TVB《唐人街》播放日期何解再三押後？ 劇情係曼谷版《城寨英雄》幫派內鬥
撰文、圖片：東方新地
《唐人街》播放時間再三押後
被稱為《城寨英雄》續集的《唐人街》，由原班人馬陳展鵬、王君馨、伍允龍、元秋演出，今次加入唐詩詠、姚子羚，同樣大玩拳腳好身手，監製文偉鴻出品，令視迷相當期待，本來緊接《反黑路人甲》於2020年9月21日黃金檔九點半播出，當時宣傳片亦在黃金時間播出，點知突然被抽起，改播高海寧主演的《C9特工》，對此消息，當時TVB發言人證實並謂：「主要是因配合全球同步播出。」至於《唐人街》改在何時播出？有關方面表示未有確實日期。
《唐人街》宣傳片已出街，並公布在九月廿一日晚上九點半播出。 劇集以1940年代泰國唐人街做背景，當時華人被欺壓，眾人團結反抗嘅故事片中以團結，而宣傳片以守護家園號召，主角陳展鵬抗爭到底，個樣幾肉緊。
《唐人街》故事大綱：幫派內鬥誰人得利？
三、四十年代，步天下、連震山和路向東在曼谷唐人街謀生，三人牽頭反抗當地黑幫勢力，結果壯烈犧牲，下和東的子女亦告失蹤。下的兒子雲為了保護母親鳳和尋覓弟妹，離開唐人街，過著顛沛流離的生活。
二十多年後，鳳突然失蹤，雲再次踏足唐人街，終在芊的麵店尋回鳳。兩母子與芊、吉和春成了左鄰右里，雲與芊亦成了歡喜冤家，並和自幼習武的吉聯手對抗黑幫惡勢力。眾人經歷重重波折，終獲得唐人街的華人認可，創立「華僑會」，以扶善懲惡為使命。
棘為了追查父親山死亡的真相而得罪了當地警察，唯有投靠以鄭沙馬（林偉飾）為首的警方勢力，成為黑警。棘希望從兩大黑幫頭目彭堅（張國強飾）和龍身上討得好處，便利用妹激起金家內鬥、引發兩幫紛爭，從中獲利。
雲與棘屢屢交手，逐漸發現對方乃當年殉道英雄的後人，然而兩人的矛盾一直無法化解。此時懸疑兇案接二連三發生，矛頭直指「華僑會」。到底他們該如何聚合力量，撥亂反正，令唐人街得到真正的太平？
《唐人街》主要角色簡介：
步青雲（陳展鵬飾）「華僑會」創辦人
錢芊芊（唐詩詠飾）千門女將
夜來吉（伍允龍飾）千門中人
連棘（陳山聰飾）華裔警察
金福妹（姚子羚飾）黑幫千金
《唐人街》四大賣點：
《城寨英雄》班底上陣 默契更佳
金牌監製文偉鴻率領《城寨英雄》、《同盟》的班底，炮製全新作品《唐人街》，一眾演員和幕後武打演員默契十足，合力再闖高峰！陳展鵬與伍允龍在《城寨英雄》中鋤強扶弱，今次再度飾演一對難兄難弟，為了保護泰國唐人街的華人共同努力；元秋、歐瑞偉、李嘉等多位「打得之人」再展硬橋硬馬真功夫，令人期待；陳山聰和姚子羚在《同盟》合演一對夫妻，今次則會上演一場互相計算卻又暗藏情愫的「龍鳳鬥」，微妙的關係定會吸引觀眾追看。
實力派演員雲集 大鬥演技
本劇匯集多位「好戲之人」，當中包括視帝陳展鵬、視后唐詩詠、憑《金宵大廈》及《十八年後的終極告白》贏得無數掌聲的陳山聰、「睇得又打得」的姚子羚及王君馨等，每位都是信心保證，演技毋庸置疑；加上功夫了得的元秋、伍允龍、歐瑞偉等人同場較勁，排場盛大，實在令人期待！在劇中，飾演陳展鵬母親的元秋因丈夫去世及子女失蹤而大受打擊，變得半瘋半癡，和陳展鵬時而情同母子、時而情同父女，深摯親情演繹既有趣又令人心酸，絕對不能錯過。
演員親身上陣 打造刺激功夫動作片
本劇有大量動作場面，為了應付複雜的功夫招式，演員們專誠向武打師傅學武，反覆練習，用功準備。元家班七小福之一的元秋繼《城寨英雄》後再度使出真功夫，伍允龍亦會以看家本領上陣，對打時更顯功架，武打戲份更精彩刺激！
走進異鄉華人社區 推廣中國功夫
人在異鄉，何處是吾家？本劇描寫三、四十年代在泰國落地生根的華人，他們在當地謀生、團結自強的奮鬥史，題材新鮮。劇組特意搭建泰式寺廟，並設計富泰國色彩的建築及服飾，處處流露泰式風情。劇中人都身懷絕技：八極拳、詠春、八卦掌、形意拳、峨嵋刺、繩標、十二路譚腿等等，角色大耍傳統中國功夫，功夫迷必定看得過癮。本劇更會帶出中國功夫所包含的哲學智慧 – 「堅守正道，實踐仁德，打出來的才是一片樂土。安身立命，處處是吾家」。