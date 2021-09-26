護花危情｜劇情劇透大結局11-20集 黃宗澤被撞至重傷身亡！
文：東方新地 圖：TVB.com
上文提要：《護花危情》1-10集詳盡文字劇情 保護證人組黃宗澤愛上千金鍾嘉欣
《護花危情》第11集 – 蔣志光代兄 向琛道歉
樂瞳欲替鍾嘉欣與黃宗澤兩人說好話，希望秦沛能讓兩人正式發展感情，但卻因此而把秦沛激怒。秦沛沒法接受女兒與黃宗澤發展，更氣得大罵指黃宗澤欲高攀鍾嘉欣是痴心妄想，樂瞳不忿秦沛出口傷人，忍不住在秦沛面前說出事實，指是鍾嘉欣主動追求黃宗澤，秦沛聽後怒不可遏竟掌摑樂瞳洩憤。黃宗澤踏進江家時剛目睹此情景，不禁愕然。秦沛甫見黃宗澤出現，更向他連珠炮發指責，到這刻黃宗澤才明白原來秦沛誤會了自己在追求鍾嘉欣。
秦沛誤會 辱罵黃宗澤
秦沛以極盡侮辱的說話責罵黃宗澤，這時鍾嘉欣剛趕到更聽到父親的說話，忍不住向秦沛坦承，其實只是自己喜歡上黃宗澤；秦沛與黃宗澤聽到鍾嘉欣的表白後同感訝異。秦沛還未來得及消化女兒對黃宗澤的表白時，黃宗澤卻出乎意料地拒絕了鍾嘉欣；鍾嘉欣發現事與願違，難過得哭著離開。黃宗澤為無辜捲入此事而感到難以置信，一方面感到無可奈可，但亦不理解如何處理鍾嘉欣喜歡上自己一事。
黃宗澤反思 兩人關係
鍾嘉欣被黃宗澤的說話弄得心情低落，只有一直獨自躲在房間中哭泣，令秦沛與蔣志光甚感心痛。秦沛為不想鍾嘉欣與黃宗澤再有機會發展感情，遂吩咐朱慧敏要多加看顧鍾嘉欣；但蔣志光對兄長此舉不以為然，更指秦沛的偏執實未有理會鍾嘉欣的感受。另一方面，黃宗澤雖擔心鍾嘉欣的情況，卻因為避嫌而不敢致電安慰她；經樂瞳提醒，黃宗澤重新細想自己與鍾嘉欣間的關係。鍾嘉欣對朱慧敏坦言自己內心仍甚掛念黃宗澤，但朱慧敏不斷否定鍾嘉欣對黃宗澤的愛情感覺，令鍾嘉欣甚為反感。
黃宗澤冷淡 鍾嘉欣失落
鍾嘉欣為秦沛的失儀向黃宗澤道歉，更希望請他吃飯賠罪，但黃宗澤卻冷淡拒絕。秦沛為鍾嘉欣的事引致與眾富豪的聚會也表現得沒有心情，更失言令羅樂林不高興；鍾嘉欣因朱慧敏常找自己而感到煩厭，有感朱慧敏其實只為監視自己而出現。鍾嘉欣得知榮等人合訂演奏會門券，遂要求榮替她訂下兩張門券。鍾嘉欣把訂了演奏會門券一事以短訊告知黃宗澤，黃宗澤收到訊息後發現她仍死心不息，主動重提舊事而感到心情忐忑。
秦沛投訴 黃宗澤濫權
黃宗澤決定答應約會與鍾嘉欣見面，更借聽演奏會一事暗示沒有可能與她發展感情，鍾嘉欣終接受現實傷心離去。鍾嘉欣剛被拒愛，回到家中正巧被秦沛看見，秦沛以為黃宗澤仍對鍾嘉欣死纏不放，於是決定向黃宗澤報復。潘sir曾偉權與湛堃突然收到秦沛的投訴，指黃宗澤保護證人期間假公濟私，乘人之危騷擾證人。黃宗澤與眾隊員在執行任務時遇上大批古惑仔騷擾，竟當眾揶揄黃宗澤攀附權貴，不停出言暗諷黃宗澤不自量力，黃宗澤只得強忍心中怒火。
秦沛偏執 不聽勸阻
蔣志光見狀欲出言開解，但秦沛愛女心切變得偏執，竟固執得完全不聽蔣志光的勸告。蔣志光決定親自為鍾嘉欣解開心結；蔣志光把一直躲在房中的鍾嘉欣喚醒，主動與鍾嘉欣分享有關自己的感情事，鍾嘉欣終願收拾心情重回到正常的生活軌道。看見鍾嘉欣開始回復練琴看書的孤獨生活，秦沛認為一切已雨過天晴，但蔣志光卻感到一絲不安。蔣志光為了秦沛所做的而特意找黃宗澤道歉，但蔣志光仍然認為黃宗澤的條件絕對會是個好的男朋友。
《護花危情》第12集 – 黃宗澤救回 失蹤鍾嘉欣
樂瞳到電影公司試鏡時，又與Melodybaby一同練習排戲；Melodybaby趁練習之時掌摑樂瞳，令樂瞳氣憤不已。當樂瞳以為自己已錯失了演出機會時，卻被她看見蔣志光與監製一起出現；結果憑蔣志光的閒話一句，便令樂瞳重獲演出機會，樂瞳對蔣志光的幫助大表感激。羅鈞滿得悉樂瞳有機會參與電影演出，其實心感不滿；樂瞳看透羅鈞滿心中所想，又再以甜言蜜語來哄騙羅鈞滿，終令羅鈞滿再墮進迷陣。
獨自遠足 緬懷舊情
鍾嘉欣以為重新投入生活便能忘記黃宗澤，但當她在街頭再次聽到曾與黃宗澤息息相關的樂曲時，心中便湧起一幕幕曾與黃宗澤一起擁有的回憶。鍾嘉欣看到電話上的「約會提示」欄顯示出與黃宗澤相約遠足的日子，鍾嘉欣看著這個無法實行的約定，心中不禁感到刺痛不已。這時黃宗澤的電話同樣有「約會提示」顯示，但黃宗澤卻爽快地把提示刪除了。鍾嘉欣決定獨自一個人前往西貢遠足，希望藉此能緬懷以往與黃宗澤遠足的快樂時光。
天氣變壞 鍾嘉欣不察
另一方面，黃宗澤則抖擻精神投入重案組工作之中，將遠足之事拋諸腦後。秦沛早上起來，發現已不見了女兒的蹤影；簡慕華告知秦沛有關鍾嘉欣獨自前往遠足一事。秦沛聽後面色一沉，以為鍾嘉欣只是藉口與黃宗澤見面。
鍾嘉欣在郊外邊漫步邊欣賞沿途風光，但不知不覺間已步入了較崎嶇的山路；這時烏雲密布，但鍾嘉欣因為行山經驗尚淺而未有察覺天氣的變化。秦沛從天氣報告得知將有大雷雨，不禁替正在遠足的女兒感到擔心。
秦沛要求 警方搜救
秦沛立即致電給鍾嘉欣卻無法與她聯絡上，令秦沛更感不安。鍾嘉欣走到一段人跡罕至的山路時突然遇上大雨，鍾嘉欣只好穿上雨衣在樹下暫避。秦沛終按捺不住要求蔣志光立刻致電包sir，請他幫忙尋找鍾嘉欣的下落；蔣志光知黃宗澤有遠足的習慣，於是也致電找他，黃宗澤表示曾相約鍾嘉欣到西貢遠足。包sir安排了搜索人員到西貢尋找鍾嘉欣，可惜搜索多時仍無法發現她的蹤影。秦沛看見窗外雨勢沒有停下的跡象，更感焦慮不安。
黃宗澤獨自 搜索鍾嘉欣
李成昌找來行山及遠足專家分析當前情勢，專家指現時應盡快把鍾嘉欣找回，否則在現時的壞天氣下鍾嘉欣將凶多吉少；秦沛聞言如墮深淵。黃宗澤決定親自到西貢協助尋救鍾嘉欣的下落；黃宗澤進入深山中搜索，當走至一段連通訊訊號也沒法連接的路段時，竟發現昏倒在山坡上的鍾嘉欣。
秦沛改變 接受黃宗澤
秦沛收到警方的通知後立刻趕往醫院探望愛女；秦沛得知拯救鍾嘉欣的恩人是黃宗澤後，整個人頓時呆了。秦沛見黃宗澤為女兒的安危盡心盡力，心中不無感動。秦沛經歷了差點與女兒陰陽相隔的時刻後，終於也看開了，願意讓鍾嘉欣自由選擇交往的對象。瑋堔自救回鍾嘉欣後，心中亦意識到自己對鍾嘉欣感覺的微妙變化。鍾嘉欣甦醒過來後，蔣志光即把黃宗澤是她救命恩人一事相告，鍾嘉欣聽後一臉難以置信的表情；蔣志光更將秦沛不再反對鍾嘉欣自己選擇對象的決定說出，鍾嘉欣既興奮又雀躍。鍾嘉欣對黃宗澤的感情再次燃起希望，蔣志光自告奮勇指為鍾嘉欣試探黃宗澤的心意。
《護花危情》第13集 – 四大富商 出席飯局
黃宗澤拿着花束到醫院探望鍾嘉欣，鍾嘉欣高興得難掩心中喜悅；鍾嘉欣緊張得不知如何與黃宗澤打開話匣子，而事實上黃宗澤亦有點手足無措，兩人對望不禁感到一絲尷尬。這時朱慧敏前來探望鍾嘉欣，結果令鍾嘉欣未能與黃宗澤單獨傾談，令鍾嘉欣心感不悅。李天翔從馬來西亞回港後，立即趕到秦沛的辦公室向他報喜，指在馬來西亞認識到一位印尼超級富豪，他欲在香港尋找合作發展貨櫃碼頭計劃。
四大富商 出席飯局
秦沛問李天翔有關富豪的名稱，當聽到李國麟的名字後，秦沛與蔣志光卻面色大變；秦沛與蔣志光未有料到李天翔竟與李國麟扯上關係，兩人即私下討論為何李國麟會主動與李天翔合作。秦沛指希望李國麟這次來港只是純粹招商，但其實兄弟兩人對李國麟到港之事感到憂心忡忡。李天翔相約了秦沛、羅樂林、柏基與耀韜四人一同出席李國麟所設的飯局，更希望藉此說服四大富豪與他合作。秦沛與李國麟見面時，李國麟竟表現得如初相識般客氣，令秦沛大感意外。
羅鈞滿受傷 黃宗澤愕然
整個飯局李國麟只談印尼貨櫃碼頭的發展計劃，而並沒有其他異樣；但秦沛對李國麟此舉的真正目的卻更是狐疑。秦沛向蔣志光分享整個飯局的過程，蔣志光亦奇怪為何李國麟不直接向眾人表示自己早與秦沛認識，兄弟兩人不禁對他更有提防。黃宗澤到姨母呂珊家吃飯時，無意中聽到新聞報道指保護證人組出了交通意外，當黃宗澤得知受傷的警員是羅鈞滿後，大感錯愕。黃宗澤直覺此事與樂瞳有關，於是向她問個明白。
黃宗澤不滿 直斥樂瞳
樂瞳向黃宗澤直言已與羅鈞滿分手，黃宗澤得知後反應甚大，直斥樂瞳玩弄感情的態度；黃宗澤得悉羅鈞滿因失戀而變得心情低落，於是決定找好友開解一番。羅鈞滿自知交通意外一事會影響他在警隊內的升遷，竟欲辭掉工作接手家族生意。黃宗澤明白羅鈞滿所做的一切全是為了樂瞳後，指摘羅鈞滿不應該為了感情打擊而放棄自己的理想。黃宗澤的直率教訓令羅鈞滿如遭當頭棒喝，清醒過來的他決定不再考慮辭職。
鍾嘉欣情信 黃宗澤受落
鍾嘉欣因手部受傷而需要到德國接受醫治，但鍾嘉欣仍一直記掛著黃宗澤，因此特意寫信給他；黃宗澤突然收到鍾嘉欣的來信，當看到鍾嘉欣信中的照片及信中真誠的文句，感動得露出會心微笑。當秦沛認定了李國麟這次回港只是純粹為了招商後，亦開始盤算如何能在不著痕跡下，不參與是次計劃。黃宗澤回到重案組時，看見林太太拿着一封「懺悔信」表示要為兒子翻案，林太太指兒子的死並非意外而是遭滅口。
黃宗澤發現 秦沛秘密
黃宗澤見事態嚴重，立即向上司潘sir曾偉權匯報；曾偉權了解後得知此事與李國麟的公司有關，遂要黃宗澤請李國麟協助調查。黃宗澤請曾偉權的助手為他找來有關李國麟的資料細看，更發現秦沛的亡妻姿（孫慧雪 飾）曾牽涉入三十年前一宗解款車劫案，而孫慧雪亦是李國麟的前度女朋友。正當黃宗澤以為發現了有關線索時，原來一切竟然是一場惡作劇，於是警方決定不再跟進此事。李國麟欲在短時間內落實與眾富豪的合作，但秦沛卻只如旁觀者般不參與。
《護花危情》第14集 – 欣賞鍾嘉欣 深情紀錄
黃宗澤為了求證李國麟與秦沛的關係，特意到盛天國際找秦沛見面；當秦沛得知黃宗澤來意後，平靜地向他細說有關當年事，亦令黃宗澤釋除懷疑秦沛曾參與解款車劫案的疑慮。蔣志光得悉黃宗澤只憑些微線索便可找到秦沛多年前的資料後，不禁既驚嘆又擔心。秦沛理解黃宗澤的行為動機，亦相信他此舉並非惡意針對，但秦沛心中仍是對黃宗澤保持警誡之心。秦沛知鍾嘉欣不會放棄與黃宗澤發展感情，遂向黃宗澤提出請求，要黃宗澤在鍾嘉欣與警務工作之中作出抉擇。
秦沛要求 黃宗澤辭職
秦沛提出可助黃宗澤成立保安公司，條件是要他答應辭去警察工作，黃宗澤聽到秦沛建議後心中感到抗拒，亦感壓力大增。鍾嘉欣致電秦沛時，得悉父親曾與黃宗澤見面後，即以為兩人的關係開始好轉而高興不已。秦沛與黃宗澤不欲鍾嘉欣擔心，只好在電話談話中故作輕鬆。當夜闌人靜時，黃宗澤對秦沛的說話耿耿於懷，一直無法入眠；黃宗澤既珍惜自己與鍾嘉欣間的感情，但又不想犧牲當警察的理想，心中百般掙扎不知如何是好。
羅鈞滿黃宗澤 同病相憐
羅鈞滿發現黃宗澤一臉愁容，忍不住向好友開解一番；黃宗澤向羅鈞滿透露，鍾嘉欣已在自己的心中佔有重要位置，而自己沒有想過也會有為情所困的一天，兩好友皆被情困，大有同病相憐之感。秦沛自羅樂林口中得知李國麟因印尼水災而延誤了回港簽約的行程，亦發現李國麟顯得對簽約一事甚為著急，不禁令秦沛疑心頓起。蔣志光得知兄長沒有參與李國麟的計劃後，慶幸不用為簽約之事推遲而感煩惱。
富豪爽約 簽約延期
當秦沛兄弟閒談時，滿身酒氣的李天翔突然出現；李天翔酒後吐真言，又再提及三十年前父親慘死一事，秦沛聽後不禁面色一沉。秦沛因聽到李天翔的說話而心情欠佳，更對李國麟急於簽約的行為難以釋懷。李國麟回到香港後立即邀約柏基與耀韜會面；李國麟提出兩人可先行簽約作實，但柏基與耀韜卻表示欲等候羅樂林公幹後回港，才一併簽約。李國麟表面欣然接受，但暗中卻焦慮不安。
鍾嘉欣回港 秦沛大悅
鍾嘉欣高興地致電給黃宗澤，表示要送一個電單車頭盔給他作手信，黃宗澤見鍾嘉欣盛情如此，心中更感難受。鍾嘉欣手傷因康復進度理想而提前回港，秦沛得知後驚喜不已；鍾嘉欣經歷了多番變改，情緒病亦已完全康復過來，性格亦逐漸變得開朗，秦沛看出全因是鍾嘉欣找到黃宗澤這個感情寄託所致。蔣志光擔心黃宗澤會選擇警務工作而放棄鍾嘉欣，秦沛卻胸有成竹地向弟弟表示黃宗澤必然會選擇鍾嘉欣而放棄當警察。
鍾嘉欣了解 黃宗澤童年
樂瞳自加入娛樂圈後，一直忙於應酬而難以抽空與鍾嘉欣見面；鍾嘉欣希望樂瞳能多訴說有關黃宗澤的童年往事給她聽，讓她對黃宗澤能加深了解。鍾嘉欣對黃宗澤所居住過的舊區十分感興趣，故要求樂瞳帶她前往閒逛。樂瞳帶鍾嘉欣到黃宗澤曾兼職的廟街歌廳參觀；鍾嘉欣聽到老闆娘對黃宗澤的稱讚，竟如感同身受般歡喜。樂瞳將整日的行程拍下來，透過電郵傳給黃宗澤看；黃宗澤被樂瞳所拍下的片段所震撼，深深地感受到鍾嘉欣對自己的愛意。
《護花危情》第15集 – 要求黃宗澤 提出分手
羅樂林為投資李國麟的貨櫃碼頭計劃一事而找秦沛，秦沛卻為免令羅樂林多疑，只表示因現有的資金需要留作撥備而未有參與計劃，但羅樂林聽後卻不盡相信。羅樂林得悉美國證監會已對李國麟的公司展開調查後，決定與柏基及耀滔把投資計劃擱置，李國麟得知後感大失預算；李國麟突然相約與秦沛與蔣志光見面，秦沛心感事態將變得嚴重。原來李國麟因金融海嘯而虧掉了大筆金錢，故刻意展開大計劃集資，但最終卻功敗垂成。
秦沛回憶 不堪往事
李國麟只好向秦沛重提舊事，更要脅秦沛注資二百億到自己的公司進行投資；秦沛不想被揭發昔日與李國麟犯下的大錯，只好被迫就範答應注資。三十三年前被冰封的往事，被李國麟重提後，秦沛不得不面對自己多年以來一直的惡夢，痛苦的回憶霎時湧現心頭。當時秦沛與蔣志光偷渡來港不久，便在機緣下遇上了黎樹風及莊靜姿（孫慧雪 飾）兩人，樹風看準了秦沛兄弟窮困缺錢，遂提出由三人合作綁架富商唐世平。
秦沛屈服 拼命籌錢
綁架成功後，正當三人以為可順利獲得贖金之際，世平竟偶然看見了三人的容貌；於是樹風竟狠下心腸將世平撕票，樹風殘酷之舉更嚇得秦沛與蔣志光目瞪口呆。秦沛與樹風協議分贓後各自生活，將互不往來，而樹風亦到了印尼生活，改名李國麟。蔣志光見兄長為了籌集二百億而感煩惱，秦沛坦言熟知李國麟狠辣本性，指這事已不到自己選擇。秦沛要李成昌協助自己安排調動金錢，李成昌見秦沛急要錢不禁大感疑惑。警方收到秦沛急調二百億資金的情報，潘sir曾偉權立即將此事告知黃宗澤。
鍾嘉欣黃宗澤 短訊傳情
鍾嘉欣自德國回港後，一直未有機會與黃宗澤見面，只好利用短訊來維繫彼此間的感情；黃宗澤雖然明白鍾嘉欣對自己的情意，但卻仍一直為秦沛要自己在事業與愛情間作出抉擇一事感煩惱。秦沛為李國麟的騷擾而變得脾氣暴躁，而蔣志光看見兄長受苦，卻又愛莫能助；秦沛雖然終守信把二百億資金注資到李國麟的公司，但心底亦擔心李國麟會貪得無厭再次找自己麻煩。這時李成昌出現，把李國麟在美國證監會的調查結果告知他，秦沛得悉李國麟的財務危機已化解後，不禁鬆了一口氣。
支持李天翔 離港發展
秦沛深謀遠慮，認為不可以讓李國麟以昔日自己犯下的錯誤所控制要脅，決部署新一輪的行動。李成昌奇怪秦沛為何找私家偵探調查自己的資料，但秦沛始終沒有向心腹的李成昌明言一切。秦沛相約李天翔見面，開門見山地要李天翔離開香港往大馬發展；李天翔不想因此失去了秦沛這大靠山而不肯就範，但秦沛決絕地表示將不會再照顧李天翔。
黃宗澤狠心 提出分手
秦沛相約黃宗澤見面，開宗明義地表示與黃宗澤的價值觀相距甚遠有大分歧，不想鍾嘉欣將來會成為兩人之間的磨心，遂要求黃宗澤不要再與鍾嘉欣繼續發展戀情。黃宗澤明白秦沛愛女心切，頓時無言更陷入矛盾與痛苦之中。黃宗澤相約鍾嘉欣見面，鍾嘉欣得知後連忙趕赴約會；看見鍾嘉欣看到自己露出欣喜的表情，黃宗澤心中更是痛苦；鍾嘉欣因過度興奮而忘了把手信新頭盔帶給黃宗澤，於是提議折返；這時黃宗澤鼓起勇氣，平靜地向鍾嘉欣提出分手。
《護花危情》第16集 – 黑市醫生 治療槍傷
鍾嘉欣被黃宗澤拒愛後大受打擊，無助地在街上遊蕩；鍾嘉欣思前想後也難以釋懷，於是走進了教堂內靜靜坐下，希望能得到片刻的安寧。鍾嘉欣聽到詩歌班的歌聲後忽然得到啟發，心情亦終告平靜下來。秦沛見鍾嘉欣並沒有因分手一事而哭著回家，不禁大感愕然，擔心黃宗澤未有遵守承諾與鍾嘉欣分手；秦沛示意朱慧敏向鍾嘉欣查探，但不再信任朱慧敏的鍾嘉欣拒絕與她對談。
鍾嘉欣真意 黃宗澤感動
翌日，鍾嘉欣相約樂瞳見面，鍾嘉欣嘗試向樂瞳打探有關黃宗澤的感情生活，樂瞳肯定地向鍾嘉欣表示黃宗澤並沒有喜歡上其他人。鍾嘉欣確定兩人的分手並非因為第三者的介入而起，頓感心頭一鬆，亦悄悄地在心中下了決定。鍾嘉欣帶着手信的頭盔到黃宗澤家樓下等候他出現；鍾嘉欣親手將頭盔贈予黃宗澤時，堅決地向他說出，自己將會一直等待黃宗澤的感情，黃宗澤聞言後不覺既感動又心痛。黃宗澤回到家後把頭盔取出，邊想著鍾嘉欣的說話，更感無奈。
羅鈞滿安慰 失落黃宗澤
黃宗澤約羅鈞滿借酒澆愁，同病相憐的兩人互相支持，黃宗澤更為得到羅鈞滿的支持而大表感激。秦沛見鍾嘉欣迅速在情傷之中恢復過來，以為這是朱慧敏的功勞，不禁對她大加讚賞；但朱慧敏對鍾嘉欣如此反常的情況卻感到不樂觀，更擔心鍾嘉欣再次隱藏了壓力而不自知。秦沛聽罷朱慧敏的分析後，對女兒的情況更感擔憂。鍾嘉欣決加入秦沛公司的慈善基金工作，秦沛特意安排李成昌陪伴照顧鍾嘉欣。鍾嘉欣無意中提及李成昌的家人，李成昌一時感觸，自責地說出未有好好照顧妻兒，令家庭關係不好。
李成昌發現 患上肝癌
李成昌到診所拿最驗身報告，醫生告知他已患上肝癌後，李成昌大受打擊。黃宗澤為調查走私案，帶領眾隊員到各荒島進行勘察地形工作，羅鈞滿發現沒法接收電話訊號後緊張不已，原來羅鈞滿的姊姊即將臨盆。李國麟的生意重上軌道，令秦沛所注資意外的大賺一筆，羅樂林等富豪得知後不禁大嘆錯失良機。羅樂林、柏基與耀韜三人最後竟以為秦沛有心獨吞利益，而不向他們透露消息，但其實秦沛有苦自己知。
秦沛兄弟 被槍要脅
正當秦沛以為一切問題已順利解決，李國麟卻突然致電要求見面。李國麟向秦沛與蔣志光坦言，經過注資一事後有所領悟，就是綁架唐世平的往事絕不可能外洩。李國麟突然取出手槍指嚇秦沛兄弟，企圖殺人滅口；而李國麟更要脅秦沛簽下股份轉移的文件，但秦沛不肯就範更起反抗。
李成昌奉命 追殺本華
正當兩人糾纏之時，李成昌及時出現更槍傷了李國麟；秦沛見狀立刻吩咐李成昌把李國麟解決，但李國麟卻負傷逃去。肩膊被槍傷的秦沛流血不止，蔣志光與李成昌遂帶他尋找黑市醫生治療，把彈頭取出。李成昌不問因由便答應替秦沛追殺李國麟，秦沛大表感激；秦沛不想被鍾嘉欣與簡慕華得悉自己受傷，於是與蔣志光暫住在酒店，待傷勢好轉後才回家。李成昌安頓好秦沛兄弟後，便獨自駕駛遊艇出海尋找李國麟下落；李成昌發現李國麟的遊艇，卻不見他的蹤影。李成昌憑地上遺留下的血跡，在荒島一直追蹤至草叢深處。
《護花危情》第17集 – 羅鈞滿被殺、李成昌燒炭亡
黃宗澤大清早帶眾隊員登上荒島勘察，黃宗澤指派各人分頭搜查島上的地方；另一方面，李成昌憑地上的血跡，終找到李國麟所藏身的廢屋所在地。當李成昌欲了結李國麟之際，忽聞有人聲走近，於是李成昌連忙躲在石屋之外靜觀其變。到廢屋中調查的羅鈞滿看見躺著受了傷的李國麟，不禁既意外又緊張；李國麟以虛弱的聲音告知羅鈞滿，有關自己在三十三年前綁架了富商一事，令到羅鈞滿及偷聽的李成昌大感震驚。
為了守秘 擊殺羅鈞滿
李成昌不欲秦沛秘密被揭穿，情急下開槍射擊羅鈞滿；黃宗澤與眾同事在調查期間突聞槍聲，都不禁大表訝異。黃宗澤一直追捕拼命逃走的李成昌，但始終無法窺見李成昌的真面目，最終更被李成昌駕快艇逃脫。黃宗澤趕回廢屋中，看見羅鈞滿躲在血泊之中，不禁激動得無法自控。眾隊員看見黃宗澤的傷痛模樣，既無奈又心酸。黃宗澤未能接受羅鈞滿已死而激動失控，張穎康惟有以武力迫黃宗澤冷靜下來；但黃宗澤發洩不了內心悲痛，竟被憤怒掩蓋了理智。
李成昌提出 自我犧牲
秦沛與蔣志光從新聞報道中得悉李國麟的死訊後，終於放下心頭大石鬆一口氣；李成昌將殺死羅鈞滿的原因告訴秦沛，秦沛聽後一時不懂反應。李成昌向秦沛兄弟分析他們將面對的情況，提出欲為秦沛犧牲自己。重案組內一片愁雲慘霧，眾人仍未能為李國麟被槍殺一案找出線索；黃宗澤自責未能及時捉拿兇手，潘sir曾偉權勸黃宗澤查案不能急進行事，但黃宗澤仍控制不了心生不忿。羅鈞滿之死為他的母親帶來沉重打擊，黃宗澤得知羅鈞滿母親情況後更添內疚。
黃宗澤樂瞳 被指害人
李成昌寫下遺書後，把車駛到偏僻處燒炭自殺；羅鈞滿出殯時，黃宗澤與樂瞳到達靈堂致祭，但羅鈞滿母親認定兩人害死兒子而不肯讓他們進入靈堂，黃宗澤與樂瞳最後只得黯然離開。樂瞳自責玩弄羅鈞滿感情而害死了他，在黃宗澤懷中痛哭。另一邊廂，李成昌的妻子亦淒然地送別自殺的李成昌，秦沛與蔣志光向李成昌子許下承諾，必定會代替李成昌好好照顧他們。
秦沛無懼警方問話
黃宗澤日以繼夜地四出調查尋找線索，性情亦漸漸變得暴躁非常，屬下們見黃宗澤的改變亦暗自替他擔心。潘sir曾偉權因秦沛的亡妻曾是李國麟的情人，因此要各隊員特別留意有關秦沛的舉動。警方通知秦沛將為李國麟之死而找他問話，蔣志光奇怪兄長為何未為此事感到緊張，而秦沛則胸有成竹地回應，警方這種問話只是例行公事。鍾嘉欣從張穎康與李綺雯口中，得知黃宗澤為了羅鈞滿之死後性情大變，不禁為他擔心不已。
鍾嘉欣鼓勵 黃宗澤釋懷
秦沛對黃宗澤的提問對答如流，令黃宗澤並未發現有任何疑點；鍾嘉欣乘黃宗澤離去之時，特意找黃宗澤與他傾談，鍾嘉欣更輕拍了黃宗澤的頭以示鼓勵，令黃宗澤心頭一凜。黃宗澤得到鍾嘉欣打氣後，對羅鈞滿之死的內疚心結終得到舒解。姨母呂珊因為找不到樂瞳而致電給黃宗澤查問，黃宗澤到樂瞳常到的沙灘找她，果然看見鬱鬱不歡的她呆坐在長椅上。樂瞳自責自己不負責任的表現間接害死羅鈞滿，黃宗澤因回復了昔日的冷靜，所以能向她好言安慰，樂瞳決定日後將踏實做人。
《護花危情》第18集 – 荒島調查 引發槍戰
經過多番調查後，李國麟與羅鈞滿被殺一案仍未有任何進展與突破，黃宗澤提議兩組隊員一起開會，將各自搜集到的資料交換細看，希望藉此能以新的角度找出線索。黃宗澤從程sir的隊員調查資料中，發現了新的線索。黃宗澤拿著電話通話紀錄再到喬家找秦沛查問；黃宗澤質疑何以能在短短的二十八秒的通話時間內，秦沛可以決定與李國麟的生意合作細節，聽到黃宗澤的提問，秦沛不禁心下一沉。
無意發現 案件線索
秦沛的托辭雖合情合理，但實已引起了黃宗澤的懷疑，更鎖定了秦沛為首要調查目標。黃宗澤與眾隊員翻查各種相關資料時，Karen拿了下午茶前來探訪；黃宗澤無意中發現一本有關李成昌的紀念冊，Karen表示是在李成昌的喪禮上所取得的，黃宗澤細閱內容，竟從照片中有所發現。黃宗澤吩咐隊員出發到遊艇會及電訊公司等地方尋找資料，終發覺李成昌在李國麟與羅鈞滿死亡當天，曾駕駛快艇出海，於是黃宗澤感到真相將在眼前。
秦沛兄弟 診所被捕
黃宗澤推測案情，認為有必要申請搜查令到李成昌家中搜證，潘sir曾偉權了解後答允要求。李綺雯查出秦沛在撞傷手後，並沒有到慣常看診的醫生診所求醫，黃宗澤更肯定秦沛有事正在隱瞞。秦沛與蔣志光小心翼翼地再到黑市診所覆診時，竟被黃宗澤等人捉個正著；原來黃宗澤早已派人跟蹤秦沛。秦沛有感黃宗澤有備而來，只得沉著應對。黃宗澤在黑市醫生處找到一沒有姓名的覆診紀錄，上面記載的傷患情況與秦沛所受的傷勢十分相似，但秦沛以私隱為由拒絕透露病情。
黃宗澤揭出 重要證據
秦沛與蔣志光因只是光顧無牌醫生而被釋放，秦沛明白黃宗澤所做的一切全是衝著自己而來，自己與黃宗澤已成為了完全對立的關係，再也沒有挽回的餘地。黃宗澤將李成昌家中的物品帶回警署檢查，但卻一無所獲；黃宗澤決定找專業的電腦人員協助修復李成昌的電腦資料，終明白李成昌如何毀滅殺害李國麟的證據。黃宗澤軟硬兼施地迫黑市醫生與警方合作成為污點證人，希望能成功把秦沛入罪。瑋堔帶隊到喬家拘捕秦沛兄弟，鍾嘉欣被眼前情景嚇得呆立當場。
李成昌遺書 幫助脫罪
黃宗澤提出多項證據，指控是秦沛教唆李成昌殺害李國麟，秦沛終吩咐律師到自己家中，取出最後一著絕招，公開了李成昌的另一封遺書，信上李成昌把所有的責任都一力承擔起來，警方於是在沒有確實的證據下只有撤銷對秦沛的指控，但黃宗澤仍不肯就此作罷。
為查真相 花費十萬
李國麟與羅鈞滿被殺案雖已平息，但秦沛深信黃宗澤將不會輕易放過追查真相的機會，細想後打算剷除黃宗澤這後患。秦沛平安回家，即在鍾嘉欣面前誣衊黃宗澤有心嫁禍；但鍾嘉欣聽後卻無法盡信父親所言。潘sir曾偉權通知黃宗澤將正式終止對李國麟一案的調查，黃宗澤雖感到不忿卻又無可奈何。黃宗澤從線人口中獲得一些與李成昌有關的消息，線人指有朋友曾看見李成昌收藏一些物品在荒島上。線人要求十萬元線人費，黃宗澤答應後眾人到達荒島；但不久後眾人突然遇上槍擊，於是黃宗澤奮力抵抗。
《護花危情》第19集 – 琳將愛意 投入演奏
黃宗澤因越境開槍一事嚴重違規，最終被革職；黃宗澤明白整件事情都是秦沛在背後刻意安排，目的就是讓黃宗澤不可以繼續調查李國麟與羅鈞滿死亡的真相。黃宗澤明白自己受到法律所限，即使如何不忿也只好黯然接受離開警隊的事實。眾隊員對黃宗澤離職一事依依不捨，更主動表示將會代替黃宗澤繼續調查下去，希望能找出新線索把秦沛繩之於法。
黃宗澤指控 秦沛殺人
當黃宗澤回到家門時，發現鍾嘉欣在等候自己；鍾嘉欣得知黃宗澤被革職後大表錯愕；黃宗澤因剛被秦沛所陷害，但鍾嘉欣卻又出現在眼前關心自己，結果反令黃宗澤認為不想再與鍾嘉欣糾纏下去。原來鍾嘉欣因聽了秦沛對黃宗澤的誣衊，因此才特意前來找黃宗澤欲了解真相，但他依然堅持秦沛是殺害李國麟的主謀。
鍾嘉欣看到深愛的兩人分歧愈來愈大不禁心痛，心神混亂地走到教堂，企圖獲得片刻安寧，但最後依然無法平靜心情。
鍾嘉欣失落 離港升學
鍾嘉欣深感無助下向朱慧敏求助傾訴，更決定要離開香港到外國升學。樂瞳獲何監製約見，當她到達咖啡室時，卻看見蔣志光也同在席上，原來一切也是蔣志光特意安排。蔣志光想從樂瞳身上打聽有關瑋堔的消息，樂瞳認為蔣志光偽善而直斥其非。蔣志光欲利誘樂瞳為他收集黃宗澤的情報，但樂瞳卻不為所動更拂袖而去。鍾嘉欣為避開秦沛與黃宗澤的衝突而選擇離港，秦沛雖不捨但亦尊重女兒的決定。
李天翔生意失敗從大馬回港找秦沛求助，但秦沛表明立場不會再為李天翔還債。
李天翔主動 拉攏黃宗澤
蔣志光發現李天翔語言混亂眼神飄忽，即揭穿了他原來濫藥與吸毒，秦沛大怒把他趕走。李天翔得悉黃宗澤被秦沛陷害後，即相約與黃宗澤見面，表示要與他一起合作鬥垮秦沛，但黃宗澤看見李天翔語無倫次更問非所答，不禁感到啼笑皆非。秦沛從各方消息得知，黃宗澤與李天翔分別四處調查自己與李國麟的過節，秦沛忍無可忍下，請洪爺要他教訓黃宗澤與李天翔。
被下戰書 秦沛大怒
洪爺代秦沛傳話予黃宗澤，更威脅要黃宗澤停止追查李國麟一案，黃宗澤終明白此事將可能累及樂瞳一家的安危，不禁心下一沉。正當黃宗澤不知如何部署下一步的調查行動時，李國麟的兒子Fuadi突然出現；Fuadi支持黃宗澤繼續調查秦沛，更找來私家偵探協助。Fuadi親自與秦沛會面，兩人在言談間Fuadi暗示不會讓自己的父親死得不明不白。Fuadi向秦沛下戰書一事令秦沛怒火中燒，更誓要還以顏色。
走投無路 李天翔營救
秦沛下達江湖追殺令，各黑道中人為了利益而向黃宗澤施襲。黃宗澤僥倖地逃過一劫，卻又發現大批古惑仔在自己家門外守候。黃宗澤在走投無路之際，李天翔突然出現把他救走；李天翔要黃宗澤隨他匿藏在一荒廢別墅之內。瑋堔雖感激李天翔，但見李天翔因濫藥而變得神智不清，實亦不知自己應否信任眼前人。鍾嘉欣為到外國升學一事作準備，樂團經理榮指德國音樂學院的院長將來港開辦選拔試；鍾嘉欣選擇了與黃宗澤有關的樂章作面試曲目，在演奏時鍾嘉欣不斷湧現與黃宗澤一起時的片段。
《護花危情》第20集 – 黃宗澤阻止 李天翔殺人
黃宗澤見Fuadi回到印尼後便失去聯繫，於是主動發電郵給Fuadi查問他是否發現新的線索。這時佳俊出現更神經質地向黃宗澤大潑冷水，更指Fuadi現在正忙於與父親的情婦爭產，黃宗澤聽後大感愕然。
李天翔從新聞報道中引述李國麟的情婦曾助他在三十三年前買下假身分，才能在印尼發跡，黃宗澤此時才驚聞李國麟原來不是印尼華僑。李天翔的胡言亂語，令黃宗澤察覺到秦沛千方計欲隱瞞的秘密，是可能會令自己身敗名裂。
廣聘偵探 追蹤黃宗澤
黃宗澤決定把所有的零碎資料重新整理；黃宗澤鎖定了秦沛與李國麟兩人交錯的時間為1977至1979的兩年間，遂決定調查在這段時間內，香港曾發生過的案件，企圖從中覓得線索。
李天翔看見黃宗澤認真的態度，即取笑他的所作所為實如大海撈針。黃宗澤匿藏起來後，秦沛因再也找不到他的消息，而沒法預測黃宗澤的下一步行動；秦沛計算黃宗澤有與鍾嘉欣接觸，於是多請來幾個私家偵探來跟蹤鍾嘉欣與樂瞳一家，誓要找到黃宗澤下落。
當選主席 卻無快感
羅樂林與柏基等三大富豪突然到訪，原來三人特意前來恭賀秦沛當選成為了新一屆的商會主席；秦沛得知此好消息後，反不知自己應否感到高興。
蔣志光與秦沛兩兄弟為此開紅酒慶祝，秦沛竟一時感觸說出，自己一生打拼，卻未有為自己帶來真正的快樂。黃宗澤終於收到Fuadi的來電，黃宗澤直接地詢問有關李國麟生前的行為與作風，終發現李國麟特別著重保安工作。
黃宗澤發現 秦沛秘密
黃宗澤對李國麟的行為作出推敲，果然發現了秦沛所隱藏的秘密，實與李天翔有密切的關連。黃宗澤從新聞資料中得悉唐世平的綁架案中有三組血跡存檔，而警方追尋不到與血跡脗合的疑犯。鍾嘉欣離港在即，正忙於收拾物品運到德國；當她看到由黃宗澤送給自己的仙人掌時，不捨的感覺又再次湧上心頭。這時黃宗澤突然致電邀約鍾嘉欣見面，令鍾嘉欣乍驚乍喜。鍾嘉欣應約至，瑋琳表示要為自己之前的失言而道歉，更送上一份禮物作補償。
鍾嘉欣收禮 受傷流血
黃宗澤熱情地替鍾嘉欣戴上手鏈，竟不慎弄傷了鍾嘉欣，黃宗澤隨即為她抹去手上的血跡；黃宗澤托詞離開，鍾嘉欣想到自己即將離港，終忍不住追趕黃宗澤向他道別。瑋堔將鍾嘉欣的血液樣本交到潘sir曾偉權手上，向曾偉權解釋自己的見解後，要求曾偉權把鍾嘉欣的血液樣本拿去作DNA比對與分析。
秦沛兄弟 逃離香港
秦沛聽到了私家偵探的匯報時，得知黃宗澤曾約見鍾嘉欣，查出兩人匿藏在廢置的別墅之內。秦沛未能確定黃宗澤掌握了多少線索，於是不敢貿然行事。秦沛直接問女兒是否曾與黃宗澤見面，鍾嘉欣坦白承認，更提及收禮物時受傷一事，秦沛聽後不禁大驚失色。秦沛立即致電蔣志光，表示要與弟弟盡快離開香港避難，要求蔣志光盡快與自己會合。但當蔣志光駕車趕往會合之時卻遇上交通意外，更被警察驗出他醉酒駕駛；原來李天翔一直跟蹤秦沛，當他得悉秦沛駕車駛往碼頭後，即通知黃宗澤一起追截；黃宗澤趕至現場時發現李天翔欲殺死秦沛，於是立即出手阻止。