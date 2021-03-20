失憶24小時大結局｜王君馨被譚俊彥所殺？ 姜大衛先係終極Big Boss？

TVB劇集《失憶24小時》本周六（3月20日）晚大結局，劇情愈來愈緊湊，殺死Freeya（王君馨飾）的真正兇手快將揭曉，當中蒙一言（譚俊彥飾）、Peter（姜大衞飾）和伊雲思（張達倫飾）都是兇手嫌疑人，而Peter的種種行徑更成為嫌疑最大的兇手，不過劇情去到大結局又扭轉，原來真正追殺王君馨的係譚俊彥！

文：東方新地 ｜圖：《失憶24小時》截圖、新傳媒圖庫