失憶24小時大結局｜王君馨被譚俊彥所殺？ 姜大衛先係終極Big Boss？
TVB劇集《失憶24小時》本周六（3月20日）晚大結局，劇情愈來愈緊湊，殺死Freeya（王君馨飾）的真正兇手快將揭曉，當中蒙一言（譚俊彥飾）、Peter（姜大衞飾）和伊雲思（張達倫飾）都是兇手嫌疑人，而Peter的種種行徑更成為嫌疑最大的兇手，不過劇情去到大結局又扭轉，原來真正追殺王君馨的係譚俊彥！
文：東方新地 ｜圖：《失憶24小時》截圖、新傳媒圖庫
Peter成嫌疑最大的兇手
《失憶24小時》本周六（3月20日）大結局，令劇情愈來愈緊湊，隨住綁架案主謀伊雲思（張達倫飾）被捕，吳耀中（郭晉安飾）有份參與綁架蒙一言（譚俊彥飾）之事終於曝光，而失踪多集的Freeya（王君馨飾）屍體終被尋出，令Peter（姜大衞飾）、蒙一言和伊雲思成為殺死Freeya的嫌疑人，而Peter的種種行徑更成為嫌疑最大的兇手。Peter嫌疑包括給錢伊雲思做掩口費、在警方再度關注Freeya失蹤案後，竟獨自一人到Freeya的藏屍位置檢查。當Freeya證實遇害後，蒙一言一家到墮崖地點拜祭時，鈴姐（樊亦敏飾）對Peter說：「你之前成日都話呢個石灘好䚍，叫我嚟睇吓。」，間接透露了Peter早已知道石灘的位置，而Freeya墮崖地點與石灘亦相當接近，再加上Peter與Freeya之間早存在芥蒂，Peter成為殺人兇手嫌疑最高。
蒙一言閃過殺Freeya記憶
至於蒙一言在《失憶24小時》第24集劇情內，夢中閃過自己殺害Freeya的記憶，錯手將Freeya推落山崖，加上Freeya失蹤後，婚戒竟然在自己的褲袋出現，與Freeya之死有脫不清的關係。而伊雲思雖然參與整個綁架計劃，當然成為殺死Freeya的嫌疑人，但他之前在禁錮梁爽（唐嘉麟飾）的一幕中，始終沒有對梁爽狠下毒手，仍存有惻隱之心，足見伊雲思會殘忍地殺死Freeya的機會相對較低。