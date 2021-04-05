大步走劇情｜1-25集大結局劇透：陳山聰、姚子羚、陳自瑤合演跑步題材劇傳遞正能量

《大步走》係一齣以跑步作為題材嘅劇集，將會喺3月在無線播放，全劇25集早前已於myTV Gold 首播。跑步如人生，陳山聰同姚子羚點樣透過跑步結緣以至改寫人生，跑嘅過程中仲發現自己嘅私生女⋯⋯

文：東方新地