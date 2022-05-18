天地男兒｜1-65集大結局劇情劇透 羅嘉良鄭少秋經典商戰劇重播
《天地男兒》劇情簡介（1）：49歲鄭少秋做完丁蟹做CID
徐永邦（鄭少秋飾）的生父為銀行家兼香港十大首富之一葉勝（關海山飾），但他痛恨父親當年拋妻棄子，視之為仇人，與生父不相往來。永邦自幼受養父徐堅（鮑方飾）薰陶，長大後加入警隊；堅親生子徐家立（羅嘉良飾）大學畢業後亦投身警界不久晉升為高級督察。
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《天地男兒》劇情簡介（2）：伍詠薇首次過檔無綫拍長劇
一宗涉及永邦同父異母弟葉永基（潘志文飾）的命案，令永邦與其上司羅子建（張智霖飾）遭停職。後得線人陳飛行（張兆輝飾）幫助，永邦替永基洗脫罪名，並與子建冰釋前嫌。永邦與子建姊羅惠芳（伍詠薇飾）發展戀情，卻波折重重。
《天地男兒》劇情簡介（3）： 古天樂陳松伶擋槍 張智霖誤傷古仔
子建（張智霖飾）與好友葉家少爺葉承康（古天樂飾）同時愛上善解人意的方巧蓉（陳松伶飾）。另外，家立被永基幼女葉曉冰（張可頤飾）深深吸引，惜曉冰只鍾情於子建；張雪凝（宣萱飾）一直暗戀家立，但家立卻不為所動。
古天樂的角色在第10集因張智霖誤開槍導致自己而昏迷，兼短暫殘廢； 其後又因為發現父親有份綁架潘志文，而一直被羅家良逼着做些出賣華業銀行的勾檔，並因此和陳松伶分手；於第65集大結局和堂家姐葉曉楓（陳芷菁）一起管理華業銀行。
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《天地男兒》劇情簡介（4）：羅嘉良、張可頤、宣萱三角戀
永邦因一宗命案而無辜入獄，出獄後竟發現家立為真兇﹗家立本決意改過，但又被永邦幼弟葉永昌（李子雄飾）利用，無惡不作。葉勝為保家業，託永邦對付家立、永昌。一段段豪門家族鬥爭、兩代恩怨情仇、感情轇轕將如了斷？
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《天地男兒》羅嘉良奸到出汁！迫張智霖跪求說出秘密：
劇集大結局羅嘉良演的徐家立因為挾持了陳松伶，要張智霖下跪，最後羅嘉良卻竟被殺手爆頭！
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26年後羅嘉良與張智霖在《家族榮耀》結局再碰頭：
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丁蟹效應｜《大時代》10大必儲金句cap圖…「係技術性調整 唔使驚」！
《天地男兒》第1集劇情
徐永邦當差二十多年，經驗老到，盡忠職守，所以，時至今日，依然是沙展一名。某日，上司戴sir介紹初出茅廬之見習督察羅子健認識新同事，他將帶領徐永邦所屬的B組。新官上任，對下屬的紀律有點失望。華業銀行大堂發生命案，死者乃銀行總經理葉永基之秘書Jenny，從高處墮下大堂中央，暴斃當場。B組接手處理案件，羅子健對徐永邦工作方式不滿。B組向葉永基、葉永昌兄弟錄口供，還有被嚇暈的目擊證人銀行客戶服務員方巧蓉取線索，未有發現，只知死者死前仍表現輕鬆，沒有自殺跡象。死者只剩下母親，身在外地，暫時無法取得聯絡；驗屍報告顯示，死者懷有三個月身孕。死者獨居家中發現有死者與葉永基的合照，而且死者已預約下星期進行墮胎手術，隨後訂了機票去美國，事件顯得不尋常。羅子健與葉承康是死黨同學，葉承康正是此案副經理葉永昌之子；兩人各自邂逅方巧蓉，對她留下良好而深刻的印象。某夜，方巧蓉在家中附近街角遇劫，財物盡失。
《天地男兒》第2集劇情 命案再次發生、潘志文被捕
巧蓉報案落口供，只認得劫匪手臂上紋上「蓮」字，線索貧乏，只作一般案件處理。永邦前妻嘉玲被大耳窿恐嚇追數，永邦出面擺平此事，免去高息，還可分期攤還那十八萬元，嘉玲感激，只怪自己感情被欺騙，於是學炒「展」，結果賠了夫人折兵。家立在酒吧邂逅做電視台的雪凝，兩人不打不相識，家立兩度替雪凝解圍。回說銀行命案，B組查出Jenny戶口曾存入過廿萬紀錄，過戶者正是永基；永基承認確有其事，金錢乃借予死者買樓做首期、純粹幫朋友，此外，亦承認曾送過死者回家，光明正大；案發時，職員誠剛可證明他在十五樓辦公室內，有不在場證據。既然證據不足，警方釋放之；然而，永基與永邦相約晚飯，卻恰巧被子健發現，其實他不知兩人原是同父異母的兄弟。子健唯恐永邦有私心，出言警告，永邦沒將實情多加解釋。命案再次發生，死者是剛從廣州返港的Jenny母親，似乎有被滅口的動機，案發地點發現有車呔螺絲批，化驗後指紋屬永基。子健下令即時拉人，當晚正是葉勝七十大壽，永邦全家統請，亦是讓永邦與父講和的機會；可是子健不知就裡，一於無情講，命永邦到酒店宴會廳拉人，場面尷尬，永邦與葉勝關係更惡化。
《天地男兒》第3集劇情
子健後來得悉永邦與葉家關係，心有歉意，向永邦道歉，永邦沒有介懷，誤會消失。永基得悉成疑犯，大為震驚，更且，誠剛亦承認是給假口供，永基不準保釋，還押候審，將案件轉交 律政署起訴。永邦覺可疑，認為以永基財力，殺人根本不需親自動手，分明有人插贓嫁禍；然而，因為永邦與永基兄弟關係，上司下令永邦停止調查此案，並暫時調去 家立A組幫手。永邦鍥而不捨暗中查案，結果從巧蓉記憶中有重大發現，蓋因Jenny死前曾借相機拍照，內里菲林有兩張是Jenny與男友在 堤雅旅行時攝製的而相機卻巧 合被劫匪劫去。另一邊廂，B組在Jenny保險箱發現名貴首飾，細查下原來是永昌所送；永昌承認曾與Jenny有染，但已分手半年。此時，一酒吧老闆宋婷（永昌新情婦）將一盒錄影帶交給警方，說在酒吧開張時錄影了Jenny與 新男友的樣貌. 永邦經線人飛行幫忙找到劫匪，起出菲林，沖曬後 ，兇手即將揭盅。永基？永昌？抑或另有其人？
《天地男兒》第4集劇情
案件真相大白。 葉家新聞不斷受傳媒報導，聲譽受損。葉勝更責永昌的婚外情，其實葉勝是有點借題發 揮，他一向對永昌有偏見。承康（永昌子）見父受屈，於心不忍，本來一心想到廣告公司工作，追求平面設計師的理想，但父親卻想他入主銀行幫手，爭一口氣，反正他得天獨厚， 深得葉勝疼愛。承康矛盾不已。子健與任教師的姐姐惠芳相依為命，而惠芳慳儉非常，把子健薪金儲起，每日給零用七十元，以致子健常逃避請下屬吃飯；偶然一次迫於無奈與下屬打麻雀，輸掉三千多元，也只可記賬，令下屬不滿。永邦偶然得悉子健的難言之隱；一次，給他遇上 了這個刻 』芳，於是直言指責他，弄得滿城風雨。承康、子健各自暗戀巧蓉，互不知情，巧蓉有一爛賭兄長志勇，常向巧蓉苛索金錢，惹起子健誤會一 場。家立事業野心不少，一心想埋戴sir堆，於是陪他到酒吧尋歡，竟遇上性感非常的曉冰，被她的野性深深吸引，曉冰正是永基次女。 曉冰在酒吧遺下鑽戒，被家立拾得，曉冰在酒吧遺下鑽戒，被家立拾得，亦是家立可接近曉冰之藉口，可惜，曉冰沒有在酒吧再露面。
《天地男兒》第5集劇情
犯人誠剛在裁判署施計逃走，他往找永基，以葉家廿多年在黑道洗黑錢的證據磁碟要脅，勒索五百萬及安排潛逃往台灣。 永基念在一場主僕，雖然曾被出賣，但為保家中聲譽，答應一切，由永昌著手安排及交易。豈料永昌為了杜絕後患，一於斬草除根，派人先下手為強，殺誠剛滅口。但，此事沒有增加葉勝對永昌的好感，事到如今，葉家只好掩飾此事。承康見父再被爺爺責難，終決定放棄平面設計工作，入主銀行，並要求從基層做起，令葉勝大為高興。承康任客戶主任，處理投訴查詢服務，竟重遇巧蓉，方知是一場同事，承康一直掩飾太子仔的身份。某次，巧蓉被客戶無理投訴，幸有承康解圍及主持公道，免被寫花工作表現紀錄；他開始與同事們熟絡，並受邀去遊船河。 永邦契女珊珊逃學，要見家長，方知老師是惠芳，經了解，珊珊被父母拋棄，由永邦資助供養，惠芳對他另眼相看，並願意免費替珊珊補習。相處下來，永邦有追求之意，卻原來惠芳已有親密男友。家立終遇上曉冰，被她吸引得意亂情迷，冒險非 法賽車。
《天地男兒》第6集劇情
機緣巧合，建、康得悉彼此不約而同愛上蓉；建為成全好友，不惜放棄追求之意。怎知，兜兜轉轉，建得到一個機會，幫助蓉姊還債，更知悉蓉的複雜家庭問題，不禁更加憐惜，蓉對建好感日增。婷乃昌之情婦，一日，昌接待大客山本往婷酒吧尋歡，山本看上婷，藉故侵犯，昌向山本還以顏色，卻失去了幾百億生意。勝大發雷霆，封殺昌權力，昌還抗，與父一拍兩散。機緣巧合，建、康得悉彼此不約而同愛上蓉；建為成全好友，不惜放棄追求之意。怎知，兜兜轉轉，建得到一個機會，幫助蓉姊還債，更知悉蓉的複雜家庭問題，不禁更加憐惜，蓉對建好感日增。婷乃昌之情婦，一日，昌接待大客山本往婷酒吧尋歡，山本看上婷，藉故侵犯，昌向山本還以顏色，卻失去了幾百億生意。勝大發雷霆，封殺昌權力，昌還抗，與父一拍兩散。
《天地男兒》第7集劇情
永昌自知乃二奶仔，一向不得寵愛，把心一橫，決與宋婷合作販賣走私菸，並收買戴sir疏通警方緝私 的障礙。巧紅欠債利疊利，子健已無力幫忙，最後，由承康向母籌借，替巧紅解困，巧蓉感激二人。另一廂，惠芳得悉永邦暗戀自己，於是替永邦做媒人，介紹同事倩相睇，穿針引線，令永邦啼笑皆非，直接向惠芳說清楚原因，惠芳只覺枉作小人。某日，永邦發現惠芳男友泰另有新歡，不禁猶疑 應否把實情告知惠芳。承康主動追求巧蓉，巧蓉卻對子健有意。曉冰誓要征服子健，作弄他一番，巧蓉看在眼裡，心情落寞，子健因想到巧蓉與承康關係，沒有多作解釋，二人隔膜更深。
《天地男兒》第8集劇情
嘉玲仍希望與永邦複合，常痴纏不休。家宜與惠芳成為學校同事，家宜是實習導師，因經驗尚淺，敵不過兩名頑劣學生，此兩名學生常於放學後幫飛行賣翻版CD，以致無心向學；家宜要求見兩人家長，飛行假冒，終被拆穿。 飛行翻版 茫牡當 取締，懷疑家 恕報串」，後 來方知錯怪好人，乃海關特擊檢查，遂送一水果籃向家宜道歉，兼答應要兩名「頑劣」學生勤力讀書。 莘一直催促泰將合份買之樓宇加上他的姓名，無奈泰常藉故推搪。惠芳得友人送婚紗攝影禮券，遂與泰往合照留念，經同事不斷慫恿，倆終訂下年尾之 婚期。永邦偶然從地產代理商發現惠芳與泰的樓宇乃姓馬所持有，而泰並非姓馬，似乎事有蹺蹊，急找子健 告知。泰已告失蹤，惠芳仍在婚姻註冊處門外等候泰，永邦與子健趕至，把實情相告，惠芳大愕。
《天地男兒》第9集劇情
永邦陪惠芳在婚姻註冊處通宵等候，惠芳終於都要面對現實。一輪細查，知悉泰已飛往加拿大，樓宇變賣，加上每月供樓錢並非由惠芳戶口直接轉入，故此要告泰，亦告不入。惠芳似乎一反常態，一切如若無其事，反令永邦更加擔心，某日，永邦終不能抑制，罵惠芳一頓，令她把情感宣洩出來。另一方面，曉冰痴纏子健不休，子健忍氣不理會，竟被曉冰搶去錢包及證件，相脅晚上約會，並須帶一束鮮花。子健無奈赴約，怎知原來正是曉冰生日，曉冰越玩越過份，子健亦還以顏色，令曉冰無法下台，當眾出醜。家立剛抵，為曉冰解圍載她離開，曉冰知家立喜歡自己，於是自動獻身發泄，與他共度一宵，之後又回復先前的冷傲。永昌經戴樹標介紹認識滔爺，進行一宗走私私菸大買賣，怎料事跡敗露，永昌欠下滔爺二千三百萬煙數，永昌、宋婷被人以布袋蓋頭擄走。
《天地男兒》第10集劇情 ｜解款車劫案陳松伶古天樂做人質
原來綁架者為滔爺，他寬限一個禮拜，宋婷則要留下當抵押品；戴樹標亦卸膊。昌因為有銀行祖業做後台，所以得到滔爺信任，但永昌卻不能向父借錢，兄永基亦出埠公幹，故此，餘下要籌借的二千萬成問題。另一方面，承康欲追求巧蓉之事已傳遍客戶服務部，機緣巧合，承康太子爺身份被巧蓉識穿，開始惹來更多閒言閒語。子健為成全承康與巧蓉，不惜代承康約會巧蓉，製造機會。巧蓉憤而責備子健，更巧言說出弦外之音，子健終承認喜歡巧蓉，並在想應以那種最妥善的方式告知承康。永昌走投無路，得手下文提示，決劫回自己銀行的解款車三千萬。飛行知悉成、明、發將會做一宗大案，遂知會家立。家立提高線人費叫飛行混入行動，一網打盡。豈料，家立在行動前一日喝醉召妓，模糊中把他與飛行的對話錄入妓女之電話錄音內。飛行與成、發劫解款車失敗，飛行遂駕車逃走成協持巧蓉、承康做人質，危急間，子健瞄準向成開槍，卻不料承 低時撲向成方向，承康竟替成擋了一槍。
《天地男兒》第11集劇情｜張智霖開槍打中古天樂！
承康中槍倒地，子健等人大駭！巧蓉竭力掙脫成，成終於死於子健槍下。承康被送往手術室搶救，此時葉勝等人趕至，得悉承康逢凶化吉，順利將子彈取出，渡過危險期。雖然子健向永昌承認槍傷其子承康，但竟遭永昌飽以老拳，做和事佬的永邦亦不能倖免，一同被葉勝逐出醫院門外。葉勝詐曬型，上頭通知子健暫時放假，此案件由家立接手，成立一個專案小組處理 。限期已到，永昌仍無法償還煙數，滔爺要銀不要人，再寬限一個禮拜給永昌。子健因槍傷好友承康而終日忐忑不安，故意避開巧蓉，他不知如何面對自己，面對巧蓉－承康所鍾情的人！自強替飛行老爸在警局落口供，並吩咐得知他下落時，要馬上通知警方報案。尚成通緝犯，家宜？nbsp；他向家立索取走路費不遂，便向雪凝借了三萬元給飛行，怎料雪凝打電話向家立報告，家立、世榮趕至，將飛行扣上手銬，押上警車。飛行誤會家宜出賣自己，家宜內咎不已。口供房內，飛行承認家立著他犯案，並出言恐嚇，永邦感覺感覺此事定有內情。
《天地男兒》第12集劇情 羅嘉良失職 停職調查
方巧蓉託慧芳將信轉交給子建，心中道出深愛子建，子建在方巧蓉樓下等她，一番解釋，二人終於冰釋前嫌，和好如初，倍加恩愛。戴警司聽過妓女柔斯交出的徐家立與陳飛行對話的電話錄音帶，懷疑家立失職，立即要其接受停止調查。
《天地男兒》第13集劇情
子健與巧蓉相約往醫院探承康，豈料承康突然甦醒，上半身彈了起來，巧蓉被赫呆！經醫生證實，承康雖然甦醒，但雙腳因坐骨神經影響，全無反應。葉家上下皆痛心萬分。巧蓉一有空便往醫院探承康，初時，葉家眾人對她很仇視，後來知悉巧蓉竭力支援承康用心去做物理治療，才對她態 度改觀。承康得巧蓉細心關懷及鼓勵，開朗似已脫胎換骨，依時做物理治療，子健看著承康與巧蓉關係越來越深，有點不安，曉冰看在眼內。原來子健同意巧蓉做法，暫時瞞住承康。另一方面，由於業主不再續約，於是楚倩陪惠芳到處 屋租。幸得永邦介紹，惠芳竟租得又平又靚的新屋，與永邦做埋隔離鄰舍。子健與惠芳請幫搬屋各位阿SIR吃飯，自強向惠芳 大獻殷勤，欲展開追求。永邦故意親近惠芳，並提議車埋她返工。而惠芳 亦樂意接受。家宜聽新聞報導，知飛行 到 銀行解款罪名成立，判監兩年，對家立恨之入骨。 永邦與雪凝遊說下，家宜終原諒家立。家立帶女朋友回家吃飯，徐家顯得緊張，誰也猜不到家立的女朋友竟然是雪凝！
《天地男兒》第14集劇情
巧蓉與子健手拖手往醫院探承康，被曉冰「篤爆」，承康在房門外聽到，不能置信。 承康驅逐巧蓉與子健出病房，曉冰不禁替承康難過。 長痛不如短痛，惠芳贊同子健灑脫地去解決問題。承康開始自暴自棄，拒絕再做物理治療。巧蓉往醫院探承康，好人難做，承康竟避而不見 ，曉冰更摑了巧蓉一巴掌！另邊廂，自強送鮮花予惠芳示愛，竟上演一幕斗 劇！新羅家廳內，永邦細心教惠芳插花，惠芳入神欣賞，倆情相悅。某夜，看完戲，消過夜，永邦送惠芳回家，依依不捨，嘉玲看在眼內，覺得不是味兒。嘉玲約惠芳在餐廳見面，要求惠芳離開永邦，俾機會她與永邦複合，惠芳不想破壞人家幸福，遂答允 之。子健與巧蓉祝承康生辰快樂，但被曉冰趕走，後承康被伯娘素蘭點化，終於原諒他最好的老朋友－－ 子健與巧蓉。永邦從惠芳口中得知嘉玲曾 過惠芳，遂加以質問，怎料被分居的嘉玲無理取鬧，永邦沒好氣離去， 嘉玲不禁呆住！
《天地男兒》第15集劇情
泰重現，把昔日的實情相告，希望惠芳能原諒他，惠芳摑他一巴掌，永邦見到，呆住！警方終拉到另一劫犯九仔，九態度傲慢，不肯與警方合作，永邦只有找飛行認人。飛行認出相片中人乃用槍篤住自己駕車的劫匪，九無法抵賴，在戴SIR面前爆出劫銀行解款的幕後主謀乃永昌。戴SIR暗喜，如何利用這張皇牌要脅永昌。永昌識做，以馬鞍山幾個新樓盤作利誘，換取九翌日看醫生的時間地點。結果九死於醫院洗手間內，殺人 滅口。家宜代表教會義工服務組來監獄探飛行，飛行侮辱家宜一番，拂袖而去。飛行接過懲教人員的信，原來是家宜寫的，信中表白上次餐廳圍捕時，事先她毫不知情，並鼓勵他不要放棄自己，厄運始終會盡頭！飛行拿著信紙，內疚與感動 混作一團。陰差陽錯，泰重遇老千Joyce，不但沒法追回騙款，還給她的男友打致瘀傷。幸得惠芳扶他回家塗藥酒， 才安然離去。永邦眼見泰從惠芳家裡走出，開始誤會重重。
《天地男兒》第16集劇情
永邦把泰打致重傷，原來是一場誤會。千夫所指，徐家上下七嘴八舌，永邦有理說不清，唯有向惠芳道歉，但她一早已上學。永邦請老表自強幫忙，楚倩與惠芳果出現於餐廳。自強與楚倩乘機消失。經一輪道歉，永邦知惠芳已原諒自己。醜婦始終見家翁，永邦主動向嘉玲提出離婚，嘉玲無法接受，帶淚離開徐家。途中，嘉玲巧遇惠芳，遂上前跟她糾纏，惠芳把她推開，不慎被車撞倒，被送往急症室。經醫生診治，證明無大礙，左腳只受輕傷，休息一段時間，才能行動，惠芳內疚不已。嘉玲博同情，乘機要永邦不要離開自己。子健與巧蓉拿著小說及廣告插畫書探承康，承康謂只要再多做一排物理治療，就可企番起身！曉楓學成歸國，葉勝即安排她做華業銀行助理總經理，併兼管投資部門，永昌心中暗驚！戴SIR介紹楊洪給永昌合作開大型夜總會，只出兩成股本，其餘由永昌照住。永昌呆住！永昌悶悶不樂，於是宋婷遂介紹家立幫手對付楊洪。誰知，二人早已認識，一拍即合。家立被永昌賞識，為了拉上關係，竟助曉楓尋回被竊賊偷去汽車，內有重要立件。
《天地男兒》第17集劇情
嘉玲為留住永邦，不想被第三者搶法，於是上演一場「換樣」的活劇，鬧到滿城風雨！惠芳為救嘉玲，雙雙從天台墮下，墮進巨大救生氣墊中，嘉玲死過翻生，但惠芳昏迷不醒，經醫生診治，並無大礙。嘉玲終答應永邦離婚，往澳洲「洗大餅」，臨行時竟往醫院向惠芳道別，永邦無限唏噓。曉楓約家立參觀慈善首映禮，會場外，家立遭曉冰及其男力奚落，曉楓代其妹道歉，家立終不介懷。家立用車送曉楓回家，曉楓甚欣賞播出的清脆音樂，為討好曉楓，竟把CD送她。永昌夫婦接承康出院，承康扶著拐杖緩步，出百感交集。葉家喜氣洋洋，承康決翌日返銀行上班，葉勝更批准他同時主管貸款部業務，永昌暗喜，盤算著日後會有很多方便機會。銀大堂，承康客群熱情慰問，心感溫暖。但見巧蓉做得有點不開心，遂推薦她當曉楓的助理秘書，曉楓歡迎她加入這大家庭！ 另一方面，夢幻城夜總會發生命案，死者乃一卡拉OK少女，經法醫官證實，因注射過量藥物而死。子健命手下全部帶返警署問話。永邦查出楊洪有販毒案底，竟遭戴SIR將這單案件交由掃毒組負責，好戲還在後頭⋯⋯
《天地男兒》第18集劇情
尖東華美軒酒店附近有偷車活動，家立趕至，發現文的公事包內裝滿一包包古柯鹼。突然，永昌的車從後駛到文身邊，打開車門，欲迎家立入，家立矛盾，但終上車。立見永昌打開一公事包的錢，不禁眼前 一亮。財可通神，家立將公事包錢放進車尾箱，文竟可 以安全離去。永昌拉隆家立成功，二人在貴賓房內對飲。永邦收到線報，與子健駕車追縱文，經一輪追逐，文將一小包古柯鹼著MANDY掉出車外，因證據不足，文無罪釋放，MANDY被驗出曾吸古柯鹼。戴SIR曾說過此宗案件由毒品調查科負責，永邦被罵到垂頭喪氣，心裡很不服氣，子健亦感沒趣。家立帶永邦往會所飲酒，永邦重遇一別多年的宋婷，並答應安排她的親生女兒珊珊與她見面。誰知，曾被遺棄的珊珊拒絕接受。後經珊珊的老師惠芳說服，珊珊終於回心轉意回家跟她的親生母親見面。曉楓失破家立女朋友送的CD，買了一新的還給 家立。情人節快到，曉楓為家立選了一條水晶項鍊給雪凝，雪凝約定當晚與家立燭光晚餐。
《天地男兒》第19集劇情
情人節晚上，家立雪凝在餐廳內光晚餐，二人交換過禮物，家立接差館急電離去，雪凝呆在當場，頓成全場焦點，尷尬萬分。子健當完夜更，約巧蓉出來慶祝情人節！家立知曉楓暫時沒有男朋友，故意約她來酒店餐廳見面，並稱其女友發脾氣開車離去。事有湊巧，子健與巧蓉 家立、曉楓雙雙從酒店 行，出上車揚長而去。 DISCO內，家立與曉楓雙雙起舞，曉楓心如鹿撞 ，不知家立用意何在？家立送雪凝父母往機場返美國，相反凝因昨晚發脾氣而向他道歉，家立問心有愧。捂媒由珊回家一起，珊珊顯得很開心。家立將兩張雪凝買的茶花女歌劇門票轉送給曉楓，並稱屆時陪她一起去欣賞。家立送雪凝返電視台，途中，突然醒起差館有任務，做個順水人情，已將門票送給警司。雪凝信以為真，對家立一點也沒懷疑。 得寸進尺，家立向雪凝提出暫時分手，給機會雙方冷靜，雪凝無奈接受。
《天地男兒》第20集劇情
家宜得知雪凝與二哥家立暫時分手，大感疑惑。但當家宜目睹家立與曉楓把臂同行，簡直不相信眼所見的一切。家宜在家人面前揭破家立對雪凝的虛偽，家立連父親的生日晚飯也不吃，拂袖而去，永邦看在 眼內。曉楓邀家立回家吃晚飯，曉冰乘機揭破家立追求曉楓的目的是想「嫁」入豪門，貪圖富貴。無意被永 基聽到，非常不安。永昌與家立打網球，巧遇永基，永基對家立很冷淡，前後判若兩人，家立大感不惑。永基約家立餐廳見面，警告他不要對葉家存有幻 想，家立呆在當場！曉楓始終不理會永基的勸告，不肯跟家立分手。戴SIR把一張二佰萬元支票給永昌，說是合作生意上應得的盈利，永昌知戴SIR「落格」，大表不滿。家立接過永昌給予的五十萬元支票，卻原來是當退回股本的。永昌故意溜口風，退股是戴SIR的意思，家立不滿戴SIR踢他出局。家立找戴SIR算帳，戴SIR指家立的紀錄已劃花， 並稱要「玩起」家立全家。永邦與自強巡邏，永邦被小混混打傷，並奪去槍。幸家立從戴SIR手下搶走一批白粉，作為與戴SIR 交換永邦失佩槍的交換籌碼。
《天地男兒》第21集劇情 徐永邦被控殺人
永邦向戴SIR求情不要釘死家立，戴SIR與永邦牙齒印甚深，竟不賣帳，還把永邦趕走。宋婷急電永邦，說是珊珊失了蹤，要永邦陪她開車徹夜到處尋找珊珊，但不見她蹤影。深夜，家立穿著曾借給永邦看醫生的外套往魔鬼山見戴SIR，進行「交換」，戴SIR證明是白粉，但當家立打開公文袋發現，原來是一支士巴拿。戴SIR用槍指著家立，家立撲前與他糾纏，突然槍聲一響，戴SIR中槍身亡，此時被星躲在一角看到，目 送家立離開現場。家立將兇器扔入海里，並換上早已預備好的新衣服，將換下來的燒毀實行毀滅證據，與永昌在夢幻城飲酒慶祝，製造不在場證據。梁SIR發現十幾粒藥丸，膠袋上面有「徐永邦」三字。譚警司暫代戴SIR，重案組梁SIR負責 調查此案。梁SIR收到軍火專家報告，戴SIR身上彈頭留低的萊福線，跟永邦以前的開槍紀錄，一模一樣。永邦涉嫌是殺人兇手，被警方正式拘捕。 葉勝聘請大狀遠光出庭，為永邦辯護。高院開審，主控引證證人與證物對永邦 之不利。同時，主控獲得一份珊珊的出世紙，證明永 釒 珊珊生父。由於宋婷與永的關係密切，陪審團有可能不相信宋婷作供案發時永邦有不在場證據。天網恢恢，子健與自強在兇案現場，竟發現非法入境者聚居巢穴。
《天地男兒》第22集劇情
家立從譚SIR房出，非法入境者星竟認出家立乃當日殺人兇手，原來星被捕前曾到過魔鬼山。 家立暗心驚，將星送入羈留所。由於當事人還有一證人需時聯絡，法準押後一星期 再審。惠芳等根據永邦所給的資料，千辛萬苦，終於尋獲道友聰目擊案發當晚永邦與宋婷尋找珊珊，有不在場證據，可惜聰出庭作證時，因毒癮發作，供詞全無說服力，陪審團暗自搖頭，對聰表現不敢恭維。惠芳、永邦焦 慮對望。子健、自強、家立在大排檔消夜，時線人趕來報料，稱不久前有一非法入境者曾目睹殺人兇手，但已解返大陸，家立聞言心驚膽跳。經過連夜工作偵查，自強查出一份檔案檔案，發現星的年齡、住址，兩星期前已解返大陸。子健充滿希望，然而家立則面如死灰。健與家立往東莞常平找星，「地膽」司機九叔雖然騙吃騙喝，但終領著星到酒店大堂見面，星見家立大驚，轉身拚命逃走，子健欲追星，不料為推著行李的服務生所阻，家立本能地出，比子健快一步。星逃上石屋天台，失足跌下慘死
《天地男兒》第23集劇情
高院法庭內，主控與遠光在結案陳詞，經陪審團退席商議後，一致裁定被告罪名成立。永邦呆立當場。芳等眾人傷感，家立內心難受。家立往監獄探永邦，永邦要他早日找到手，免坐冤 枉監，家立心情愧咎。惠芳往監獄探永邦，並稱決心為他找新證據，提出抗訴。永邦知機會甚微，仍裝著樂觀。家立與雪凝站著海旁談心，雪凝向他要求重拾舊歡，家立雙手擁著雪凝，無意間，被永基見到，永基命虎叔調查二人的關係。虎叔向永基匯報，查出女的叫雪凝，是家立以前的女朋友，但已經分手，很少來往。曉楓誤會其父永基派私家偵探調查家立、雪凝及自己的關係，決心搬出去住，家立唯有支援，更替曉楓到處睇屋，承康勸她亦無效。另一廂，忠找志勇走白粉，事成後志勇占二成。志勇借子健過橋，終於順利過關。
《天地男兒》第24集劇情
卻原來志勇帶的是贗品白粉，累他的母親竟遭輝手下打致重傷，而子健因捲入毒漩渦，被譚警司停職查辦。志勇找輝晦氣，竟被輝手下打玫遍體鱗傷，昏倒過去。上頭查出子健與毒品案無關，子健終復職。回說惠芳每日往圖書館翻看法律書籍，希望能找出此案疑點，替永邦抗訴。監獄球場內，飛行被大傻及手下拳打腳踢，永邦撲前制止，被大傻插傷手部，昏迷過去。原來飛行九年前做線人害大傻入獄。俗語說患難見真情，永邦與飛行成為好朋友。終於，惠芳找到一些此案疑點，遠光認為此等疑點不能作翻案之用，但惠芳絕不放棄。解鈴還需系鈴人，永基往監獄探永邦，永邦提醒試找家立幫手勸曉楓回心轉意，家立竟樂於幫忙，曉楓終於搬回家住。志勇經此教訓，痛改前非，轉行停車場代客泊車。巧蓉知志勇重新做人，內心高興。子健與自強見忠背著旅行袋鬼鬼祟祟走入一停車場，連忙走上志勇車，子健與自強見 有人接應，忙持槍撲上，二人束手就擒！
《天地男兒》第25集劇情 宣萱因徐家立貪圖榮華富貴而分手
巧蓉知事有蹺蹊，志勇可能被忠利用，請子健徹底查明真相，子健點首承諾。法庭內，子健把案發當日，忠、志勇進行毒品交易和盤托出，陪審團一致裁定二人罪名成立，志勇狂呼冤枉，其母與MAY忍不住淚下。 巧蓉百般滋味，對子健的承諾大失所望。子健與巧蓉終於分手，各行各路！惠芳往監獄探永邦，同時飛行父往探飛行，離開時飛行之父突感不適，惠芳見狀扶他上車。不久，飛行父親因病離開人世，臨終亦托家宜轉告飛行要改過自身，重新造人。監獄風雲再起，大傻撩事斗非，與飛行對打，場面混亂 ，結果兩敗俱傷。另一方面，雪凝偕家宜買禮物送給家立，在商場另一端，雪凝見家立、曉楓手拖手拍拖出現，但覺晴天霹靂，呆立 當場！
《天地男兒》第26集劇情 艾威獄中被殺身亡
巧蓉一家得知志勇死訊，全家傷心不已。子健從忠口中得知，志勇是被冤枉，十分後悔。子健去巧蓉，被巧紅大罵。巧蓉坦言她十分矛盾，她無法忘記志勇的事情，二人終於徹底分手。警局有一個去英國受訓三年的機會，譚sir決定給子健。子健經過考慮，最終決定去。子健再去找巧蓉，巧蓉卻故意避開他。子健托承康約巧蓉，巧蓉終未答應。子健去了英國，三年中不斷給巧蓉寫信，但巧蓉始終沒有看信。三年中，慧芳始終努力，想替永邦翻案。而遠光也一直默默的幫慧芳。遠光來找慧芳，被三條四看到，以為慧芳變心。永邦認為沒有機會再出去，勸慧芳不要再等她，慧芳十分傷心，遠光從旁開解。遠光送慧芳回家，被永邦媽看到，永邦媽告訴慧芳，幸福要靠自己爭取。子健受訓期滿，回到香港，三條四也升任沙展。子健去探望永邦，永邦希望子健好好照顧慧芳，並讓她不要再等他了。子健始終不能忘記蓉蓉，他請承康替他約蓉蓉。承康也喜歡蓉蓉，心情很矛盾
《天地男兒》第27集劇情
承康告訴蓉蓉子健回港的訊息，並約她一塊吃飯，蓉蓉答應。蓉蓉家人都勸蓉蓉選擇承康。蓉蓉因為工作，最終沒有去見子健。永邦為了讓慧芳死心，不在讓她探監。慧芳很傷心，遠光答應幫他。子健打電話到公司找承康，恰巧蓉蓉接電話。子健遂再約蓉蓉，蓉蓉答應。蓉蓉赴約，但卻在子健來得前一刻決定不再見他。子健趕到，見不到蓉蓉，等等到很晚。蓉蓉東西落在餐廳，回去時子健剛好離開，二人擦肩而過，卻未能見面。承康知道建和蓉都只是放不下志勇的事，心情非常矛盾。曉風勸承康要主動去追蓉蓉。警方懷疑緝毒組有內奸，所以譚sir讓子健成立獨立的專案小組調查販毒案。並且介紹他認識警方臥底robert。子健根據robert提供的情報，成功破壞了一個製毒工廠。家立和永昌開始懷疑內部有警方臥底。家宜去探望永邦，永邦告訴家宜，大飛生活的並不好，勸家宜幫大飛。家宜路上巧遇大飛，得知他在路邊攤工作。慧芳找遠光，讓他替她給永邦帶信，卻被遠光女朋友看到。
《天地男兒》第28集劇情
遠光女朋友誤會遠光和慧芳，而和他分手。遠光對慧芳坦白，他愛上了她，慧芳一口拒絕。永昌設計，查出了robert是警方臥底，robert被殺，子健很傷心。遠光找子健，坦言對慧芳的感情，子健勸他不要太著急。歐陽老師也勸慧芳要珍惜眼前人，慧芳心動。遠光告訴慧芳，他要結束律師行工作，離開香港。慧芳終於決定接受遠光！永邦一家得知此事，都表示理解慧芳。三條四將此事告訴永邦，永邦無語。世容對家宜有意，但家宜不喜歡他。家宜去找大飛，大飛去對她很冷淡。家宜勸大飛去說技術，並答應替他找工作，大飛非常感動。慧芳從遠光朋友口中得知，三年前phil collins在香港開演唱會，而那天正是戴樹標被殺的日子。懷疑三年前找永邦問路的那對夫婦乃是遊客，有可能回再來聽演唱會。為了替永邦找證人，慧芳決定去演唱會。
《天地男兒》第29集劇情
慧芳在演唱會上找到女證人，得知她跟她丈夫離婚。女證人答應為永邦出庭作證，永邦知道後十分激動。家立得知後，坦言他也希望永邦早日出來。志勇女朋友來找子健，遇到慧芳，像她坦言：當初志勇被害，而她卻有了志勇的孩子，她不想將這這個訊息告訴巧蓉一家，是子健三年來一直照顧她們母子。慧芳知道子健始終放不下三年前事情。慧芳遇到蓉蓉，將整件事情告訴蓉蓉，蓉蓉一家知道志勇有孩子，非常高興。永邦的女證人在出庭前，突發心臟病，搶救無效而死，永邦一家人非常失望。遠光請求一個星期的時間，去尋找另外一個證人。遠光得知證人在法國，決定去法國找他。葉勝也讓永基全力尋找。世容看到大飛和家宜在一起，醋意大發，遂去路邊攤找大飛麻煩。家立警告大飛不要跟家宜在一起。家立找人去為難大飛，大飛忍不住，和他們打了起來，被老闆開除。
《天地男兒》第30集劇情
遠光打電話給慧芳，告訴她已經找到證人－陳文信。經過法庭辯論，永邦無罪釋放，全家非常高興。但看到遠光和慧芳在一起，心中惆悵。慧芳心情矛盾，不知道該接受誰。 子健遇到蓉蓉，蓉蓉坦言實在無法忘記她大哥的事情，並告訴他，兩個人已經不可能再在一起。子健十分傷心，承康勸子健不要太過執著。承康欲追求蓉蓉，但看出蓉蓉依舊喜歡子健。曉風決定派蓉蓉去上海負責一個工作計畫，蓉蓉十分高興。曉風勸蓉蓉考慮承康，蓉蓉婉拒。遠光牽涉到一宗案子中，傳言他已經失憶。宋亭告訴永邦可能另有內情：遠光找到的陳文信乃是假證人，並因此而欠了一個富商認清，所以為富商做失憶證人，因此被吊銷律師執照。慧芳得知真相，非常感動，遠光向慧芳求婚。
《天地男兒》第31集劇情
慧芳決定與遠光結婚，永邦表示理解。大飛為了掙錢，幫人拉皮條，被警察抓住。家宜得知後去保釋大飛，並得知家立不斷為難大飛。永邦祝福慧芳，並買了貴重的禮物送給他。慧芳和遠光結婚，子健和三條四為了安慰永邦，拉他去夜總會玩。雪凝因為朋友結婚，回到香港，見到子健，勸他對感情的事要相通。巧紅也勸蓉蓉不要再怪子健。蓉蓉拆閱當年子健寫給他的信，終於回心轉意，並對承康坦白：如果子健再來追她，她會接受。子健在雪凝的鼓勵之下決定再去找蓉蓉，給蓉蓉call，約蓉蓉見面。但call卻先被承康看到，承康抹去子健的call。子健等了蓉蓉一晚，蓉蓉由於沒有看到子健的call，沒有赴約。子健終於決定放棄蓉蓉。蓉蓉也和承康去了上海。永邦和子健去老包記吃飯，得知老包記要請夥計。
《天地男兒》第32集劇情
家立和永昌販毒生意越做越大，但家立坦言自己真正喜歡的人並非曉風。曉風因為家立冷落他，與家立吵架。 家立不能忘記雪凝，想通過家宜找她，雪凝拒絕。家立遂托子健約雪凝，並請子健讓雪凝call他。子健告訴雪凝，並把家立的電話告訴了雪凝。家立和永昌存錢的銀行被查封，二人十分生氣。永昌得知家立和曉風吵架，勸他為了聲音應該安撫曉風。家立向曉風道歉，二人言歸於好。雪凝始終不能忘記家立，在好友的啟示下，欲同家立複合。雪凝打電話給家立，家立卻故意避開他。子健勸家立給雪凝說清楚，家立拒絕。永邦決定去老包記工作，全家都為他高興。雪凝為了和家立複合，決定留在香港，並讓子健替她找工作，子健遂介紹雪凝去遠光的地產公司。子健勸雪凝不要再幻想跟家立再一起，雪凝不聽，反托子健找家立。子健將雪凝心意告訴家立，家立拒絕。子健不忍心告訴雪凝真相，反被雪凝誤會。雪凝去永邦家裡等家立，家立知道卻故意避開。雪凝非常失望，子健從旁開解。
《天地男兒》第33集劇情
雪凝在子健勸說之下，終於放棄家立，而子健也逐漸喜歡上了雪凝。雪凝的父母回到香港，勸雪凝找男朋友。雪凝為了讓他們放心，騙他們說自己有了男朋友。蓉蓉陪承康參加同學聚會，卻被誤認為承康女朋友，兩人非常尷尬。雪凝因為撞車進了醫院，子健以為她又為了家立自殺，去醫院探望她。被雪凝父母看到，以為子健是她男朋友，多加挑剔，幸好雪凝替他解圍。子健接雪凝出院，留在雪凝家中吃飯，雪凝父母對他非常熱心。雪凝請子健假扮他的男朋友，以應付父母，子健答應。家宜替大飛找到一份工作，勸大飛不要在做違法的事。大飛感動，接受了工作。老包欲停止老包記工作，永基勸邦到華業工作，永邦拒絕。雪凝和子健去看電影，巧遇蓉蓉和承康，蓉蓉以為他們在談戀愛，承康勸蓉蓉放棄子健，而接受自己，蓉蓉拒絕。曉風勸承康不要放棄，承康再次對蓉蓉坦白，但蓉蓉還是沒有答應。曉風暗示想和家立結婚，家立遂向曉風求婚。
《天地男兒》第34集劇情
蓉蓉決定辭職，承康知道後十分著急，曉風也勸蓉蓉，蓉蓉不聽。曉風決定和家立結婚，家人都恭喜他。葉勝為了永邦，讓永基將老包記頂下來。雪凝答應，請永邦打理老包記，永邦同意。 雪凝父母準備回加拿大，走之前雪凝父親告訴子健，他們早知道他和雪凝乃是裝得，並請子健照顧雪凝。永邦也勸子健珍惜雪凝。雪凝和子健彼此之間都喜歡上了對方，卻都不肯表白。世容和子健再次找大飛麻煩，使大飛再次失業，家宜知道後十分生氣，並因此和家立吵架。雪凝從子健處知道家立的婚事，但表示並不介意。家立和曉風結婚，曉冰遲到，永基責罵曉冰，父女二人鬧翻。婚禮上，子健撮合蓉蓉和子健和好，三人重新成為好朋友。雪凝決定回加拿大，子健不知道如何是好。
《天地男兒》第35集劇情
家立和曉風蜜月歸來，而家立和永昌繼續販毒生意，並同大頭東合作。警方破獲了銀行搶劫案，懷疑跟大頭東有關，因此而盯上大頭東。正好趕上大頭東進行毒品交易，永昌和家立再次失敗。大頭東由於拒捕而中槍，在醫院中死亡。警告線索中斷。雪凝要回加拿大，想把房子租出，子健遂介紹三條四去租。家宜碰到大飛，勸他去永邦的鋪子幫忙，永邦表示歡迎。雪凝要回加拿大，子健雖然捨不得，但卻未加挽留，雪凝走後，子健十分失落，不知如何是好。永昌和家立因為販毒欠了銀行的錢，家立為了拖延時間，偷了曉風的密碼卡，改了電腦上的貸款日期。三條四租了雪凝的房子，隨意動房子中的東西，子健十分不高興。蓉蓉無意中發現，承康為了她的隨意的幾句話，為她買了很多喜歡的東西，蓉蓉為承康深情感動。這時，卻傳來承康班機墜落的訊息，蓉蓉十分擔心。最後終於得知承康因為未趕上班機而無恙。蓉蓉終於接受承康。
《天地男兒》第36集劇情
永邦打理老包記，但大師傅老劉卻決定離開，老包記生意一落千丈。 子健不能忘記雪凝，不斷給她打電話，卻始終沒有坦白自己的感情。雪凝說要去旅行，子健不知如何是好。子健在給雪凝打電話，雪凝父親告訴他，雪凝已經去旅行。永邦勸子健應該對雪凝坦白。大飛進老包記幫忙，眾人為了生意，決定發傳單。徐堅告訴葉勝老包記的事情，葉勝為了永邦，遂找人勸劉師傅重回老包記，永邦知道後很感動。曉冰在外面拍了色情照片，永基因此收到勒索，父女二人再次吵架，曉冰因此離家出走，永基非常無奈。葉勝來老包記找永邦，二人關係逐漸變好。子健始終想著雪凝，卻不知道去哪兒找她。卻在一個雨天碰到了她子健在雨中告訴雪凝，他愛她，希望她能留下，二人終於開始了一段感情。
《天地男兒》第37集劇情
永昌在銀行的貸款馬上就要到期，為了籌款。他和家立決定，假裝劫匪綁架永昌自己，以向葉勝勒索。永基的車子壞了，為趕時間，用了永昌的車子。家立將計就計，遂綁架了永基，永昌知道後十分憤怒，卻無可奈何。綁匪向葉家勒索5000萬，葉勝同意，並且沒有報警.永基突然犯病，永昌知道後十分擔心，馬上送藥到劫匪處。葉勝同意綁匪的條件，派永昌去送錢，永昌家立拿到錢後，遂讓綁匪放了永基。綁匪將永基扔到郊外，葉勝遂派家立和永昌去接永基。永基在永昌的車上無意中發現原來綁架他的就是永昌，十分憤怒。永基聲稱要把永昌所做的事情告訴葉勝，同時也知道了家立的所作所為，家立遂殺人滅口，殺了永基，永昌雖無奈卻未加阻攔。家立聲稱沒有接到人，葉家報警，子健一組負責這件案子。警方發現了永基屍體，通知葉家認親，永邦無意中得知此事，十分傷心。葉勝認出死者即是兒子，傷心過度而暈倒。
《天地男兒》第38集劇情
葉家籠罩在傷心的氣氛中，蓉蓉從旁安慰。子健一組奮力查案，終於找到綁匪當初的藏匿地，並找到當初永基所用地藥和綁匪所打過地電話號碼，但是線索仍然很少。子健工作勞累，雪凝從旁勸解。子健因為工作不能陪雪凝，感到非常愧疚。子健打電話雪凝，要她幫他到家收貨，雪凝到子健家發現：毛巾，牙膏之類的物品都是兩套新的。感到十分奇怪。這時子健盯的貨到，卻是一張床，原來子健要雪凝搬到他家住，雪凝十分的開心的答應。警方得知綁架案當晚，永昌曾經出去過。而承康看到警方在綁匪藏匿地找到的藥。想起綁架當晚永昌曾經拿藥出去，開始懷疑是永昌所為。阿良查到永昌曾經批過大量不明貸款給郭立文，報告給永昌，承康更加懷疑。永基出殯，曉冰從國外回來，得知永基去世，十分傷心，情緒很激動。曉冰趕到殯儀館，面對永基的遺容，十分後悔，她向父親道歉，發誓重新做人。葉家瞞著葉勝出殯，葉勝知道後很傷心，來到殯儀館送永基，永邦陪葉勝進靈堂。
《天地男兒》第39集劇情
承康懷疑永基，遂慌稱警方懷疑郭立文，並讓永昌得知。永昌果然上當，去銀行想銷毀證據，被承康發現。永昌無奈，承認是他綁架永基，但卻撒謊說永基乃是綁匪撕票所殺，並求承康不要將這件事公開。承康本欲將事實告訴葉勝，誰知葉勝卻因為傷心過度而病倒，醫生囑咐不能再刺激葉勝，承康無奈，替永昌隱瞞了事實，卻不肯原諒永昌。家立得知承康知道事實，非常震驚，永昌承諾不會將家立供出。警方查到綁匪曾給郭立文打電話，懷疑永昌也參與此事。同時警方也查出永昌在綁架當晚曾經出去，但沒有回銀行，承康為了父親，對警方撒謊說當晚二人在一起。在永基的墓前，承康要永昌好自為之，並說他不會原諒永昌，永昌百感交集劇情。樓層停電，雪凝不知，替子健煮消夜，子健因此而進了醫院。子健在醫院巧遇替母親拿藥的蓉蓉。二人聊天時，子健偶然得知綁架當晚蓉蓉母親病倒，而承康當晚在照顧她母親，子健懷疑承康做假口供。承康得知子健已經懷疑他，遂求蓉蓉幫他撒謊。子健請蓉蓉和承康到警局，蓉蓉為了承康，撒謊說當晚承康並沒有跟她在一起，子健聽到十分震驚。
《天地男兒》第40集劇情
蓉蓉幫承康做家口供，子健無可奈何。蓉蓉要承康解釋撒謊的原因，承康慌稱當晚永昌和一個女人在一起，為了永昌的體面，他不得已而撒謊。永昌得知此事，非常感激蓉蓉，遂請蓉蓉參加宋亭的生日晚會，同時順便圓慌，蓉蓉相信了永昌。子健來找蓉蓉，也碰到了承康，三人吵了起來。蓉蓉說出當晚永昌跟宋婷在一起，但子健並不相信。葉勝出院，並不回家，反而去了老包記去找永邦。永邦傷心大哥之死，和葉勝深談之下，二人冰釋前嫌，永邦開始認葉勝為父親。葉勝邀請永邦去銀行工作，永邦拒絕，但陪葉勝回銀行參觀，永昌再銀行看到永邦，心情複雜。葉勝將銀行的事情交給永昌，connie很得意。永昌想停止販毒，被家立威脅。家立為了販毒方便，想進銀行。徐堅得知大飛和家宜約會，十分不開心，表示反對，永邦從旁勸解。家立終於騙的曉風讓他進了銀行，非常得意。永昌要蓉蓉幫忙選聖誕禮物，坦言家中氣氛十分壓抑。承康對蓉蓉說不能原諒永昌，蓉蓉不知真情，反而勸承康。
《天地男兒》第41集劇情
家立在老包記遇到大飛，再次羞辱他，大飛忿忿不平。家立知道老包記生意不好，欲出錢讓永邦換鋪子，永邦沒有答應，坦言難以割捨對鋪子的感情。大飛和家宜買禮物看望徐堅，在路上被警察誤會，引來路人圍觀。徐堅看到後，更加不高興。徐堅對大飛不滿，家宜十分不高興，勸徐堅答應她們談戀愛。葉勝也勸徐堅不要太固執。家立發現雪凝在華業銀行有舊樓抵押。家立仍然深愛雪凝，想見她，遂以此為藉口約雪凝。雪凝知道家立故意為難她，不想見家立，遂決定賣樓。家立得知後，故意委託人去買樓，並親自去看房，雪凝對他很冷淡。雪凝對家立十分生氣，子健勸雪凝不要太恨家立。家立最終買下雪凝的房子，簽約之日，家立約雪凝吃飯，雪凝跟子健一塊赴約，家立很無奈。子健因為雪凝事先不對他說明，非常生氣，並勸雪凝應該徹底忘記家立。家立以為雪凝對他死心，非常傷心，因此對曉風也非常冷淡。家立利用華業幫人洗黑錢，永昌知道後很無奈。家立生意越做越大，卻始終不開心，因為他始終忘不了雪凝。他對世容坦言：有些東西很難用錢買到。家立獨自來到當年和雪凝在一起的房子，觸景生情，非常傷感。老包記房子的業主想提前收回房子，永邦不肯。大業主遂雇了一幫地痞到老包記搗亂，永邦等人很生氣。徐堅到老包記吃飯，卻被那幫地痞戲弄，大飛忍無可忍。
《天地男兒》第42集劇情
地痞戲弄徐堅，大飛忍無可忍，與他們打了起來，徐堅也從旁相助，但寡不敵眾，大飛受傷，幸好子健及時帶人趕到。徐堅因此對大飛印象大為改觀，開始允許大飛和家宜交往。曉風懷孕卻不自知，整日忙於公司的事情，終於病倒而小產。而且醫生說可能以後不可能再生孩子，葉家人得知後，都對家立表示不滿，認為他沒能照顧好妻子，曉冰更因此而和家立爭吵。家立心情大壞，獨自跑到酒吧。家立又想起雪凝，打電話約他到酒吧見面。在酒吧，家立見到雪凝十分高興，並對她坦白自己對她的感情，希望她給他一個機會，雪凝知道家立不會放棄榮華富貴，因此拒絕了他。家立更加傷心。曾經來老包記搗亂的地痞由於對永邦懷恨在心，放火燒了老包記。慧芳被困火中，受傷昏倒，幸得永邦相救。慧芳住院，永邦十分擔心，認為自己害了慧芳。老包記鋪子經火一燒，被定成危樓，生意無法繼續，葉勝遂勸永邦去銀行幫忙。永邦心情十分矛盾。曉冰和偉良談戀愛，並決定搬去偉良那兒住，葉勝未加阻攔，但曉風十分擔心。永基母親不喜歡永邦，並因此和葉勝吵架。永基妻子向永基母親講了永基和永邦得感情，永基母親大為感動，對永邦得態度大為轉變。永邦母親找永邦談心，向他道歉，並且表示歡迎永邦去銀行工作。但永邦始終不能放下他母親被逼而死得陰影，遲遲不能下定決心去銀行。永邦向慧芳坦白自己得這種想法，慧芳多加開解，永邦終於相通。決定去銀行幫。
《天地男兒》第43集劇情
葉勝得知永邦答應來銀行，非常高興。葉家眾人也表示歡迎。永邦剛來到銀行工作，各方面很不適應，感到很拘謹。永邦四處找不到人吃飯，遂單獨買便當吃飯，卻巧遇偉良。永邦得知偉良就是曉冰得男朋友，很驚奇。偉良帶永邦回家見曉冰，永邦看到曉冰大為轉變，非常高興。曉風心情不好，並因為曉冰得事對偉良不滿，吵了偉良魷魚。永邦帶曉風去曉冰公司，曉風看到曉冰得轉變，非常欣慰。曉冰和曉風重歸於好，曉風感到對不起偉良，請曉冰勸偉良重回公司。蓉蓉要去機場接人，卻找不到車，承康安排蓉蓉做永昌的車，蓉蓉在永昌的車上無意中發現：當初她為永基配的鑰匙在永昌的車上，大起疑心。蓉蓉向承康說了自己的懷疑，承康敷衍應對。並且趁蓉蓉不在，調換了鑰匙。蓉蓉用假鑰匙試開永基書櫃，當然沒有成功，蓉蓉十分納悶，並對永邦講述原委，永邦表示不相信，蓉蓉疑心也暫時打消。承康因為鑰匙懷疑永基乃是永昌親手所殺，永昌否認，但終於說出家立也參與綁架，承康知道後找家立報仇，反被家立毒打。永昌看到後，也無可奈何。 珊珊放假，回到香港。永昌和宋婷感情更加深厚，並因此更加冷落connie。永邦勸永昌不要太過分。永昌配connie買衣服，卻碰到宋婷母女和永邦。永昌為了掩飾，遂說宋婷乃是永邦的女朋友。珊珊挺好非常不高興。郭立文的弟弟郭立武來銀行取錢，永邦報警，警方準備跟蹤他以抓郭立文。
《天地男兒》第44集劇情
警察跟蹤郭立武，卻沒有抓到郭立文。隨後國際刑警傳來訊息，證實郭立文已死，曉風知道後，感到父親案子難破，很傷心。 家立以揭穿永昌相要挾，頻頻威脅承康，要承康不斷簽檔案以方便他搞地下生意，永昌知道後對家立非常不滿。葉勝看出承康不高興，以為他跟蓉蓉吵架。承康不想繼續受家立威脅，想跟蓉蓉出國定居，蓉蓉擔心家人，沒有答應。但卻提議和承康出國旅行。葉勝來找蓉蓉，提議她跟承康結婚，蓉蓉沒有答應。承康向蓉蓉求婚，蓉蓉終於答應，子健和雪凝都替她們開心。蓉蓉無意中發現當初承康換調的鑰匙，疑心再起。並告訴了永邦。永邦和蓉蓉去質問承康和家立，家立花言巧語，矇混過關。有人追求宋婷，宋婷拒絕，但卻被永昌誤會。永昌去找宋婷，被connie發現二人的關係，connie當眾羞辱宋婷，永昌大怒，要跟coonnie離婚。葉勝知道後很生氣，永邦在旁勸解，葉勝不聽。永昌向宋婷求婚，宋婷很感動，珊珊也很高興。家立繼續威脅承康，承康心情大壞，蓉蓉看出不對，非常擔心。子健知道後勸承康不要太情緒化，承康向蓉蓉道歉。葉勝找宋婷，要她不要纏著永昌，宋婷拒絕，二人不歡而散。葉勝以華業銀行總經理的職位相誘，要永昌不要離婚。
《天地男兒》第45集劇情
郭立文生前留下了家立和永昌綁架的證據，郭立武以此相要挾，勒索家立和永昌。家立和永昌無奈之下殺人滅口，卻未能拿回證據，兩人非常擔心。在郭立武家中二人找到一把鑰匙，卻不知道有什麼用。蓉蓉看到郭立武死訊，想起曾在銀行見過他，再起疑心。警方在郭立武家中發現，郭在華業有一個保險箱，來銀行調查。而家立卻在警方開箱之前，先命令承康拿走了保險箱中的東西。蓉蓉從公司錄影查出事情是承康所為，十分震驚，進而知道永基乃是永昌綁架，承康無法向蓉蓉解釋，蓉蓉無法原諒承康，提出分手。蓉蓉像將錄影帶交給永邦，永邦不在家，蓉蓉在永邦家遇到葉勝，葉勝為了撮合她和承康，和她去吃飯，並對她傾訴真情，說承康為了葉家犧牲了很多，蓉蓉很感動，決定不將事實真相公開。永邦看到蓉蓉和承康吵架，去勸承康，承康酒醉之下欲吐真言，卻被永昌趕到制止。父子二人因此吵架。永昌也得知蓉蓉和承康分手，很內疚。蓉蓉不能面對承康，因此辭職，葉勝得知她和承康分手，極力挽留。蓉蓉不欲葉勝知道真相，慌稱自己另有新歡。蓉蓉向承康坦言，二人再無複合可能，但她會保守秘密，並勸承康不要一錯再錯。眾人都不相信蓉蓉另有男朋友，子健得知也很吃驚。承康傷心之餘，決定辭職。
《天地男兒》第46集劇情
大飛要和家宜結婚，卻苦於錢不夠，永邦介紹大飛去華業做清潔工程。眾人得知二人結婚，都替她們高興。永昌經不住總經理職位的誘惑，終於答應葉勝不離婚，而宋婷卻蒙在鼓裡。永邦知道後很擔心。宋婷終於也知道事實真相，非常傷心。珊珊得知此事，也對永昌大為不滿，母女二人傷心不已。永邦勸永昌應該為宋婷著相，永昌不聽。雪凝看到蓉蓉和一個男人在一起，告訴子健，子健不相信。子健去找蓉蓉，得知是一場誤會，並得知蓉蓉想開花店。子健想撮合蓉蓉和承康，遂請二人到家裡吃飯。承康也想和蓉蓉複合，蓉蓉卻明確表示不可能了。承康非常傷心，獨自去酒吧喝酒。子健和雪凝得知後趕到酒吧，承康醉酒之下對雪凝說出當初是他拆散了蓉蓉和子健，雪凝聽後，感到自己搶了子健，十分擔心，深恐蓉蓉和子健複合。雪凝認為子健和蓉蓉之間始終有感情，不想將此事告訴子健，她對家宜傾訴，家宜勸她坦白。承康終於決定去美國，臨走前旁敲側擊告訴曉風，要小心身邊人。永昌再次想停止洗黑錢，家立以說出真相相威脅。家宜向子健吐露真相，告誡子健要對雪凝細心照顧。蓉蓉花店開張，子健為了讓雪凝放心，故意讓雪凝代他去祝賀。 曉風也來祝賀蓉蓉，並且告訴了蓉蓉當初承康拆散蓉蓉和子健得事情。蓉蓉並不計較。家立得知家宜和大飛結婚得事情，非常不高興。
《天地男兒》第47集劇情
家立始終反對大飛和家宜來往，徐堅無奈，唯有借酒消愁。永邦知道後，答應會去勸家立。家立和世榮在酒吧巧遇大飛，再次對他挑釁。客戶投訴家立索要回扣，嘵楓十分擔心，但家立卻反應冷淡。永邦去勸家立，要他不要對大飛懷有成見，家立不聽，兩個人因此而爭執。葉勝得知家立和大飛的矛盾後，也勸家立，家立為了敷衍，只好答應。大飛到華業做清潔工程，碰到家立，兩個人去花園，長談之後言歸於好，永邦和家宜看到後都非常開心。有流氓到蓉蓉花店搗亂，巧紅找子健幫忙，子健為了避嫌，派三條四去解決。三條四抓到鬧事的太保，巧紅設宴款待，子健再次失約，蓉蓉感到子健有意避開他。蓉蓉送花途中搭不到車，子健碰到，遂開車送她，卻因此遲到了雪凝的約會，子健為了不想雪凝誤會，撒謊說警局工作繁忙。大飛和家宜結婚，大家都非常高興，婚禮上，大家都戲弄大飛，蓉蓉前來解圍。雪凝無意中得知子健昨天因為送蓉蓉遲到，非常不開心。警局譚sir急call子健，原來當年永邦失槍案有新線索。子健找永邦回警局錄口供，家立知道後很吃驚，非常擔心當年的事情會被揭發。嘵楓約家立去曉冰家吃飯，家立推三阻四，嘵楓十分不快。偉良告訴嘵楓，他發現銀行帳務有問題，懷疑家立洗黑錢。曉冰無意中看到家立和酒吧女郎在一起，告訴了嘵楓。
《天地男兒》第48集劇情
曉楓非常傷心，質問家立。兩個人因此吵架。曉楓找人對銀行查賬，確證家立洗黑錢，非常失望，提出和家立離婚。家立迫於無奈，從銀行辭職。葉勝不知原委，反勸曉楓，曉楓不聽。暗地裡卻十分傷心。家立搬出葉家，決定自己開投資公司。雪凝還是因為子健撒謊的事耿耿於懷，故意躲避子健，家宜勸雪凝要坦白。慧芳懷孕，大家都很高興。大飛找到拿永邦配槍的劫匪，call子健，子健和永邦抓到劫匪。劫匪供出槍枝乃是從梁柄處得來。子健詢問梁柄，得知乃是他三年前西貢海邊揀來，並說是一個男人仍在那兒。根據梁柄說得特徵，和家立非常符合，子健和永邦都非常懷疑。永邦不敢去想，子健勸永邦要面對現實，找出真相，永邦不聽。徐堅去看望家立，途中卻老病復發，家立對父親十分關心。永邦看到後，更加不相信家立會陷害他。永邦將疑心向大飛傾訴，大飛也勸他面對現實。蓉蓉來找子健，知道他和雪凝的事非常替他們擔心。蓉蓉在遊戲廳遇到雪凝，向雪凝解釋她和子健的誤會，子健趕到，傾訴對雪凝的深情。雪凝坦言她躲開子健，是因為她害怕有失去子健的痛苦。子健對雪凝表白，答應一生一世照顧雪凝，不讓任何人傷害她，二人誤會盡消，心靈相通。遠光去醫院檢查，卻被告知患上胃癌，遠光為了不讓慧芳擔心，沒有告訴她。家立遇到永昌，再次以當年的事情威脅，讓永昌幫他出錢開公司。
《天地男兒》第49集劇情
永昌不想受家立擺布，遂找人揭發家立殺戴樹標一事，家立公司開張之日，子健趕到，將家立帶到警局。家立在警局多方狡辯，子健證據不足，無可奈何。子健將此事告訴永邦，永邦不敢相信，找家立質問，卻被家立花言巧語騙過。家立收買指正他的人，子健再度失去線索，非常生氣。永邦為了找出真相，遂散布謠言說在楊雄家中有家立犯罪的證據，家立果然上當，到楊雄家中找證據，並為了所謂的假證據打傷永邦，永邦終於相信一切，非常傷心。大飛和家宜知道真相，很生氣。家立搶在永邦之前，向父母編造謊言，立母相信了家立，處處維護家立，永邦知道後很無奈。子健遇到家立，告訴家立他會將家立繩之於法，兩人爭吵，雪凝看到，很傷心。葉家也得知家立的罪行，勸曉楓徹底放棄家立，曉楓無語。葉勝為了徐堅，欲找人收拾家立，被曉楓勸阻。子健再次傳訊家立，家立非常不合作，阿詳衝動之下恐嚇家立，家立反告阿詳，阿詳因此失去升職的機會，心裡很痛苦。家立在警局遇到雪凝，兩人很尷尬。子健因為家立的事情，心情煩躁。對雪凝傾訴對家立的不滿，雪凝卻不願聽到有關家立的事情，並且希望子健以後不要對她提家立。阿詳心情鬱悶，眾人找子健和他去酒吧。阿詳得知自己升級無望，心裡鬱悶，對子健發火，併到子健家吵鬧，雪凝知道後也非常無奈。子健遇到家立，質問他。家立揚言要和子健繼續玩下去。
《天地男兒》第50集劇情
遠光四處求醫，卻被告知希望縹緲，只有半年壽命，非常無奈。醫生勸遠光住院，遠光不欲慧芳知道事實，沒有答應。遠光見永邦，請他以後照顧慧芳，永邦聽後十分驚訝。遠光故意製造機會，讓永邦和慧芳在一起，慧芳知道後十分生氣，遠光無法解釋。永昌來找宋婷，希望能挽回他們的感情，宋婷拒絕。家立知道曉楓替他求情，心裡感動，來找曉楓。雪凝在路上碰到家立，家立約雪凝，雪凝拒絕。阿詳看到，告訴了子健，子健非常擔心家立騷擾雪凝。雪凝告訴子健，自己不會理家立。子健找家立，讓他不要騷擾雪凝，家立得意，並揚言會繼續追雪凝。雪凝去打球，卻碰到了家立，家立向雪凝傾訴真情，希望她給他一個機會，兩人從頭再來，雪凝沒有答應。家立一直追到餐廳。碰到子健，子健看到他，心情大壞。家立對雪凝始終不放棄，不斷到她上班的地方送花給她，雪凝表面上對他十分冷澹。家立十分傷心，唯有借酒消愁。雪凝在音像店再次碰到家立，向她傾訴，雪凝有點心動。家立不斷找雪凝，雪凝無可奈何，心裡擔心，要子健在家裡陪她，但子健因為警局的事情沒有答應，天氣氣溫下降，家立卻執著的在雪凝樓下等她，雪凝忍不住心軟，下來見家立，家立說自己可以為雪凝做一切。。世容來找家立，勸他投資一個地產生意，家立心動，找永昌借錢，永昌卻無能為力。
《天地男兒》第51集劇情
雪凝為了逃避家立，對蓉蓉說想去加拿大。蓉蓉告訴雪凝，其實子健很希望和雪凝結婚，雪凝心動。子健去接雪凝下班，雪凝高興。在家中，雪凝暗示子健向他求婚，子健故意裝作不知，雪凝十分無奈。子健約雪凝和蓉蓉去餐廳，在餐廳中向雪凝求婚，雪凝大為感動，答應。蓉蓉也替他們高興。慧芳知道子健結婚，很欣慰。永昌為了去夏威夷找宋婷，誤了公司的一總生意，葉勝大怒，收回了永昌在銀行的所有職務，兩人吵架。永昌不斷去找宋婷，宋婷始終不接受，永邦勸永昌替宋婷著想，永昌不聽，反而頂撞永邦。雪凝淮備結婚，和蓉蓉、家宜一起淮備，三人十分開心。家立再來找雪凝，對她說，他不會放棄，因為雪凝急著結婚反而表明她對他還有感情。雪凝不置可否，內心卻是很矛盾。雪凝拍婚紗照，子健意外遲到，雪凝很生氣，對子健發火，子健多加解釋。子健發現其實結婚前，雪凝想去英國讀書，感到兩人結婚有點突然，於是找蓉蓉訴說子健對蓉蓉說，雪凝的反應似乎大了點，蓉蓉無意中向子健說，其實是她勸雪凝結婚的。子健聽後，心裡不是滋味。雪凝因為婚禮的事情繁忙，為了瑣事向子健絮刀，子健卻提出不結婚，認為他們現在結婚太累了，雪凝無奈。雖然雪凝也說是因為自己信心不足才會提出結婚，但子健始終沒有在意，兩人終於決定維持現狀，眾人聽後都非常吃驚，蓉蓉也很後悔，勸子健，子健不聽。家立來找雪凝，對他說他早就料到二人結局，雪凝憤而離去。雪凝要過生日，對子健說了她童年的生日夢想，子健感動，給她淮備生日。遠光誤會永邦和一個風塵女子交女朋友，永邦將計就計承認，以使遠光死心。慧芳和宋婷信以為真，找永邦問原委，慧芳卻無意中發現宋婷和永邦十分相配，遂跟遠光說撮合他們兩個，遠光卻不同意。慧芳為了撮合永邦二人，約宋婷和永邦一起郊遊，但是遠光卻多加破壞。宋婷和永邦為了安慰慧芳，假裝高興。雪凝生日，子健卻要忙於工作，雪凝很失望。雪凝生日收到花，以為是子健約他到海邊見，雪凝感到幸福，趕到海邊，卻發現是家立。家立為雪凝燃起煙花，哀求雪凝再給他一次機會，雪凝終於心動。家立向雪凝道歉，承認心裡始終只愛雪凝一人，凝感動，當她親手燃起煙花的一刻，她終於又開始接受了家立。
《天地男兒》第52集劇情
雪凝不能壓抑自己的感情，也感動於家立的深情，終於開始接受了家立。而子健趕回家，找不到雪凝，四處call她，卻沒有找到，子健在海邊等了一夜，始終等不到雪凝，只一個人孤寂的燃起煙花（sigh兩人人都為雪凝淮備了美麗的夢想，但冥冥中雪凝和子健卻是有緣無份），雪凝回到家中，看到熟睡的子健，感到很過意不去，雪凝對子健說是和家宜去慶祝生日，子健反過來安慰雪凝，並沒有把煙花的事情告訴雪凝。家立投資地產失敗，公司陷入困境，急需一筆生意。永昌也無法幫到家立，曉楓知道後，顧念舊情，幫家立談成生意。雪凝急於找一張cd，和家立去音像店，卻看到子健，雪凝匆忙逃走。家立勸雪凝不要自責，應該將所有的事情告訴子健，雪凝沒有答應。三條四看到雪凝和家立在一起，非常吃驚。雪凝回家發現，原來子健去音像店是為了替她買cd，內心百感交集劇情。三條四為了雪凝的事，夜不能寐，跟歐陽吵了起來。三條四終於忍不住，向子健說了他看到的事情，子不相信。三條四遂拉子健去跟蹤雪凝。卻無意中誤會了miss歐陽和別人在一起，一場誤會之下，子健更加不相信雪凝變心。子健向雪凝坦白跟蹤她的事情，坦言自己相信雪凝，並且對雪凝照顧萬分，雪凝更加覺得對不起子健，不知所措。子健逛街，卻看到雪凝真的和家立在一起，雪凝和家立也看到子健，子健傷心離去，雪凝欲向子健解釋，家立卻帶雪凝離去。雪凝回到家中，見不到子健，觸景生情，十分擔心子健。雪凝call子健，說要向他解釋，而子健卻孤獨傷心的做在樓下，不知如何是好。子健十分傷心，在樓下坐了好長時間，長考之下，說了一句“拜拜”，黯然離開，子健來到婚紗店，面對他和雪凝的結婚照，不知如何是好。雪凝四處打電話找不到子健，call子健，子健也未復機，雪凝獨坐家中，想起子健的深情，很是傷心。子健在婚紗店外坐了一夜，天亮後，取走了他和雪凝的結婚照。子健回到警局，得知雪凝在警局等他，他怕雪凝真的提出分手，默默離去。子健回到家中，放下婚紗照，面對當初他和雪凝養的金魚，默默無語，唯有對著雪凝的照片，想起他曾經說得：如果雪凝不和他照第二次婚紗，他只有抱著雪凝的照片默默一生。雪凝知道子健在躲開他，遂call子健，說她知道應該怎么做，不要子健再躲他。雪凝感到這樣對子健不公平，不想在和家立繼續，但家立卻說：雪凝和子健已經不可能。雪凝說：只有子健親口拒絕她，她才會死心。家立去找子健，讓他面對現實，接受雪凝離去的現實，子健無可奈何。雪凝再call子建，說要子健不要再煩，她回從子健家搬走，不再煩他，但如果子健能忘記當天看到的事情，她會真心的回到子健身邊。子健聽後，只能默默傷心。子健開車回家，正好看到雪凝拿著行李在樓下等。子健感動，欲下車昭雪凝，誰知家立卻先趕到來接雪凝，雪凝望著子健的家，等不到子健，之後跟著家立離開，眼看著雪凝和家立離開，傷心的子健只有一個人在車裡默默的流下痛苦的眼淚。
《天地男兒》第53集劇情
慧芳一直想撮合永邦和宋婷，可是宋婷卻說還未找到自己喜歡的人，永邦也說二人之間只有友誼，慧芳只好作罷。慧芳和永邦的車在路上拋錨，二人看到流星，宋婷驚異的發現永邦也相信對流星許願，不禁對永邦產生好感。子健和雪凝終分手，一家人都從旁勸解。英基財團欲同華業合併，在利益的誘惑下，永昌不禁動心，但葉勝並不同意。永昌為了私人利益，想通過家立勸說曉楓。家立假裝回頭重追曉楓，曉楓逐漸感動，承康勸曉楓不要上當。雪凝再遇子健，欲對他解釋，子健卻說並不介意，只希望她快樂，雪凝很感動。子健勸雪凝要看清楚家立是否愛她，雪凝表示無論對錯，她都不能回頭了。曉楓經不住家立的花言巧語，再次相信了家立，葉家一家知道後都表示尊重她的決定。永昌利慾薰心，跟英基和家立合作，家立向曉楓提起英基財團的計畫，曉楓為感情蒙蔽，同意了發展計畫。契約簽訂後，曉楓卻被告知，計畫因為問題被政府無限期擱置，整個銀行操作陷入困境。殊不知，這是永昌和英基的布局，華業銀行股價大跌，客戶騷亂，百恆集劇情團乘機如故華業，葉勝不得已答應。永昌受家立矇騙，將自己的華業股份賣給英基財團，但賣出後卻發現，自己的股份英基集劇情團沒有拿到，反而被百恆集劇情團拿到，百恆集劇情團持有的股份因此超過葉家，奪得了華業的控制權。葉勝失去對華業的控股權，傷心不已。銀行開董事會，葉家一家驚訝的發現，新任的華業主席居然是家立，原來一切都是家立布的局。葉勝將永昌逐出葉家，自己也因為受不了打擊而病倒。
《天地男兒》第54集劇情
葉勝病倒，家人擔心不已。永昌來看葉勝，葉勝不想見他，永昌失望而去。永昌自知對不起葉家，痛苦不已，宋婷從旁安慰。承康不原諒永昌，永昌很無奈。為了報仇，永昌決定和家立同歸於盡，卻終究被家立逃過，永昌自己卻翻車而死。承康得知永昌的死訊，非常後悔、傷心，卻對家立無可奈何。葉勝原諒了永昌，想見他，卻被永邦告知永昌已死，傷心不已。承康和曉楓決定重新振作，全力奪回華業。但家立卻故意找茬，逐步打擊葉家舊臣，承康也欲做出反擊。永邦也想為葉家出力，遂向遠光學習有關法律規定。遠光的病情越來越重，醫生勸遠光向家人坦白病情，入院治療，遠光未同意。慧芳無意中得知真相，傷心不已。遠光幫永邦學習有關法律條文，病情發作，永邦得知遠光病情，答應以後照顧慧芳。慧芳得知遠光病情後，極力勸遠光入院接受治療，並鼓勵他堅定意志，遠光終於答應。警方抓到一個流氓，此人說出當年參與綁架永基的是永昌和家立，並供出他的同鄉正為此勒索家立。警方出動，將家立和勒索家立的人抓獲，警方正式落桉調查家立。雪凝得知家立被抓，擔心不已。為了報仇，永昌決定和家立同歸於盡，卻終究被家立逃過，永昌自己卻翻車而死。承康得知永昌的死訊，非常後悔、傷心，卻對家立無可奈何。葉勝原諒了永昌，想見他，卻被永邦告知永昌已死，傷心不已。承康和嘵楓決定重新振作，全力奪回華業。但家立卻故意找茬，逐步打擊葉家舊臣，承康也欲做出反擊。永邦也想為葉家出力，遂向遠光學習有關法律規定。遠光的病情越來越重，醫生勸遠光向家人坦白病情，入院治療，遠光未同意。
《天地男兒》第55集劇情
家立查知勒索他的人兩個大陸仔並不知道真相，懷疑有人暗中算計他。家立派人挾持大陸仔的家人，威脅兩個人，讓二人反告子健誣陷他，子健因此停職調查。曉楓見到雪凝，將家立所作所為告訴雪凝，雪凝卻表示相信家立，曉楓很生氣。雪凝聽了曉楓之言，心裡也對家立產生懷疑。雪凝無意中聽到家立和世榮談話，得知真相，心裡既傷心又無奈。雪凝去見子健，子健表示無所謂，雪凝不知如何是好。雪凝心情矛盾，問家立如果他因為雪凝而一無所有，他會怎么樣？家立答應只要雪凝一人足矣，雪凝下定決心要將家立的所作所為公諸於眾，以救子健，而她和家立去外國，從此不在回港。家立決定和雪凝去瑞士旅行。雪凝找曉楓，向她道歉，曉楓表示理解她，雪凝表示自己知道如何去做。雪凝決定跟家立離開香港，臨走前給子健寫了一封信，向他道歉，並將家立的所作所為寫在信上。臨走前雪凝去見子健，向他道歉，表示她跟家立一走，子健就會沒事，可是子健並不知道事情原委。世榮送家立和雪凝去機場，無意中將寫給子健的信丟在了世榮的車上，世榮發現後告訴了家立，家立知道後非常憤怒，煩躁之下帶雪凝上了飛鵝山，想冷靜一下。兩人爭吵之下，家立失手將雪凝退下山。家立很傷心，欲下山救雪凝，世榮認為雪凝已死，拖家立回家，並偽造證據以為家立脫罪。有人在山下發現雪凝，遂報警，雪凝被送往醫院搶救。世榮和家立得知雪凝未死，世榮擔心不已，家立心情十分矛盾。子健擔心雪凝，並發誓找出兇手。由於世榮偽造的證據，警方初步懷疑為劫殺。雪凝經過搶救，度過危險期，卻一直昏迷不醒。子健因為雪凝的事情非常煩惱，蓉蓉從旁安慰。子健來到以前跟雪凝看金魚的地方，觸景生情，傷感不已。遠光病情繼續惡化，但為了不讓慧芳擔心，遂騙說自己病情得到控制，慧芳知道後非常開心。遠光告訴永邦，自己只有兩個月的生命，求永邦在自己死後照顧慧芳和孩子，永邦答應，遠光非常感激。
《天地男兒》第56集劇情
家立為了進一步打擊葉家，將銀行所有保全換掉，並且辭退黎虎，升任世榮為新的保全主任，永邦雖不滿卻無可奈何。永邦自知不是家立對手，向葉勝請罪，葉勝鼓勵他不要放棄，並將葉家所有的希望寄託他身上，永邦感動，答應葉勝，要將銀行奪回。承康知道子健被誣告的事，命人將那兩個大陸仔挾持回大陸，調查科失去證據，遂撤銷了對子健的控告，子健非常高興卻很奇怪。蓉蓉為了雪凝康復，為她做幸運符，子健知道後很感動。子健懷疑是承康劫走了兩個大陸仔，承康不承認，永邦得知此事，去問承康，承康承認，並將家立殺死永基的事說出，永邦知道後非常憤怒。黎虎得知此事，為替永基報仇，欲開車撞死家立，未能成功，黎虎被捕。徐堅得知家立殺死永基，質問家立，家立卻不承認，爭吵之中家立誤傷徐堅，徐堅傷心之下宣布和家立斷絕父子關係。大飛知道事情真相，在餐廳藉故羞辱家立和世榮，家立卻不動聲色。永邦和承康為了救黎虎，托大飛找黑道中人幫黎虎跑路。子健得知芒果秀黎虎跑路，去找永邦，永邦承認，並希望子健網開一面，子健答應。雪凝傷勢突然惡化，子健和蓉蓉非常擔心。雪凝父母從加拿大回來，非常傷心。雪凝動手術，子健很擔心，煩躁不已。蓉蓉帶子健到通心樹前為雪凝祈福。雪凝手術成功，但仍未醒來。遠光終於決定入院治療，滿懷希望。
《天地男兒》第57集劇情
遠光入院，接受新藥治療，醫生告訴慧芳，遠光希望很大。慧芳無意中發現遠光錄下的遺言錄影帶，非常傷感。子健得知芒果秀黎虎跑路，去找永邦，永邦承認，並希望子健網開一面，子健答應。雪凝傷勢突然惡化，子健和蓉蓉非常擔心。子健調查雪凝受傷一桉，家立和曉楓都人都被帶到警局錄口供。曉楓要和家立正式簽署離婚協定，家立卻認為沒有必要，並說因為曉楓，他失去了最心愛的女人。家立威脅曉楓，要離婚必須承認通姦，曉楓憤而離去。雪凝繼續昏迷，家立很傷心，來看雪凝，希望她快點醒來。經過新藥治療，癌細胞終於得到控制，全家人高興異常，都為他慶祝。遠光決定重開地產公司，蓉蓉在公司收拾東西時，發現了當初雪凝寫信留下的痕跡，子健由此得知雪凝當初寫信的內容，懷疑是家立推雪凝下山。子健去找家立，家立狡辯，子健憤怒之下抓家立回警局。家立拒不承認所做一切，子健證據不足，也無可奈何，反被家立投訴。子健為了雪凝的事情煩惱，並因此和蓉蓉吵架，蓉蓉無可奈何離去。子健一個人傷心的在路邊坐了一夜。。。。《天地男兒》第二天，子健向蓉蓉道歉，二人重歸於好。遠光幫葉家，欲重奪葉家控制權。曉楓外公答應將股份送給葉家，但仍不夠，遠光卻查得在澳門有個江圖得人有足夠得股份，但葉勝卻道出，江圖曾是他得兄弟，但後來因為結仇而分開。
《天地男兒》第58集劇情
當年江圖跟隨葉勝闖天下，卻因挪用公款被葉勝趕走，兩人因此結怨。永邦決定去澳門找江圖，葉勝和宋婷隨行。江圖設宴款待葉勝父子，在宴會上對他們大加羞辱。葉勝得知當年江圖挪用公款是為了幫助弟兄，葉勝得知當年錯怪江圖，向江圖道歉。但江圖依依不饒，仍然不原諒葉勝父子，葉勝憤而離去。永邦不肯放棄，仍然決定去找江圖。永邦得知江圖父子不和，到江圖家來勸江圖。永邦對他動之以情，曉之以理，但江圖並不領情。永邦回到香港，家立來找永邦，欲收購葉家所有得華業股份，永邦斷然拒絕，曉楓和承康知道後都支援永邦。江圖相通當年得恩怨，改變主意，決定將手中的股份送給葉家，永邦大喜過望。永邦以為能重新奪回華業控制權，遂召開董事會，但曉楓外公卻臨陣倒戈，將自己的股份轉讓給家立，葉家再次失敗。永邦失落異常，宋婷勸他不要灰心，永邦不聽，決定不再跟家立斗下去。遠光病情再次惡化，醫生告訴慧芳遠光已經沒有希望，讓慧芳做好心理淮備。警方找到證人看到家立和雪凝在雪凝出事當天在一起，但證人卻認不出雪凝，子健等人空歡喜一場。子健非常憤怒。雪凝病情出現好轉，最終甦醒，但雪凝甦醒後卻部分失憶，忘記了家立推她下山的事。子健極力欲讓雪凝回復記憶，和家立因此爭吵。子健帶雪凝來到飛鵝山，想讓雪凝回復記憶，家立趕到，欲拉雪凝回去。拉扯之中雪凝終於記起家立推她下山的事情，傷心異常。子健逮捕家立。警局中，雪凝說出當日的事情，但家立拒不承認。
《天地男兒》第59集劇情
遠光自知康復無望，自暴自棄，永邦來勸他，遠光不聽。慧芳很傷心，遠光感動與慧芳深情，鼓起鬥志，決定入院治療。家立不斷騷擾雪凝，雪凝很無奈，找子健，子健讓雪凝一家搬到他家。子健照顧雪凝周到，雪凝很感動。家立繼續騷擾雪凝，雪凝很害怕。警方正式控告家立，辨方律師多加狡辯，形勢對控方不利。雪凝出庭作證，說出是家立推她下山，但辨方卻以雪凝並未真正回復記憶為由狡辯。家宜來找家立，質問他，兩人爭吵，家立打了家宜。雪凝擔心告不成家立，家宜為了幫雪凝，不得已去求世榮，欲讓他指正家立。世榮故意耍家宜，大飛知道後非常憤怒，去找世榮理論。世榮打傷大飛，家宜知道真相，非常後悔。家立得知世榮戲弄家宜，很憤怒，因此訓斥世榮。世榮在法庭做假口供，法庭終於裁定家立罪名不成立，眾人都很失望。
《天地男兒》第60集劇情
雪凝始終做惡夢，全家人都很擔心。家立仍然騷擾雪凝，子健趕到，跟家立打了起來，雪凝病倒，醫生告誡說雪凝不能再受刺激。遠光病情惡化，慧芳趕到醫院。醫生緊急搶救遠光，慧芳突然臨盆。慧芳平安生下兒，遠光見到兒子最後一面，安然離去，慧芳很傷心，但振作精神要帶大兒子。家立逼華業各部門經理辭職，永邦知道後無能為力。家立同時藉故削減永邦的權力，欲逼永邦離開華業，永邦反而鼓起鬥志。蓉蓉經常去探望雪凝，巧紅告誡蓉蓉要認清自己的感情。雪凝出院，家立來醫院找她，卻被雪凝父親攔住，雪凝父親痛罵家立。雪凝父母欲帶雪凝會加拿大，並約子健同行。雪凝與子健來到海邊，雪凝向子健坦白了心裡的感受，雪凝表示：自己欲忘記過去的一切，當初子健對他很好，她沒有珍惜，是她對不起子健。雪凝說：“發生那么多事，兩個人不可能再在一起！”最後兩人相約永遠做好朋友！慧芳決定搬家去沙頭角，開始新的生活。永邦和宋婷去探望她，卻發現其實慧芳心情一直都不好。宋婷和永邦從旁安慰他。永邦發現慧芳一直服用安眠藥，慧芳向永邦講述自己心情的痛苦，永邦勸慧芳不要將自己的感情壓抑。雪凝一家去機場，淮備離開香港，雪凝母親帶雪凝買東西，家立趕到。
《天地男兒》第61集劇情
家立不斷找雪凝卻始終找不到，世榮說家宜或許知道。家宜和永邦替母親在酒店慶祝生日，卻被家立搶先一步將徐母拉走。家宜和永邦替母親在酒店慶祝生日，卻被家立搶先一步將徐母拉走。家立想通過徐母打聽雪凝的下落，永邦等人趕來，吵了起來。徐堅夫妻也因此而吵架。徐母向永邦傾訴自己的愛子之情，永邦也無可奈何。葉勝知道徐家的矛盾，決定放棄，勸永邦不要再跟家立斗。永邦見到家立，表示自己放棄，同時希望家立不要再害人。家立找雪凝，雪凝不堪受刺激逃掉。家人送雪凝去醫院，醫生說雪凝患有精神衰弱。家立找不到雪凝，來找子健，子健掏槍威脅家立，幸好徐堅趕到勸阻子健。子健為了讓家立死心，遂騙眾人說雪凝等人已經搭另外的飛機走了。子健將雪凝安排到一個隱蔽的醫院，並安排她父母住下，以躲避家立。慧芳在沙頭角居住，村長的兒子對慧芳照顧有加，永邦誤會，心中不是滋味。三條四勸永邦對慧芳坦白自己的感情。蓉蓉得知子健在家無人照顧，遂經常去子健家幫他收拾。子健不知，以為是菲傭做的，巧紅知道後忿忿不平。巧紅將蓉蓉偷偷照顧子健的事告訴他，子健知道後很感動。蓉蓉不知道雪凝未離開香港的事，反而安慰子健說雪凝有打電話來。世榮查到雪凝住的醫院，家立遂在深夜偷偷將雪凝劫到家中，雪凝逃走，未能成功，家立把雪凝鎖到家中。子健發現雪凝不見，非常擔心，眾人知道真相也很著急。子健料定是家立所為，遂去找家立，家立不承認，子健憤怒，永邦等人趕到。
《天地男兒》第62集劇情
家立拒不承認藏匿雪凝，眾人無奈。雪凝父母向徐堅父母求情，希望他們勸說家立放雪凝一次，並表示不在追究以前的事。永邦來找家立，希望他放了雪凝，家立不聽。子健為了雪凝，不斷把家立帶動銀行，譚sir告誡他不要衝動。子健心情不好，遂請求放假。蓉蓉繼續默默照顧子健，眾人都看出蓉蓉喜歡子健，承康勸蓉蓉對子健坦白，蓉蓉卻不願在這個時候給子健添亂。雪凝自殺，幸好家立及時發現，家立對雪凝傾訴深情，可是雪凝不聽。家立終於決定停止一切生意，跟香港去國外好好生活。雪凝努力逃出家立家，給子健打電話，蓉蓉接電話得知事情後，去接雪凝。子健跟蹤家立，欲找出雪凝下落，卻被家立戲耍。家立要世榮去接雪凝去機場，世榮在途中發現逃走的雪凝和蓉蓉。蓉蓉讓雪凝下車，自己引開世榮，卻不幸出車禍。蓉蓉被送往醫院，子健趕到，非常著急。承康向子健說了蓉蓉對他的深情，蓉蓉感動。雪凝看到蓉蓉出事，感到對不起她。子健接受蓉蓉，蓉蓉很高興。雪凝決定跟家立同歸與盡，她給子健寫了一封信，表示：自己始終不能忘記對家立的愛，既然逃不了，不如跟他一起去別的世界，並告訴子健不要想她，她不值得子健愛。子健看到雪凝的信，急忙趕到家立家，卻為時已晚。雪凝刺了家立一刀，自己也跳樓逝去！家立中刀，卻大難不死，被送往醫院。三條四等人忿忿不平。另一方面，子健看到雪凝的死，傷心異常。蓉蓉得知雪凝死訊，感到是自己對不起她們。她也得知自己復明幾率很小，心情複雜家立醒來，得知雪凝死訊，萬念俱灰。子健來醫院找家立，家立發誓：是子健害死雪凝，子健害他失去最心愛的女人，他一定會復仇。
《天地男兒》第63集劇情
子健也勸慧芳接受永邦，但慧芳表示自己需要時間。葉勝找人追殺家立，但家立卻僥倖逃過一劫，並開始反擊。徐母得知此事，去葉家哀求葉勝放家立一馬，葉勝拒絕，徐堅表示自己再也不把家立當兒子。徐母雖然擔心，卻毫無辦法。葉勝無意中得知是家立害死永基，憤怒異常，並責怪承康和永邦不早說出真相。葉勝因此不再理徐堅，徐堅知道後無可奈何。雪凝出殯，家立趕來看雪凝，並在雪凝靈前發誓為雪凝報仇。葉勝為替永基報仇，遂找江湖朋友，欲幹掉家立。承康要子健珍惜蓉蓉的感情，子健表示自己會處理好的。永邦誤會慧芳和村長兒子，來看慧芳。永邦忍不住想慧芳坦白，自己仍然喜歡她，但慧芳拒絕。子健也勸慧芳接受永邦，但慧芳表示自己需要時間。葉勝找人追殺家立，但家立卻僥倖逃過一劫，並開始反擊。徐母得知此事，去葉家哀求葉勝放家立一馬，葉勝拒絕，徐堅表示自己再也不把家立當兒子。徐母雖然擔心，卻毫無辦法。永邦為了徐母，向葉勝求情，葉勝不聽。家立收買人指正葉勝買兇殺人，葉勝被帶到警局。葉勝在警局碰到家立，家立諷刺他，葉勝不堪刺激，病倒入院。徐堅求家立放過葉勝，家立不答應。葉勝去世，永邦傷心不已。永邦為了徐母，向葉勝求情，葉勝不聽。家立收買人指正葉勝買兇殺人，葉勝被帶到警局。葉勝在警局碰到家立，家立諷刺他，葉勝不堪刺激，病倒入院。徐堅求家立放過葉勝，家立不答應。葉勝去世，永邦傷心不已。
《天地男兒》第64集劇情
葉勝去世，在遺言中向永邦道歉，表示對不起他們母子，永邦感動。永邦決定搬回葉家住，徐母求永邦不要再對付家立，永邦沒有答應。曉楓等人看到永邦回家，非常高興，眾人表示一定要將華業拿回。家立造謠中傷華業，令華業股票大跌。永邦查出家立是為了圈錢，其真正的目的是投標三塊地皮搞發展計畫。為了打垮家立，永邦決定竟標地皮。永邦將手中所有的華業股份拋出，集劇情中精力與家立在拍賣會上一博。拍賣會上，永邦先後放走兩塊，欲在最重要的一塊上欲家立做最後一博。永邦資金不夠，關鍵時刻江圖趕到，給永邦帶來六億資金，形勢逆轉，永邦等人很高興。家立為扭轉敗局，動用了哥倫比亞毒販的資金，永邦等人無力籌款，竟標失敗。葉家由此失去華業所有股份，曉楓和承康也被趕出銀行。永邦來到葉勝靈前，內心很愧疚。家立志得意滿，非常囂張。但是日本突然發生大地震，跟家立搞地皮發展計畫的日本財團撤回資金，家立獨木難支，發展計畫流產。與此同時，哥倫比亞人因為家立動用他們資金開始追殺家立。危急時刻，家立出賣世榮，僥倖逃命。世榮中槍卻未死，盛怒之下公開了家立的所有罪行。與此同時華業股票大跌，葉家收購股份，重新拿回控制權。警方去逮捕家立，卻沒有找到。家立本打算偷渡，最後時刻卻改變主意，因為他心愿未了。家立偷襲永邦，永邦僥倖逃過，警方趕到，家立逃走。巧紅在子健的車上發現雪凝的東西，告訴了蓉蓉，蓉蓉並不在乎。家立來到方家，綁走了蓉蓉，子健趕到時，為時已晚，子健很擔心。家立綁走蓉蓉，對她多加折磨，蓉蓉勸家立自首，家立不聽，揚言要讓子健嘗到失去心愛之人的滋味。子健找不到蓉蓉，很著急。
《天地男兒》第65集劇情
子健找不到蓉蓉，六神無主。永邦和承康勸他應該冷靜。家立終於被抓住，子健很憤怒，要家立說出蓉蓉的下落，家立拒絕。家立涉嫌經濟犯罪，商業罪桉調查科欲讓家立作污點證人指正哥倫比亞毒販，家立因此被調查科的人帶走。子健求家立說出蓉蓉下落，家立再次拒絕。家立對調查科的人開出苛刻條件，他們無奈之下只得答應。永邦來找家立，讓他說出蓉蓉下落，家立表示要讓蓉蓉給雪凝墊屍底，永邦憤而離去。調查科的人帶家立到機場，淮備離開。子健趕到，向家立下跪，求他放了蓉蓉，家立很得意。此時，哥倫布亞毒販派人來追殺家立，子健害怕家立死後，沒人知道蓉蓉下落，替家立擋了一槍，但家立終究沒有逃過追殺，中槍而死。三條四等人趕到，將重傷的子健送往醫院。永邦想起家立說要蓉蓉墊屍底，查到子健給雪凝造了一個墓，永邦等人趕到墓前，果然在墓底下找到蓉蓉。蓉蓉被活埋，只靠一個膠管通氣。幸虧蓉蓉已經失明，否則恐怕不死即瘋。蓉蓉被救出，保住性命，子健經過搶救也安然無恙。但蓉蓉得知子健為他受重傷，決定離開子健去澳洲。子健醒後得知，決定去澳洲找蓉蓉。宋婷返港，慧芳勸她如果真的喜歡永邦，應該試一下。宋婷向永邦表白，但永邦拒絕。永邦始終照顧慧芳，慧芳也對永邦有好感，但是永邦由於上次失敗，不敢向慧芳表白。慧芳很生氣，對永邦說：《天地男兒》第一次失敗為什麼不試《天地男兒》第二次。兩人終成眷屬。兩年後，沒有找到蓉蓉的子健返港，來到通心樹前許願，卻意外的碰到蓉蓉。蓉蓉已經治好了眼睛，經歷眾多波折，二人終於再次走在了一起。子健調到o記，眾人都祝賀他。華業一切走上正軌，永邦決定離開，跟慧芳過快樂的生活。
常見問題
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