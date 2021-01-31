《戰毒》1-30集大結局劇情劇透角色介紹 周秀娜飾毒后被臥底黃宗澤用完即棄⋯

《戰毒》劇情（含大結局劇透）：全劇30集的《戰毒》由企鵝影視、樂道互娛出品，繼《太平紋身店》後由2月8日開始在ViuTV逢星期一至五晚播放，此劇由黃宗澤、吳卓羲、關智斌主演，周秀娜飾演「毒后」（第14集登場），另外還有吳千語、張雅卓等人主演，故事講述三兄弟齊力緝毒的故事，結局篇仲有羅嘉良、麥長青、張竣傑特別出演。

撰文：八卦妹@NM ｜圖片來源：ViuTV