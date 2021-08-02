《智能愛人》劇情｜1-30集大結局劇透 李佳芯演AI智能人 與馮盈盈爭陸永

《智能愛人》劇情：TVB新劇《智能愛人》以李佳芯所演的人工智能機械人作主角，她演的機械人在過程中不止學懂人類感情，更與馮盈盈爭仔，奪取陸永歡心。本劇是無綫首套myTV SUPER與TVB Anywhere有份投資的作品，為TVB OTT原創劇集，早在4月於網上播放完畢，8月3日起放在奧運期間8月3日於無綫播放。

文：東方新地 圖：TVB.com