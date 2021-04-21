律政強人大結局｜22-28集劇情劇透！方中信懷疑廖啟智病重 李佳芯主動示愛
文：東方新地 圖：TVB.com
第22集方中信懷疑廖啟智病重
鍾景輝探望劉丹，劉丹詢問鍾景輝官司一事，鍾景輝坦言官司很快會完結；但言談間，鍾景輝指不想再回事務所，劉丹聽到後覺得非常失望，直指事務所是他們辛苦建立的，不能白白落入廖啟智手上。 廖啟智安排了何廣沛處理張達倫的案件，方中信想知道原因，廖啟智知道上次方中信與張達倫的合作不歡而散，所以才沒有把案件安排給他。這時廖啟智突然面有難色，狀甚痛苦，方中信緊張地慰問，廖啟智卻自稱睡得不好而已。但當方中信離開廖啟智辦公室時，卻發現廖啟智吃藥。 郭少芸不滿何廣沛被調走，方中信覺得廖啟智異於平常，對他的態度亦有所改變，郭少芸則懷疑廖啟智假扮好人，背後定有陰謀。 李佳芯不滿曹永廉做法 何廣沛、曹永廉、李佳芯合作處理張達倫的案件。張達倫被股東從民事途徑追討欠債，原因是公司的股價不停下跌，張達倫無法履行承諾派發特別股息。何廣沛認為如果張達倫的教唆強姦官司導致公司股價下跌，賠償亦無可厚非，但張達倫覺得說法荒謬。 曹永廉問張達倫當日與股東之間的協議，有否寫入會議紀錄，並暗示如果雙方的會議記錄有所出入，便有討價還價的空間。李佳芯一聽即知道曹永廉心中所想。 會議後，李佳芯指責曹永廉用不合法的手段為張達倫抗辯，曹永廉卻不同意，強調只要贏出官司即可，李佳芯以事務所主席身分阻止他這樣做。他們回到事務所後，張曦雯通知他們，指代表股東的律師是蔣志光與黃智雯，李佳芯大感愕然。 態度轉變方中信不慣 方中信吩咐郭少芸影印文件準備會議，豈料廖啟智一反常態，聲稱對方中信非常信任，無需拿文件在會議上交代。方中信覺得廖啟智的變故別有內情，但郭少芸仍然叫他無論如何也不要相信廖啟智。 廖啟智開會時，有下屬辦事不力被他指罵，方中信見同事面有難色，即主動提出協助。這時廖啟智突然感到痛楚，方中信跟着廖啟智去洗手間，見他痛苦難當，即問他發生何事，廖啟智不肯說，只求方中信不要告訴其他同事。 李佳芯等人初次出席張達倫案件會議，對方律師是黃智雯與蔣志光。李佳芯堅持元方股價下跌是受大環境因素影響，但蔣志光列出理據，堅稱與張達倫的官司有關。 要求張達倫解僱李佳芯 晚上黃智雯主動尋找李佳芯，李佳芯以為眾股東接受和解方案，但原來對方不但拒絕和解，更要求張達倫立即辭去主席職位。曹永廉不忿李佳芯以主席身分來壓他，於是向廖啟智投訴，要他出手阻止李佳芯繼續這樣做。豈料廖啟智大發雷霆，並在眾同事面前指罵他。 廖啟智與銀行開會前突然劇痛，同事幫他叫救護車送院。方中信接手廖啟智的案件，但與銀行開會前，郭少芸極力阻止他，並指她剛才見到廖啟智在笑，可是方中信沒有理會。 李佳芯約見張達倫，勸他放棄公司主席職位，令張達倫極度不滿。張達倫在停車場碰見曹永廉，曹永廉指李佳芯與黃智雯是好姊妹，所以根本不想張達倫贏出官司。曹永廉又叫張達倫立即解僱李佳芯，由他全權主理案件。
第23集方中信狠心解僱郭少芸
銀行收購案過程順利，眾同事都想知道方中信如何在短時間內辦妥事務。張曦雯突然通知何廣沛，指張達倫已解僱了李佳芯，而且將案件全權交由曹永廉負責。 廖啟智仍在醫院休養，公司會議暫由方中信負責主持，他收到張達倫解僱李佳芯的通知，於是追問李佳芯箇中原委，但李佳芯坦言事前毫不知情。 這時，曹永廉直斥李佳芯身為張達倫的代表律師，不能甚麼事也蒙在鼓裏，而且她隨便建議張達倫接受對方提出的方案，根本是不負責任。方中信問曹永廉是否背着李佳芯，私下見過張達倫，曹永廉坦白承認。 眾人面前責罵曹永廉 曹永廉離開會議後，方中信問李佳芯為何不反駁曹永廉，李佳芯直指這樣做也無補於事。方中信直斥李佳芯不懂保護自己，李佳芯若有所得，決定給曹永廉一個下馬威。 廖啟智在醫院內，一直留意望德基金與永業銀行的案件。當他知道銀行收購了基金後，喜上眉梢。這時郭少芸突然出現，要求與廖啟智交易，提出只要讓方中信不再處理基金的事，她可使計令方中信放棄與劉丹的協議。 黃智雯對曹永廉稱，只要說服張達倫接受和解建議，他將會得到股東給予的報酬，曹永廉即自稱會盡力而為。當曹永廉離開後，蔣志光即問黃智雯究竟曹永廉是否可信，黃智雯坦言現在仍探不清曹永廉的手段，只知道曹永廉不想再做廖啟智的奴隸，所以他需要賺一筆大錢。 勸阻方中信停止收購 曹永廉對張達倫說明說服股東的法門，張達倫聽罷，對他大表讚賞。郭少芸告知方中信，自己目擊望德基金總裁林家源探望廖啟智，意味二人早已相識，所以推測今次買賣是一個局。可是方中信不相信她，又說即使二人是老朋友，也不能證明甚麼。 郭少芸非常氣憤，問方中信為何如此相信廖啟智，方中信自稱已驗證廖啟智藥丸的真偽，認為他並非假裝患病。這時何廣沛通知方中信，廖啟智已經重返事務所。方中信即前往慰問，喜見廖啟智精神多了，便想把基金收購事宜歸由他處理，可是廖啟智希望方中信可以繼續負責。 方中信被指知法犯法 郭少芸此時衝入房間，直斥廖啟智正在說謊，方中信要郭少芸向廖啟智道歉，但郭少芸不肯，方中信於是狠心解僱郭少芸。 蔣志光與黃智雯繼續與張達倫周旋，這時新聞報道指張達倫一案會加快判刑，但元方的股價不跌反升。蔣志光覺得很驚訝，但黃智雯卻知道背後原因。 黃智雯回家後不見李佳芯與張曦雯，於是致電給李佳芯。李佳芯表示正在「外面」開會，原來一眾律師全都待在方中信家中。基金與銀行簽約成功，但不久卻有一群警察走上事務所，指方中信參與詐騙。
第24集方中信打算認罪
廖啟智向方中信坦白承認整件事都是一個局，並自稱從小到大不時都想着如何鬥贏。方中信見到郭少芸回事務所，內心感安慰，她指何廣沛等人在資料室，原來他們正想尋找家源的資料，並想查出他的位置所在，希望能得到他作證。 方中信見到各同事都關心他，非常感動。楊卓娜知道方中信的事後非常傷心，而且她更知道負責檢控的律師是誰，他們打這類官司，入罪率達八成。 不顧一切協助方中信 楊卓娜問方中信有沒有為自己打算，方中信反指想在庭上求情，希望法官可以從輕發落。蔣志光此時拿出委託書，自薦擔任方中信的代表律師。 廖啟智見到同事在尋找家源的去向，厲言阻止他們，並指如果大家繼續將會被解僱，可是眾人都一概不理。廖啟智即叫下屬準備解僱信。這時李佳芯進來，指眾人所做的事皆是她親自吩咐的，又直言在事務所是廖啟智的上司，無權干涉，廖啟智無話可說，但他指即使李佳芯找多少人來，方中信都一定會入獄。 廖啟智從曹永廉口中得知警方正式起訴方中信，大喜，並即叫曹永廉通知所有委員，要在緊急會議上踢走方中信。何廣沛想見方中信，但郭少芸指方中信一直困在辦公室內沒有出來。何廣沛指警方已落案起訴方中信，並指檢控官是楊卓娜。 委託何廣沛管理股份 郭少芸拿出一份文件給何廣沛，何廣沛發現是方中信的股份委託書，原來方中信要把自己所持有的股份，全部交給何廣沛處理。郭少芸看後，有感方中信像處理「身後事」。 方中信與蔣志光去律政司署開會。會議上楊卓娜指律政司決定提出起訴，希望方中信主動認罪，如此便可向法官求情，將刑期減至少於十年。 蔣志光立即反對，指這件案的關鍵人是家源，但現在家源已逃離香港不知所終。因此，蔣志光要求律政司找到家源後，才正式起訴方中信。然而，楊卓娜指證據一面倒對方中信不利，只有認罪才是最好的方法，豈料方中信竟答應考慮。 交出主席位作交易 廖啟智在會議上，提出把方中信立即停職，而且還要發新聞稿，公開譴責方中信。李佳芯反對，指未經過法庭審訊，不能一口咬定方中信已犯罪。曹永廉指即使不公開譴責，也要停止方中信所有職務，其他委員都同意。廖啟智稱方中信停職後，所有工作都交由曹永廉負責，但是李佳芯反對，並指接手方中信工作的另有人選。 方中信見廖啟智，指他手上有一份文件，可證明望德基金的所有文件，都是經過廖啟智修改。方中信要再去律政司署，但在開會前廖啟智急見李佳芯，表示可以放生方中信，條件是用主席位來交換。
第25集廖啟智拒絕合併事務所
廖啟智成為主席後，重新分配所有律師的工作。曹永廉向大家講解細節後，即對何廣沛說廖啟智安排了特別的工作給他們。 方中信去主席室見廖啟智，廖啟智表示自從升做主席後，兩人一直沒有好好溝通。方中信坦言如果廖啟智覺得不舒服，可運用特權解僱他。廖啟智指方中信誤會，指事務所已經變天，以前發生的恩怨好應一筆勾銷。方中信答應以後槍口一致對外，廖啟智聽罷非常高興，更把一份文件交給方中信，指有新工作交給他。 不滿安排無法反抗 方中信看見是空姐與航空公司的案件，問廖啟智分配這案件的原因，廖啟智解釋這間航空公司是劉丹的舊客，方中信明白原因，但離開主席房時非常不滿。 李佳芯為姚瑩瑩控告產科醫生楊瑞麟，指醫療事故令她的嬰兒胎死腹中，為楊瑞麟辯護的正是黃智雯。李佳芯指孫醫生在工作時間，不但遲到，而且協助姚瑩瑩生產時，多次在手術室外聽電話，錯失了救人的時間，間接導致嬰兒死亡。另一邊廂，黃智雯反稱楊瑞麟專業，並依足醫療程序辦事，所以李佳芯的指控根本不成立。 李佳芯追問楊瑞麟在手術室外收聽的來電內容，黃智雯即指那屬於楊瑞麟的私人事，無需交代。李佳芯與黃智雯爭持不下，愈說愈激動，最終要醫務委員會主席喝止。郭少芸懷疑廖啟智再做小動作，但方中信指廖啟智已經成為主席，應該不會再使詐。 誓言不會放過廖啟智 何廣沛找到航空公司職員黎玉清被同事欺凌的影片，並指是次事件令她身體受損，出現嚴重精神壓力，而且經常夢見當日場面，但她向航空公司投訴後，卻不獲受理。方中信看見玉清的驗身報告後，發現有可疑之處，即找與玉清體形相近的女同事，做實驗證明自己的看法。 廖啟智去見劉丹，喜稱已踢走李佳芯，成為事務所主席，又自稱與律政司談好了，只要劉丹一放監，他的律師牌就會被吊銷。劉丹怒稱會與廖啟智繼續鬥下去，直到他的生命完結。 李璧琦要求公司合併 廖啟智下班時在事務所樓下見到李璧琦，李璧琦祝賀廖啟智成為主席，廖啟智大喜。李璧琦在傾談間，提出一個可令事務賺更多錢的方法，原來有新加坡公司欲與事務所合併，但廖啟智卻極力反對。李璧琦早料到廖啟智會拒絕，所以決定收購其他股東的所有股份。 方中信代表航空公司，第一次與玉清見面。方中信坦言航空公司每年都舉辦迎新活動，一向都有破格的遊戲傳統，但蔣志光反駁，認為以此為據並不代表玉清可以接受無禮對待。這時，方中信提出自己的觀點，懷疑玉清的傷勢並非迎新活動的遊戲造成的。
第26集黃智雯出賣李佳芯
清早，廖啟智準備了股份轉讓書給曹永廉，要買下他手上的所有股份。曹永廉自稱是廖啟智的手下，無需多此一舉，但廖啟智直指希望借此為鑑，說服其他委員賣股給自己。他又稱鍾景輝等人，已經把股份賣給李璧琦了，可是曹永廉自稱需要時間考慮，這時廖啟智懷疑曹永廉已見過李璧琦。 郭少芸上班時見到玉清，她問玉清為何不見蔣志光同行，原來玉清是獨自前來找方中信，因她有說話要對他說。郭少芸指玉清不能在沒有律師陪同下見方中信，但玉清不停哀求郭少芸。郭少芸向方中信為玉清求情。但方中信指已把好的和解方案給她，只是她不接受。 郭少芸替玉清求情 鍾景輝探望劉丹，指法庭已接受他的上訴，很快便會開庭，劉丹反問他有關賣股份的事，鍾景輝承認已把手上的所有股份賣給李璧琦，亦希望劉丹如此做，可是劉丹拒絕。鍾景輝指劉丹出獄後，事務所都不會由他掌權，這時劉丹說他已申請提早假釋。 李佳芯為最後一次的醫療聆訊陳詞，她直指楊瑞麟專業失德，導致姚瑩瑩的嬰兒無辜死亡。黃智雯反對，再次強調楊瑞麟是名專業醫生；李佳芯列舉楊瑞麟以前所犯的醫療失誤，但黃智雯指這是一般醫生常犯的錯。李佳芯請姚瑩瑩再一次描述出事發時楊瑞麟的態度時，姚瑩瑩竟自稱放棄控告，令李佳芯驚愕。 廖啟智收購委員股份 廖啟智約見其他委員，並把新加坡公司的騙局告訴眾人，從中提出想收購委員的所有股份，讓李璧琦沒有機會完成收購，豈料眾委員不答應廖啟智的要求。 玉清與蔣志光去事務所開會，方中信指航空公司願意給二十萬慰問金，但不會向玉清道歉。蔣志光力陳航空公司的不是，但都被方中信一一反駁。當玉清走出事務所大廳後，郭少芸發現她精神有異，說時遲那時快，玉清拿起桌上的生果刀，企圖傷害自己。方中信見其他人都不能說服她，只好親自嘗試。豈料玉清竟把方中信割傷。 李佳芯知道黃智雯出賣 李璧琦帶新加坡公司的總裁Leo去見廖啟智，續談收購的事，廖啟智初時非常討厭對方，可是聽了Leo的說話後，卻開始欣賞他。 李佳芯去醫院探望方中信，問方中信是否強逼玉清接受一個不合理的方案，方中信坦白承認。李佳芯聽到後非常失望，指一直以為方中信會改變，但原來他仍是只顧勝利，根本沒有理會過受害者的心情。當護離開後，方中信要求何廣沛為玉清播放一段片。 張曦雯首次接官司，李佳芯與黃智雯準備為她慶祝。豈料李佳芯意外接聽到姚瑩瑩打給黃智雯的來電，始知道黃智雯與姚瑩瑩，原來曾經私下協議。
第27集廖啟智促成合併計劃
曹永廉把收購股份的文件交給委員，指他們簽署後與事務所再沒有任何關係，眾委員非常不滿，怒罵廖啟智出爾反爾。廖啟智追問簽署的進度時，委員責罵廖啟智欺騙他們，更拒絕出售手上股份。 廖啟智笑言現在事務所由他掌權，如果他們不肯賣股份，以後都不會再派分紅。廖啟智更指眾委員昔日只需拿出少量資本就能入股，現在他用一百倍將股份買回來，絕對是仁至義盡。 要求方中信擔任主席 劉丹偷偷見方中信。方中信提起其他委員準備把手上的股份賣給廖啟智。劉丹自稱早已知道這事，更知道廖啟智已承諾合併，方中信即問劉丹會何時重返事務所，劉丹自稱即使回去也壓不住廖啟智，因為他收到律師公會通知，自己的律師牌吊銷在即。方中信因不能保住李佳芯的主席位而內疚，劉丹認為只要方中信肯坐上主席之位，就能與廖啟智相鬥。 廖啟智對曹永廉說，必須要把事務所的生意推向另一個高峰，所以決定與Tom & Baker合併，把業務推向全世界。廖啟智又稱劉丹已出獄，但竟然沒有返回事務所，背後一定有陰謀。 廖啟智專誠等候方中信，提出收購他手上的所有股份，但方中信拒絕。廖啟智指如果他不肯賣股，便會叫李璧琦解僱黃智雯。Tom & Baker正式與Law & Cheung 合併，李璧琦指事務所需要重組，黃智雯對自己被即時解僱，感到非常愕然，蔣志光追問原因，李璧琦稱這是公司決定。 黃智雯不滿突被解僱 劉丹回到事務所，眾同事都非常高興，劉丹更立即召開會議。黃智雯私下見李璧琦，想知道被解僱的原因，但李璧琦只說是總公司安排，黃智雯決定從民事討回公道。 劉丹在會議上感謝廖啟智為他管理事務所，並宣佈只要處理好股份事宜後便立即退休。廖啟智笑言李佳芯得到劉丹的股份後，她便成為事務所的大股東，以後一定會好好照顧她。豈料劉丹稱李佳芯未夠成熟，不能接收他的股份，而得到股份的原來是方中信。劉丹又希望以股東身分提出最後一個動議，就是重選主席。 劉丹入院廖啟智大喜 廖啟智聽罷隨即發難，指現在事務所已不再屬於劉丹，劉丹直稱廖啟智想賣了事務所，所以一定要阻止這次合併，還要求所有員工投票表態，豈料他說得太過激動，當場暈倒。 醫院內，李佳芯只是看着父親，腦海一片空白。方中信問她下一步行動如何，李佳芯坦言甚麼也想不到。廖啟智以高價收購方中信的股份，並要他立即離開事務所。方中信竟然答應，李佳芯更不知如何是好。方中信與郭少芸執拾好所有私人物件，正離開事務所時，在樓下見到黃智雯，她要委託方中信，控告Tom & Baker無理解僱。
第28集方中信、廖啟智對簿公堂
黃智雯的訴訟案引起了全球關注，因為只要黃智雯勝訴，Tom & Baker便會受到全球多宗同類指控。廖啟智與方中信在開庭先會面，廖啟智表示對今次官司非常期待，因為除了可以與方中信做對手外，更可以在個人履歷上，增添一宗重要勝訴。 官司正式開堂，李璧琦成為第一位證人，廖啟智問她解僱黃智雯的原因，李璧琦解釋是為了精簡公司架構，並且已根據勞工法例，賠償給黃智雯。輪到方中信提問，他質疑Tom & Baker聲稱精簡人手，但最後只解僱黃智雯一人，理據可疑。 蔣志光拒絕協助廖啟智 方中信找到黃智雯的直屬上司做證，指黃智雯是唯一反對公司合併的人，可是廖啟智手上的文件卻顯示，所有職員一致同意合併，廖啟智更指這份文件有八位委員簽名，而且每一位委員都可以出庭作供，因此廖啟智斷定李璧琦解僱黃智雯並非報復。 曹永廉深夜約見蔣志光，直指公司合併後，大中華區將會有五位委員，廖啟智想邀請蔣志光出任其中一席。蔣志光心知廖啟智的計算，好意婉拒，曹永廉不停勸蔣志光，希望他能回心轉意。這時蔣志光拿出一封辭職信，自稱已決定上庭後辭職。 李佳芯被指偏幫黃智雯 蔣志光在庭上透露，事務所曾主動與黃智雯加簽兩年合約，證明她對公司貢獻良多。然而，廖啟智隨後揭穿蔣志光曾患腦癌，卻沒有在公司的健康保險申報，藉此貶低蔣志光口供的可信性。蔣志光即時反駁，自稱簽了保險文件後，才發現有腦癌，那時根本沒有心情修改。可是廖啟智不聽解釋，只是不停大造文章。 李佳芯在庭上作證，稱讚黃智雯是位很出色的律師，即使在不同的公司工作，都是有口皆碑。可是廖啟智卻指李佳芯與黃智雯不但是好同事，也是好姊妹，二人更同住一室。所以李佳芯的口供有偏私之嫌，並不可信。 方中信突然離開香港 聆訊完畢，黃智雯發現歐洲公會即將撤銷對Tom & Baker的指控，因為他們都對今次的官司打定輸數。李佳芯勸她要相信方中信，只要有方中信在官司就有勝算，但黃智雯覺得方中信不是有心為她打官司。郭少芸表示如果黃智雯現在放棄，則整宗官司都會敗訴。黃智雯坦言，希望自己決定去路。 Donald & Co.及Tom & Baker完成合併，以後事務所將以Tom & Baker命名，廖啟智指Donald & Co.已經完成歷史責任。這時郭少芸突然出現，指劉丹已把所有股份受權方中信託管，黃智雯這時才對李佳芯說，其實方中信早已安排好一切。李佳芯知道真相後，打算去找方中信，但郭少芸和何廣沛都指方中信已經離開香港……