宮心計・劇情｜第21-25集 林漪娸絞刑死、揭楊怡殺蔣志光滅口

《宮心計》第21-25集劇情劇透：本因自己跣腳滑胎的楊怡（麗妃），將痛失龍種的罪名嫁禍給李詩韻（賢妃）娘親林漪娸（萬夫人），直指她施厭勝之術，被皇上陳豪判以絞刑。米雪帶賀禮到蔣家賀壽時，沒料到竟傳來蔣志光失足致死的噩耗，米傷心欲絕與蔣冥婚結為夫婦。原來蔣當日前往找關菊英前，無意中獲悉楊怡惡行，被楊怡殺人滅口！佘詩曼提議與鄭嘉穎成親，好完成鄭父想見到兒子成家立室的心願……