嫻之死，父女關係更加惡劣，朗生順理成章成了二人中間的緩衝，此時阮進卻無意間找到「黎世達」，更發現Sam等人似有隱瞞⋯⋯麗瑾經歷喪母之痛，又與阮進鬧翻，將所有感情寄託朗生身上，而朗生決定用一生的愛好好補償她……

懸疑劇《十八年後的終極告白》譚俊彥、黃智雯首度合作 破解18年前殺人真相
重溫第15集劇情重點：麗瑾四處尋找母親淑嫻不果徬徨無助，警方在沙灘發現一具燒焦屍體⋯⋯無人知道與林朗Sam 有關！
麗瑾經歷喪母之痛，又與阮進鬧翻，將所有感情寄託朗生身上，而朗生決定用一生的愛好好補償她……
麗瑾經歷喪母之痛，又與阮進鬧翻，將所有感情寄託朗生身上，而朗生決定用一生的愛好好補償她……

十八年後的終極告白》第十七集劇情(05/12)陳山聰再被推做替死鬼

阮進喪妻後人生再無寄託，唯有繼續追查十八年前殺死啟思的真兇，卻因而發現朗生對十八年前的往事處處隱瞞⋯⋯鏡叔受友齊唆罷利用空殼公司上市謀利並找來敬一當替死鬼，敬一因為道義不能違抗鏡叔，騎虎難下⋯⋯

鏡叔受友齊唆罷利用空殼公司上市謀利並找來敬一當替死鬼，敬一因為道義不能違抗鏡叔，騎虎難下⋯⋯
鏡叔受友齊唆罷利用空殼公司上市謀利並找來敬一當替死鬼，敬一因為道義不能違抗鏡叔，騎虎難下⋯⋯
下周結局劇情大扭轉！？！
深切悔疚的Sam，最後選了自保⋯⋯

潔貞發現家富似對自己有意，歉疚造成誤會，向家富表明只當他是亡夫的朋友，家富失戀眼淚心內流⋯⋯警方把淑嫻的遺物交予麗瑾，朗生卻發現自己的物件竟包含其中，遂千方百計想取回……

十八年後的終極告白》第十八集劇情(05/13)Sam「做假數 」急搵快錢潛逃

麗瑾對警察工作失去當初的熱忱，提議Sam一起離開香港過新生活（今集二人有激烈床戰上演）。

兩位主角投入演出激情戲⋯⋯
兩位主角投入演出激情戲⋯⋯

纏綿過後，Sam擔心終有日會東窗事發，為求賺快錢與麗瑾離開，不惜替鏡叔、友齊的空殼公司做假帳核數，更答應跟曹伯晟同流合污，以半年時間賺取外國無憂的生活，敬一眼見朗生越陷越深，卻又無從勸阻⋯⋯阮進接近家富成功套料，懷疑啟思的死與七子有關，更孤注一擲到醫院找世達⋯⋯

麗瑾意外發現淑嫻的遺物中，竟有與Sam同款的匙扣，直接追問朗生…… 《十八年後的終極告白》大結局第16至20分集劇情 – 林朗生「黑化」再次犯案、陳山聰為好友犧牲？！

結局劇情更新：《 十八年後的終極告白》劇透：老妝曝光！七兄弟死剩兩個！偽君子譚俊彥成魔之路

《十八年後的終極告白》大結局第16至20分集劇情 – 林朗生「黑化」再次犯案、陳山聰為好友犧牲？！
老妝曝光！七兄弟死剩兩個！偽君子譚俊彥成魔之路

十八年後的終極告白》第十九集劇情(05/14)家倩被捉走做人質、朗生殺人證據終於浮現！

阮進為追查十八年前殺死啟思的真兇變得瘋狂，及後發現真兇原來是已死的國明，徹底崩潰，直至警方懷疑國明殺害淑嫻時或有「同黨」，更對Sam起疑，潛入Sam家，卻被麗瑾發現所阻⋯⋯

Sam大感不妙，想立即離開香港，卻遭伯晟要脅阻止，進退維谷⋯鏡叔因上市計劃失敗，歸咎友齊。友齊不甘被凌辱，竟先下手為強對付鏡叔，更捉走家倩，藉以誘殺敬一，敬一殺死友齊後，被江湖人馬及警方追緝⋯⋯

殺過人嘅Sam，多咗著黑衫。
殺過人嘅Sam，多咗著黑衫。

十八年後的終極告白》第二十集劇情(05/15)朗生、敬一、阮進終極告白！

商業罪案調查科立案調查伯晟，Sam心知遲早查到自己頭上，認為離港一事不能再拖，遂向麗瑾謊稱要公幹，決定先行離開。

就在Sam準備離港前夕，收到麗瑾電話，指阮進堅稱有證據證明淑嫻遇害當刻，Sam生身在肇事船上。Sam震驚不已，決定找阮進游說，可是一切已太遲，原來是阮進與女兒設局迫Sam講出真相。此時，敬一亦趕來，要阻止朗生一錯再錯⋯⋯

《十八年後的終極告白》大結局第16至20分集劇情 – 林朗生「黑化」再次犯案、陳山聰為好友犧牲？！

家富只係一廂情願⋯⋯
家富是否去到尾都係一廂情願？
家倩在靈位前做手語⋯⋯係邊位死咗？
家倩在靈位前做手語⋯⋯係邊位死咗？

&t=191s

呢幾年殺咗咁多人，都攰喇⋯⋯
呢幾年殺咗咁多人，都攰喇⋯⋯

下一頁：a href=

下星期首播：新劇《飛虎之雷霆極戰》1-30集劇情 黃宗澤、吳卓羲、馬國明角色介紹！

相關文章：黃宗澤、馬國明、吳卓羲相隔16年再合作 《飛虎之雷霆極戰》見證小鮮肉變熟男

有片：《十八年後的終極告白》結局劇透慎入！陳山聰爆內情、網民忖測Final Boss係譚俊彥！

常見問題

《十八年後的終極告白2.0》何時開拍？劇情有何特別？

十八年後的終極告白2.0》 為《十八年後的終極告白》的續集，班底一樣但故事無關聯，播放日期及劇情請按此收看

撰文：東方新地圖片來源：TVB.com

讀者留言

熱門文章

 