宮心計・劇情｜第21-25集 林漪娸絞刑死、揭楊怡殺蔣志光滅口
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第21集 林漪娸絞刑死
本因自己跣腳滑胎的楊怡（麗妃），將痛失龍種的罪名嫁禍給李詩韻（賢妃）娘親林漪娸（萬夫人），直指她施厭勝之術，林被皇上陳豪判以絞刑，李聽佘詩曼（三好）意見，在龜塚等候陳，希望他收回成命，但楊怡卻扮跳河博陳豪同情兼阻止他前往龜塚，然後李趕返楊怡寢宮，在門外不惜叩頭求陳豪，但陳卻無動於衷。李為未能趕及見娘親一面而耿耿於懷，幸得佘安慰，並陪她夜祭亡母，楊得悉後，決定把事情鬧大，在韓馬利（鄭太后）於吉日遊御花園之際，派人在花園大灑溪錢，乘機踢爆李違規夜祭，太后震怒，罰李抄經禁足半年。佘得悉李被罰，即推斷她遭楊怡陷害。
第22集 米雪 蔣志光冥婚
程可為（蔡尚宮）出宮後，尚宮之位一直懸空，韓馬利決定擢升關菊英（阮司設）接任，米雪（鍾司制）大為失望。關上任前夕，米雪與蔣志光（布公公）用膳期間，蔣透露義子蔡淇俊（小太監小順）原來是關菊英與張國強（萬將軍）的私生子，蔣更打算將這個秘密在自己生日後告訴關。正當米雪帶賀禮到蔣家賀壽時，沒料到竟傳來蔣失足致死的噩耗，米傷心欲絕，當她前往意外現場路祭時，一宮婢告知她曾目睹關與蔣交談，即懷疑關不欲自己有私生子一事被蔣發現而殺人滅口，在與蔣冥婚結為夫婦那晚，發誓要為他報仇，更以此事威脅關向太后請辭，讓她登上尚宮一職，關被迫就範。
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第23集 揭楊怡殺蔣志光
楊怡某夜突然夢見蔣志光，原來蔣當日前往找關菊英前，巧遇楊怡與史太醫密斟，無意中獲悉楊怡惡行，知道其胎兒之死原來與林漪娸無關，而是她使太醫將刺針公仔放在林之寢宮，嫁禍她。可惜正當蔣志光想逃離現場禀告皇上之際，卻被楊怡發現，為怕夜長夢多，她狠心用燭台擊向蔣的頭顱直至他斷氣身亡。殺人後，楊怡不斷作噩夢，遂親自拜祭蔣志光，豈料當她上香之時，怪風驟起！另外，李詩韻被罰留在寢宮，閒來為宮外佛寺抄經文消磨時間，陳豪無意中發現她抄寫的經文，及為楊怡的亡兒茹素，不禁動容，重新寵愛她，更向太后求情，收回對李的刑罰。
第24集 李詩韻有孕
佘詩曼送上太后韓馬利着她打造的首飾予楊怡和李詩韻，楊收到一條珍珠頸鏈，而李收到的髮簪被太后笑言似果子，而此時佘又被稱讚似觀音般心地善良，結果佘送上髮簪的行為被認為是觀音送子的好兆頭，聽罷，楊怡妒火中燒。經過卸花園時，楊專登扯爛自己的珠鏈，珠子跌在地上，害李詩韻滑倒受傷，她即抱着肚子叫痛，經太醫診治，發現李有了身孕，幸腹中塊肉無恙。陳豪決定以妃子懷龍裔的喜事大赦天下罪犯，當鄭嘉穎以為父親將獲釋時，李國麟(馬元贄)卻指鄭父罪無可恕不獲特赦，幸在張國強協助下，鄭父終重獲自由。
第25集 鄭嘉穎 佘詩曼拜堂
鄭嘉穎父親郭鋒(高耀安)與佘詩曼父親于洋(劉松柏)在家中下棋暢飲，當鄭佘回家時，赫見于洋已經斷氣身亡，而郭鋒則危在旦夕，佘見他已命不久矣，遂提議與愛郎鄭嘉穎成親，好完成鄭父想見到兒子成家立室的心願，一切成親儀式在簡陋的寢室進行，除了鄭父，沒有其他人在場見證，可惜在佘向郭鋒奉上新抱茶之際，郭已斷氣返魂無術。其後眾人從小太監蔡淇俊口中得悉李國麟手下何偉業(林公公)曾跟兩老見面，李為怕別人知道他指使手下殺人的惡行，於是先下手為強親手將心腹殺死。另外，佘詩曼無意間發現楊怡之前為悼念亡兒而放的蓮花燈，發現內裏寫下亡兒死亡的日期，與她之前肚痛滑胎的日子不符，開始懷疑楊怡講大話。
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下周精采預告
佘詩曼 鄭嘉穎出宮「搞嘢」
佘詩曼察覺到楊怡為了名利權勢走歪路後，不停找她說教，希望她改邪歸正。楊不止不領情，還深感厭煩，加上早知陳豪對佘有意，遂想方法將她踢出宮。機會來了，楊趁着吐蕃皇子多吉本馬來宮，專登在他面前展示佘的畫像，令多被其美貌所吸引，結果多真的要求陳豪放人，讓他帶走佘回國成親。陳豪深知佘深愛鄭嘉穎，遂吩咐他們出宮避過這劫，佘鄭出宮後過着平民的幸福生活，已拜天地成親的二人終歡度洞房花燭夜。
佘詩曼回宮跳艷舞
離宮不久，得悉皇上陳豪有難，鄭嘉穎即帶着佘詩曼趕返宮幫手。但此時吐藩皇子繼續癡纏佘，佘本想自毁美貌，以打消皇子娶她的念頭，但遭陳豪及時阻止。後陳豪想出妙計，着佘在手臂上畫上一個火燄地裂的黑印，裝成胎記，再安排她穿上性感舞衣在皇子面前跳舞，刻意讓他看見胎記，原來這個圖案在皇子的國家代表妖魔兇兆，故他見到時即張皇失惜，即時向陳豪提出退婚，佘詩曼成功逃過離鄉別井，遠嫁吐蕃一劫。
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張國強與蔡淇俊結拜
關菊英深信小太監蔡淇俊就是自己與張國強的私生子，故對他愛護有加，但蔡一直不領情，因為他從米雪口中得知關是殺害義父蔣志光的仇人，故對她一直態度惡劣，更多次出手打她。但後來米雪發現殺蔣的兇手另有其人，便阻止蔡對關的報復行為，蔡亦關始對關改變態度，後張國強得悉蔡乃自己親兒，即決定與他結為誼父子，進行上契儀式時，張順勢提議蔡認埋關菊英做乾娘，蔡首肯，關喜極而泣。
張國強指證楊怡
李詩韻懷有龍胎，楊怡表面上裝作好妹妹，對李表現恭敬關懷，照顧周到，但其實暗藏殺機，每次與李見面時，均在身上灑上以茴香製造的香花水，原來此花乃孕婦忌服，長期聞此花香，甚至有滑胎的危險。楊自以為可殺人於無形，怎料被李父張國強當面踢爆，她惟有扮無知死口唔認，但邪惡心腸已被眾人察覺。
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金鈴竟假意勸說，邊哭邊為她痛陳利害，煽動她下旨讓賢妃滑胎，鄭太后眼看寶賢已懷孕七月，故不忍對胎兒狠下殺手。鄭太后雖然心痛，卻又不欲以李怡的性命作賭注，只好默許金鈴代為執行懿旨，讓寶賢滑胎。
常見問題
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