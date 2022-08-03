痞子殿下

痞子殿下｜1-25集劇情劇透：周嘉洛陳瀅首次夥拍武俠古裝喜劇

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《痞子殿下》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，即將接檔《童時愛上你》於7月25晚開播！周嘉洛走出《愛回家》，首次擔當男一與女主角陳瀅演武俠古裝喜劇，監製陳耀全繼《師父·明白了》後再次製作以杜撰架空年代為故事背景的古裝劇《痞子殿下》，劇中出現不少現代元素，例如24小時便利店、卡拉OK、的士、商品說明條例等等，演員們更會以口語化及較現代的方式去演繹劇中對白用詞，這個有趣的世界觀充滿新鮮感！

痞子殿下｜1-5集劇情劇透：皇子周嘉洛迎娶公主陳瀅時遇襲 雙雙墮湖失憶

《痞子殿下》劇情 ：

百勝國尚武之風極盛，四皇子紀威（周嘉洛飾）幼時文武雙全、備受寵愛，可是被蜜蜂所傷後，身體虛弱，更患上哮喘。反觀威的三位皇兄體格強健、武藝不凡，父皇紀炯從此不再寵愛威。威未有因為被投閒置散而自暴自棄，反而因為「無王管」，能自由地探索皇宮各處，閱遍各館閣的藏書。炯覬覦歌蓮神國珍貴礦產，欲派一皇子與公主納克溫柔（陳瀅飾）結成夫妻。歌蓮神國女權至上，傳聞公主兇悍殘暴、相貌奇醜。威的皇兄推舉威入贅，威自知失寵，唯有豁然答應。和親隊伍進入歌蓮神國境內，便遭公主襲擊，公主眼見未來夫婿猶如「病君」，為著自身的終身幸福，決定除掉威。糾纏間，二人掉進河中，幸得首振鎮奕風鏢局鏢師所救，然而醒來後雙雙記憶全失。威和柔於是在首振鎮一邊生活，一邊追尋自己的過去。首振鎮是個七不管地帶，此處對他倆而言，既新鮮又凶險……

最現代的古裝劇

監製陳耀全繼《師父·明白了》後再次製作以杜撰架空年代為故事背景的古裝劇《痞子殿下》，劇中出現不少現代元素，例如24小時便利店、卡拉OK、的士、商品說明條例等等，演員們更會以口語化及較現代的方式去演繹劇中對白用詞，這個有趣的世界觀充滿新鮮感，而且將現代元素放於古裝劇中這個設定能增添共鳴感，讓觀眾看得更為投入過癮。

痞子殿下
（圖片來源：TVB提供《痞子殿下》劇照）

周嘉洛首當男一

周嘉洛憑藉處境劇《愛．回家之開心速遞》金城安一角成功入屋，累積了不少人氣及觀眾緣，2019年更勇奪「最佳男配角」的獎項，成為歷年來最年輕的得獎者。今次他首次擔任男主角，飾演百勝國四皇子，角色更加入了體弱哮喘的設定，喜感十足，周嘉洛一向以搞笑見稱，形象貼地且趣怪，相信他將會把潛在的喜劇細胞無限發放，擔任喜劇主角必定為觀眾所期待。

更多：周嘉洛大起底｜首次擔當男一 無綫欲力棒做馬國明第二

痞子殿下 劇情 陳瀅、JW都是首次拍攝古裝劇，陳瀅更是首次擔任電視劇女一。
陳瀅、JW都是首次拍攝古裝劇，陳瀅更是首次擔任電視劇女一。（圖片來源：[email protected]

《痞子殿下》角色介紹

紀威（阿四）百勝國四皇子－周嘉洛首當男一

為人孝義、重視親情，心地善良、宅心仁厚。天資敏悟、足智多謀。樂於助人，不愛爭名奪利，一生追求快樂，是一名與世無爭的皇子。

周嘉洛憑藉處境劇《愛．回家之開心速遞》金城安一角成功入屋，累積了不少人氣及觀眾緣，2019年更勇奪「最佳男配角」的獎項，成為歷年來最年輕的得獎者。今次他首次擔任男主角，飾演百勝國四皇子，角色更加入了體弱哮喘的設定，喜感十足，周嘉洛一向以搞笑見稱，形象貼地且趣怪！與陳瀅和JW王灝兒有感情線！

痞子殿下
（圖片來源：TVB《痞子殿下》截圖）

納克溫柔（蠻儀）－陳瀅飾演

歌蓮神國公主及大將軍，與紀威（周嘉洛飾）有婚約，並與其有感情線。

天資聰敏，富學習能力、應變靈活。常以暴力解決問題，為達到目的甚至不擇手段。剛毅不屈、身手了得，驍勇善戰、具領導才能。性格豪爽、決斷英明，做事絕不拖泥帶水。

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（圖片來源：TVB《痞子殿下》截圖）

霍小妹（鏢師）鏢局鏢師－JW王灝兒飾演

霍青山（曹永廉飾）之女，與朱敏瀚和周嘉洛有感情線。

心地善良，聰明伶俐，樂於助人，討人歡喜。不拘小節、熱情爽朗，有著俠女風範。為人孝順、幼承庭訓，骨子裡仍是思想傳統的女子。對愛情有憧憬和執著，抗拒盲婚啞嫁，希望與所愛的人成親。

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（圖片來源：TVB《痞子殿下》截圖）

裘千刀（二契、千刀、千尋）奕豐鏢局鏢師－朱敏瀚飾演

一位武癡，裘勇（吳岱融飾演）之子，喜歡納克溫柔（陳瀅飾），又與JW王灝兒有感情線。

長不大的男孩，表面上扮作兇狠，其實內心十分溫柔、感性。從小仰慕養父裘勇（吳岱融飾）的成功，渴望得到父親的認同，但做事卻三分鐘熱度，經常半途而廢，往往招人話柄。

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（圖片來源：TVB《痞子殿下》截圖）

范壯龍（大契）－張頴康飾演

小寶之初戀情人

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（圖片來源：TVB《痞子殿下》截圖）

小寶飾演張頴康初戀情人

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（圖片來源：TVB《痞子英雄》截圖）

裘勇（鏢局大當家）－吳岱融飾演

裘千刀（朱敏瀚飾）之父

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（圖片來源：TVB提供《痞子殿下》劇照）

霍青山（鏢局二當家）－曹永廉飾演

霍小妹（JW飾）之父

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（圖片來源：TVB提供《痞子殿下》劇照）

無雙（青樓女子）－麥美恩飾演

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（圖片來源：TVB提供《痞子殿下》劇照）

《痞子殿下》四位年輕主演火花十足

周嘉洛今次夥拍幾位新拍檔，合力炮製一套既瘋狂又現代的古裝喜劇。陳瀅首次參演古裝劇集，飾演一名身手了得，不懂溫柔的公主，與周嘉洛是對鬥氣冤家，相信這對螢幕情侶將會擦出新火花；JW王灝兒近年實行歌視雙棲發展，今次首度領銜演出，與朱敏瀚發展感情線，期待她的演繹；朱敏瀚去年成功奪得「最佳男配角」的獎項，演技備受肯定，今次他榮升第二男主角，更有不少動作戲份，絕對是展示演技的好機會。四位年輕主演首度合作已建立出深厚感情，火花十足、甚有默契，四人產生的化學作用定會為劇集帶來更多話題性和驚喜。

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（圖片來源：TVB提供《痞子英雄》截圖）

《痞子殿下》致敬經典情節

劇組還加插了向粵語長片、經典電影及大型綜藝節目致敬部分,包括「港姐」經典音樂、《如來神掌》經典情節、以及以往粵語片特有的將劇情唱出來的「歌舞」場口等,強攻觀眾集體回憶神經;劇中對白亦不像傳統古裝劇般文謅謅,反而相當口語化,力求跳出傳統古裝劇框框讓觀眾更有投入感。另演員陣容亦甚有新鮮感,不但由四位年輕演員周嘉洛、陳瀅、JW 及朱敏瀚領銜主演,亦是 4 位首次參演古裝劇。

痞子殿下
（圖片來源：TVB提供《痞子殿下》劇照）
痞子殿下
（圖片來源：TVB提供《痞子殿下》劇照）

《痞子殿下》監制刻意安排向綠葉演員致敬

首度擔正男一的周嘉洛,除了大晒喜劇細胞,據知還要處理不少感性場口,監製 Andy大讚嘉洛仔感情戲有感染力;陳瀅則飾演武功高強的「女漢子」,更會放低靚女包袱「摧毁」靚樣瘋狂流口水,甚有突破。除了主演吸睛,由 60 名三代綠葉演員組成的村民角色亦是劇集一大亮點;為了向被視為「TVB 寶藏」的綠葉演員致敬,Andy 刻意為 60 個角色設計人物性格及造型,且盡量安排他們在每集中「穿插」,讓這群綠葉演員得到更多更好的發揮。

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（圖片來源：TVB提供《痞子英雄》截圖）

《痞子殿下》拜神儀式 陳瀅 周嘉洛 朱敏瀚等出席

古裝新劇《痞子殿下》呢日舉行開鏡拜神儀式，全體演員齊齊以劇中造型出席祈求拍攝順利。 而放低「廢青安」一角加入嘅 周嘉洛 Kalok 就會同 陳瀅 Jeannie Chan 仲有 JW 王灝兒 都會有感情線，但係佢個人就對同 Brian朱敏瀚 嘅兄弟情最深厚喎。（摘自無綫娛樂新聞台報導）

娛樂新聞台報導：《痞子殿下》王灝兒JW 手忙腳亂吊威也

常見問題

JW王灝兒首次出演電視劇？

JW王灝兒去年已有參演不同的劇集，今次係首次擔正主角之一，早前更被傳已經準備好出嫁⋯⋯詳見：JW準備嫁豪門+女神家姐背景

周嘉洛與蘇韻姿曾經被丹爺（劉丹）爆出戀情？

無綫綜藝《大整蠱》曾經以「安仔」周嘉洛作目標，熊家眾成員合謀出招，仲夾埋高層珍姐！期間劉丹不慎爆出蘇韻姿、周嘉洛的戀情⋯⋯按此看詳情

撰文：東方新地圖片來源：tvb.com

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