季前賽

季前賽｜15集劇情劇透：鏡仔復出！將於10月24日首播撼無綫台慶劇

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《季前賽》將於10月24日開播，一連15集，由張繼聰、姜濤、陳卓賢、呂爵安領銜主演，並由郭嘉駿、梁業、邱士縉、陳安立、吳啟洋、葛綽瑤、練美娟、李敏聯合主演。早前因為演唱會意外事件被抽起，今次改動將正面對撼TVB台慶劇！ViuTV宣布連播五套原創劇，以口號「萬鈞劇力 厚積薄發」做宣傳，似乎寓意大把存貨、準備充足有信心重奪焦點，鏡粉亦十分期待！

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《季前賽》劇情簡介

作品講述：阿孝（姜濤 飾）、阿德（呂爵安 飾）及張良（邱士縉 飾）曾經是街頭籃球場的常客，不過因為各自的原因和理由，暫時放下心愛的籃球活動。直到一次，全港首屈一指的大學籃球隊B隊來到社區掃場。以喪波（張繼聰 飾）為首的街坊們不甘心籃球場被霸佔，於是向他們作出挑戰。三子臨場應喪波的邀請，聯同街坊們上演一場對抗賽。

最終合三人之力和喪波的戰術下，將籃球隊擊退，成功保住球場。戰勝過程被網紅放上網，一夜之間成為城中話題。大學籃球隊A隊隊長鋒（陳卓賢 飾）得知球隊慘被街坊擊敗，心有不甘帶同正選球員踩場一雪前恥。面對正統籃球隊的進攻，三子與喪波一敗塗地，兩邊為了面子立下誓約，6個星期後再決戰。

作為教練的喪波拉着三子特訓，並找來光仔（郭嘉駿 飾）和豬潤（梁業 飾）加入球隊。在喪波的帶領下五人球隊挑戰全港各區街場，但不斷的挑戰令他們發現人外有人、天外有天，從前在街頭上得到的甜頭不過是自欺欺人。眼見期限越來越近，眾人心灰意冷，加上生活上的各種不如意，究竟眾人會否再次放棄籃球，還是面對自己再戰一次?

季前賽
（圖片來源：ViuTV Facebook）

《季前賽》193先係真正嘅櫻木花道?!

傳將於10月24日開播的籃球主題劇《季前賽》，與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》並不相似，今年初記者會上的角色造型顯示，惟獨193個角色的確與漫畫中嘅主角櫻木花道嘅角色有相似之處。他在記者會上透露：「打大前鋒負責搶籃板，劇入面姦淫虜掠已經做盡，遲啲可能要剃頭！」而櫻木花道在漫畫中就係打大前鋒，又係專責搶籃板，又係不良少年，又係誇張髮型之後剃頭，有唔少花道嘅影子！而ERROR嘅另一位成員肥仔就被指身型唔似籃球員，不過佢都自嘲係「肥螳螂」，似乎有啲睇頭啵！

季前賽 《季前賽》全劇20集，演員包括姜濤、陳卓賢、邱士縉、呂爵安、梁業、郭嘉駿、張繼聰、陳安立、吳啟洋、葛綽瑤、練美娟、李敏
《季前賽》全劇20集，演員包括姜濤、陳卓賢、邱士縉、呂爵安、梁業、郭嘉駿、張繼聰、陳安立、吳啟洋、葛綽瑤、練美娟、李敏（圖片來源：ViuTV）
季前賽 早前有傳Ian戲份被削並加戲給呂爵安，但其實劇集中陳卓賢與姜濤係對手，前者來自 「翰林大學籃球隊」，並唔係隊友。
早前有傳Ian戲份被削並加戲給呂爵安，但其實劇集中陳卓賢與姜濤係對手，前者來自 「翰林大學籃球隊」，並唔係隊友。（圖片來源：ViuTV）
季前賽 3爺今次可能）要剃頭，真係好大犧牲呀！
3爺今次（可能）要剃頭，真係好大犧牲呀！（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽 本身櫻木花道就係籃球新人，而且有驚人嘅彈跳力而成為隊中搶籃板嘅主力成員。
本身櫻木花道就係籃球新人，而且有驚人嘅彈跳力而成為隊中搶籃板嘅主力成員。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）
季前賽 櫻木花道在故事中段因為爭地區冠軍時認為自己犯錯而落敗，決定剃頭作為對自己的懲罰。
櫻木花道在故事中段因為爭地區冠軍時認為自己犯錯而落敗，決定剃頭作為對自己的懲罰。（圖片來源：《男兒當入樽》圖片）

《季前賽》角色介紹

姜濤飾演 – 阿孝（高家孝）

快餐店店員

位置：控球後衛

季前賽 姜濤飾演阿孝，一位快餐店店員
姜濤飾演阿孝，一位快餐店店員（圖片來源：ViuTV Facebook）

Ian陳卓賢 – 卓立鋒

季前賽 Ian陳卓賢角色名叫卓立鋒
Ian陳卓賢角色名叫卓立鋒（圖片來源：ViuTV Facebook）

Edan呂爵安飾演 – 德仔（關浩德）

運動用品店太子爺

位置：小前鋒

季前賽 Edan呂爵安飾演德仔，運動用品店太子爺
Edan呂爵安飾演德仔，運動用品店太子爺（圖片來源：ViuTV Facebook）

Stanley邱士縉飾演 – 阿良（張智良）

廣告服務客戶經理

位置：中鋒

季前賽 Stanley邱士縉飾演阿良，一名廣告服務客戶經理
Stanley邱士縉飾演阿良，一名廣告服務客戶經理（圖片來源：ViuTV Facebook）

肥仔梁業飾演 –豬潤（朱昆潤）

快餐店經理

位置：得分後衛

季前賽 肥仔梁業飾演豬潤，快餐店經理
肥仔梁業飾演豬潤，快餐店經理（圖片來源：ViuTV Facebook）

193郭嘉駿飾演 – 光仔（楊舜光）

廢青

位置：大前鋒

季前賽 193郭嘉駿飾演光仔，一名廢青
193郭嘉駿飾演光仔，一名廢青（圖片來源：ViuTV Facebook）

張繼聰飾演 –喪波（陳尚波）

小巴司機/籃球教練，亦是前籃球運動員

季前賽 張繼聰飾演喪波，一名小巴司機/籃球教練，亦是前籃球運動員
張繼聰飾演喪波，一名小巴司機/籃球教練，亦是前籃球運動員（圖片來源：[email protected]

YoYo葛綽瑤飾演 – 河馬（何瑪莉）

會計系四年級大學生，球隊軍醫

《季前賽》YoYo快過COLLAR有劇拍

全劇20集由姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安、Stanley邱士縉、193、肥仔等主演的籃球劇，是繼排球、游水之後ViuTV再度以運動作為題材的青春熱血劇集。有人氣王姜濤首次擔正，而且ViuTV亦加入新面孔，搵嚟《全民造星4》人氣高不過入唔到女團嘅YoYo加入演出，相信戲份都唔少添！

季前賽 《全民造星4》參賽者、人氣好高嘅YoYo都有份參演！
YoYo今次演嘅係籃球隊嘅「軍醫」，最希望可以喺前輩身上學多啲嘢！（圖片來源：[email protected]_kot）

《季前賽》YoYo準備同姜濤談情？

上星期《全民造星4》比賽誕生的女團COLLAR瞬間成為網絡上的熱話，不少網民都認為YoYo葛綽瑤未能入女團而大感可惜。不過ViuTV 似乎都聽到網民嘅意見將YoYo安排到重頭劇《季前》之中擔任籃球隊軍醫的角色。YoYo接受訪問時被問到會否與MIRROR成員有感情戲時，她就故作神秘，表示會先專注自己嘅角色，仲話現階段與MIRROR成員並不太熟，反而同肥仔最熟絡！

季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
有MIRROR有ERROR，仲有P1X3L，今次ViuTV真係落重本！（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
《全民造星4》參賽者、人氣好高嘅YoYo都有份參演。（圖片來源：[email protected]截圖）

姜濤回應筲箕灣新居

去年《ViuTV2022節目巡禮》曾經公布過打算開拍籃球相關劇集，可惜事隔幾個月都未有聲氣，更曾經傳聞過有可能開空頭支票。不過今日（17/1）記者會就讓不少期待已久的粉絲心底更踏實！而首次擔正ViuTV劇集的MIRROR人氣王姜濤在記者會上透露自己的角色時謂：「快餐店嘅店員，打波都，幾叻嘅。本身打籃球就已經好開心，所以我今次都會當係一個玩嘅過程。」一向熱愛打籃球嘅佢不時都會被人見到喺銅鑼灣打波，亦因為咁，早前就被人發現他在筲箕灣秘密租屋自己住學獨立！接受訪問時他亦有回應，他表示租的筲箕灣的單位其實不是自住用，主要用作擺放個人物品。

季前賽 姜濤本身就有籃球底子，加上高顏值，飾演漫畫入面嘅天才型籃球員流川楓就最適合不過！
姜濤本身就有籃球底子，加上高顏值，非常適合做演籃球劇呀！（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽 Ian嘅角色就另一隊籃球隊嘅主力成員。
Ian嘅角色就另一隊籃球隊嘅主力成員。雖然Ian 最叻係打排球，但原來佢都非常熱愛打籃球，佢話：「我打籃球先過排球，中學又入排球又入籃球，每日放學3至7練籃球，7至11練排球，但發覺攰，所以就專心發展排球。」（圖片來源：[email protected]截圖）

193真係籃球健將

其實193郭嘉駿在英國班戈大學修讀心理學學士課程，在外國讀書多年，英文程度有保證。而193郭嘉駿就讀的中學其實屬九龍城區的Band 1中學，在中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊，今次確實「知佢咩料啦」！

季前賽 193郭嘉駿曾入選南華籃球少年隊。
193郭嘉駿曾入選南華籃球少年隊。（圖片來源：deniskwok193）
季前賽 真係有陣櫻木花道嘅味道！
真係有陣櫻木花道嘅型！（圖片來源：[email protected]

睇埋《季前賽》其它角色：

季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
大表哥Stanley話自己係「馬鞍山高比」。（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽 Edan話打籃球有信心過游水好多。
Edan話打籃球有信心過游水好多。（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道
Phoebus話自己係「男神」。（圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽 張繼聰先係教練呀！
張繼聰先係籃球教練呀！而曾經喺TVB拎過「飛躍進步男藝員」嘅張繼聰亦都係首次為ViuTV拍劇，佢話自己會冇包袱咁去做，當自己係新人喎！（圖片來源：[email protected]截圖） 季前賽｜真係似《男兒當入樽》？ 姜濤原來似流川楓 193先係櫻木花道

娟姐練美娟飾演劇中姜濤嘅快餐店經理。（圖片來源：[email protected]截圖）

今次《季前賽》陣容強大！
今次《季前賽》陣容強大！（圖片來源：[email protected]截圖）

重溫記者會情況

期待一班籃球新星！

常見問題

《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？

全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》選手葛綽瑤⋯⋯按此看詳情

《季前賽》導演是誰？

《季前賽》導演是林嘉欣丈夫⋯⋯林嘉欣被老公糟質新戲要扮醜 失控用熱水壺入袋喪打黃秋生

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]截圖、[email protected]、YoYo IG、《男兒當入樽》圖片

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