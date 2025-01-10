富貴千團 OPM 劇情｜倉底劇農曆新年重出江湖！財技騙案盜海豪情

《富貴千團》（又稱OPM）1月27日（年廿八）開播，是一齣小人物發達翻身為主題的劇集，2021年7月開拍，曾於myTV SUPER及馬來西亞播放，題材貼地惹共鳴。劇集不僅引發社會大眾的情感共鳴，也讓人反思自身的生活與理想，是一部值得關注的劇集。故事大膽刻劃人性醜惡面之決擇，深入探討了現實社會的經濟環境如何影響個人選擇，是一部有深度的劇集。《富貴千團》的演員陣容十分新鮮，老戲骨蔣志光離巢最後一套作品，與張寶兒、黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠等一眾新晉小花小生的搭配組成賺錢聯盟「OPM」，令整部劇集充滿活力！