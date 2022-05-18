天地男兒｜1-65集大結局劇情劇透 羅嘉良鄭少秋經典商戰劇重播

《天地男兒》劇情｜無綫於2022年4月尾開始於深宵重播1996年60集長劇《天地男兒》，原來此劇為原本是為梁朝偉度身訂造的60集長劇《新紮師兄IV》，後來因多人辭演而變陣成為鄭少秋、張智霖、古天樂、羅嘉良合演的商戰家族鬥爭劇，當時34歲的羅嘉良憑演奸角徐家立人氣急升成一線小生，兩年後才有張家輝演奸角的姐妹作《天地豪情》，全劇共有65集，宣萱、張可頤、陳松伶等演出亦是一時經典。