欺詐劇團｜1至6集大結局劇情劇透及角色介紹！蔣家旻化身AV女優 敖嘉年無工開偷呃拐騙
文：東方新地 圖：TVB.com
《欺詐劇團》劇情大綱及結局劇透
最佳新導演陳志揚(敖嘉年飾)一意孤行，連累他和劇組的主創受到業界封殺。十年後，志揚與監製Herman(鄭丹瑞飾)、編劇李莎莎(蔣家旻飾)、武術指導文師傅(林偉飾)、美術指導Shell(林秀怡飾)、女星樓家齡(張秀文飾)以及副導蔡子樂(劉頌鵬飾)，為了拍出心目中最好的電影而再次聚首。投資者意外離世，眾人夢想破滅，更要面對巨額飯局的帳單！七人為求脫身，上演了一場疑幻似真的騙局。志揚及後帶領各人成立「欺詐劇團」。直到某天，一個真正的犯罪集團出現，威逼他們進行一場不能撤手的騙局……
《欺詐劇團》第1集劇情劇透 (06/21) 敖嘉年無工開偷呃拐騙
昔日最佳新晉導演敖嘉年，如今落得沒戲開的下場。好友兼監製鄭丹瑞找到新投資者，約敖嘉年來餐廳見面。敖嘉年見到同樣失意的編劇蔣家旻、美指林秀怡、武指林偉、女星張秀文及副導蔡劉頌鵬，他們與敖嘉年新仇舊恨交織。電視傳來投資者車禍去世的消息，眾人夢碎，更沒錢結帳，唯有利用各人的專才解困……敖嘉年憶起少時與好友張達倫大談電影夢想，欲將蔣家旻的劇本《黃金夢》拍成電影。鄭丹瑞及後向眾人提議，轉行當老千……
《欺詐劇團》第2集劇情劇透 (06/22) 林秀怡退出
眾人同意成立「欺詐劇團」，唯獨林偉沒有加入。鄭丹瑞欲對付神棍「方舟大師」楊卓娜，原來楊卓娜曾欺騙其患癌弟弟，如今弟弟昏迷不醒。蔣家旻潛入神壇，發現被選中的信眾都獲派一塊玉佩，鄭丹瑞識破玉佩的秘密；敖嘉年與劉頌鵬則查出楊卓娜與神壇的清潔工吳家樂為夫妻。林秀怡與敖嘉年因當年拍攝《哀傷風暴》積怨，林秀怡決意退出；敖嘉年才得知其困境……敖嘉年與蔣家旻將張秀文打造成邪教教主，搶去楊卓娜的生意，引吳家樂跌入陷阱……
《欺詐劇團》第3集劇情劇透 (06/23) 吳家樂飲Happy Water吐真相
吳家樂墮入圈套，在Happy Water的迷藥下將當年之事和盤托出。原來吳家樂與楊卓娜的女兒夭折，及後不育，誤信風水師而被騙巨款，楊卓娜自此亦成為老千風水師。吳家樂受騙後決定將家財捐出，楊卓娜大發雷霆，欺詐劇團遂向她動之以情……林秀怡女兒的撫養權被判予父親，並隨父移居加國。劇團接着要對付電影監製蘇華雄，欲以其子蘇子允入手……敖嘉年、鄭丹瑞打動林偉出山，林偉仍為當年連累徒弟連杰下半身癱瘓一事而內疚。
《欺詐劇團》第4集劇情劇透 (06/24) 蔣家旻扮AV女優墜地死去
林偉決定加入欺詐劇團。蔣家旻扮成AV女優與子允拍戲，他真的想強暴蔣家旻，被敖嘉年等阻止。華雄前來查看，也對蔣家旻起色心，竟要兩父子一起與蔣家旻「打真軍」。拍攝期間發生意外，蔣家旻墜地死去，監場黑道男友開槍追殺華雄父子。敖嘉年救走二人，設法助他們逃亡……林偉贈錢給連杰，連杰道出當年意外的真相，最終兩師徒忘記前事。張達倫探望敖嘉年，無意中發現「神棍大戰」行動的通告單，更發現敖嘉年曾暗中調查楊卓娜與吳家樂……
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《欺詐劇團》第5集劇情劇透 (06/25) 張秀文唔肯拍吻戲
曾投資讓敖嘉年、鄭丹瑞拍攝《黑白彩虹》的黑幫老大南叔患有老人癡呆，口中只掛着初戀情人Miss Chung。欺詐劇團為完成南叔的心願，決定重現當年的場景，讓南叔回到過去。張秀文本要擔任Miss Chung一角，卻因接吻戲份而拒演。鄭丹瑞得知張秀文害怕接吻的原因，助她解開心結……劉頌鵬與好友阿寶參加Yannis Café舉辦的劇本孕育計劃，張達倫卻在兇案現場發現Yannis Café的會員卡……
《欺詐劇團》第6集(兩小時大結局)劇情劇透 (06/27) 終極反派JW登場
欺詐劇團為南叔圓願，他將收藏的鑽石送贈劇團後離世。劉頌鵬與阿寶入圍劇本孕育計劃，各編劇要為Yannis Café老闆JW追到男神Brad（林德信）度橋。鄭丹瑞自把自為找人合作倉促開拍《黃金夢》，劇團面臨解散危機。張達倫發現Café的咖啡有Happy Water成分，或會令人變喪屍。有編劇真的變成喪屍，被JW殺死。
JW捉了欺詐劇團眾人，逼他們獻計讓她得到Brad。在子樂性命安危之下，劇團打算製造一場爆炸意外，炸死Brad的太太。其實，敖嘉年等人只想製造一場虛假意外來欺騙JW，早已安排文師傅前往救走Brad的太太，怎料計劃出了岔子…… JW飾演的欣欣最後因涉嫌謀殺、串謀及教唆他人謀殺、販毒、藏有管制性藥物、以及非法禁錮而被捕
劇團曾幹非法之事，敖嘉年將所有罪名扛下，最終只有他被判入獄。兩年後，敖嘉年出獄……