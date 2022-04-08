反起跑線聯盟大結局｜1-15集劇情/角色簡介：梁詠琪反起跑 潘燦良救樂悠悠
《反起跑線聯盟》大結局於4月8日晚上9:30播放!
反起跑線聯盟｜1-5集劇情劇透：梁詠琪決做全職媽媽、潘燦良怪獸爸引發家長舌戰
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反起跑線聯盟大結局｜11-15集劇情劇透：潘燦良周家怡校長齊拯救樂悠悠
《反起跑線聯盟》劇情介紹：
《反起跑線聯盟》講述一班拒絕成為「怪獸家長」的父母和要求子女贏在起跑線上的「虎爸虎媽」在校園展開一場教育理念之爭。
以現今社會父母對子女的教育理念為主題，所有人都望子成龍，個個要贏在起跑線！一出世就要學盡全世界語言，幫兒女報名參加所有興趣班，這樣先可以加強競爭力！但又有一班父母並不想做怪獸家長？一於組成「反起跑線聯盟」，主張要父母和子女一同「CHILL住成長」，要無壓力地長大成人！不過，講就容易，又有一班家長會口不對心，偷偷的幫小朋友報興趣班……劇情圍繞幼稚園發生的，同時反映學校是社會縮影，而且擁有不同理念的家長各施各法，令學校變成角力場。
《反起跑線聯盟》角色人物介紹：「虎爸虎媽」幼稚園展開角力戰
反起跑線聯盟 — 梁詠琪、強尼
此劇是梁詠琪相隔15年參演的首部電視劇，除了在劇中飾演一位「虎媽」，更伙拍強尼做夫妻，擔任劇中主角。
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怪獸爸爸—潘燦良
劇中潘燦良將會與梁詠琪打對台，做一個怪獸家長，認為自己小朋友是尖子。
樂悠悠幼稚園校長—袁富華
樂悠悠幼稚園推行小班教學，鼓勵小朋友自由發揮。
年輕父母—陳欣妍、Locker 林家熙
陳欣妍、Locker 林家熙飾演劇中最年輕的夫妻，因年紀輕輕相愛未準備好做父母，因此劇中會有不少爭嗌場面。
Locker 林家熙表示這是第一次飾演爸爸，初初覺得緊張怕要拍好耐，他稱讚劇中囡囡演技好好，話喊就喊。
單親媽媽—周家怡
周家怡飾演一位單親媽媽，育有一名兒子，擔心自己不是一位好媽媽，而且家庭經濟有負擔。
羅生羅太—肥仔、娟姐
羅生羅太一家三口比較貼地，育有一名兒子，總被一些氣勢洶洶的怪獸家長比下去。
肥仔娟姐於劇中飾演一對夫婦，二人更傳因合作此劇而擦出愛火花，
肥仔與劇中兒子齊齊拉筋做運動，小演員Hayden竟自爆金句「壓我條筋，加五百蚊」等等，令到在場大家不時爆笑。
劇情後期，肥仔扭傷要娟姐幫忙按摩，但被娟姐投訴「食豆腐」。娟姐表示肥仔用演員身份「食佢豆腐」，按摩途中又要求「高啲入啲」，強調是肥仔要求，希望Fans不要呷醋啊！
《反起跑線聯盟》主題曲－ Gigi 梁詠琪《You and Me》MV
梁詠琪除了相隔15年參演的首部電視劇，亦為劇集唱主題曲，更由歌手雷深如J. Arie作曲。歌曲輕快而溫馨的節奏，再加上梁詠琪Gigi溫柔甜美的歌聲，好適合劇集的主題！
常見問題
《反起跑線聯盟》大結局會怎樣?
《反起跑線聯盟》大結局講述潘燦良與一眾家長發起眾籌救樂悠悠…..即睇劇情劇透
《反起跑線聯盟》陳欣妍林家熙飾演怎樣的父母?
陳欣妍林家熙於劇中飾演一對早婚的年輕父母，對湊小朋友經驗不足，亦經常各執己見…詳情請看
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