季前賽｜15集劇情劇透：鏡仔復出！將於10月24日首播撼無綫台慶劇
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《季前賽》劇情簡介
作品講述：阿孝（姜濤 飾）、阿德（呂爵安 飾）及張良（邱士縉 飾）曾經是街頭籃球場的常客，不過因為各自的原因和理由，暫時放下心愛的籃球活動。直到一次，全港首屈一指的大學籃球隊B隊來到社區掃場。以喪波（張繼聰 飾）為首的街坊們不甘心籃球場被霸佔，於是向他們作出挑戰。三子臨場應喪波的邀請，聯同街坊們上演一場對抗賽。
最終合三人之力和喪波的戰術下，將籃球隊擊退，成功保住球場。戰勝過程被網紅放上網，一夜之間成為城中話題。大學籃球隊A隊隊長鋒（陳卓賢 飾）得知球隊慘被街坊擊敗，心有不甘帶同正選球員踩場一雪前恥。面對正統籃球隊的進攻，三子與喪波一敗塗地，兩邊為了面子立下誓約，6個星期後再決戰。
作為教練的喪波拉着三子特訓，並找來光仔（郭嘉駿 飾）和豬潤（梁業 飾）加入球隊。在喪波的帶領下五人球隊挑戰全港各區街場，但不斷的挑戰令他們發現人外有人、天外有天，從前在街頭上得到的甜頭不過是自欺欺人。眼見期限越來越近，眾人心灰意冷，加上生活上的各種不如意，究竟眾人會否再次放棄籃球，還是面對自己再戰一次?
《季前賽》193先係真正嘅櫻木花道?!
傳將於10月24日開播的籃球主題劇《季前賽》，與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》並不相似，今年初記者會上的角色造型顯示，惟獨193個角色的確與漫畫中嘅主角櫻木花道嘅角色有相似之處。他在記者會上透露：「打大前鋒負責搶籃板，劇入面姦淫虜掠已經做盡，遲啲可能要剃頭！」而櫻木花道在漫畫中就係打大前鋒，又係專責搶籃板，又係不良少年，又係誇張髮型之後剃頭，有唔少花道嘅影子！而ERROR嘅另一位成員肥仔就被指身型唔似籃球員，不過佢都自嘲係「肥螳螂」，似乎有啲睇頭啵！
《季前賽》角色介紹
姜濤飾演 – 阿孝（高家孝）
快餐店店員
位置：控球後衛
Ian陳卓賢 – 卓立鋒
Edan呂爵安飾演 – 德仔（關浩德）
運動用品店太子爺
位置：小前鋒
Stanley邱士縉飾演 – 阿良（張智良）
廣告服務客戶經理
位置：中鋒
肥仔梁業飾演 –豬潤（朱昆潤）
快餐店經理
位置：得分後衛
193郭嘉駿飾演 – 光仔（楊舜光）
廢青
位置：大前鋒
張繼聰飾演 –喪波（陳尚波）
小巴司機/籃球教練，亦是前籃球運動員
YoYo葛綽瑤飾演 – 河馬（何瑪莉）
會計系四年級大學生，球隊軍醫
《季前賽》YoYo快過COLLAR有劇拍
全劇20集由姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Stanley邱士縉、193、肥仔等主演的籃球劇，是繼排球、游水之後ViuTV再度以運動作為題材的青春熱血劇集。有人氣王姜濤首次擔正，而且ViuTV亦加入新面孔，搵嚟《全民造星4》人氣高不過入唔到女團嘅YoYo加入演出，相信戲份都唔少添！
《季前賽》YoYo準備同姜濤談情？
上星期《全民造星4》比賽誕生的女團COLLAR瞬間成為網絡上的熱話，不少網民都認為YoYo葛綽瑤未能入女團而大感可惜。不過ViuTV 似乎都聽到網民嘅意見將YoYo安排到重頭劇《季前》之中擔任籃球隊軍醫的角色。YoYo接受訪問時被問到會否與MIRROR成員有感情戲時，她就故作神秘，表示會先專注自己嘅角色，仲話現階段與MIRROR成員並不太熟，反而同肥仔最熟絡！
姜濤回應筲箕灣新居
去年《ViuTV2022節目巡禮》曾經公布過打算開拍籃球相關劇集，可惜事隔幾個月都未有聲氣，更曾經傳聞過有可能開空頭支票。不過今日（17/1）記者會就讓不少期待已久的粉絲心底更踏實！而首次擔正ViuTV劇集的MIRROR人氣王姜濤在記者會上透露自己的角色時謂：「快餐店嘅店員，打波都，幾叻嘅。本身打籃球就已經好開心，所以我今次都會當係一個玩嘅過程。」一向熱愛打籃球嘅佢不時都會被人見到喺銅鑼灣打波，亦因為咁，早前就被人發現他在筲箕灣秘密租屋自己住學獨立！接受訪問時他亦有回應，他表示租的筲箕灣的單位其實不是自住用，主要用作擺放個人物品。
193真係籃球健將
其實193郭嘉駿在英國班戈大學修讀心理學學士課程，在外國讀書多年，英文程度有保證。而193郭嘉駿就讀的中學其實屬九龍城區的Band 1中學，在中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊，今次確實「知佢咩料啦」！
睇埋《季前賽》其它角色：
娟姐練美娟飾演劇中姜濤嘅快餐店經理。（圖片來源：[email protected]截圖）
重溫記者會情況
期待一班籃球新星！
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》選手葛綽瑤⋯⋯按此看詳情
《季前賽》導演是誰？
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