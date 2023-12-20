旁觀者TVB劇情｜1-20集演員角色陣容、結局率先劇透！
旁觀者劇情｜故事大綱
此劇以連環殺手作為劇集背景，講述破案緝兇，是理性分析、邏輯推理、客觀思維，但女警姚自如 (王敏奕飾)，卻是異類……如為天生「高敏感族」，查案靠著三項法寶:朱古力、咸檸水和一顆自帶「開關」的大腦。當她喝下加鹽的檸檬水，五感隨即放大，能敏銳察覺現場的蛛絲馬跡，甚至能通過觸摸屍體和證物而感應其中，繼而代入事主，還原兇案，將罪犯繩之於法。
如遇上餐廳老闆王覓希(周柏豪飾)，希在如破案過程中伸出 援手，二人選擇不做「旁觀者」。如發現逍遙法外的加害者們 竟逐一被殺害，隨著一次又一次的暗中較量，如發現「鼠尾草 殺手」的真正身份竟是希。二人理念相近、心意相通，立場卻 是徹底的對立，如該如何在人生中作抉擇……
旁觀者劇情｜演員角色陣容
主演：周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康、鄧伊婷
周柏豪飾演 –王覓希：白鼠尾草殺手
「兔子洞」咖啡店店長，性格暖男，為他人帶來歡樂，但同時亦有陰暗面。舜茜之子，童年曾被其強迫喝符水與獨處荒郊一夜，後於車禍之後對其見死不救致使其葬身火海，並於長大後儆惡懲奸。在殺人後常在屍體旁點燃白鼠尾草以凈化死者
與練采文一同在孤兒院長大；與姚自如有感情線，於第7集起成為其男友。
王敏奕飾演 –姚自如：阿魚
重案組督察，馮向晴之女，因其多次帶自己自殺而不願再接受其，以幻覺來幻想跟其相處；高敏感族，對周遭環境事物及他人情緒特別敏感，雖有助其查案，但令其難以正常生活。常喝鹽檸水以加強感覺、吃朱古力以減弱感覺。丘浚祈之好搭檔兼知己、室友；與王覓希有感情線，於第7集起成為其女友。
羅天宇飾演 –丘浚祈：黑鼠尾草殺手、Anyone（練采文專稱）
重案組督察，有強迫症。讀大學時經常被人欺凌，並因此在心裏留下陰暗面。姚自如之好搭檔兼知己、室友，常為其準備鹽檸水幫其加強感覺。張柏妍之大學同學，曾暗戀其，並十分關心其，但曾被其欺騙並受其他大學同學的凌辱，後逃走並遭遇車禍，康復後一度失去被張柏妍欺騙的記憶。在殺人後常在屍體旁點燃黑鼠尾草以驅除邪靈。
吳若希飾演 –練采文：Charmaine、文文（高大昇專稱）、Diviner（丘浚祈專稱）
AMSR直播主：網名Paper Doll。與王覓希一同在孤兒院長大，擅長操控人性。
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連詩雅飾演 –張柏妍：社工Hazel
為得到錢財而助人，不惜犧牲色相；表面斯文，但因假裝關心丘浚祈一事而內心鬱結，後患有夢游症及酗酒。丘浚祈之大學同學，曾被林偉利、艾希禮要挾假扮關心其。喜歡馬子洋（謝東閔飾），後因被其利用而與其反目。
旁觀者劇情｜看點1. 《金宵大廈》監制葉鎮輝再操刀
監制葉鎮輝繼《金宵大廈》後再度以懸疑暗黑風格炮製新劇，故事講述一個雙面殺手的故事。
旁觀者劇情｜看點2. 周柏豪 王敏奕首度合作
周柏豪和王敏奕首度合作，周柏豪飾演背後隱藏秘密的咖啡店老闆，而王敏奕飾演有高敏感症的女警。兩人身份立場對立，
譜出一段早注定為悲劇的淒美愛情故事。
旁觀者劇情｜看點3. 結局率先劇透
此劇早於2023年9月6日已在內地平台優酷及TVB Anywhere率先上架，即刻睇大結局劇情劇透：
女警姚自如（王敏奕飾）擁有對周遭聲音、光影及他人情緒的敏銳感知能力，這使她在破解疑難案件中扮演關鍵角色。她平時保持高冷形象，與人保持距離，被視為城市中的旁觀者。然而，她與「兔子洞」店長王覓希（周柏豪飾）逐漸建立起深厚的關係。王覓希看似溫暖的店長，實則背地裡是一位實施私刑的殺手。隨著調查的深入，姚自如發現恐怖的事實——她的愛人竟是連環殺人案的兇手。王覓希為復仇而行動，誘騙練採文（吳若希飾）到河邊，假造自己被推入河中的場景。練採文深信不疑，最終落入王覓希的圈套，遭遇水下困境。姚自如獲知後急忙趕至河邊，跳入水中拯救王覓希。王覓希在水下的片刻清醒中看到姚自如的救援，微笑後釋然放手，自願沉入河底。事件後，姚自如生活逐漸恢復正常，但瘋瘋癲癲的浚祈（羅天宇飾）堅稱鼠尾草殺手尚未死去。
旁觀者劇情｜預告片
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