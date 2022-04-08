反起跑線聯盟大結局｜1-15集劇情/角色簡介：梁詠琪反起跑 潘燦良救樂悠悠

《反起跑線聯盟》由劉偉恒監製兼執導的ViuTV新劇，將接檔話題劇《940920》於3月21日（周一）首播，並由梁詠琪、周家怡、潘燦良、強尼主演，袁富華、陳曼娜、陳欣妍、Locker 林家熙、練美娟、梁業、岑珈其、袁綺雯、薛國斌、李炘頤聯合主演。以現今社會父母對子女的教育理念為主題，同時以親子關係帶起觀眾的同感，相信此劇必定會引起話題！