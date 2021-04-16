愛美麗狂想曲大結局｜26-30集劇情劇透 李佳芯重遇何廣沛 陳豪搞到咁先肯求婚⋯⋯
文：東方新地 圖：TVB
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《愛美麗狂想曲》1-30集劇情劇透
｜第11至15集劇情劇透 蝦頭、曹永廉發生關係；眾人懷疑李佳芯出軌｜
｜第16至20集劇情劇透：陳豪終於向李佳芯表白｜
｜第21-25集 陳豪驚悉將為人父、李佳芯忍痛離場搬走｜
｜第26集｜第27集｜第28集｜第29集｜第30集｜
《愛美麗狂想曲》人物介紹、角色關係圖
《愛美麗狂想曲》第26集劇情 楊詩敏、朱智賢互相讓愛
姚嘉妮見陳豪心繫李佳芯，妒由心生。眾人反證囧皓提供的黑材料有問題，楊詩敏規勸朱智賢，兩女互相讓愛，對話卻被曹永廉聽到。陳豪、李佳芯在街上拾獲舊相機，陳豪答應教李佳芯拍照。楊詩敏打算入住老人院，又想將單位轉名給李佳芯，李佳芯抗拒。曹永廉不想糾纏感情事，請假耕作，為移民做準備。陳瀅與蕭正楠接受人工受孕，陳瀅多番失敗，情緒起伏不定，加上蕭正楠趕往見病危父親，只得陳瀅獨自面對……朱智賢多番迴避後，終直接面對囧皓……
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《愛美麗狂想曲》第27集劇情 曹永廉欲赴台灣逃避感情問題
曹永廉受不了農場的體力勞動，卻又為逃避感情問題死賴田園。蕭正楠、陳瀅收養小狗代替兒女，逃避面對生育。譚凱琪邀請李佳芯等出席公關活動，眾人盛裝打扮卻發現活動取消，氣憤不已。公司似有危機，人心惶惶，李佳芯代眾人往問陳豪，陳豪喜得與李佳芯獨處機會，李佳芯卻為前途擔憂。姚嘉妮為胎兒甘願放棄事業，可是陳豪縱會跟她前赴上海，卻仍打算與李佳芯一起。朱智賢撇脫與曹永廉分手，楊詩敏亦清楚表明不想連累他，曹永廉欲飛往台灣，繼續逃避……
《愛美麗狂想曲》第28集劇情 譚凱琪一心尋死
譚凱琪借酒澆愁，想找陳瀅等傾訴卻不果。李佳芯到處求職，卻處處碰壁，譚凱琪伸出援手，明言仍視李佳芯等為朋友，李佳芯察覺譚凱琪有不妥卻沒有追問。陳豪見客時被無理對待，發火反擊。蕭正楠鼓勵陳豪參加單車遊世界，陳豪卻充滿羈絆。小狗的主人到處尋狗，蕭正楠與陳瀅卻不想歸還。李佳芯阻止姚嘉妮出埠，此時姚嘉妮陣痛被送進醫院；李佳芯忍痛與陳豪正式分手。李佳芯等齊集在酒吧，為譚凱琪慶祝生日，那邊廂的譚凱琪卻因投機失利且痛失事業，而一心尋死……
《愛美麗狂想曲》第29集劇情 曹永廉向楊詩敏逼婚
李佳芯高燒七日，醒來時陳豪已前往上海，李佳芯悵然若失。天睿內，眾人在等待遣散，氣氛散漫。曹永廉擅自登記婚姻註冊，逼楊詩敏簽紙，楊詩敏寧死不從。陳瀅與蕭正楠決定歸還小狗，坦誠相對，卻發現前路茫茫。朱智賢終找到投資者，解決公司危機。曹永廉突然入院，楊詩敏既幫曹永廉打理酒吧，又到醫院照料他。李佳芯重遇何廣沛，「富三代」何廣沛為幫她圓夢，提供一個極優的議案。另一邊，原來姚嘉妮早與外籍男友和好，陳豪隨即回港，買了戒指打算向李佳芯求婚……
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《愛美麗狂想曲》第30集大結局劇情 眾人各自尋覓理想
陳豪竟放手讓李佳芯接受「富三代」何廣沛的提議，讓她走遍全球拍照及寫書，此時李佳芯收到曹永廉從醫院逃走的消息。眾人在公司找到曹永廉，同時陳瀅責罵蕭正楠藏起藝術學校的入學信……眾人各散東西，尋覓理想。一年後，陳瀅來到澳門參加李佳芯的簽書會，蕭正楠竟抱着小孩和另一女伴迎接她！陳豪的單車遊亦將完結，眾人在終點等候，卻遲遲不見其蹤影。「富三代」何廣沛在簽書會上向李佳芯求婚，陳豪趕到時，李佳芯卻已與「富三代」何廣沛離去……
王麗美 / 李佳芯飾
豁達樂觀，勇往直前。丈夫家明失蹤後失去經濟支柱，故前往天睿公關公司工作。上司子風首天就命令麗美頂上助理職位，活動卻因麗美犯下錯誤差點告吹。麗美唯有努力工作，改變子風對自己的壞印象。後來家明突然聯絡麗美見面，麗美卻發現丈夫跟情婦往來，終決定離婚。麗美到網吧打機期間遇到鄭宇，鄭宇更對麗美展開追求。另一方面，麗美與子風朝夕相對而感情日增，慢慢欣賞子風的為人…
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麥子風 / 陳豪飾
才華橫溢，不近人情。事業如日方中，但與妻子沈慧聚少離多，感情轉淡，故提出離婚。適逢麗美新入職，子風以麗美頂替助理一職，誰知麗美令名模張月溜走，幸子風臨危不亂解決。事後子風欲辭退麗美，方知她是思琪的好友，無奈給麗美機會。回復單身後被張月主動追求，二人旋即打得火熱。子風工作上與麗美朝夕相對，不自覺開始依賴對方，發現麗美被鄭宇追求時，更感到不是味兒。
唐仁 / 蕭正楠飾
謹小慎微，挑剔毒舌。事業穩步上揚，卻有個令他又愛又恨的下屬李小勇，兩人總是吵吵鬧鬧。唐仁在舞蹈班認識了男導師Sean，似有心動感覺，讓他開始懷疑自己性取向，卻又對於小勇與學長王林交往悵然若失。一次發現王林酒後亂性打傷小勇，一怒之下找王林算帳。唐仁終明瞭自己一直夢寐以求的伴侶，正是小勇，奈何她被困在一段痛苦的關係之中。唐仁不願看著小勇沉淪，卻又無法說服她離開王林…
李小勇 / 陳瀅飾
爽直開朗，有親和力。與上司唐仁合作無間，份屬好友。一直仰慕大學的學長王林，不時暗中自掏荷包買下對方畫作，更請唐仁幫忙做戲。唐仁雖常挖苦小勇，但總會幫忙。王林與女友分手後向小勇表白，熱戀的小勇卻忽略了閨蜜唐仁，兩人大吵一場，從此反目。王林的事業不進反退，經濟上漸見差距。王林將鬱鬱不得志的心情發洩在小勇身上，唐仁不禁找王林算帳，小勇也因而發現唐仁對自己已超越友情。
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蘇澤基 / 曹永廉飾
放蕩不羈下，及時行樂。終日流連夜場，與女伴在公司飲酒作樂。一次意外讓有夫之婦Ivy迷戀上自己。澤基為擺脫對方竟謊稱自己是同性戀，與唐仁接吻。Ivy發生墮樓疑雲，澤基被誤會成兇手，幸好Ivy醒後痛改前非，澤基不至於闖出大禍。澤基經歷此劫，決定與思琪一同展開戒酒戒色的修行。澤基眼見思琪為了找到歸宿而扭曲個性，受盡屈辱仍不肯與男友分手。澤基不忍看到思琪痛苦，陪她喝酒，糊裡糊塗下發生關係…
何雨欣 / 譚凱琪飾
單純善良，踏實勤奮。每天沒日沒夜地工作，寄居在遠房表叔家，卻發現表叔對自己另有企圖。麗美、唐仁和小勇等得悉，決定為雨欣出頭，雨欣終與小勇一起居住。一晚雨欣下班巧遇企業家韓磊，緣份更讓二人不斷碰上。韓磊欣賞雨欣的拼勁，讓她跟隨自己出席上流社會的場合。雨欣被前所未見的景象迷倒，亦被眼前這個男人吸引，縱然知道韓磊是有婦之夫，仍與他發展一段曖昧關係…