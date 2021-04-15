愛美麗狂想曲｜1-30集劇情劇透/角色介紹 失婚李佳芯遇上走音陳豪、陳瀅蝦頭大膽演出受關注
文：東方新地 圖：TVB
–
《愛美麗狂想曲》1-30集劇情劇透
角色介紹｜第1集｜第2集｜第3集｜第4集｜第5集｜第6集｜第7集｜第8集｜第9集｜第10集｜
｜第11至15集劇情劇透 蝦頭、曹永廉發生關係；眾人懷疑李佳芯出軌｜
｜第16至20集劇情劇透：陳豪終於向李佳芯表白｜
｜第21-25集 陳豪驚悉將為人父、李佳芯忍痛離場搬走｜
｜第26-30集大結局 李佳芯重遇何廣沛 陳豪搞到咁先肯求婚⋯⋯
《愛美麗狂想曲》人物介紹、角色關係圖
王麗美 / 李佳芯飾
豁達樂觀，勇往直前。丈夫家明失蹤後失去經濟支柱，故前往天睿公關公司工作。上司子風首天就命令麗美頂上助理職位，活動卻因麗美犯下錯誤差點告吹。麗美唯有努力工作，改變子風對自己的壞印象。後來家明突然聯絡麗美見面，麗美卻發現丈夫跟情婦往來，終決定離婚。麗美到網吧打機期間遇到鄭宇，鄭宇更對麗美展開追求。另一方面，麗美與子風朝夕相對而感情日增，慢慢欣賞子風的為人…
閱讀更多：愛美麗狂想曲｜李佳芯處女半裸大露背色誘陳豪 自爆「冇打底」！
麥子風 / 陳豪飾
才華橫溢，不近人情。事業如日方中，但與妻子沈慧聚少離多，感情轉淡，故提出離婚。適逢麗美新入職，子風以麗美頂替助理一職，誰知麗美令名模張月溜走，幸子風臨危不亂解決。事後子風欲辭退麗美，方知她是思琪的好友，無奈給麗美機會。回復單身後被張月主動追求，二人旋即打得火熱。子風工作上與麗美朝夕相對，不自覺開始依賴對方，發現麗美被鄭宇追求時，更感到不是味兒。
唐仁 / 蕭正楠飾
謹小慎微，挑剔毒舌。事業穩步上揚，卻有個令他又愛又恨的下屬李小勇，兩人總是吵吵鬧鬧。唐仁在舞蹈班認識了男導師Sean，似有心動感覺，讓他開始懷疑自己性取向，卻又對於小勇與學長王林交往悵然若失。一次發現王林酒後亂性打傷小勇，一怒之下找王林算帳。唐仁終明瞭自己一直夢寐以求的伴侶，正是小勇，奈何她被困在一段痛苦的關係之中。唐仁不願看著小勇沉淪，卻又無法說服她離開王林…
李小勇 / 陳瀅飾
爽直開朗，有親和力。與上司唐仁合作無間，份屬好友。一直仰慕大學的學長王林，不時暗中自掏荷包買下對方畫作，更請唐仁幫忙做戲。唐仁雖常挖苦小勇，但總會幫忙。王林與女友分手後向小勇表白，熱戀的小勇卻忽略了閨蜜唐仁，兩人大吵一場，從此反目。王林的事業不進反退，經濟上漸見差距。王林將鬱鬱不得志的心情發洩在小勇身上，唐仁不禁找王林算帳，小勇也因而發現唐仁對自己已超越友情。
閱讀更多：愛美麗狂想曲｜陳瀅情趣內衣黑絲上陣 肉搏乸型老公蕭正楠
蘇澤基 / 曹永廉飾
放蕩不羈下，及時行樂。終日流連夜場，與女伴在公司飲酒作樂。一次意外讓有夫之婦Ivy迷戀上自己。澤基為擺脫對方竟謊稱自己是同性戀，與唐仁接吻。Ivy發生墮樓疑雲，澤基被誤會成兇手，幸好Ivy醒後痛改前非，澤基不至於闖出大禍。澤基經歷此劫，決定與思琪一同展開戒酒戒色的修行。澤基眼見思琪為了找到歸宿而扭曲個性，受盡屈辱仍不肯與男友分手。澤基不忍看到思琪痛苦，陪她喝酒，糊裡糊塗下發生關係…
何雨欣 / 譚凱琪飾
單純善良，踏實勤奮。每天沒日沒夜地工作，寄居在遠房表叔家，卻發現表叔對自己另有企圖。麗美、唐仁和小勇等得悉，決定為雨欣出頭，雨欣終與小勇一起居住。一晚雨欣下班巧遇企業家韓磊，緣份更讓二人不斷碰上。韓磊欣賞雨欣的拼勁，讓她跟隨自己出席上流社會的場合。雨欣被前所未見的景象迷倒，亦被眼前這個男人吸引，縱然知道韓磊是有婦之夫，仍與他發展一段曖昧關係…
《愛美麗狂想曲》第1集劇情 李佳芯首天上班即被陳豪解僱
李佳芯第一天在天睿公關公司上班，便被總裁陳豪點名要她出任其助理，被迫即時學習陳豪麻煩的生活習慣和行程。陳豪知得力助手蕭正楠被挖角，虛張聲勢要公開他的一段黑材料，貪玩的曹永廉急不及待將片段公開，卻害人終害己。李佳芯被指派應付名模劉溫馨，卻在街頭看到失蹤丈夫胡渭康，分了神讓劉溫馨溜走而闖大禍，被陳豪責罵一輪後遭解僱。李佳芯回想這十年為愛情放棄事業，卻被丈夫丟下。李佳芯厚着臉皮回天睿，要說服陳豪讓自己留低……
《愛美麗狂想曲》第2集劇情 曹永廉與蕭正楠親吻
天睿總監楊詩敏公幹回來，便說服陳豪讓她的閨密李佳芯留低。李佳芯在楊詩敏的陪同下，回到之前遇見Ali前夫胡渭康的一帶尋找，發現咖啡店老闆娘吳沚默原來是Ali前夫胡渭康的女友……曹永廉為甩掉一夜情對象Ivy（張秀文），竟找來蕭正楠扮同性伴侶與他熱吻。蕭正楠的下屬陳瀅一直暗戀師兄王林，卻發現他交了新女友。陳豪拒將愛犬交還前妻姚嘉妮，但又無暇看顧，只好找李佳芯代勞。李佳芯成了陳豪與姚嘉妮鬥氣的磨心，陳豪以為李佳芯和男友分手而無心工作，言語間不慎刺中李佳芯傷口……
《愛美麗狂想曲》第3集劇情 眾人在感情上各有領悟
陳瀅為鼓勵王林，找蕭正楠幫忙買下他的畫作，蕭正楠對陳瀅純樸的暗戀行為又愛又恨。Ali前夫胡渭康突然現身，李佳芯一方面慶幸丈夫回到身邊，同時又對他隱瞞婚外情而感到不知所措。曹永廉被懷疑謀殺Ivy（張秀文），雖是一場誤會，但曹永廉因此反思。楊詩敏決定和五位男友分手，回歸單身。陳豪頓悟，決定把愛犬交回前妻姚嘉妮來個了斷。李佳芯受陳豪啟發，到咖啡店揭穿Ali前夫胡渭康，勇敢地切斷這段十年婚姻。在歌星的婚禮上，李佳芯回想自己的辛酸，終忍不住流下眼淚……
《愛美麗狂想曲》第4集劇情 李佳芯割捨與Ali前夫胡渭康之情
李佳芯決斷地走出婚姻，但Ali前夫胡渭康的記憶仍然纏着她，為分散注意力，她和楊詩敏參加相親活動。公司雪櫃發臭，偏偏沒人願意斷捨離，引發連場爭端。香水品牌代言人突然因傷退出，陳豪提議由劉溫馨頂上，李佳芯及後意外目睹陳豪和劉溫馨親熱……蕭正楠與舞蹈教練擦出火花，開始懷疑自己的性取向。李佳芯到網吧打機，竟和一個沉迷電玩的廢青結緣。李佳芯幫助陳豪斷捨離的同時，自己亦得到新領悟。李佳芯在商場重遇吳沚默，在旁的楊詩敏擔心李佳芯會報復……
《愛美麗狂想曲》第5集劇情 蕭正楠懷疑譚凱琪是間諜
李佳芯發現自己患了五十肩，不禁擔心虛報廿六歲的秘密會被揭穿。陳豪與劉溫馨赴上海公幹，一眾好友擔心二人復合。曹永廉和楊詩敏均懷疑自己性慾過盛，結成一伙做運動發洩，鬧出連場笑話。陳瀅與對頭公關公司的譚凱琪一拍即合，蕭正楠卻懷疑譚凱琪接近陳瀅另有企圖。未幾，陳瀅的點子被譚凱琪公司抄襲……王林的新女友高調曬愛，蕭正楠與陳瀅在他面前裝作情侶，二人重修舊好。李佳芯得悉自己的理髮師患癌，有所頓悟，決定好好享受重返廿六歲的機會。
《愛美麗狂想曲》第6集劇情 譚凱琪入職天睿惹蕭正楠妒忌
眾人意外發現陳豪原來真的與劉溫馨復合，陳豪夾在好友和女友中間，煩不勝煩。譚凱琪加入天睿即大展身手，獲陳豪委以重任，惹蕭正楠妒忌。楊詩敏和曹永廉繼續守戒，決不回到放蕩生活……王林被女友小冰逼婚，小冰更刻意在陳瀅面前炫耀……譚凱琪常被家中表叔毛手毛腳，蕭正楠率眾姊妹為譚凱琪出頭，大快人心。楊詩敏忍無可忍，決定破戒，帶一眾姊妹到夜店召男公關慶祝！楊詩敏狂歡熱舞，突然肚子劇痛，姊妹們排除萬難將她送到醫院，度過難忘一晚。
《愛美麗狂想曲》第7集劇情 王林突然向陳瀅表白
酒店突然與天睿終止合約，陳豪往澳門遊說酒店新總裁，發現她是前妻姚嘉妮。姚嘉妮終究拒絕與陳豪合作，令陳豪困惑。曹永廉疑似撞鬼，他斷定是亂搞關係的惡果，逐一向每位前女友道歉後，發現了真相……陳瀅接濟譚凱琪到自己家中居住，譚凱琪因病失約得罪了客戶，幸好蕭正楠等出手相助解決危機。王林突然與女友分手並向陳瀅表白，陳瀅難以置信。李佳芯沉迷手機遊戲，因此與「富三代」何廣沛重遇，二人浪漫邂逅，李佳芯卻未察覺「富三代」何廣沛的真正身分大有來頭……
回到目錄
《愛美麗狂想曲》第8集劇情 曹永廉被整蠱
陳豪看出李佳芯的創作才華，決定栽培。李佳芯突然要擔起整個項目，盡是焦慮。「富三代」何廣沛帶李佳芯減壓並表白，可惜李佳芯只當「富三代」何廣沛是小弟弟。李佳芯幫藍嵐為清酒廣告創作口號，喝了幾杯便發酒瘋，更一絲不掛地在陳豪家出現……譚凱琪在工作上受氣，鄉下的男友黃建東來到天睿探班，但二人價值觀差天共地，大吵了一場。曹永廉到夜場狂歡，與惹火美女朱智賢邂逅，翌朝醒來卻發現自己光脫脫的躺在公園。劉溫馨在陳豪家找到一個胸圍，令她充滿懷疑。
《愛美麗狂想曲》第9集劇情 「富三代」何廣沛換形象追求李佳芯
志華似乎對肉體上的交流無興趣，令楊詩敏大感困惑。陳豪與劉溫馨交往，終於體力不繼。「富三代」何廣沛拒絕陳豪改善形象的要求，繼續追求李佳芯卻被拒絕，終決定聽從陳豪建議，變成有型的年輕才俊。「富三代」何廣沛與遊戲商何總洽談生意，何總對譚凱琪毛手毛腳，陳豪路見不平，與「富三代」何廣沛一同痛斥何總。李佳芯猶豫應否與「富三代」何廣沛發展，與陳豪交流意見，二人有種說不出的默契。「富三代」何廣沛向李佳芯再度示愛，李佳芯只好坦白自己的年齡……新總裁空降天睿，竟是作弄曹永廉之人……
回到目錄
《愛美麗狂想曲》第10集劇情 李佳芯為陳豪物色新助理
楊詩敏等人擔心朱智賢會令陳豪地位不保，但陳豪處之泰然。曹永廉記不起自己與朱智賢有何仇怨，朱智賢留下兩字待他參透。陳豪鼓勵李佳芯專心公關工作，李佳芯為陳豪物色新助理，但陳豪總是嫌三嫌四。陳瀅為免被蕭正楠纏住，鼓勵他參加情侶配對節目，卻讓蕭正楠發現有人暗戀自己……內地豬場老闆黃建東高調地向譚凱琪求婚，但譚凱琪拒絕。曹永廉往找正在練拳的朱智賢，被她痛打一頓。曹永廉終得悉與朱智賢的恩怨，並真誠道歉……李佳芯在陳豪的床上睡着，陳豪望着她，竟感心動。
回到目錄