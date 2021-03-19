失憶24小時｜21至26集大結局有片劇透！王君馨屍體發現、真兇就係譚俊彥自己⋯⋯

《失憶24小時》大結局劇情劇透｜《失憶24小時》全劇只有27集，將於3月20日星期六晚上8:30-10:30播放兩小時大結局！王君馨屍體被發現，譚俊彥、郭晉安因意外雙雙墮下山谷，大結局劇情早就在無綫頻道劇透線索？！

文：東方新地 圖：TVB.com