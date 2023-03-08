模仿犯Netflix｜3.31上線！林心如吳慷仁柯佳嬿追兇 5大必看重點
Netflix《模仿犯》改編自日本同名小說
由曾經操刀《誰是被害者》的製作人曾瀚賢耗時三年打造，團隊更特別邀請到美國著名偵探懸疑劇《指定倖存者》的編劇Neal Baer擔任劇本顧問，並由張榮吉、張亨如擔任導演。
此劇更同時集結一線演員陣容，包括吳慷仁、林心如、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉等領銜主演。劇情主要講述吳慷仁飾演的檢察官在面對當時第一宗的連環殺人案，在社會價值觀極混亂的情況底下，他如何去突破，以及思考自己作為檢察官的初衷和「正義」，《模仿犯》將著重於執法者、加害者與受害人之間的心理及價值觀，將會細膩地向觀眾呈現出來。
《模仿犯》前導預告以女子遭受綁架、受到凌虐的慘叫聲為開端，然後數宗連環殺人案的報導緊接而來，當中電視機畫面出現一名戴著詭異日式面具的男子現身作出挑釁：「遊戲就要開始了！」，再接著播放一連串受害女子的片段，令人相當緊繃。負責調查這宗案件的檢察官吳慷仁忍不住透過媒體對他喊話：「我一定會抓到你的，你玩完了！」到底最後兇手能夠被抓到嗎？
Netflix《模仿犯》吳慷仁飾演正義檢察官
《模仿犯》劇情以一宗連環殺人案為故事起源，背景為90年代的台灣，與《誰是受害者》頗相似的地方就是必定牽涉到媒體力量，媒體如何把「惡」散播至每個人心中，更會深入探討人性的「良善」和「惡」之間的拉扯。吳慷仁飾演的檢察官「郭曉其」在找尋兇手，以及挖掘犯罪源頭的期間，不斷受到兇手的挑釁和重重考驗，劇情絕對令人燒腦！
吳慷仁預告將帶觀眾一步一步地走到最後，他說：「郭曉其就是可以串起所有人物的角色，他沒有刻意被神化，沒有通天本領或跳躍性思考，辦案方式也沒有不按牌理出牌，他的塑造是很真實的。我帶著觀眾一步步走到最後，感受這個案件給我的反撲是什麼。」
Netflix《模仿犯》林心如特別演出做一線主播
林心如在《華燈初上》飾演的蘿絲媽媽深入民心，今次從媽媽桑化身新聞台中有收視保證的一線主播，霸氣又美麗的「姚雅慈」。
Netflix《模仿犯》柯佳嬿飾演吳慷仁前女友 因案件重遇
瘋摩全亞洲的電影《想見你》的女主角柯佳嬿，飾演一位臨床心理師「胡允慧」，她的弟弟成為案件中的嫌疑人，與吳慷仁在劇中更是一對前男女朋友，兩人因工作上的合作關係而產生許多交集和火花。
Netflix《模仿犯》金鐘視帝姚淳耀 不擇手段搶獨家
金鐘視帝姚淳耀飾演深夜節目主持人「陳和平」，對新聞抱有高度敏感，參戰當家主播之爭超激烈，更會大膽跟林心如對峙，不擇手段只為爭取獨家。
Netflix《模仿犯》庹宗華化身最強老爸刑警
庹宗華劇中飾演資深刑警「林尚勇」，與菜鳥刑警「大超」（候彥西飾演）組成雙人查案組合，二人不但展現專業，劇中二人互相鬥嘴、吐糟為緊繃的查案過程增添不少詼諧氣氛，讓觀眾都可以有喘息的空間。劇中庹宗華亦要面臨家庭與子女教育的社會難題，因刑警的工作需要早出晚歸，因此劇中與女兒處於長期溝通不良的情況，令身為人父的庹宗華更加能夠投入角色，從而更加理解父母要對子女學會包容。
Netflix《模仿犯》預告片
Netflix獨家華語影集《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，故事描述90年代，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。 影集《模仿犯》將於3月31日在 Netflix 全球獨家上線。
常見問題
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