《痞子殿下》劇情劇透｜周嘉洛首次做男一演武俠古裝喜劇｜無綫劇集2022
《痞子殿下》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，由兩個沒有血緣關係，但外表十分相似的人聯繫上，一直奇妙地影響著對方的人生軌跡！
文：東方新地
《痞子殿下》賣點：周嘉洛走出《愛回家》，首次做男一與女主角陳瀅演武俠古裝喜劇，編審關頌玲作品包括《醉打金枝》、《金裝四大才子》、《仁心解碼》、《真相》、《公主嫁到》等劇。
《痞子殿下》劇情：廢柴王子入贅女權國度
故事講述廢柴王子紀威（周嘉洛飾）在尚武皇族不得寵，被安排與歌蓮神國公主納克溫柔（陳瀅飾）作外交和蕃。然而，歌蓮神國為女權至上的國家，強悍的納克溫柔不願嫁體弱王子，決定追殺他。誰知兩人意外失憶，流落到七國中「無皇管」的首振鎮。
《痞子殿下》劇情 ：百勝國尚武之風極盛，四皇子紀威（周嘉洛飾）幼時文武雙全、備受寵愛，可是被蜜蜂所傷後，身體虛弱，更患上哮喘。反觀威的三位皇兄體格強健、武藝不凡，父皇紀炯從此不再寵愛威。威未有因為被投閒置散而自暴自棄，反而因為「無王管」，能自由地探索皇宮各處，閱遍各館閣的藏書。炯覬覦歌蓮神國珍貴礦產，欲派一皇子與公主納克溫柔（陳瀅飾）結成夫妻。歌蓮神國女權至上，傳聞公主兇悍殘暴、相貌奇醜。威的皇兄推舉威入贅，威自知失寵，唯有豁然答應。和親隊伍進入歌蓮神國境內，便遭公主襲擊，公主眼見未來夫婿猶如「病君」，為著自身的終身幸福，決定除掉威。糾纏間，二人掉進河中，幸得首振鎮奕風鏢局鏢師所救，然而醒來後雙雙記憶全失。威和柔於是在首振鎮一邊生活，一邊追尋自己的過去。首振鎮是個七不管地帶，此處對他倆而言，既新鮮又凶險……
娛樂新聞台報導：《痞子殿下》王灝兒JW 手忙腳亂吊威也
《痞子殿下》拜神儀式 陳瀅 周嘉洛 朱敏瀚等出席
古裝新劇《痞子殿下》呢日舉行開鏡拜神儀式，全體演員齊齊以劇中造型出席祈求拍攝順利。 而放低「廢青安」一角加入嘅 周嘉洛 Kalok 就會同 陳瀅 Jeannie Chan 仲有 JW 王灝兒 都會有感情線，但係佢個人就對同 Brian朱敏瀚 嘅兄弟情最深厚喎。（摘自無綫娛樂新聞台報導）
https://www.youtube.com/watch?v=nNAq_BEws9w