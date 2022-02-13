《十八年後的終極告白》大結局第16至20集劇情 譚俊彥「黑化」再次犯案 !

劇集《十八年後的終極告白》大結局劇透慎入！視帝譚俊彥的舊作《十八年後的終極告白》在馬來西亞八度空間重播，2月19日即將播放大結局，譚俊彥飾演的主角Sam在結局周正式「黑化」，隱瞞的秘密由18年前殺人埋屍、變成涉及害死江欣燕的懸案，不惜為了脫罪而犯下更多案件，而林嘉華飾演的阮進，竟在妻子遺物中發現屬於林朗生的物件⋯⋯