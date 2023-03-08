模仿犯Netflix｜3.31上線！林心如吳慷仁柯佳嬿追兇 5大必看重點

Netflix推出的台灣原創劇《模仿犯》將於3月31日上架，日前已釋出預告，內含不少震撼畫面！劇情講述台灣90年代一名正義感超強的檢察官吳慷仁，正面對當時接手的第一宗連環殺人案，而查案過程中兇手不斷挑釁，他不惜染污自己雙手，甚至賭上自己的人生都誓要將兇手繩之於法！