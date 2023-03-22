和解在後｜15集劇情/角色 Ivy So恆仔擦出火花 組成星級調解團隊
和解在後｜劇情介紹
在這個謠言就是論據， 謊言就是新聞的年代，人們彷彿忘記了最基本的道德價值觀。人與人之間的關係 並不是三言兩語就可以說得通講得明，更絕不是表面看起來這麼簡單。一眾西裝筆挺、字正腔圓、凡事講求「中立」、談吐舉止都散發著專業氣質的調解員之中， 出現了一個「異類」調解員 – 葉志凡（恆仔飾）。他打扮隨意、說話從不修飾、不跟隨體制、常有出位舉動，認為調解的重點不是「中立」，也認為世上沒有絕對的「中立」，時刻警惕著自己要對問題保留敏感度，一心要找出事情背後的隱藏玄機 和解決問題的真實方法。
一天，公司來了一位法律系畢業的年輕女實習生 – 方圓（Ivy So飾） 。她為人黑白分明，講求效率，往往希望用最短時間完成調解。一個主張先感情後調解，一個堅信非黑即白，兩個截然不同的價值觀相互矛盾，相互影響。
和解在後｜恆仔 Ivy So被傳拍劇期間翹手行街
樂隊ToNick嘅主音恆仔（趙善恆）在去年11月完成劇集《和解在後》拍攝後，即刻歸隊出騷加籌備12月中同KOLOR嘅合體騷。早前被傳出與Ivy So翹手行街，當時喺拍劇期間被途人影相擺上網，有網民誤會佢哋拍拖，恆仔聽到爆笑話係劇情嚟。恆仔更笑話今次拍劇係「重肥」又「眾肥」，力讚Ivy [email protected]表現：「香港多咗個超級好嘅女演員！非常之驚為天人！」
和解在後｜角色簡介
趙善恆飾演 –葉志凡
調解員
蘇雅琳Ivy So飾演 –方圓
調解員，法律系畢業Intern
岑珈其飾演 –鍾信立
調解員
李敏飾演 –Amber
調解員
梁祖堯飾演 –何建忠
谷德昭飾演 –莊易
何洛瑤Sica飾演 –Coco
接待員
其他演員：
常見問題
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