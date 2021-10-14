流金歲月劇情重溫｜2002年台慶劇 羅嘉良、宣萱歲月的童話 捧紅弱智胡杏兒

《流金歲月》劇情重溫：首播於2002年9月16日至11月15日期間的《流金歲月》，全劇共45集，由羅嘉良、溫兆倫、宣萱、林峯、葉璇及向海嵐領銜主演，此劇是無綫電視35周年台慶劇，當年曾經遠赴澳洲柏斯拍攝外景，以下是該劇1-45集劇情劇透：

文：東方新地 圖：TVB.com