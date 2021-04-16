無限斜棟有限公司｜ 劇情劇透第11至15集 Ian要退出「無限斜棟」！綁架前警司與黑幫辦事人！
無限斜棟有限公司第三星期，故事由過氣幫會辦事人，講到李展翹的退休警司父親 ，要解決這兩位黑白兩道的臥底心結，唯有靠製造另一個危機⋯⋯下星期就大結局，Ian竟然要辭職！？
文：東方新地
第11集劇情（4月19日 星期一）蘇麗珊攀石特訓
莫梓蕊（蘇麗珊 飾）得到了事業後更得到了愛情。為了討好男友Rocky（陳安立 飾），梓蕊再一次委託「無限斜棟」用一個星期時間，把自己訓練成攀石能手。但感情一事，瞞得了一時，瞞不了一世，梓蕊開始面對假身分的壓力！
第12集劇情（4月20日 星期二）幫會辦事人黃光亮搵仔、李展翹英雄救美
「無限斜棟」今天收到一個全新委託，是來自曾叱咤一時的幫會辦事人——泰哥（黃光亮 飾）。剛出獄的泰哥要求斜棟三人，協助他尋回失散十五年的好兄弟及兒子。但這委託竟涉及李展翹（黃定謙 飾）一家的安危及命運！
第13集劇情（4月21日 星期三）臥底何華超面對黑幫黃光亮
當警察數十年的李展翹爸爸李振中（何華超 飾）立功無數，堪稱警隊典範。但李振中也有不能回首的人生階段—就是在幫會當卧底的日子。忠與義本來就兩難存，李振中突然從英國回來，面對自己的過去和一個因他而被害得妻離子散的人——泰哥。
第14集劇情（4月22日 星期四）解開心維、唯有綁架
「無限斜棟」這次在沒有求助人的情況下展開工作，目的是要協助李振中面對泰哥，一起解開心結。但一個是前警司，一個是前幫會辦事人，三個年青小伙子如何執行這計劃？但偏偏「無限斜棟」三人選擇了最危險的方法——綁架！
第15集劇情（4月23日 星期五）Ian要退出「無限斜棟」！
入不敷支是「無限斜棟」的日常，打開赤字連連的賬簿，三人中最窮的張諾恆（陳卓賢@MIRROR 飾）只好瞞著伙伴，接下求助人劉俊（高翰文 飾）的捉姦委託。陳家晞與諾恆之間的誤會和嫌隙，不知不覺間種了下來。當不信任到了一定程度，辭職是諾恆唯一的想法！