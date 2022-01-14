家族榮耀1-30集大結局劇情｜豪華陣容演技大鬥法 羅子溢、楊茜堯婚後首合作
家族榮耀1-30集劇情大結局預告
甄芯（楊茜堯飾）、賈洛儀（李彩樺飾）兩位選美姊妹花同日嫁入百年財閥馬氏家族，在盛大的「世紀婚禮」後，馬家三兄弟馬耀宗（郭政鴻飾）、馬耀祖（黃浩然飾）、馬耀堂（羅子溢飾）因涉嫌行賄被帶走調查，堂兄弟馬展鴻（張智霖飾）成爲了馬氏集團的臨時CEO……嫁入豪門後，兩姊妹與大嫂葉彩薇（熊黛林飾）的妯娌之爭開始浮面，衆人為爭奪家族財產和地位各懷盤算，豪門大戰一觸即發。
家族榮耀＝現代版宮心計 豪門爭鬥倫理劇
家族榮耀由金牌監製梁家樹及陳德修聯合製作，圍繞香港豪門馬氏家族的故事，著重刻畫每個角色在面對金錢利益和親情時所作出的抉擇。劇中的角色與情節例如富豪被綁架、賄賂大案、兄弟內訌、大房二房惡鬥、囂張小三等，更是有著不少城中有關豪門故事的影子，錯綜複雜卻又條理分明，被譽為「現代版宮心計」，令不少劇迷引頸以待。各個角色為了自身利益各懷鬼胎、高潮迭起的權力爭奪、兄弟姊妹反目等元素均令人目不暇給，節奏緊湊刺激，劇情張力十足，絕對能為觀眾帶來驚喜。
鑽石級豪華陣容 演技大鬥法
張智霖、郭政鴻、黃浩然和羅子溢均是實力演技與人氣俱備的演員，而今次張智霖更會挑戰演技，飾演表面雲淡風輕，實際步步為營，非常有心計的馬展鴻，角色相當有層次。連場商戰、鬥智鬥勇，高潮迭起，相信四位的演繹將會把馬氏兄弟的複雜糾葛發揮得淋漓盡致。
幾個女人一台戲 大戰一觸即發
由楊茜堯、李彩華與熊黛林飾演的三位馬家闊太，在劇中則是各懷鬼胎，互相「撕逼」，加上飾演馬家二房小姐的梁靖琪，妯娌姑嫂間的明爭暗鬥與拉攏挑撥，為觀眾獻上久違了的家族情仇豪門內鬥劇。
羅子溢、楊茜堯婚後首度合作
楊茜堯婚後大幅減產，誕下子女後首度復出，接拍新劇《家族榮耀》，更與羅子溢夫妻檔演出，二人在劇中飾演叔嫂，兩個角色之間存在不少爭鬥矛盾。兩人的合作在開拍前已引起不少關注，話題性十足。
陳曼娜、于洋、余安安等老戲骨強勢加盟
本劇雲集強勁的演員陣容，除了幾位主演之外，更有不少老戲骨和金牌綠葉加盟，包括久未拍劇的陳曼娜、艾威、于洋、余安安等為人熟悉的臉孔，位位好戲之人，為劇集增添不少戲味，吸引力倍增。
家族榮耀．豪華陣容掀起現代「宮心計」風雲
2022年首炮必睇重頭劇！Chi Lam、楊茜堯、李彩華、羅子溢、熊黛林等大卡士聯手呈獻現代豪門版「宮心計」！楊茜堯、李彩華同熊黛林靚女要宅鬥，Chi Lam、羅子溢同黃浩然就豪門兄弟相殘，上演商場風雲戰！
妒忌心重！熊黛林乜都爭
唔好以為豪門新抱好得閒，好似熊黛林咁，佢就乜都要爭一餐！日常第一優先要爭嘅，梗係爭老爺奶奶歡心，其次就係名媛大小活動要爭出風頭，最後就係爭搶先生仔！不過好可惜，熊黛林三樣都輸晒，老公郭政鴻點氹都氹唔返……