富貴千團 OPM 劇情｜倉底劇農曆新年重出江湖！財技騙案盜海豪情
富貴千團 OPM 劇情目錄
《富貴千團》劇名解說：什麼是OPM？
富貴千團中的「OPM」賺錢聯盟全名來自 「Other People’s Money」，包括及Simon Sir、古大師、Hook、Sesson、哈利及Katty等人！劇集還有不少已離巢的TVB藝人參演。
《富貴千團》（原名《OPM》）播放日期
播放日期：1月27日（年廿八）開播；大結局2月7日晚（年初十）連播兩集
播放時間： 晚上8:30 – 9:30
集數：全劇10集
富貴千團 劇情第1集｜哈利慘墮投資騙局（1月27日/年廿八）
「分子生物學系」研究生哈利的「一滴血查出所有遺傳隱疾」研究，五年來毫無進展。哈利急於籌集科研資金，毅然加入財演古大師的投資群組，慘墮騙局血本無歸。哈利聯同其他苦主：退休公務員Simon Sir、年輕主婦Katty與健身教練Hook，合力向古大師追討損失，卻再墮圈套……Simon Sir拉攏哈利等組成賺錢聯盟「OPM」，踏上玩弄財技之路。除了意想不到的新成員加入，要對付的目標人物更令哈利大感吃驚……
富貴千團 劇情第2集｜OPM狙擊「倫敦金」集團（1月28日/年廿九）
OPM的目標是騙去Simon Sir半生積蓄的「倫敦金」集團！Hook勾搭倫敦金囡囡Sugar；哈利和Katty扮演新加坡富二代夫婦，包裝出一家海外超新星FinTech公司，終吸引到倫敦金公司老闆波哥。哈利不想以正義之名行騙，只想搜集波哥的罪證後收手，此時卻發現驚人秘密……波哥因哈利「說大了」，要參加女明星私人豪華派對，哈利等唯有設法應對；真正操縱倫敦金集團的黑幫老大滔爺現身，提出驚人要求……
富貴千團 劇情第3集｜哈利等人得悉Simon Sir秘密（1月30日/年初二）
古大師捲款潛逃，滔爺派人在Katty家附近貼大字報恐嚇，並捉回古大師，威脅哈利等於月底前把一藍籌股推上高位，又揭露Simon Sir的秘密……Simon Sir安排各人分頭行事，換取交易員Sam的內幕消息。哈利在Katty幫助下，揭破指導老師嚴居正的假面具，並向學校買回「一滴血」的計畫。OPM設法完成滔爺的賺錢目標，同時使計報仇，但他們的一舉一動已被獨立網媒「求真社」女記者Season注視……
富貴千團 劇情第4集｜Season暗中搜集OPM罪證（1月31日/年初三）
哈利的「一滴血」研究資金不足，OPM一眾遂拉攏馬來西亞富商林雄作天使投資者。網媒「求真社」女記者Season扮作古大師的粉絲，調查OPM的詐騙證據，獲推薦當上林雄的助手。Katty的丈夫智堅生意失敗，主動提出離婚。Katty為挽救婚姻，找OPM眾人幫智堅的科技公司借殼上市，度過財政危機，及後卻發現智堅的秘密……另一方面，OPM眾人終察覺Season的記者身份，決定將計就計，借她套取林雄的資料……
富貴千團 劇情第5集｜Katty發現「一滴血」計劃失誤（2月3日/年初六）
哈利的「一滴血」計劃越搞越大，漸有起色，但Katty意外發現計劃竟有嚴重失誤！OPM眾人籌備大型路演發佈會，不忍心向哈利說出研究失敗的真相。Season終於發覺自己被OPM利用，決定反擊，暗地搭上嚴居正，誓要拆穿「一滴血」騙局。Katty在丈夫面前裝作若無其事，卻早有報復大計。路演在即，哈利卻突然失蹤……關鍵的電腦底板在重要關頭意外燒毀，OPM眾人無計可施，決定在路演上鋌而走險……
富貴千團 劇情第6集｜Simon Sir出賣OPM同伴（2月4日/年初七）
路演空前成功，OPM眾人順利集資一億，卻被商業罪案調查科盯上！Simon Sir此時悄悄離隊，並掏空集資的一億資金。哈利等殺上他的家，找不到人，卻另有驚人發現……哈利等與Season合作，終於查到SmartCap三子：威廉、Irene和羅渣。SmartCap表面是低調實幹型的企業，兩年內組織了多班投資班。Season和Katty偷偷潛入，發現背後原來還有一位幕後主腦「Thinking Sir」……
富貴千團 劇情第7集｜OPM與SmartCap正面交鋒（2月5日/年初八）
政府推出大型基建項目「千億新市鎮」，威廉等人向「盛唐國際」主席陸承霖提出合作，售賣「新樓認購權」，OPM眾人誓要與他們競爭，搶先與承霖合作。Season幫哈利埋班拍攝偽自傳電影，原來另有目的……Irene查到哈利底細，懷疑學員中混有其臥底，Thinking Sir阻止找出此人，Irene等感疑惑，暗中調查……哈利等以為與承霖合作在望，此時卻爆出不利傳聞，惟有設法解決，而承霖原來亦另有盤算……
富貴千團 劇情第8集｜OPM成員決裂（2月6日/年初九）
OPM眾人反擊SmartCap，Season挖出他們的黑材料，出錢投資的學員紛紛要求取回本金，威廉等安撫眾人，並對Thinking Sir虛與委蛇，實已清楚其底細。哈利為求報復不惜連累小市民，Hook極力反對，加上種種誤會，OPM終於分裂，只剩哈利和Katty。威廉欲拉攏哈利合作，Simon Sir識穿陰謀，擺下鴻門宴……Simon Sir收購了求真社，Season往後只能報導他指定的「真相」。
富貴千團 劇情第9集&第10集大結局｜哈利重組OPM（2月7日/年初十）
Simon Sir自以為把哈利和威廉等玩弄於股掌之間，豈料老貓燒鬚。哈利準備與SmartCap和陸承霖合作，想不到一覺醒來已變天……陸承霖等拉攏更多機構投資者參與「千億新市鎮」計劃，這些財團大孖沙手中股票有著全城股民投資，甚至掌握著全港市民的強積金；包著華麗花紙的Fintech City，最後埋單的必然是小市民！哈利欲拉攏古大師、Hook重組OPM，設法擊破 Fintech City的泡沫……
Katty揭發「千億新市鎮」騙局真相
(大結局) OPM成立「反Fintech City正義聯盟」，利用殼股「TOD Ideas」推出財金遊戲，大受歡迎，引SmartCap空倉瘋狂沽空他們的股票，並號召股民跟隨OPM大手入貨。眾股民爭先恐後入貨，威廉等急謀對策。Katty發現「千億新市鎮」計劃實是超大型騙局，秘密把證據交給Season……政府及時剎停「千億新市鎮」；威廉等樹倒猢猻散；哈利、Hook、古大師又何去何從？
富貴千團 OPM 角色介紹：「賺錢聯盟」2021年參演藝人多位已經離巢
《富貴千》什麼是OPM？
富貴千團中的「OPM」賺錢聯盟全名來自 「Other People’s Money」，包括及Simon Sir、古大師、Hook、Sesson、哈利及Katty等人！劇集還有不少已離巢的TVB藝人參演