失憶24小時｜1-30集劇情預告 郭晉安、譚俊彥年初四開始合演黑色喜劇
文：東方新地
此劇講及兩個背景、身分截然不同的角色，將兩人相交的過程及失憶24小時作故事串連，將社會荒誕現象及人物，以輕喜劇手法呈現。郭晉安與譚凱琪在劇中做一對夫妻，不過與譚凱琪無親熱戲，因為劇情講到譚凱琪是他的離婚妻子：
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譚俊彥飾蒙一言
戇直執著，直腸直肚。年少時到英國學習室內設計，認識了性格迴異的菲兒，回流後結為夫婦。菲兒與同住的君瑞、小豆時有衝突，一言因此成為磨心。一次因得罪黑幫被綁架，事後患上「暫時性全面失憶」，透過介紹認識了臨床心理師海晴。同時尋求耀中幫忙搜尋線索，填補失憶的片段，二人因此產生一段微妙的友情。
郭晉安飾吳耀中
樂天風趣，貪心斂財。為還賭債挪用公款，遭人揭發後入獄。妻子文雅亦對其失去信任，提出離婚。出獄後與順美和耀松同住，在冰室當顆計，而其中一位茶客就是一言。後來耀中得知一言得罪了黑幫，於是交出對方公司地址以獲取報酬。豈料當天見到綁匪將一言抓上車，恍然事態嚴重，因害怕事情敗露，情急之下竟跳上車裝作一同被綁。
姜大衞飾蒙君瑞
思想傳統，貪婪膽小。一言多年在英國讀書，與君瑞的關係比較疏離，君瑞與嬧女小豆感情要好，經常聯成一線對抗不懂人情世故的菲兒。綁架一事後得知一言想記起當天細節，因為擔心兒子安危，叮囑他不要報警，免得節外生枝。
王君馨飾游菲兒（譚俊彥老婆）
思想開放，率直傻氣。既不懂傳統中式禮儀，也不懂人情世故。掌管家中財政大權，生活開支依賴一言，只會間中接下翻譯文稿的工作。不滿一言將家中難題全交給自己處理，更覺得他熱愛工作多於自己。一言認為綁架事件疑點重重，一心想查出綁架者，卻忽略了菲兒的感受，夫妻關係日益冷淡。
《失憶24小時》黃建東搶先爆車震戲
黃建東在劇中飾演譚俊彥的生意拍檔，劇中有車震戲，車震女搭檔係2014年退選港姐楊埕，了人更提早貼出花絮照片：
冇錯，我人生第一次車震戲終於喺電視曝光了。收到咗好多訊息，大家問我係咪好enjoy？其實我從來未試過咁緊張。我好驚如果太投入角色做得多咗會唔會令對手誤會？如果太借位又會唔會好假？跟住我緊張到食咗30粒薄荷糖都有。跟住原來架七人車內籠好細，而我真係太大太長 — 講緊我個身型同對腳，所以全程三個鐘彎住條腰做係幾辛苦。謝謝好對手#楊珵#，原來佢拍呢啲戲好有經驗，帶住我呢個新仔。 希望到時出嚟OK~
失憶24小時預告片：
一次綁架、一次失憶，將兩個毫不相關嘅人物串連埋一齊。人失咗憶，老婆唔見埋，始作俑者郭晉安為咗幫受害者譚俊彥搵番失去嘅記憶，展開連串爆笑大冒險！黑色喜劇《失憶24小時》