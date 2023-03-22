和解在後

和解在後｜15集劇情/角色 Ivy So恆仔擦出火花 組成星級調解團隊

劇情
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ViuTV原創劇《和解在後》即將於3月27日起，逢周一至週五晚9:30播放，由恆仔（趙善恆）主演兼擔當導演，與駱子康合作！女主角由COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）擔正，搭檔梁祖堯、柯煒林、谷德昭、岑珈其、李敏、Sica（何洛瑤）等人領銜主演，尹光、李麗珍特別演出，此劇為《ViuTV 2023》節目巡禮之一。《和解在後 – 預約面談》製作特輯將於星期六（03/25）晚上9:30播出！

和解在後 ViuTV原創劇《和解在後》即將於3月27日起，逢周一至週五晚9:30播放，由恆仔趙善恆）主演兼擔當導演
ViuTV原創劇《和解在後》即將於3月27日起，逢周一至週五晚9:30播放，由恆仔（趙善恆）主演兼擔當導演（圖片來源：ViuTV官方Facebook）

和解在後｜劇情介紹

在這個謠言就是論據， 謊言就是新聞的年代，人們彷彿忘記了最基本的道德價值觀。人與人之間的關係 並不是三言兩語就可以說得通講得明，更絕不是表面看起來這麼簡單。一眾西裝筆挺、字正腔圓、凡事講求「中立」、談吐舉止都散發著專業氣質的調解員之中， 出現了一個「異類」調解員 – 葉志凡（恆仔飾）。他打扮隨意、說話從不修飾、不跟隨體制、常有出位舉動，認為調解的重點不是「中立」，也認為世上沒有絕對的「中立」，時刻警惕著自己要對問題保留敏感度，一心要找出事情背後的隱藏玄機 和解決問題的真實方法。

一天，公司來了一位法律系畢業的年輕女實習生 – 方圓（Ivy So飾） 。她為人黑白分明，講求效率，往往希望用最短時間完成調解。一個主張先感情後調解，一個堅信非黑即白，兩個截然不同的價值觀相互矛盾，相互影響。

和解在後 一個「異類」調解員 - 葉志凡恆仔飾）遇上一位法律系畢業的年輕女實習生 - 方圓Ivy So飾）
一個「異類」調解員 – 葉志凡（恆仔飾）遇上一位法律系畢業的年輕女實習生 – 方圓（Ivy So飾）（圖片來源：makerville.hk）

和解在後｜恆仔 Ivy So被傳拍劇期間翹手行街

樂隊ToNick嘅主音恆仔（趙善恆）在去年11月完成劇集《和解在後》拍攝後，即刻歸隊出騷加籌備12月中同KOLOR嘅合體騷。早前被傳出與Ivy So翹手行街，當時喺拍劇期間被途人影相擺上網，有網民誤會佢哋拍拖，恆仔聽到爆笑話係劇情嚟。恆仔更笑話今次拍劇係「重肥」又「眾肥」，力讚Ivy [email protected]表現：「香港多咗個超級好嘅女演員！非常之驚為天人！」

和解在後｜角色簡介

趙善恆飾演 –葉志凡

調解員

和解在後 趙善恆飾演調解員 -葉志凡
趙善恆飾演調解員 –葉志凡（圖片來源：ViuTV《和解在後》預告截圖）

蘇雅琳Ivy So飾演 –方圓

調解員，法律系畢業Intern

和解在後 蘇雅琳Ivy So飾演調解員 -方圓
蘇雅琳Ivy So飾演調解員 –方圓（圖片來源：makerville.hk）

岑珈其飾演 –鍾信立

調解員

和解在後 岑珈其飾演調解員 -鍾信立
岑珈其飾演調解員 –鍾信立（圖片來源：makerville.hk）

李敏飾演 –Amber

調解員

和解在後 李敏飾演調解員 -Amber
李敏飾演調解員 –Amber（圖片來源：makerville.hk）

梁祖堯飾演 –何建忠

谷德昭飾演 –莊易

和解在後 梁祖堯與谷德昭飾演公司老闆
梁祖堯與谷德昭飾演公司老闆（圖片來源：makerville.hk）

何洛瑤Sica飾演 –Coco

接待員

和解在後 何洛瑤Sica飾演公司接待員CoCo
何洛瑤Sica飾演公司接待員CoCo（圖片來源：ViuTV《和解在後》預告截圖）

其他演員：

常見問題

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圖片來源：makerville.hk、[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected]

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