《流金歲月》劇情｜第21-30集 石修殺人後被殺！羅嘉良身世拖多十集未相認
文：東方新地 圖：TVB.com
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《流金歲月》劇情第21集 羅嘉良欲與宣萱復合
宣萱坦言對溫兆倫沒有觸電感覺，葉璇指她仍掛住羅嘉良。警方查出曹眾的情人叫Patrick，溫兆倫與葉璇到他經常出沒的pub調查，葉璇以美色查出Patrick跟某闊太去了外國度假。溫兆倫懷疑闊太是曹眾，推測Patrick跟她失蹤有關，但葉璇卻認為百韜嫌疑較大。黃淑儀漸覺生活苦悶，希望到鼎豐上班，羅嘉良苦惱，許紹雄提議讓黃淑儀做公關向闊太推銷珠寶金飾。胡杏兒嚷著要返工，做個有用的人，黃淑儀不允，羅嘉良幫忙遊說。胡杏兒送草圖到工場時迷路，走進金庫巧遇司徒佳，司徒佳教她利用記事簿畫下地圖認路，又送她記事薄。黃淑儀驚悉胡杏兒交了個弱智朋友，又擔心司徒佳工作不能勝任，其後見他工作認真及仔細才釋懷。百韜到殮房認屍，一見女屍即不屑地指她是其拋夫棄子的生母。百韜使計騙向海嵐見面，指自己心理不平衡全拜女人所賜，又透露向海嵐酷似其死去的初戀情人，要求跟她復合，向海嵐驚惶失措。艾威透露殺郭鋒的真兇是雞肋，羅嘉良聞言放下心頭大石。羅嘉良著胡杏兒她轉送錦盒給宣萱，宣萱看見錦盒內的“守護星”，心緒紊亂，葉璇推測羅嘉良想復合，又指宣萱對他余情未了。向海嵐突然辭職去法國進修，羅嘉良懷疑她另有原因，只答應讓她休假半年。警方找到曹眾的屍體，併到名石拘捕百韜。宣萱將“守護星”退還給羅嘉良後轉身離去，羅嘉良感無奈，突然聽到宣萱呼叫聲，往查看時被撲暈。
《流金歲月》劇情第22集 熊百韜被殺羅嘉良向海嵐爭認罪
向海嵐收拾物件欲離開鼎豐，嘉芮勸她不能就此放棄一切，但向海嵐堅持離開才不會連累羅嘉良。向海嵐到工場走一轉，依依不捨地致電羅嘉良，驚聞是百韜的聲音，百韜透露羅嘉良在其手上及殺了背叛他的曹眾，要立即見她，向海嵐驚惶失措。羅嘉良醒來發現與宣萱被困車廂內，汽車逐漸沉下海底，且海水不斷滲入車廂，大驚失色，遂向宣萱表明沒有殺郭鋒，希望跟她複合，宣萱答應。向海嵐到百韜的遊艇，百韜坦言已將羅嘉良屍沉大海，向海嵐頓時晴天霹靂。百韜擁著向海嵐說要很她遠走高飛，向海嵐決定要替羅嘉良報仇，悄悄地將金水倒入紅酒內。羅嘉良與宣萱得以逃生，宣萱往報警，羅嘉良則趕往找向海嵐。羅嘉良抵達遊艇驚見百韜倒斃，即致電向艾威求救。警方追緝百韜至遊艇，向海嵐嚷著自己殺了人，但羅嘉良聲稱自己才是真兇。向海嵐與羅嘉良爭相表示是殺人兇手，艾威責羅嘉良不等他在場部署便承認殺人。羅嘉良更決定自辯，著艾威替向海嵐辯護，艾威無奈。鄭子誠與劉錦玲負責檢控羅嘉良二人謀殺罪，宣萱見羅嘉良認罪感傷心，黃淑儀等則擔心不已。眾擔心案件影響會鼎豐生意，駱應鈞提議林峯暫時接管鼎豐以安人心，許紹雄與黃淑儀表支持。宣萱向家人重申羅嘉良沒有殺死郭鋒及百韜，又私下向葉璇透露一直深愛羅嘉良，慨嘆二人有希望之際，總是有事情發生。
《流金歲月》劇情第23集羅嘉良犧牲宣萱救向海嵐
林峯暫代鼎豐的行政總裁一職，並安撫眾員工。溫兆倫與劉錦玲均認為羅嘉良是替向海嵐頂罪，但只有環境證據而沒有目擊證人，鄭子誠提出遊說羅嘉良轉做控方證人。可惜羅嘉良寧願與向海嵐一起坐牢，也不肯指證她殺人。宣萱得悉後，往求黃淑儀，指羅嘉良一向重視家人，勸她以親情遊說羅嘉良。黃淑儀與林峯往見羅嘉良，表示丁家及鼎豐都不能沒有他，又著他為完成秦沛遺願不能為向海嵐頂罪，羅嘉良有點心動，但最後仍拒絕。宣萱惟有親自往見羅嘉良，勸他轉做控方證人，爭取豁免起訴，方可減輕向海嵐的控罪，替她頂罪人則誰也脫不了身，又叫羅嘉良想想他們剛有機會複合，羅嘉良拒絕，並強抑感情跟宣萱說他們沒有將來，宣萱沮喪。艾威建議羅嘉良轉做控方證人，但必須犧性宣萱才能救向海嵐，並說出整個計畫，羅嘉良答應。鄭子誠為羅嘉良申請豁免起訴後，羅嘉良在庭上作出反證供，鄭子誠與宣萱錯愕。羅嘉良說出反悔原因，眾譁然，宣萱見他利用自己，心如刀割。鄭子誠向法官提出解散陪審團，艾威以有損向海嵐的利益反對，結果繼續聆訊。此時向海嵐也推翻之前的證供，指自己沒有殺人，更透露與百韜的關係及曾遭虐打，更坦言深愛羅嘉良才獻身百韜取回后冠，宣萱聞言思潮起伏。鄭子誠與艾威分別作結案陳詞，向海嵐心情忐忑不安。
《流金歲月》劇情第24集宣萱羅嘉良和平分手
七位陪審團退庭商議判決，但意見分歧。法官對陪審團的判決感失望，但尊重他們的判決，又保留追究羅嘉良妨礙司法公正的權利。記者追問宣萱為羅嘉良徇私但不愛她的感受，宣萱不語，溫兆倫替她解圍。二人在停車場遇見羅嘉良，溫兆倫按捺不住揮拳打他。向海嵐為傷害羅嘉良與宣萱的感情而不安，羅嘉良說與宣萱並不適合，經過此案才發現心中真正喜歡的是她，向海嵐喜翻了心。溫兆倫指責羅嘉良歪曲事實，出賣宣萱的感情與聲譽，宣萱卻冷靜地為羅嘉良辯護，又指自己感情用事而犯錯，溫兆倫苦笑。羅嘉良往宣萱家，二人在樓下相遇，羅嘉良向她道歉，宣萱說明白他身不由己，也知道他從來沒有將愛情放在第一位，更不會拋棄向海嵐，但他這樣做確令她非常傷心，又要羅嘉良不能跟別的女人看煙花、吃枕頭包、送她守護星等，羅嘉良擁著她說捨不得她。宣萱回家安慰家人，重申自己沒有徇私但有犯錯，決定辭職轉換環境。眾為羅嘉良與向海嵐成為一對而高興，只有艾威心知肚明。羅嘉良跟劉丹與昆玉見面，慨嘆自此案後與溫兆倫的距離愈遠，劉丹說問心無愧自然有相認的一日。宣萱遞交辭職信，上司溫國強指她毋須引咎辭職，但宣萱心意已決。羅嘉良送上飯盒，向海嵐打開一看竟是鑽石戒指，羅嘉良向她求婚，向海嵐既驚且喜，此時羅嘉良收到法庭傳票，控告他妨礙司法公正。
《流金歲月》劇情第25集溫兆倫打動宣萱芳心
艾威表示官司不一定會輸，但羅嘉良堅持為自己行為負責而認罪，艾威無奈。艾威到律政署找鄭子誠，指他們沒有足夠證據入罪，且羅嘉良有悔意並自願受罰，應從輕發落，雙方達成協定，本被判坐牢六星期。溫兆倫約她周末去釣魚，宣萱不置可否。溫兆倫稱追女仔跟做臥底一樣要有韌力及耐性，決定每個周末都在碼頭等宣萱出現，葉璇祝福他。溫兆倫在碼頭苦候宣萱，沮喪之際見宣萱出現，喜出望外。宣萱發現希雅有大堆在食肆簽下的單據，葉璇坦言希雅沒有上烹飪班，每天的菜全是買回來，此時二女聽到希雅以上課為由拒絕跟在山去旅行，生疑。二女跟蹤希雅發現她在上珠寶設計課程。希雅坦言一直對珠寶設計有興趣，可惜得不到在山支持及要照顧他們才放棄，希望能取得證書自我肯定，二女表支持。三人回家看見在山在接受電視台訪問，原來他的小說獲得創意無邊界大獎。宣萱到一律師行上班，溫兆倫送上自製午餐，宣萱大讚他廚藝好，溫兆倫說幸福非必然，透露自國小會照顧自己，宣萱對他印象改觀。溫兆倫向家人講述如何以午餐打動宣萱，眾認為他又誇大其詞，溫兆倫氣結。嘉芮羨慕向海嵐每天都收到羅嘉良遙控送來的鮮花，林峯見狀說送她花籃，嘉芮乘機約他吃午飯。嘉芮與楊怡因爭花發生口角，其後得知同是約了林峯，互相爭風吃醋，嚇壞林峯。
《流金歲月》劇情第26集在疑希雅紅杏出牆
眾熱烈慶祝羅嘉良回家，羅嘉良喜聞鼎豐的營業額上升，林峯提議擴展業務開投資公司，羅嘉良不語。許紹雄贊羅嘉良看出危機，不諱言林峯的經驗不足以掌管投資公司，大權必落入駱應鈞手上，肯定會影響鼎豐金業。股東大會上，羅嘉良表示仍未是時候開投資公司，應將資金集中在鼎豐金上，以實現秦沛將鼎豐金成為國際認可九九九金的遺願，眾贊成，林峯失望。黃淑儀看中一位參加珠寶設計大賞的作品，希望讓她到鼎豐工作，羅嘉良答應。希雅奪得設計大賞冠軍及見習設計師契約一份，既喜且憂，宣萱鼓勵她接受。黃淑儀約見希雅，始知她是宣萱的媽咪。希雅宣布得獎及到鼎豐工作，在山大力反對，二女責他是大男人，溫兆倫則以讓希雅去碰碰釘子勸他。希雅首天上班重遇舊情人許紹雄，即轉身離開，許紹雄追出。二人在餐廳暢談近況，宣萱無意中看到，憶起小時候看見二人相擁情景。許紹雄送希雅回家遇見在山，引起在山妒忌。宣萱回家見在山指責二人如舊相識，又見希雅矢口否認，衝口說出當年所見，希雅申辯但二人不信，在山更說懷疑宣萱不是其親生女，希雅怒然離家。黃淑儀得悉事情始末，安慰希雅並著向海嵐收留她。羅嘉良通知宣萱希雅住處，許紹雄更發誓二人是清清白白。宣萱向希雅道歉及勸她回家，希雅表明要在山來道歉才回家。
《流金歲月》劇情第27集在山向希雅認錯
丁家一眾積極為羅嘉良籌備婚禮，羅嘉良坦言欲另覓新居過二人世界。羅嘉良帶向海嵐看新居，向海嵐竟看見百韜，驚惶大叫。向海嵐為幻覺而憂心，嘉芮安慰說這是婚前恐懼症。黃淑儀托向海嵐照顧胡杏兒，胡杏兒百般無聊看報紙，見到快餐店聘請店員即獨自去應徵，中途迷路，幸遇見司徒佳，司徒佳更教她見工的方法。羅嘉良等發現胡杏兒不見了，大驚失色。黃淑儀不準胡杏兒做店員，胡杏兒不滿她不信任自己的能力，羅嘉良等齊遊說黃淑儀讓胡杏兒到鼎豐上班。希雅見在山遲遲不來道歉，化悲憤為食量，吃至嘔吐大作，運年心生一計。宣萱接到電話指希雅自殺，大驚，但在山認為這是苦肉計，不會去認低威。宣萱與溫兆倫匆匆趕至運年家，宣萱見到希雅口吐白沫即喊叫救護車，眾諸多推搪，溫兆倫看出詭計，於是將計就計，硬要背希雅去醫院。在山在家忐忑不安，最後還是趕往醫院，當他看見希雅正要推進去洗胃，驚惶失措並向她吐露心底話，希雅竊笑。溫兆倫乘機叫宣萱也要珍惜眼前幸福，宣萱終接受他的愛意。胡杏兒帶齊熊公仔上班，更說熊爸爸是她的守護神。胡杏兒奉命送一袋碎鑽到金庫，竟因貪玩忘了正事，更遺失碎鑽，司徒佳怒責她沒有責任感，助她找回碎鑽，其後鼓勵她建立信心是靠自己，並非靠守護神，胡杏兒感激兼受教。
《流金歲月》劇情第28集 向海嵐有幻覺、溫兆倫帶宣萱見家長
向海嵐在工場看見金水、試婚紗都幻見百韜，精神備受困擾。向海嵐向心理醫生透露可以跟羅嘉良結婚覺得很幸福，但卻拋不開百韜。心理醫生指羅嘉良與百韜是她歷史的一部分，假如要忘記不愉快記憶則要將羅嘉良一併忘掉。向海嵐決定離開香港往法國進修，羅嘉良尊重其決定，但黃淑儀百思不解。羅嘉良親自送機，向海嵐說將會以全新的向海嵐回來，希望日後不會只能做朋友，又勸他做回自己，不要只做過有情有義的人，羅嘉良默然。羅嘉良在街上看見宣萱與溫兆倫拍拖買小龜，黯然神傷。希雅大彈在山的廚藝差，在山向二女求救。溫兆倫送警察模型給宣萱，著她叫模型如見他。宣萱拿著模型與守護星，想起與羅嘉良的快樂時光，心中悵然。溫兆倫請宣萱回家吃火鍋兼見家長，宣萱以未有心理準備婉拒；溫兆倫再叫她一起拍“大頭貼”，宣萱指無聊，溫兆倫感失望。溫兆倫無意中知道羅嘉良與向海嵐已分手，加上楊怡危言聳聽，自覺與宣萱的感情沒有進展而沮喪。葉璇見溫兆倫垂頭喪氣，追問原因，溫兆倫坦言相告。葉璇指溫兆倫出現信心危機，宣萱聞言不語。溫兆倫坦言羅嘉良與向海嵐已分手，假始宣萱要跟羅嘉良複合，他只好送上祝福，宣萱即表示要好好考慮，又說幸好彼此感情不算深厚，假如分手應該不會傷害他，溫兆倫聞言痛在心裡。溫兆倫強顏歡笑回家，赫見宣萱。
《流金歲月》劇情第29集 楊怡入鼎豐接近林峯
溫兆倫為誤會宣萱而道歉，宣萱更主動與他拍貼紙相，溫兆倫大喜。溫兆倫拿著貼紙相回來炫耀，楊怡大受刺激，昆玉鼓勵她主動追求心儀男子。楊怡拿著海豚照片約會林峯，但聯絡不到他，惟有托嘉芮傳話。羅嘉良吩咐林峯負責做市場分析報告，林峯以忙於投資公司計畫書推卻，不果。嘉芮忘記告訴林峯楊怡正在等他，即趕去餐廳，但楊怡誤會她從中作梗，嘉芮氣結。楊怡知道鼎豐聘請設計部初級文員，心有決定。溫兆倫不滿家人霸占宣萱，妨礙其二人世界，竟當眾擁吻宣萱，眾識趣讓二人獨處。嘉芮驚悉楊怡就是新聘的文員，互相鬥嘴。林峯為整理市場分析報告苦惱，楊怡爭著幫忙，嘉芮相讓。原來嘉芮看扁楊怡無法完成，想給她一個教訓。林峯見楊怡遲遲未做好報告，擔心，嘉芮安慰說已準備了一份。羅嘉良來收取報告，楊怡竟及時交出，並獲羅嘉良及林峯稱讚。劉丹致電托羅嘉良打聽楊怡的心上人是誰，羅嘉良從電話中聽到宣萱與溫兆倫的聲音，感不是味兒。黃淑儀見羅嘉良寂寞無聊，叫他去法國找向海嵐並求婚，羅嘉良支吾以對。林峯將投資公司的計畫書交給羅嘉良，希望他在股東大會上提出。羅嘉良在大會上表示正在申請鼎豐金成為999.9純金的認可資格，需要大量資金，只好將投資公司計畫擱置，林峯不悅，拂袖而去。
《流金歲月》劇情第30集 駱應鈞得悉羅嘉良身世、挑撥離間
楊怡帶林峯到舞廳散心，二人跳舞時楊怡被一金毛男子非禮，林峯跟他理論之際，溫兆倫率眾來查場，林峯被搜出身藏丸仔，被帶返警署。林峯表示被金毛陷害，楊怡也指他是冤枉，溫兆倫惱她去不三不四地方，對她疾言厲色。林峯與楊怡被釋放，懷穀人即叫楊怡疏遠林峯，指他不是好人，林峯摸不著頭腦，其後恍然他知道撞死人一事，以為羅嘉良四處散播，不悅。劉丹堅決反對楊怡跟林峯拍拖，向昆玉透露林峯曾撞死人不顧而去，恰巧被溫兆倫聽到。黃淑儀看見林峯與羅嘉良不合，勸林峯體諒羅嘉良為丁家盡心盡力。林峯見她只替羅嘉良說好話，心中更不滿，駱應鈞從中挑撥離間。紀雯被雞肋手下警告還債，紀雯責駱應鈞跟林峯一樣沒用。雞肋勸駱應鈞再合作洗黑錢，駱應鈞說要等待時機。嘉芮勸林峯解僱楊怡，林峯猶豫。其後見溫兆倫逼自己離開楊怡，故意擁著楊怡說不會放棄她，楊怡聞言大喜。楊怡責家人戴有色眼鏡看林峯，劉丹氣極。股東大會上，駱應鈞與林峯指投資鼎豐金的資金太大，且動用了黃淑儀的物業太冒險，羅嘉良請黃淑儀出席大會。黃淑儀說出支持羅嘉良的理由，林峯不悅離開。駱應鈞無意中知道羅嘉良與林峯並非親兄弟，部署奪產計畫。羅嘉良欲與林峯修好，但林峯反應冷淡，還刻意介紹楊怡是其女友，羅嘉良無奈。
Q： 《流金歲月》羅嘉良溫兆倫何時兄弟相認？
A： 《流金歲月》中羅嘉良只是秦沛的養子，6歲時父母因沉船逝，親弟不知所蹤，原來被二叔劉丹收養的溫兆倫就係佢細佬！羅嘉良飾演的丁善本一直知道自己是養子，到第5集已認出親弟溫兆倫，但忍瞞真相；第17集劉丹與羅嘉良相認，但溫兆倫未知，直至第34集才正式承認他為大哥！
Q： 《流金歲月》溫兆倫是否奸角？
溫兆倫在劇中飾演衝動警探，又與羅嘉良爭奪宣萱，去到第17集珠寶劫案而被勒令停職候查，溫兆倫與羅嘉良一直未有相認，直至第34集，不過此劇奸角並非溫兆倫，而是作為秦沛親生仔的林峯，受二叔疏擺以為羅嘉良殺害秦沛而生嫌隙，到結局更槍傷羅嘉良⋯⋯【第1-10集 】羅嘉良得悉溫兆倫係自己細佬！｜【第11-20集 】秦沛脫罪後患癌死咗！林峯受唆擺開車撞死人！｜【第21-30集】 石修殺人後被殺！羅嘉良身世拖多十集未相認