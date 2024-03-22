瑪嘉烈與大衛系列絲絲劇情｜首周1-5集 廖子妤擔正女一 與陳湛文超有默契

ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》由下星期一晚（25日）起，逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述瑪嘉烈（廖子妤飾）和大衛（陳湛文飾）分手後，靜極思動的瑪嘉烈與城中名廚烈火（傅孟柏飾）展開新一段戀情；而在外遊歷已久的Diamond（衛詩雅飾）卻在此刻鳥倦知還，和大衛共同經營「大文號」水餃店。當瑪嘉烈和大衛都以為各自與他人展開新一章，命運卻又悄悄把兩人，與他們的他人都微妙地連繫在一起，記述兩人藕斷後繼續絲連的微妙愛情經歷。