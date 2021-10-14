流金歲月劇情重溫｜2002年台慶劇 羅嘉良、宣萱歲月的童話 捧紅弱智胡杏兒
文：東方新地 圖：TVB.com
《流金歲月》劇情劇透簡介：
丁善本（羅嘉良飾）在6歲時因父母沉船身亡，弟弟不知所踪。後來他被丁榮幫（秦沛飾）收養，榮邦視善本為己出，把金業生意全盤交給善本打理，本卻因養父與犯罪集團勾結而被捕，沒想到的是拘捕善本的是他的親生弟弟鍾守康（溫兆倫飾）。 善本在澳洲公乾時邂逅了程天藍（宣萱飾），此時二人的關係陷入僵局，雖然最後水落石出，但善本的家庭背景阻礙了兩人的發展。善本因養父的關係多次與守康發生爭執，為了避免影響守康的前途，善本決定不與守康相認。而善本也知道守康一直喜歡天藍，便決定忍痛與天藍分手。 義弟丁善行（林峰飾）受叔叔的挑撥繼而認為善本殺害了父親，無奈之下善本只好把剛走回正道的生意歸還給善行。善本漸漸得到守康與天藍的諒解，卻再次捲入了江湖鬥爭中……
《流金歲月》羅嘉良三奪視帝之作：
《流金歲月》是羅嘉良繼《創世紀》（1999年）、《天地豪情》（1998年）之後的長篇劇，當年40歲的男主角羅嘉良憑此劇勇奪《萬千星輝賀台慶2002》「本年度我最喜愛的男主角」一獎，繼《難兄難弟》、《天地豪情》之後第三度奪得視帝。
劇集還有《創世紀》兩位老戲骨秦沛及郭鋒，加上石修飾演的熊百韜，在《流金歲月》中都十分搶戲。
《流金歲月》林峯邁向男一之路：
《流金歲月》是林峯繼《尋秦記》（2001年）之後作為第二男主角的作品，之前在《創世紀》只是飾演跑龍套閒角，今次已經「榮升」主角羅嘉良的弟弟。之後林峯在《雲海玉弓緣》及《律政新人王》已成功升級第一男主角。由他飾演的「丁善行」（Oscar）前段是個樂天純良熱愛大自然，充滿陽光氣息的少年。後期因被人綁架，而導致性格多疑，在二叔的挑撥下甚至懷疑羅嘉良欲害自己，逐步牽涉入家族鬥爭，思想變得複雜，猜疑心亦重。唯一不變的是對楊怡愛情始終專一，痴心情長。
《流金歲月》胡杏兒飾弱智 初嘗演藝高峰：
胡杏兒（1999年度香港小姐冠軍）缷任後拍過《婚前昏後》（2001年）、《法網伊人》（2002年），在《流金歲月》飾演輕度弱智人士丁善茵，與陳國邦（第16集出場）成為一對，胡杏兒演繹受到注目，之後《律政新人王》、《衝上雲霄》漸受重用。