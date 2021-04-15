愛美麗狂想曲｜1-30集劇情劇透/角色介紹 失婚李佳芯遇上走音陳豪、陳瀅蝦頭大膽演出受關注

《愛美麗狂想曲》劇情劇透：主婦王麗美（李佳芯）結婚十年，重投職場，在麥子風（陳豪）的公關公司任職，及後卻發覺青春錯付丈夫，決定離婚。子風與蘇澤基、唐仁、蔡思琪是好拍檔；而麗美和思琪是閨密，在公司還認識到李小勇、何雨欣，這群花樣男女，經歷暗戀、明戀、姊弟戀、不倫戀，情場裡跌跌碰碰，各自精彩！姊妹們各有追尋，在事業上互相角力的同時建立深厚情誼，在情海衝擊中互相扶持。究竟女人的幸福是甚麼？經過日子的洗練，麗美終於明白，幸福已經握在掌心……

文：東方新地 圖：TVB