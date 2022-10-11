季前賽｜15集劇情劇透：鏡仔復出！將於10月24日首播撼無綫台慶劇

《季前賽》將於10月24日開播，一連15集，由張繼聰、姜濤、陳卓賢、呂爵安領銜主演，並由郭嘉駿、梁業、邱士縉、陳安立、吳啟洋、葛綽瑤、練美娟、李敏聯合主演。早前因為演唱會意外事件被抽起，今次改動將正面對撼TVB台慶劇！ViuTV宣布連播五套原創劇，以口號「萬鈞劇力 厚積薄發」做宣傳，似乎寓意大把存貨、準備充足有信心重奪焦點，鏡粉亦十分期待！