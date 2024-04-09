瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜11-15集 大文號租約即將期滿
瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜11-15集
瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜第11集（4月8日 星期一）
烈火（傅孟柏 飾）為了尋找新靈感和喘口氣，決定與Diamond（衛詩雅 飾）離開餐廳在營地留宿幾天，在農莊為客人舉辦晚宴。瑪嘉烈（廖子妤 飾）感到烈火的心正在遠離，她嘗試撥打大衛（陳湛文 飾）的電話，兩個本以為不再會有交集的人卻再次見面。大衛載瑪嘉烈穿梭市區間尋找只屬兩人的生活樂趣。烈火和Diamond逃離了令他們感到局促的市區和情感關係，營地自然的環境使人更易打開心房，兩人均發掘了對方不同的一面。旅行不需要遠走，也可以由心出發⋯⋯
瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜第12集（4月9日 星期二）
在烈火和Diamond前往營地舉辦晚宴期間，被派暫代烈火主理WTX的Paul（何華超 飾）和Bella（李敏 飾）因誤解一向無法好好和對方相處，Paul的前上司意外來訪WTX，為兩人帶來一場考驗。瑪嘉烈為了答謝大衛而親自下廚，瑪嘉烈逐漸在與大衛的相處中，發現一些以前自己沒有為意的細節，頓時察覺自己目前在感情中的位置似乎與往日的大衛一樣。溫馨的一夜卻意外地遇到了大停電……身處黑暗的環境下，我們能否捕捉到照亮彼此的光？
瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜第13集（4月10日 星期三）
參與營地晚宴的一家人因不速之客的來到，令家人們的關係在一夜間四分五裂，烈火看著因父母關係不和而受傷的子女們，再也無法克制內心的憤怒⋯⋯瑪嘉烈主動答應幫大衛完成父親的牽掛，兩人這次的相遇看來並不只是一次半次的偶然，面對雪兒（鍾雪瑩 飾）對兩人關係的質問，大衛很清楚兩人之間仍有界線，而瑪嘉烈也在與大衛的重遇中，嘗試重新定位自己和烈火的關係⋯⋯
瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜第14集（4月11日 星期四）
烈火在離開營地前向Diamond送上一份禮物，卻得到難以捉摸的回應。瑪嘉烈陪大衛處理父親的身後事，大衛從沒想過陪他走這一段路的會是瑪嘉烈，他向瑪嘉烈送出當初分手前準備送出的戒指，當是對一段感情的收尾。瑪嘉烈因專注於大衛的事忽略了想靠近她的烈火，卻發現原來Diamond一直所提及的水餃店合伙人就是大衛⋯⋯
瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜第15集（4月12日 星期五）
大文號的租約即將期滿，但似乎每個人對大文號的去向都有不同心思。是結束還是繼續，都不是那麼容易決定的事，Diamond隱約覺得自己原本回來對新生活的期盼都一一落空，大衛卻不想就此結束一切。瑪嘉烈的舊同事Derek（莫竣名 飾）從英國回到香港探望她，此刻香港的感情、關係都令她萌生離開的想法，但即將行動之際，烈火卻一改以往態度令她無所適從。四人交纏的關係，當中的絲線似乎並不能輕易解開⋯⋯
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