大步走劇情｜1-25集大結局劇透：陳山聰、姚子羚、陳自瑤合演跑步題材劇傳遞正能量
文：東方新地
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《大步走》第1-25集大結局劇情劇透
第1集｜第2集｜第3集｜第4集｜第5集｜第6集｜第7集｜第8集｜第9集｜第10集｜
第21至25集大結局：胡諾言向姚子羚求婚、張達倫遭抹黑、羅天宇劉穎鏇結婚
《大步走》劇情簡介
《大步走》以跑步作包裝，從而帶出故事的主題「斷捨離」，監製黃偉聲表示，一直想開一套關於「斷捨離」的劇集。「劇集只講斷捨離這個題材可能會悶，所以今次用了跑步作包裝。跑步與斷捨離有很多近似的地方，人生就好似跑步，永遠向前跑，不會向後望；斷捨離則是希望人抛棄不捨得，其實又不再用的舊物，放下過去。兩者之間有著一定聯繫，亦希望從中帶出一個訊息，放下過去，展望未來。」《大步走》有好多振奮人心嘅金句，令傷心嘅人提醒自己：唯有拋開過去，先可以向前大步走！
《大步走》第1集劇情：姚子羚作臥底調查陳山聰
網媒編輯何家欣（表哥姚子羚飾）奉老闆Silver（林子善 飾）之命，參加「競風社」的跑步班，要挖掘教練非禮學員的醜聞。何家欣鎖定深受婦女歡迎的靂Sir（陳山聰 飾）為目標，卻被安排由K.O. Sir指導……Silver不滿何家欣的工作表現，何家欣幸得妹妹何家玲解圍，家玲原來是Silver堂兄James的秘書。何家欣與家人飯聚，家玲與大哥何家富、大嫂美玉爭執，丈夫范遠楠與何家欣欲勸無從，讓母親巧嬌難過。K.O. Sir（張國強飾）發現何家欣有跑步潛質，欲栽培她參賽，何家欣主動要求跟隨靂Sir訓練。何家欣態度懶散，惹來靂Sir責罵……
【大步走】第1集精華 日行一萬步 為保一份工｜姚子羚｜林子善
香港人最出名的是喜歡上班！但老闆要求每天步行一萬步…這份究竟是什麼工作呢？
【大步走】第1集精華：早知道你會忘恩負義
高安（張國強飾）發現何家欣（姚子羚飾）有跑步潛質，欲栽培她參賽，家欣主動要求跟隨袁力（陳山聰飾）訓練，家欣態度懶散，惹來袁力責罵……
【大步走】第1集｜加長版精華｜做臥底為要影「田鴨」
網媒編輯何家欣奉命潛入「競風社」做臥底，為要影「田鴨」非禮學員醜聞，K.O. Sir發現家欣有跑步潛質，要求袁力訓練佢，點知袁力不滿家欣態度責罵「廢柴中女」﹗何家欣你點忍得佢呀？
《大步走》第2集劇情：競風社面臨重重危機
Silver向何家欣施壓並加以利誘，要捏造競風社的醜聞，何家欣感猶豫。何家欣參加5公里跑賽事，得靂Sir（陳山聰 飾）、K.O. Sir督促鼓勵。比賽當天，何家欣穿上競風社的制服，與學員敢強一同參賽……靂Sir得悉何家欣的臥底身分，與她鬧翻；何家欣及後發現Silver的真正圖謀，後悔不已。競風社面對重重困難，婦女學員紛紛要求退社，贊助商亦拒絕續約。何家欣找K.O. Sir解釋，終獲原諒。靂Sir重遇姐姐袁柔，憶起不堪回首的憾事。何家欣往找靂Sir道歉，靂Sir受她啟發……
《大步走》第3集劇情：靂Sir打探女兒消息
靂Sir、袁柔遇上正與丈夫智康爭執的學員秀文（寶珮如 飾），讓二人和好。靂Sir為（陳山聰 飾）昔日的過錯向袁柔道歉，並向她打探女兒袁雙雙之事……秀文偕智康及退社學員返回競風社，何家欣喜見競風社重拾朝氣。靂Sir往求贊助商續約被拒，James從家玲口中得悉靂Sir被冤枉之事，有意贊助競風社。家玲勸何家欣考慮跟James交往，何家欣託辭推搪，家玲勸她別再守候某人。Silver的父親錢文否決贊助競風社，何家欣帶靂Sir出席富商郭皇普（蔣志光 飾）的晚宴，與「短跑女王」文笑清（李思雅 飾）爭奪贊助……
《大步走》第4集劇情：何家欣、靂Sir互訴往事
冬哥女兒Belle（劉穎鏇 飾）主動加入競風社，何家欣認為她是臥底。Belle挑戰何家欣賽跑，何家欣不支暈倒。Belle被靂Sir責備，K.O. Sir向她挑戰要挫其銳氣……冬哥憶起往事，親手做餃子逗她開心。何家欣在「大凶日」惡運連連，原來她於六年前這天與其「王子」分開，向靂Sir細訴跟「王子」的戀愛經歷。何家欣亦要靂Sir訴說秘密，靂Sir道出與女兒失散之事。敢強（蕭徽勇 飾）的妻子提出離婚，敢強服食過量藥物，幸獲靂Sir、Belle送院。敢強之女芷瑜面對父母離異，Belle感同身受……
《大步走》第5集劇情：靂Sir代Franco照顧宇笙
靂Sir向何家欣道出跟前妻Michelle離婚、與雙雙失散的經過。冬哥觀察競風社的學員後出言嘲諷，靂Sir反駁，二人不歡而散。何家欣領靂Sir去向冬哥賠罪，Belle提出贊助條件，要競風社學員於35分鐘內跑畢5公里，靂Sir接受挑戰。靂Sir為好友Franco（張達倫 飾）照顧兒子麥宇笙，安排他於家中暫住。學員們因未能達標而感氣餒，幸得敢強激勵重燃鬥志。挑戰當天，冬哥突然改變主意，安排笑清的「創奇田徑會」與競風社進行4乘400米接力賽……
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《大步走》第6集劇情：Belle向何家欣自揭秘密
靂Sir重遇Franco，得悉他是何家欣的前度。Franco探望宇笙，宇笙已然熟睡，Franco發現宇笙珍藏其獎牌，憶起跟他別離的情景。Franco匆匆離港，臨行前致電何家欣，相約回港再找她。Silver要何家欣追訪靂Sir，何家欣找靂Sir時重遇宇笙，對他帶點內疚。冬哥要靂Sir出任其運動品牌的代言人，靂Sir不允，何家欣為此與靂Sir鬧翻。Belle託何家欣勸靂Sir簽約，更向她透露秘密。何家欣往找靂Sir，目睹宇笙與母親爭執，不屑她棄子不顧。何家欣再勸靂Sir簽約，圖以Belle來打動他……
《大步走》第7集劇情：宇笙主動加入競風社
Belle與靂Sir拍攝代言宣傳片，追問其女兒之事。靂Sir本不想講，Belle細說自己與亡母的往事後，靂Sir終打開心扉，道出跟女兒相處的點滴。何家欣發現宇笙打籃球時與人打架，宇笙怕被靂Sir趕走，着她保守秘密。何家欣及後往靂Sir家為宇笙送上新籃球，靂Sir察覺有異，與何家欣談及Franco父子之事，並勸她放下對Franco的感情……Franco回港籌備攝影展，往找何家欣，何家欣勸他多點陪伴宇笙。宇笙決意加入競風社，K.O. Sir鼓勵他要像Franco般，在田徑場上發光發熱……
《大步走》第8集劇情：何家欣邀陳自瑤過檔救亡
宇笙的母親偕何家欣約Franco見面，欲將宇笙交還他照料，Franco拒絕。何家欣責Franco不願向宇笙付出真心，憤而離去；何家欣及後獲James開解。Franco暗中為陳自瑤拍照，邀她參觀其攝影展。《貼地誌》一直虧損，錢文限Silver於半年內提升業績。同事凌Zero向何家欣分析公司形勢，何家欣發現他似對Belle鍾情。家玲獨力支撐遠楠的劇團，遠楠在外受盡冷言冷語，內心難受。何家欣聽從Zero建議，欲向網媒「巴絲同盟」幕後功臣陳自瑤挖角救亡，遂找James、美玉幫忙……
《大步走》第9集劇情：Zero初會Belle
陳自瑤帶何家欣參觀Franco的攝影展，遇上靂Sir。何家欣自覺阻着陳自瑤與Franco，與靂Sir離去。靂Sir及後讓Franco送何家欣回家，希望二人能夠解決感情糾結。何家欣、Silver往找陳自瑤，陳自瑤拒絕過檔，詎料……Belle經常親近靂Sir，冬哥暗自擔心。冬哥欲練跑，終向靂Sir求教，並警告他別打Belle的主意。Belle往找何家欣，與Zero結識，何家欣為Zero製造機會親近Belle。曾敬秋（歐瑞偉 飾）撞破妻子袁柔與靂Sir見面，敬秋仍恨靂Sir，憤而離去。同時，何家欣擔心Belle會在附近遇上袁柔……
《大步走》第10集劇情：冬哥遇意外靂Sir營救
Belle似被袁柔認出，何家欣上前替她解圍。靂Sir求敬秋原諒不果，獲何家欣開解。袁柔約見何家欣，何家欣終道出Belle的秘密。靂Sir悉心訓練宇笙，Franco、K.O. Sir看着不禁話說當年。靂Sir與Franco談及往事，原來他失去妻女後一蹶不振，得Franco鼓勵才重新振作。宇笙邀K.O. Sir賽跑回家，K.O. Sir（張國強飾）突然暈倒……何家欣為Belle拍攝特輯，Zero逃避Belle，Belle卻主動親近他。冬哥目睹Belle輕吻Zero，與靂Sir登山練跑時向他傾訴心事。冬哥發生意外險些墮崖，靂Sir竭力營救……
《大步走》第11集劇情：何家欣安排靂Sir、Belle相認
靂Sir甦醒後得悉Belle是雙雙，惜因冬哥在場未能跟她相認。何家欣陪靂Sir拜祭Michelle，安排Belle和靂Sir相認。陳自瑤加盟《貼地誌》，何家欣卻不知情，Zero、家玲均勸何家欣小心她會弄權。Silver厚待陳自瑤的親信，引起何家欣的下屬不滿。何家欣找陳自瑤幫忙向Silver爭取福利，事後陳自瑤坦言對何家欣失望……遠楠的劇團獲邀到日本演出，回港始知資助申請被拒，暗自惆悵。何家欣洗澡時滑倒受傷，致電Franco求救，見到Franco後欲與他重修舊好，提起Franco當年遺下戒指……
《大步走》第12集劇情：何家欣示範叫床呻吟、家玲懷疑遠楠出軌
何家欣於靂Sir家中借宿，陳自瑤、Franco得知她的狀況，始感放心，二人同居，何家欣煲劇，向靂Sir示範叫床。靂Sir勸Franco勿再讓何家欣抱有復合希望，Franco覺得靂Sir甚為緊張何家欣。靂Sir、何家欣互相扶持，何家欣更把靂Sir的婚戒埋在花圃。Zero見Belle跟靂Sir表現親暱，心生醋意，欲確認自己的男友身分……遠楠瞞着家玲為劇團的支出苦惱，不慎向她發脾氣。家玲找何家欣訴苦，懷疑遠楠有外遇。袁柔領員工程偲璇為何家欣執屋，何家欣決意拋棄不需的東西。敬秋弄傷腰部，袁柔着靂Sir幫忙送他回家……
《大步走》第13集劇情：Zero刻意逃避Belle
敬秋之子曾念孝（梁彥宗 飾）突然返港，並拒絕出席畢業禮，袁柔欲勸無從。偲璇得靂Sir鼓勵，參加舞台劇的舞蹈員面試，成功通過初選。陳自瑤向何家欣坦言對Franco有好感，談到二人的發展機會，何家欣此時竟想起靂Sir。靂Sir、Belle設法擴闊冬哥的生活圈子，冬哥與競風社各人打成一片，並託靂Sir籌辦田徑公開賽。宇笙與笑清旗下學員賽跑落敗，Franco設法讓他振作。宇笙希望在400米比賽取得獎牌轉贈Franco，找K.O. Sir（張國強飾）為他特訓。Zero逃避Belle，何家欣卻逼他約見Belle……
《大步走》第14集劇情：偲璇向靂Sir獻吻
Belle向靂Sir、何家欣宣佈戀情。靂Sir、何家欣互嘲對方已忘記戀愛的感覺，何家欣逼靂Sir進行測試……公開賽籌備得如火如荼，K.O. Sir（張國強飾）打算與靂Sir、何家欣參加半馬接力賽。Belle加入《貼地誌》，成為陳自瑤下屬。同事的失實報道令狗場聲譽受損，將責任推卸予Belle，Belle於何家欣、Zero幫忙下設法補救。何家欣在狗場碰見當義工的James，及後跑步時再次相遇，James向何家欣傾吐心事。靂Sir送禮物鼓勵偲璇，順道為她慶生，偲璇主動親吻靂Sir，剛好被何家欣看到……
《大步走》第15集劇情：陳自瑤發現Franco秘密
陳自瑤到美容黑店偷拍事敗，逃跑時受傷，獲Franco相救，而她亦發現Franco的秘密。何家欣與靂Sir談及感情事，鼓勵他追求心儀對象，靂Sir得悉何家欣與James約會。偲璇最終落選，靂Sir鼓勵她繼續追夢，並婉拒其愛意，偲璇決定赴美國學跳舞。K.O. Sir鼓勵靂Sir主動爭取何家欣，靂Sir受到啟發，趕往見何家欣……冬哥撞破Belle、Zero約會，有意留難Zero。Zero被選中參與拍攝南極超級馬拉松的真人騷，背後原來是冬哥的圖謀。冬哥堅決拆散鴛鴦，靂Sir竭力阻止……
《大步走》第16集劇情：冬哥、靂Sir關係決裂
Belle與冬哥冷戰，搬往何家欣家中暫住。靂Sir找冬哥道歉，冬哥坦言與他互信破裂。何家欣往選購跑鞋，發現遠楠為還債而任職售貨員，勸他向家玲坦白。何家欣與家人為巧嬌慶生，遠楠被部長認出是售貨員，被家富嘲諷，何家欣託辭為遠楠解圍。家玲與遠楠吵架後憤然而去，遇上Silver……Franco得陳自瑤提醒，方知宇笙情竇初開，欲跟宇笙詳談卻惹其反感，遂向陳自瑤求助。James送何家欣出席競風社聚會，被大讚是「筍盤」，靂Sir亦勸何家欣與James交往……
《大步走》第17集劇情：陳自瑤向Franco示愛
冬哥不適入院，Belle偕Zero往探望，鬧得不歡而散。何家欣代靂Sir往探冬哥，對他好言相勸。陳自瑤工作繁重，Franco對她非常關心，陳自瑤終向Franco示愛……宇笙奪得「少年盃」400米比賽銅牌，K.O. Sir（張國強飾）懷疑他勝之不武，靂Sir與宇笙鬧翻。家玲再與遠楠爭執後，找Silver傾訴。念孝（梁彥宗 飾）好高騖遠不肯工作，與Belle的同事Tiffany （鄧卓殷 飾）展開約會。Zero發現Belle嬌生慣養，二人漸生分歧。何家欣與靂Sir開會，接報得知巧嬌不適，靂Sir欲陪她往老人院，怎料遇上James……
《大步走》第18集劇情：Zero向Belle提出分手
靂Sir與何家欣、James吃飯，James察覺二人甚有密契，靂Sir讓他釋懷。宇笙因號碼布之事與Franco爭執，K.O. Sir要讓宇笙知錯。冬哥對Belle施以經濟封鎖，Belle不肯屈服。敬秋為念孝（梁彥宗 飾）覓得大學助教之職，念孝卻不肯提交履歷表，袁柔暗覺不妥。何家欣發現家玲與Silver私下會面，原來Silver遇上麻煩事，找家玲幫忙解決。Zero不忍Belle受苦，提出分手，Belle找靂Sir哭訴，卻生爭執……Silver被巴絲同盟跟蹤偷拍，遭拍下與家玲出雙入對的照片……
《大步走》第19集劇情：James坦言喜歡何家欣
Franco險些發生意外，及後往找靂Sir，向他道出秘密，並託靂Sir照顧宇笙。Belle回家後失去活力，靂Sir找冬哥商量，着他想法子接受Zero……家玲與遠楠冷戰，此時卻發現懷孕，她往劇社找遠楠，聽到遠楠向Zero細訴心底話，憤而離去……Franco告訴宇笙，他將離港工作。K.O. Sir解開笑清恨他的謎團，笑清斥責K.O. Sir打亂其人生，K.O. Sir向笑清道歉，藉機教導宇笙。James往何家欣家中修理水喉，碰巧遠楠夫婦偕巧嬌來至，James向巧嬌坦言喜歡何家欣。
《大步走》第20集劇情：K.O. Sir參賽途中不支倒地
競風社籌辦的「壩王盃」快將舉行，靂Sir本與宇笙、K.O. Sir（張國強飾）參加半馬接力賽，冬哥卻要與他、Belle組隊，宇笙遂找Franco參賽。遠楠轉任全職售貨員，為照料家玲疲於奔命。James與何家欣參加壩王盃10公里比賽，練跑後送何家欣回家，更向她表白……念孝稱已跟Tiffany（鄧卓殷 飾）登記結婚，敬秋夫婦着急要與親家見面。Zero為冬哥巡視店舖，發現欲解僱的問題員工竟是遠楠……壩王盃舉行當天，K.O. Sir把師父所贈的匙扣轉送宇笙，及後卻於比賽途中突然不支倒地……
《大步走》第21集劇情：袁柔得悉念孝說謊
靂Sir等人遭逢巨變，何家欣安慰靂Sir，James從旁看在眼裡。宇笙表現平靜，逕自抑壓情緒。靂Sir找到K.O. Sir（張國強飾）的筆記簿，原來他於比賽前一晚寫下心底話……Zero向冬哥（蔣志光 飾）匯報店舖的狀況，發現有一批白布鞋甚為滯銷，冬哥着Zero想出解決方案，Zero及後獲Belle啟發。敬秋夫婦與Tiffany的母親商討婚事，Tiffany之母提出諸多要求；敬秋夫婦打算把居所轉至念孝名下。James與何家欣談到未來結婚之事，何家欣有意迴避話題。袁柔找Belle查證，得悉念孝原來一直說謊……
《大步走》第22集劇情：James向何家欣求婚
何家欣幫忙處理競風社的事務，與靂Sir表現合拍。念孝（梁彥宗 飾）被敬秋趕走後不知去向，靂Sir父女與Zero找到他，念孝終知錯。錢文懷疑James牽涉利益輸送，何家欣從家玲口中得知此事，向James送上支持。宇笙有機會前赴日本接受跑步訓練，Franco認為時機剛好，不想宇笙看到其狀況每況愈下。Belle幫念孝覓得售貨員之職，袁柔帶念孝回家向敬秋認錯。Franco害怕的時刻終於來臨，因陳自瑤在身邊而泰然面對。James擺平工作上的危機，跟何家欣訴心事時突然向她求婚……
《大步走》第23集劇情：Franco遭巴絲同盟抹黑
家玲因意外送院，她與遠楠均為不幸感到悲痛。何家欣替家玲難過，獲靂Sir鼓勵。念孝為Zero獻策，合力促銷白布鞋，冬哥（蔣志光 飾）對Zero另眼相看。有地產公司使手段逼狗場賣地，James主張狗場搬遷，何家欣為此事與James鬧意見。靂Sir等人歡送將赴日本受訓的宇笙，Franco、陳自瑤亦約了宇笙吃飯，已經失去視力的Franco要在宇笙面前裝作一切無恙……「巴絲同盟」抹黑Franco，要藉此向陳自瑤報復。何家欣鼓勵陳自瑤，並贊成Silver的提議，欲為Franco做專訪反擊，陳自瑤為保護Franco而感猶豫……
《大步走》第24集劇情：Zero向Belle求婚
靂Sir向冬哥（蔣志光 飾）提出全程約250公里的「圍港跑」計劃，從而推廣跑步風氣，完成K.O. Sir（張國強飾） 的夢想，冬哥全力支持。遠楠悉心照料家玲，二人終於走出陰霾。冬哥為友人的突然離世感觸，並希望促成Belle與Zero的婚事，向Zero透露心意。Zero向Belle求婚，詎料……何家欣接報得悉狗場出事，幸靂Sir幫忙而尋回失犬，何家欣喜極跟靂Sir擁抱，被James看見。何家欣向靂Sir提到James向她求婚之事，自言仍未能下決定。何家欣往找James，意外發現他的秘密……
《大步走》第25集大結局劇情：靂Sir負傷參加圍港跑
靂Sir領Franco練跑，Franco着靂Sir勿錯失追求何家欣的機會。Zero、Belle舉行婚禮，靂Sir、冬哥（蔣志光 飾）爭着要陪伴Belle行禮，何家欣設法解決紛爭。靂Sir、冬哥為一對新人致辭，場面溫馨。婚禮之後，何家欣送喝醉了的靂Sir回家，靂Sir向何家欣許下承諾。靂Sir、何家欣練跑兼拍片分享跑步貼士，靂Sir突然腳痛，原來當日尋找失犬時弄傷舊患，醫生建議他動手術，靂Sir卻堅持參加「圍港跑」。圍港跑舉行當天，靂Sir負傷上陣，誓要跑畢全程衝過終點……
陳自瑤姚子羚合演新劇《大步走》
陳自瑤今次飾演傳媒界女強人，好有型！但原來佢想演其他角色，好似PA助導嘅角色作為新嘗試。而姚子羚為了演好角色，而要經常落運動場跑步，結果就曬黑咗呀！大家又期唔期待呢套新劇呀？（來源：無綫娛樂新聞台）
《大步走》預告：人生如跑步 拋開過去才可大步走
https://youtu.be/ZnsV2ct8XVc