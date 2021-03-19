失憶24小時｜21至26集大結局有片劇透！王君馨屍體發現、真兇就係譚俊彥自己⋯⋯
文：東方新地 圖：TVB.com
相關文章：《失憶24小時》大結局｜王君馨被譚俊彥所殺？ 姜大衛先係終極Big Boss？
失憶24小時大結局！上周重點提要：失憶24小時｜第19集加長版精華｜雷電交加 一夜激情
一言（譚俊彥）同海晴（湯洛雯）買嘢上朋友屋企，突然遇上雷電交加，一言驚恐症發作。海晴為安慰一言將佢擁入懷，二人更發生一夜激情……海晴嘅暗戀終於要有結果了？
《失憶24小時》第二十一集 (03/15)柏豪向小豆表露心跡
譚俊彥把所知告訴郭晉安，郭晉安怕他知道自己是綁架案的一份子，急與炎星聯絡，炎星卻只想找到梁爽的贖金藏在哪裡。小豆辭職，柏豪急找她；時蠔油豆走失，二人合力找回，柏豪向小豆表露心跡。郭晉安及炎星去看梁爽，梁爽突然醒來亂叫，未幾又再昏迷。紀細出現欲謀殺梁爽，被警察拘捕後卻逃去無蹤。譚俊彥從新聞看見紀細的樣子，懷疑他是綁匪，找郭晉安商討……
【失憶24小時】張達倫為了報復，策劃綁架⋯⋯
伊雲思（張達倫飾）先前與蒙君瑞（姜大衞飾）合作被擺了一道，於是決定與紀細（李嘉飾）一起綁架他的兒子來報復……
失憶24小時｜第21集絕密片段｜重症病人都笑返醒｜郭晉安
護士姐姐講一句嘢，病床上嘅病人都笑返醒，呢個“奇蹟”就發生喺《失憶24小時》嘅片場！一齊去片睇睇今集搞笑NG片段啦！
《失憶24小時》第二十二集 (03/16) 郭晉安勒索綁架案主謀
海晴見小豆與柏豪發展順利，既高興又羨慕，偏偏譚俊彥卻與自己保持距離。譚俊彥到醫院查探梁爽甦醒了否，遇見炎星便暗中拍照，讓鷹哥調查。郭晉安發現綁架案主謀身分，意外不已。郭晉安得知兒子不想見自己，心靈大受打擊，在炎星煽動下，決定勒索綁架案主謀。郭晉安為兒子及弟妹安排好一切，江欣燕感其有點反常，同時江欣燕發現雲思說謊，感到心淡。譚俊彥在郭晉安手機中安裝竊聽程式，得知他與炎星圖謀勒索，更從手機對話中得悉殘酷真相……
失憶24小時｜第22集加長版精華｜張達倫勒索之前要做足功課呀！
《失憶24小時》第二十三集 (03/17)王君馨屍體發現！
郭晉安參與綁架譚俊彥之事終曝光，因郭晉安捨身相救，譚俊彥沒向警方供出實話。雲思欲取回藏在郭晉安家的錢，江欣燕得知，不滿雲思由此至終都是利用自己，要求跟雲思對分巨款。雲思告知江欣燕一個秘密，江欣燕遂願意不收分文。綁架案主謀意外被捕，眾人以為此事水落石出之際，警察卻追尋王君馨的下落，認為她跟案件有很大的關聯。警方的調查觸動了姜大衞的神經，風雨交加仍往行山，舉措甚是可疑。
《失憶24小時》第二十四集 (03/18) 何遠東竟走上山崖畏罪自殺
王君馨的屍體終被尋出，譚俊彥不能相信。郭晉安得知消息，決定找譚俊彥，將他的推論全盤托出。譚俊彥也覺有理，但仍有不通的地方。豈料根據警方調查所得，譚俊彥於事發當晚曾在現場附近出現，便特意來問話，惜譚俊彥已失憶，卻因此衍生與王君馨有關的噩夢，只能向海晴求助。警察查得江欣燕同樣在事發現場附近出現過，更在其家中搜出證據，郭晉安、江欣燕頓成疑犯，兩兄妹因此吵起上來。何遠東不想他們坐牢，竟走上山崖，欲以畏罪自殺來替二人脫罪。
失蹤多集的Freeya (王君馨)下落終於找到，原來已死亡多時？！耀中(郭晉安)推論伊雲思(張達倫)是殺人兇手，究竟又是否事件的真相？
娛樂新聞台：何遠東吊威吔 郭晉安幫手拉
《失憶24小時》第二十五集 (03/19) 攝錄片段揭發驚人真相
何遠東墮下山谷，大難不死，郭晉安卻因此找到王君馨的旅行袋。江欣燕、郭晉安發現旅行袋藏着微型攝錄鏡頭，認為有可能拍下真相。譚俊彥揭穿郭晉安有份綁架，譚凱琪被帶返警署問話，得知郭晉安當日稱有份綁架是真話。郭晉安堅持沒有參與綁架，只是誤打誤撞捲入旋渦。郭晉安個仔擔心郭晉安坐牢，譚凱琪意識到兩父子不可分割。姜大衞見譚俊彥心情低落，遊說全家出埠散心。另邊廂，攝錄鏡頭的錄影片段只能讀取開頭；郭晉安欲修復鏡頭，途中被人襲擊，原來係姜大衛決定毁滅證據……
失憶24小時｜誰是兇手？｜郭晉安｜譚俊彥｜姜大衞｜王君馨：
《失憶24小時》竟然仲涉及一樁命案——Freeya（王君馨）之死。究竟兇手係騙財騙色嘅伊雲思（張達倫），參與綁架嘅吳耀中（郭晉安），妒忌情敵嘅吳順美（江欣燕），求愛不成嘅蒙一言（譚俊彥），定深藏不露嘅蒙君瑞（姜大衞）呢？週末就係大結局了，大家心中最大嘅嫌疑人係邊個呢？
《失憶24小時》第二十六及二十七集(大結局) (03/20)(晚上八時三十分) 譚俊彥終於發現係自己殺老婆
姜大衞承認係自己殺害王君馨，並表示一切王君馨在世的訊息都係佢嘅布局，然而昏迷的梁爽（唐嘉麟飾）甦醒，是指證郭晉安有份參與綁架的有力證人，郭晉安忐忑不安。正當以為事件塵埃落定，郭晉安意外得知事件的全貌。譚俊彥發現王君馨原來曾經發送電郵給自己，原來王君馨由頭到尾都係為自己著想，卻因連串錯摸誤會導致互不信任。
譚俊彥從郭晉安的手機得知真相原來係自己誤殺老婆，震驚不已。
及後，郭晉安、譚俊彥因意外雙雙墮下山谷⋯⋯死過返生的兩個中佬忽然看透世事，譚俊彥決定自首，兩父子監倉相認，頂罪的姜大衛表示氣結。
失憶24小時｜第26集絕密片段｜郭晉安話譚俊彥犯賤？
郭晉安戲裡戲外都好鬼馬！佢笑場賣萌食螺絲，仲要話人譚俊彥犯賤，搞到譚俊彥笑到停唔到啊～大結局，睇睇兩個人可愛嘅happy ending啦～
【失憶24小時】譚俊彥拼命滾下山 江欣燕對動作場面充滿信心
譚俊彥、郭晉安為新劇《失憶24小時》開工，分享拍攝動作場面的經歷，江欣燕和何遠東亦對動作場面充滿信心。
譚俊彥讚嘆郭晉安入戲深好演技 | 失憶24小時
由郭晉安、譚俊彥主演嘅《失憶24小時》在去年拍攝，雖然係二人首度合作，但火花十足。
早前喺報導表示好傾慕安仔嘅阿Shaun更觀察到安仔「入戲太深」，將戲入面嘅小動作帶出戲添。演戲經驗豐富嘅安仔都話佢習慣拍攝第一日第一場戲就要進入角色，所以佢已經係個角色本人啦！ 喺劇中，阿Shaun同王君馨有大量感情戲份，阿Shaun更非常感謝君馨喺早前拍一場情感戲份嘅時候幫助佢入戲，就係阿Shaun要拍一場喊戲，君馨即劇以角色身份去攬住阿Shaun講兩句對白，阿Shaun馬上入到戲喊出嚟呀。呢日同場演員仲有譚凱琪，Zoie同安仔上一次合作已經係幾年前拍《致命復活》，今次二人扮演夫妻，除咗角色關係親近咗之外，私下交流都多咗呀！