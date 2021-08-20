《智能愛人》劇情｜16-20集劇透 陸永、馮盈盈先上床後表白 Ali慘被趕走
易宇航《智能愛人》劇情：第16-20集，李佳芯飾演的智能機械人阿寶流露「人性」，對主人的陸永流露醋意！偏偏陸永與馮盈盈的感情在今星期愈見進步，這星期仲會有床戲！
文：東方新地 圖：TVB.com
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《智能愛人》劇情第16集劇情 陸永狠心趕走Ali
《智能愛人》劇情第17集劇情 先上床後示愛 陸永當眾向馮盈盈表白
《智能愛人》劇情第18集劇情 Ali代盧宛茵與Albert約會
《智能愛人》劇情第19集劇情 麥美恩認識被欺凌學生小智
《智能愛人》劇情第20集劇情 智能人事故不絕 阿寶被病毒感染！
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《智能愛人》第16集劇情 陸永狠心趕走Ali
陸永怪責Ali令馮盈盈昏迷入院，一怒之下把她趕走。Rocky出現故障，無法正常運作，蔣志光認為Rocky曾衝入火場救他，才會導致機件有問題，不忍Rocky被送去銷毀，請求C君幫忙修理。麥美恩出席Alex與朋友的聚會，誰知竟是毒品派對。翌日，傳媒大肆報道麥美恩有份吸毒……
《智能愛人》第17集劇情 先上床後示愛 陸永當眾向馮盈盈表白
陸永遲遲不肯向馮盈盈表白，馮盈盈向愛情信箱「AI夫人」求助，藉機取悅陸永。公司舉辦聚會，眾人喝得爛醉。翌日，陸永和馮盈盈在同一張床上醒來，更被同事們識破。為保馮盈盈聲譽，陸永當眾表白，二人終成情侶。馮盈盈到古家作客，竟在垃圾桶裡發現「AI夫人」的面具⋯⋯
花絮：陸永爆馮盈盈鏡頭前嗌「哥哥」鏡頭後冇大冇細?!
專訪：《智能愛人》有床戲 | 陸永：我冇沾污馮盈盈
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《智能愛人》第18集劇情 Ali代盧宛茵與Albert約會
馮盈盈不想Ali和陸永太過親近，遂向麥美恩求助。在古家各人慫恿下，陸永和馮盈盈開始同居生活。盧宛茵以Ali的頭像，透過網上交友程式認識網友Albert（易宇航飾），怎料Albert突然現身，盧宛茵為了圓謊，只能讓Ali代替自己赴會，陸永暗自擔心。
《智能愛人》第19集劇情 麥美恩認識被欺凌學生小智
麥美恩為了挽回形象，到小學做義工，因而認識學生袁小智。蔣志光父女在街上遇見Rocky，可惜對方已不認得蔣志光。Ali繼續代盧宛茵與Albert約會，真相原來Albert也是一個智能人，背後操控的原來是美國華僑富豪Robert（Joe Junior飾） ……麥美恩護送小智回家，見小智父母得悉他在學校被欺凌後，反應奇怪，麥美恩決定找Rocky教小智武術防身。奇點智能廚師失靈導致意外，關楚耀召見馮盈盈急謀對策。
《智能愛人》第20集劇情 智能人事故不絕 阿寶被病毒感染！
Albert感染了病毒，被送回美國，同來的Robert（Joe Junior飾）決定留港，並入住護老院……智能人事故不絕，馮盈盈懷疑跟反智能人聯盟有關。古家眾人生怕Ali中病毒，處處防範。警察在街上截查途人，麥美恩帶Rocky跑上貨車躲避；不久，麥美恩開始缺氧……
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