TVB《唐人街》播放日期何解再三押後？ 劇情係曼谷版《城寨英雄》幫派內鬥

TVB劇集《唐人街》擺中一年播放時間仍未明朗，此劇是2016年《城寨英雄》金牌監製文偉鴻率領原有班底，炮製全新作品。《唐人街》以五、六十年代曼谷唐人街做背景，陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚等親身上陣，作為功夫動作片，還有元秋、歐瑞偉、李嘉等多位「打得之人」座鎮，原定於2020年9月播出，但卻在播放前被抽起，官方回應原因係⋯⋯

撰文、圖片：東方新地