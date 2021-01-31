《戰毒》1-30集大結局劇情劇透角色介紹 周秀娜飾毒后被臥底黃宗澤用完即棄⋯
撰文：八卦妹@NM ｜圖片來源：ViuTV
《戰毒》劇情大綱 ｜ 角色介紹 ｜分集劇情 ｜「太子」彭皓鋒起底｜荒謬劇情｜《戰毒》主題曲
《戰毒》劇情第1至10集：吳卓羲助卧底黃宗澤上位 關智斌被迫調離毒品調查科
《戰毒》劇情第11至20集： 黃宗澤引起太子猜忌、深度探索周秀娜
《戰毒》劇情第21至30集大結局：太子、Doctor先後被殺羅嘉良登場 黃宗澤終極臥底任務迫死周秀娜
《戰毒》劇情大綱：
韋俊軒(黃宗澤飾) 、程天(吳卓羲飾)、許修平(關智斌飾)，三兄弟本為香港緝毒署的緝毒警察。當香港緝毒大案告破，毒王伏法，本是兄弟重聚的榮耀時刻，程天和許修平卻不得不接受臥底韋俊軒已變節的事實。 昔日的歌聲、誓約言猶在耳，難道情比金堅的兄弟情誼終究抵不過邪惡慾望的腐蝕與荼毒？
許修平遭到黑幫誣陷，無奈之下投向了韋俊軒的陣營，兩人製造出驚天「暗網」一案。一念之間，兄弟三人已是兩個天地。 迷失的俊軒不斷膨脹坐大，成為新一代毒王已指日可待，而他與泰國毒王的矛盾暗流終於激化，一場東南亞毒品世界的格局之戰已拉開帷幕，江湖恩怨，新仇舊恨，一併清算…
《戰毒》人物角色介紹：
黃宗澤 飾 韋俊軒（Turbo、Turbo哥）
駿逸娛樂有限公司股東，實質係臥底，長久潛伏於黑幫，與程天、許修平是好兄弟，但在外人面前已反目。
吳卓羲 飾 程天（程Sir、阿天）
辣手神探，為人冷靜沉穩又乾練，EQ高，與張雅卓飾演的「Man姐」有感情戲。在第30集在泰國與韋俊軒、許修平三兄弟合力包圍羅嘉良，令其走投無路而引爆炸彈自殺！
關智斌 飾 許修平（許Sir）
為人重情義，心地善良，踏實新界原居民，有家族生意，坐擁億萬家產，與韋俊軒、程天是好兄弟，一起加入警隊。曾遭韋俊軒設計陷害入獄，出獄後與其為伍、遭程天勸說相信法律而導致家破人亡，後與其反目，於第21集罪成入獄半年，其於第26集出獄；於第30集向吳千語告白，後正式交往。
周秀娜 飾 汪紫琪
第14集才登場，角色係「毒后」，陳堅（羅嘉良）情婦兼得力助手，原本出生貧窮，從小被人欺負看不起後因美貌，被陳堅看中，送去留學；與韋俊軒有感情線，成為其女朋友，於第30集大結局，在泰國因要求陳堅放過韋俊軒一條生路，而開槍打中自己的胸部自殺。
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吳千語 飾 趙盈盈（Madam趙）
韋俊軒之前女友，許修平之暗戀對象，並與其有感情線，於第30集成為其女友。
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張雅卓 飾 吳嘉雯（Man姐）
程天之線人，後成為其女友，於第26集開始交往。趙盈盈之好友，曾多次照顧她替她解圍，後發現其警察身份而對其不諒解。
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彭皓鋒 飾 太子
彭皓鋒1996年加入無綫第九期藝員訓練班，十幾年經常演壞人奸角，離巢無綫後憑此劇「太子」一角獲網友讚賞。
林盛斌 飾 奇少
羅嘉良 飾 陳堅
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許靖韻《我們都錯 (網劇《戰毒》主題曲)》
《我們都錯 (網劇《戰毒》主題曲)》
曲：許靖韻
詞：張楚翹
編：Johnny Yim
監：廖志華 / 譚健文
憎你或等你或緊你
亦揀不起
即使願意抽離
轉身便會倒地
心軟在心痛亦心愛
亦分不開
早知沒有將來
可惜習慣忍耐
時時刻刻想 想灑脫點放下期待
為何偏偏想 想盡情地受傷害
曾了斷過 又再遇過
又一拖再拖
從來愛人都錯
原來我們都錯
曾信任過 又背叛過
又這麼那麼
為何要來逼我
明明渴求幸福
偏偏 要飽經折磨
可笑在一個或三個
亦很淒楚
相戀未靠裝傻
相欺沒有幫助
從來都不想 想不到總碰著猶大
從來不爭搶 想不到總被出賣
曾了斷過 又再遇過
又一拖再拖
從來愛人都錯
原來我們都錯
曾信任過 又背叛過
又這麼那麼
為何要來逼我
明明渴求幸福
偏偏 要飽經折磨
LaLaLaLa LaLaLaLa LaLaLaLa
LaLaLaLa LaLaLaLa LaLaLaLa
曾放下過 又掛念過
又犧牲更多
從來愛人都錯
原來我們都錯
曾痛恨過 又悔恨過
大家都痛楚
為何要來逼我
明明渴求幸福
偏偏 更喜歡折磨