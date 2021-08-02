《智能愛人》劇情｜1-30集大結局劇透 李佳芯演AI智能人 與馮盈盈爭陸永
文：東方新地 圖：TVB.com
《智能愛人》第1集劇情 陸永意外撞倒走失智能人
陸永是奇點科技貿易公司的銷售員，每天過着營營役役的日子，為公司推銷高端智能人。奇點最近推出一款ASI系列強智能人，是公司的重點項目。某天，陸永駕車時竟不小心撞倒出廠走失的強智能人。為免被公司追究，陸永決定私下把她偷偷帶回家。
《智能愛人》第2集劇情 Ali充電時不知所蹤
陸永一時大意，把上司馮盈盈的生日禮物摔破，連忙找智能人Ali幫忙補救，意外發現禮物原來是馮盈盈自己花錢購買，卻假裝是男友送給她。古家眾人不停使喚Ali，終令她沒電動不了。任職保安的陸永父親蔣志光遂偷偷帶Ali回商場充電，蔣志光巡邏回來，卻發現Ali不知所蹤。
《智能愛人》第3集劇情 陸永藉Ali博取同情
原來Ali完成充電後逕自離開，當值保安員看到Ali在商場的蹤影，卻誤以為見鬼。蔣志光趁機斂財，提出請來其神婆母親盧宛茵來做法事。陸永為求盡快售出智能人，免遭馮盈盈解僱，遂向富婆客戶江欣燕訛稱Ali是其前女友，並捏造家中苦況博取同情。正當陸永以為計劃奏效之際，江欣燕卻突然登門造訪……
《智能愛人》第4集劇情 陸永遇險Ali營救
江欣燕同情Ali狀況，讓古家搬到其別墅暫住。一日，Ali外出時遇見馮盈盈，幸她機警躲過。江欣燕終與陸永簽約，同時卻對他連番做出驚人舉動……及後，江欣燕誘騙陸永上遊艇，陸永大驚，遙控向Ali求救，Ali及時趕來營救，江欣燕方知二人一直欺騙自己，遂向智能人K下命令。陸永和Ali回家，發現家人被K捆綁……
《智能愛人》第5集劇情 Ali為救古家受傷
Ali奮力勇救古家，終毀滅了K，惟自己亦遭受損傷。陸永連忙找維修專家好友C君幫忙，替Ali秘密搶修。陸永硬着頭皮向富婆江欣燕道歉，江欣燕向陸永道出往事，傷心痛哭。陸永親姊麥美恩的男友陸浩明指要成功出書才會結婚，麥美恩為愛全力協助。蔣志光藉機帶Ali賭博，大勝；但她中途離場，蔣志光最終輸掉賭本。此時，碰巧蔣志光任職的商場發生失物失竊事件……
《智能愛人》第6集劇情 蔣志光被指偷竊失物
蔣志光任職保安的商場，有顧客遺失手錶被拾獲，手錶本來放於保安辦公室的保險箱內，待顧客回來領取，但手錶未被領回已不翼而飛。保安主管何偉臣要求偷拿手錶的員工自首，惟在場無人承認，更將矛頭指向好賭的蔣志光，蔣志光深感委屈與不快。豈料，蔣志光回到家中，古家眾人亦認定他是小偷。
《智能愛人》第7集劇情 智能保安出庭作證
蔣志光接受審訊，智能保安Rocky出庭作證，此舉為社會帶來爭議。在陸永和Ali的努力下，終於找到名錶失竊案的真正犯人，還蔣志光清白。奇點科技老闆關楚耀研發了新的追蹤系統，C君直指Ali行蹤早晚會被發現，除非找到原廠設計圖，徹底更改其裝置。為取得公司伺服器的密碼偷出設計圖，陸永打算從馮盈盈身上着手。
《智能愛人》第8集劇情 陸浩明對Ali動心
陸永隨馮盈盈到圍村推銷智能人，二人應酬後喝醉。回家途中，陸永命Ali刻意製造意外，結果馮盈盈與陸永雙雙被困車內一整晚。陸浩明要出書急着找靈感，麥美恩命Ali陪同前往協助，但嚴禁Ali與陸浩明有親密接觸。陸浩明與Ali見面後，對她大表欣賞，更為了要跟Ali獨處而刻意支開麥美恩，麥美恩及後大受傷害。
《智能愛人》第9集劇情 麥美恩怒罵Ali無感情
麥美恩不忿家人和陸浩明均需要Ali，怒罵她只是毫無感情的機械人。麥美恩再帶Ali同行幫陸浩明寫書，卻屢受冷落甚感痛苦。馮盈盈出差，因陸永盡心照顧其寵物占占而對他添好感。占占及後死去，馮盈盈傷心欲絕，陸永安慰。Ali不讓麥美恩看到陸浩明另有女伴，麥美恩知悉後，欲對陸浩明死心。
《智能愛人》第10集劇情 嘉儀驚悉陸浩明真面目
陸浩明涉嫌網上情騙，警方游說麥美恩指證陸浩明，但她仍處處維護對方，痛苦欲絕；陸浩明及後提出要跟她遠走高飛……占占離世，馮盈盈與陸永的關係有所緩和。陸永更成功利用馮盈盈，獲得公司伺服器的密碼，再交予C君。敵對公司Duo產品發佈會當日，大量智能人失控，包括Ali……
《智能愛人》第11集劇情 馮盈盈遭關楚耀解僱
馮盈盈被指是偷走強智能人設計圖的內奸，遭關楚耀解僱，馮盈盈百口莫辯，陸永表示相信馮盈盈不是內奸，並努力為她尋找證據平反。馮盈盈在陸永盡心幫忙及關懷備至下，對他漸生好感。Ali不經意流露出個人情緒，被陸永察覺；Ali否認，辯稱是機件故障影響。
《智能愛人》第12集劇情 馮盈盈發現Ali就在古家
馮盈盈終發現Ali原來就在古家，揚言Ali如無法通過圖靈測試，便會把她銷毀。為了讓Ali能通過測試，古家時刻給她做突擊測試，卻發現Ali越來越有人性，更懂得為陸永和馮盈盈之事吃醋。陸永遂假裝要追求馮盈盈，希望令Ali死心。
《智能愛人》第13集劇情 麥美恩被誤認是救人英雄
陸永想追求馮盈盈，Ali卻從中破壞，令陸永懷疑Ali開始擁有人類的自我意識。麥美恩在Ali的幫助下，終成功當上演員。蔣志光意外被困火場，Ali奉命尋找蔣志光，期間救出了小女孩；麥美恩被誤認是Ali，瞬間成為救人英雄，更因此迅速走紅……
《智能愛人》第14集劇情 馮盈盈看穿Ali情感
Ali暗中破壞古家的訪問，及後在慈善游泳賽幫助麥美恩下水，因想起陸永而分心，令麥美恩不慎溺水，幸得總理Alex及時相救。陸永和馮盈盈練舞，馮盈盈看穿Ali吃醋，Ali以不同方法測試陸永是否在乎自己。Alex相約麥美恩聚餐，麥美恩臨時離開，剩下Ali與Alex單獨進餐，陸永得悉後大為緊張……
《智能愛人》第15集劇情 馮盈盈遇意外受傷昏迷
髮型屋電器忽然故障，令馮盈盈無法出席舞會。陸永直指Ali因嫉妒而搗蛋，要Ali死心。Ali之事令古家關係變得緊張，麥美恩更因怨恨Ali而離家出走。馮盈盈故意引Ali到酒店談判，怎料Ali有把柄作威脅。未幾，馮盈盈家中的智能家居無故失靈引致意外，馮盈盈昏迷不醒……
《智能愛人》第16集劇情 陸永狠心趕走Ali
陸永怪責Ali令馮盈盈昏迷入院，一怒之下把她趕走。Rocky出現故障，無法正常運作，蔣志光認為Rocky曾衝入火場救他，才會導致機件有問題，不忍Rocky被送去銷毀，請求C君幫忙修理。麥美恩出席Alex與朋友的聚會，誰知竟是毒品派對。翌日，傳媒大肆報道麥美恩有份吸毒……
《智能愛人》第17集劇情 先上床後示愛 陸永當眾向馮盈盈表白
陸永遲遲不肯向馮盈盈表白，馮盈盈向愛情信箱AI夫人求助，藉機取悅陸永。公司舉辦聚會，眾人喝得爛醉。翌日，陸永和馮盈盈在同一張床上醒來，更被同事們識破。為保馮盈盈聲譽，陸永當眾表白，二人終成情侶。馮盈盈到古家作客，竟在垃圾桶裡發現AI夫人的面具。
《智能愛人》第18集劇情 Ali代盧宛茵與Albert約會
馮盈盈不想Ali和陸永太過親近，遂向麥美恩求助。在古家各人慫恿下，陸永和馮盈盈開始同居生活。盧宛茵以Ali的頭像，透過網上交友程式認識網友Albert，怎料Albert突然現身，盧宛茵為了圓謊，只能讓Ali代替自己赴會，陸永暗自擔心。
《智能愛人》第19集劇情 麥美恩認識被欺凌學生小智
麥美恩為了挽回形象，到小學做義工，因而認識學生袁小智。蔣志光父女在街上遇見Rocky，可惜對方已不認得蔣志光。Ali繼續代盧宛茵與Albert約會，真相竟是……麥美恩護送小智回家，見小智父母得悉他在學校被欺凌後，反應奇怪，麥美恩決定找Rocky教小智武術防身。奇點智能廚師失靈導致意外，關楚耀召見馮盈盈急謀對策。
《智能愛人》第20集劇情 智能人事故不絕
Albert感染了病毒，被送回美國，同來的羅拔決定留港，並入住護老院……智能人事故不絕，馮盈盈懷疑跟反智能人聯盟有關。古家眾人生怕Ali中病毒，處處防範。警察在街上截查途人，麥美恩帶Rocky跑上貨車躲避；不久，麥美恩開始缺氧……
《智能愛人》第21集劇情 麥美恩決定跟Rocky交往
麥美恩和Rocky在街上遇到警察，為免Rocky被抓，二人躲進密封的貨車上。期間麥美恩缺氧，危急之際，Rocky為她施行人工呼吸。Ali想起馮盈盈趕她走，並說機械人不用穿衣服的情境，竟出現生氣的反應。麥美恩不顧一切要跟Rocky交往，蔣志光知道後極力反對。
《智能愛人》第22集劇情 麥美恩得悉小智秘密
奇點創辦人秦啟維的新病毒透過Rocky迅速蔓延，造成大量不尋常智能人事故，連Ali也被感染……在Ali的提示下，麥美恩知道了小智的真正身分，但仍願意為袁家保守秘密。警方為了調查智能人事故，向奇點尋求意見；馮盈盈隱瞞與負責調查的探員謝東閔見面，令陸永起疑。
《智能愛人》第23集劇情 麥美恩痛失所愛
警方為查出智能人的病毒源頭而四出搜捕，Rocky只能隨麥美恩到處躲避。結果，Rocky終在學校雜技表演期間毒發失控，警方聞訊而至，混亂間麥美恩拾獲Rocky的頭部往找C君求助。C君無能為力，麥美恩痛失所愛……陸永誤會馮盈盈通風報信，二人不歡而散。
《智能愛人》第24集劇情 Ali拒絕陸永愛意
馮盈盈派陸永秘密監察Ali在內的五個強智能人，並公開救人英雄Dan是強智能人，來扭轉公司民意，反AI聯盟Cook Sir另有計策。其他強智能人被暗中呼喚，並逐一中毒。Ali繼續隱瞞已中毒，也因差點傷害陸永而拒絕其愛意。Ali刻意刁難陸永，及後面對蔣志光突然面目猙獰……
《智能愛人》第25集劇情 Ali不辭而別
強智能人製造事端，間接殘害人類，但Ali認為並非所有人類都罪有應得。陸永受馮盈盈所託跟蹤Ali，揭破強智能人的行動，他們要殺死陸永。Ali勇救陸永後，不辭而別。流落街頭期間，Ali竟被人類再三出賣，動搖了她對人類的信心。
《智能愛人》第26集劇情 Cook利用強智能人欲發動恐襲
Ali一直躲着陸永，陸永到處找她，可惜遍尋不獲。陸永想起自己將Ali的存在視為理所當然，深感懊悔。Cook Sir想利用強智能人對奇點施以恐襲，小智表面答應與他合作，實際上卻將此事告訴Ali。小智欺騙Cook Sir，稱他是第六個強智能人……最後Cook Sir由高處墮下並被警方拘捕。
《智能愛人》第27集劇情 強智能人為解藥闖進奇點
Dan因為嫉妒Ali，二人大打出手，最終Dan不敵而被毀壞。警方和奇點聯手，懸紅通緝Ali。陸永將關楚耀研發了解藥一事告知Ali，Ali與其他強智能人闖進奇點盜取解藥，結果被一網打盡，原來一切都是馮盈盈設下的陷阱……
《智能愛人》第28集劇情 Ali欲向古家報復
馮盈盈將Ali等強智能人一網成擒，關楚耀突然現身，欲將眾智能人逐一銷毀。陸永情急之下奪去關楚耀的電槍，Ali得以成功逃脫。奇點提高懸紅通緝Ali，古家為防止警方竊聽監控，故意說出狠話與Ali劃清界線。Ali信以為真，欲向古家報復……
《智能愛人》第29集劇情 陸永受傷失明
C君帶Ali到醫院探望失明的陸永，幸沒被馮盈盈發現。Ali時日無多，假裝與陸永去泰國，以留下美好回憶。Ali請求馮盈盈讓她為陸永做最後一件事不果，突然失控對付馮盈盈。古家與C君到處找Ali；Ali及後被警方及大批市民追捕，卻留下來拯救一隻狗。
《智能愛人》第30集劇情 Ali病毒指數終達上限
(大結局)蔣志光勸服Ali往見陸永最後一面，Ali自知病毒指數已達上限，故要求陸永批准她自行毀滅，陸永萬般不捨……七年後，澳洲有人發現一封瓶中信，經解讀後，發現是Ali與陸永的甜蜜回憶。在眾多用家要求下，奇點決定把Ali量產化……