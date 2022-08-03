痞子殿下｜1-25集劇情劇透：周嘉洛陳瀅首次夥拍武俠古裝喜劇

《痞子殿下》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，即將接檔《童時愛上你》於7月25晚開播！周嘉洛走出《愛回家》，首次擔當男一與女主角陳瀅演武俠古裝喜劇，監製陳耀全繼《師父·明白了》後再次製作以杜撰架空年代為故事背景的古裝劇《痞子殿下》，劇中出現不少現代元素，例如24小時便利店、卡拉OK、的士、商品說明條例等等，演員們更會以口語化及較現代的方式去演繹劇中對白用詞，這個有趣的世界觀充滿新鮮感！