護花危情｜劇情劇透大結局11-20集 黃宗澤被撞至重傷身亡！

《護花危情》劇情劇透：《護花危情》是TVB2012年TVB Amazing Summer劇集之一，全劇共20集，由黃宗澤及鍾嘉欣領銜主演，並由秦沛、蔣志光、樂瞳、羅鈞滿及李國麟聯合演出，監製為劉家豪。《護花危情》將於周二深夜開始重播，以下是頭十集劇情！

文：東方新地 圖：TVB.com