瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜11-15集 大文號租約即將期滿

ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》 第11-15集劇情講述烈火（傅孟柏 飾）為了尋找新靈感和喘口氣，決定與Diamond（衛詩雅 飾）離開餐廳在營地留宿幾天，在農莊為客人舉辦晚宴。瑪嘉烈（廖子妤 飾）感到烈火的心正在遠離，她嘗試撥打大衛（陳湛文 飾）的電話，兩個本以為不再會有交集的人卻再次見面⋯⋯