和解在後｜15集劇情/角色 Ivy So恆仔擦出火花 組成星級調解團隊

ViuTV原創劇《和解在後》即將於3月27日起，逢周一至週五晚9:30播放，由恆仔（趙善恆）主演兼擔當導演，與駱子康合作！女主角由COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）擔正，搭檔梁祖堯、柯煒林、谷德昭、岑珈其、李敏、Sica（何洛瑤）等人領銜主演，尹光、李麗珍特別演出，此劇為《ViuTV 2023》節目巡禮之一。《和解在後 – 預約面談》製作特輯將於星期六（03/25）晚上9:30播出！