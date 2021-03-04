《失憶24小時》1-30集劇情預告 郭晉安、譚俊彥年初四開始合演黑色喜劇

《失憶24小時》將於2月15日年初四首播，本來傳聞播放《愛美麗狂想曲》不過最後由這套30集《失憶24小時》頂上，此劇由郭晉安、譚俊彥、姜大衛及王君馨領銜主演，其中飾演譚俊彥生意拍檔的黃建東就有火辣「車震戲」，佢仲自爆同女拍檔車廂攬啜的花絮⋯⋯

文：東方新地