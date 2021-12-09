華燈初上第二季播放前必讀｜劇透5大兇手嫌疑人！舒淇客串？霍建華添戲份
《華燈初上》第二季：5大兇手嫌疑人
《華燈初上》兇手嫌疑人1號：羅雨儂（林心如飾）
羅雨儂、蘇慶儀是從小認識的好姊妹，後來兩人共同經營日式酒店「光」，感情猶如親身姐妹，卻因為愛上同一個人男人而關係近乎破滅，羅雨儂不敢相信自己的好姐妹竟然背叛自己，在蘇馨儀的心裡，也不甘心自己愛的男人卻愛自己的好姊妹。最後蘇馨儀決定與中村先生去日本，兩人的關係似乎可以破冰。羅雨儂是否已經放下了這段心結？還是她會不會處於極度心而出手殺害呢？
《華燈初上》兇手嫌疑人2號：季滿如（謝瓊煖飾）
阿季是「光」裡年紀最大的小姐，她一直心心念念的日本顧客中村先生能愛上自己，卻被她發現蘇馨儀暗中勾引中村先生，中村先生想帶蘇馨儀回日本生活，一直都有有財務危機的阿季生活得一團糟，事業愛情都不順利，最後會因不甘心被搶走男人而狠下殺手也十分合理。
《華燈初上》兇手嫌疑人3號：王愛蓮（郭雪芙飾）
王愛蓮喜歡男同學何予恩，可是何予恩卻被蘇馨儀深深迷住，王愛蓮揭穿蘇馨儀背叛羅雨儂，和她的編劇男朋友偷情的事，兩人因此結怨，蘇馨儀反擊，把王愛蓮在酒店上班的事情告訴她母親，讓王愛蓮被退學、丟失工作，王愛蓮揚言要報仇，也是目前對蘇馨儀最有敵意的嫌疑人。
《華燈初上》兇手嫌疑人4/5號：黃百合（謝欣穎 飾）＆亨利（王柏傑飾）
性格冷淡的百合把賺到錢拿到牛郎店消費，被亨利迷得團團轉，被愛灌迷湯之後，亨利利用她在「光」店裡販毒，不料被蘇馨儀撞破，扣留了她的毒品。亨利想查出毒品的下落 ，是否會在後續與百合合謀找蘇馨儀算帳？
《華燈初上》兇手嫌疑人6號：中村先生（加賀美智久飾）
中村先生一直對蘇馨儀情有獨鍾，向她求婚成功後，二人決定回日本生活。可是出國前夕，蘇馨儀不幸遇害。劇情一直沒有詳細介紹過這位中村先生的背景，只知道他是一個商人，他從很早之前就在店裡出現，是不是單純的商人？還是他另有身分？如果他發現蘇馨儀根本不愛自己，因愛成恨而下毒手？
《華燈初上》第二季伏筆
1 | 霍建華將與老婆同台飆戲
霍建華為了支持老婆林心如而答應客串，第一季第八集蘇馨儀到監獄探班霍建華，兩人只是簡單道別，除了以「姐」「弟」相稱，無任何交代，雖然只是出現只有短短幾分鐘，隱含許多伏筆。製片人戴天易說霍建華將在第二季有重要支線戲份，大家一起期待一下吧！
2 | 林心如的感情線
羅雨儂（林心如）的感情線在整部戲中起著十分重要的連結，她為了前夫坐牢多年，出獄後又再見另一個渣男編劇，遭受好姊妹的背叛，愛情友情兩空，感情路十分坎坷。而第一季中還未交代鄭元暢飾演的渣男前夫為什麼讓羅雨儂代替坐牢？他們之間有過怎樣的過去。目前楊祐寧飾演的刑警潘文成與羅雨儂的關係十分微妙，兩人互動曖昧，最後羅雨儂在三個男人之間如何抉擇，也是一大看點。
3 | 金鐘視帝吳慷仁
金鐘視帝吳慷仁在劇中飾演「變性人酒店老闆」，是「光」酒店的競爭對手，超妖豔的吳慷仁也預計會與林心如有許多對手戲，絕對是第二季最大看點之一。戲外吳慷仁為了演好變性人，還特地到第三性酒店觀摩，登場時吳慷仁也將帶來華麗歌舞秀，究竟吳慷仁的角色會給「光」酒店帶來什麼影響呢？
4 | 第二季演員名單值得期待
參考第一季的演員名單上每個都是大咖，客串演員名單有如賀歲片般，每一集都有驚喜，許光漢飾演大學生、任容萱飾演女明星、李李仁飾演黑社會大哥，溫昇豪及知名導演北村豐晴也有份客串。而原本日本男顧客「中村先生」是想可找林志玲老公AKIRA來飾演，不過最後也認為疫情影響而無法接演。林心如同為《華燈初上》總製作人的戴天易鬆口第二季的名單絕對會讓大家驚嚇跟驚喜。
5 | 製作人證實舒淇曾在名單上
金馬影后舒淇原本也要參演？戴天易透露「很早之前，大概去年初的時候有提過她，但後來就找適合角色的人選，所以她沒有演出。」好可惜在第一季沒有看見舒淇女神的身影，但影集播出之後舒淇也成為影迷之一，還特別在IG上向所有粉絲推薦：「好看到連boyboy都聞聲而至～ 你看了嗎？」，讓人聯想舒淇女神接下來是否會客串第二季或第三季。
重溫！Netflix 《華燈初上》預告片
《華燈初上》第二季畫面？！
網友在劇集畫面上找尋《華燈初上》第二季線索！
《華燈初上》劇情FAQ
Q： 《華燈初上》第二季的播放日期是？
A： 《華燈初上》已確定分三部曲，每一季8集總共24集，第二季的播放日期暫定是2021年尾12月底！
Q： 《《華燈初上》第二季有甚麼看點？
A： 《霍建華為了支持老婆林心如而答應客串，第一季第八集蘇馨儀到監獄探班霍建華，兩人只是簡單道別，除了以「姐」「弟」相稱，無任何交代，雖然只是出現只有短短幾分鐘，隱含許多伏筆… 詳情看客串名單
讀者留言