護花危情｜劇情劇透1-10集詳盡文字劇情 保護證人組黃宗澤愛上千金鍾嘉欣
文：東方新地 圖：TVB.com
《護花危情》第1集 – 高傲千金鍾嘉欣 惹人討厭
警隊督察黃宗澤所負責的一隊保護證人組正為一宗毒品案執行任務，負責全天候保護將要出庭的重要證人安。安因被安排入住在安全屋多時，終忍不住要求外出吃麵，黃宗澤只好應他要求陪伴在旁。黃宗澤見麵店內有客人爭吵，為了保障證人安全而要立即帶安撤離現場。正當各人上車駛回安全屋時，殺手突然駕著改裝了的貨櫃車瘋狂追撞證人，黃宗澤與各組員奮力還擊。
任務完成 眾人休假
安順利出庭指證毒販，令黃宗澤上司湛堃對他的表現十分讚賞，更大讚黃宗澤與各隊員表現出色。保護證人的任務完成，黃宗澤終有機會回家休息，而楊證樺、羅鈞滿、李綺雯等其他隊員亦抓緊時間安排吃喝玩樂的約會，各自回歸自己的日常生活中。黃宗澤回到水果店探望多時未見的姨母呂珊，呂珊即要求黃宗澤到她家中吃飯；黃宗澤回家休息，卻因疲倦而睡過了時間，結果表妹樂瞳以連環短訊把黃宗澤弄醒，他才驚覺自己已延誤了與呂珊的約定。
富豪蔣志光 遭受槍擊
黃宗澤連忙趕至呂珊家，看見眾人特意為了他而延遲開飯，不禁大表尷尬。樂瞳乘黃宗澤吃飯時，哄他要買新的平板電腦給她做功課之用，黃宗澤爽快答應令她高興不已。孤家寡人的黃宗澤經常在放假時到郊外遠足，正當他享受大自然的美景時，羅鈞滿致電邀他一起到卡拉OK狂歡。
城中富豪蔣志光與友人喝酒消遣時，竟遇上神秘殺手向他槍擊，而蔣志光獲幸運之神眷顧，竟大難不死，此事轟動全城。黃宗澤在卡拉OK內看見新聞簡報，心知自己與組員將會面對另一項重要任務。
蔣志光兄長秦沛 回港調查
蔣志光的兄長秦沛得悉弟弟遭人伏擊後，緊張得立即放下手上的工作趕回香港；秦沛急忙步至病房查看弟弟的傷勢，豈料蔣志光卻精神奕奕地在病房內談笑風生。潘Sir（曾偉權）把警方初步所得的調查結果通知秦沛兄弟，認為槍擊事件是針對蔣志光而來。經調查後警方仍未能掌握行兇者的動機，於是決定派保護證人組保護蔣志光的人身安全。
黃宗澤率眾 進行保護
黃宗澤接獲上司的命令進駐喬家大宅內，以方便保護蔣志光，但秦沛的妻子簡慕華及有關人等卻對此安排甚為不滿；但在秦沛一聲令下，眾人卻即時噤若寒蟬不敢再反對。秦沛派助手李成昌協助他打聽蔣志光是與誰人結下仇怨，企圖為弟弟將事情私下擺平；蔣志光雖被槍擊，但卻依然輕鬆地過其快樂逍遙的生活。蔣志光熱情地拿酒糟鮑魚到統籌房內給黃宗澤等人享用，而黃宗澤在蔣志光的友善態度下，盛情難卻終於與部署一同分享，而樂天的蔣志光亦很快與保護證人組的各人混熟，打成一片。
約見黑幫 追查原委
蔣志光如常地出外逛街，但黃宗澤等人卻嚴密地監視著周遭的情況，以防蔣志光再次被襲。秦沛相約城中各黑道高層飯聚，希望憑自己多年的人脈盡快解決弟弟被狙擊之事，但黑道上各人均表示未有任何重要及可靠的消息。重案組經調查後查出殺手是從瀋陽入境犯案，更懷疑蔣志光被買兇是因涉及非法勾檔，於是決定從這方面著手調查；蔣志光錄口供時提及一宗自己介入阻止的古董買賣，重案組等人即認為槍擊案可能與洗黑錢有所關連。喬家大小姐鍾嘉欣得悉蔣志光遇襲，即從台灣趕回家中，鍾嘉欣目中無人與冷漠的表現，令保護證人組各組員大感吃不消。
《護花危情》第2集 – 鍾嘉欣被脅 成為人質
秦沛陪愛女回到房中，鍾嘉欣即收起了對別人時露出的冷漠樣子，竟向父親展現一副輕鬆的笑容，更從容地與秦沛暢談家中瑣事。當秦沛離開鍾嘉欣的房間時，卻看到女兒竟下意識地把窗前的簾子緊緊地拉上，於是心中不期然暗暗擔心。秦沛明白鍾嘉欣不想有人騷擾她，遂要求黃宗澤等人不可上二樓走動，但黃宗澤淡然地表明自己的工作立場，秦沛聽後心中暗感不悅。黃宗澤把秦沛的要求向各隊員交代，楊證樺與羅鈞滿均認為鍾嘉欣看不起人，對她更是沒有好感。
一見樂瞳 羅鈞滿鍾情
羅鈞滿隨黃宗澤到姨母呂珊家吃飯，當羅鈞滿看見樂瞳打扮入時的模樣，頓時感覺眼前一亮；樂瞳看到羅鈞滿的反應，卻露出一臉不屑的神情。樂瞳收到黃宗澤答應買給自己的平板電腦後大表高興，但當得悉是羅鈞滿替黃宗澤尋得的，即直指羅鈞滿想討好上司，羅鈞滿只覺尷尬非常。
之後樂瞳更對羅鈞滿所買來的平板電腦表示諸多不滿，令羅鈞滿內心感到不是味兒。黃宗澤回到家樓下時，遇上裝修工人搬貨，當他看到地上的廢置木料，竟不期然回想起當年父母葬身火海的往事。
黃宗澤回憶 悲慘童年
黃宗澤自失去父母後一直寄住在孤兒院內，直至一天姨母呂珊從內地到港生活，才把黃宗澤接回一起共同生活。秦沛的多年舊友鍾爵士回港，特意邀請秦沛見面。秦沛要求鍾嘉欣陪伴他一同出席鍾爵士的宴會以示對好友尊重，鍾嘉欣得知父親意願，縱然不想面對陌生人，但亦不得不一同前往。鍾嘉欣欲回樂團練習，秦沛即安排大批保安人員隨行，保護證人組各人看見秦沛為鍾嘉欣所做的一切，亦認為秦沛太寵鍾嘉欣，把她如公主般溺愛。
眾人習慣 鍾嘉欣傲態
鍾嘉欣看見眾多保鏢出現包圍自己，忍不住指令她極為煩厭，而秦沛表示會要求眾保鏢與她保持距離。
秦沛陪伴鍾嘉欣到樂團，樂團經理榮即緊張出迎；鍾嘉欣沒有與各團員打招呼，便逕自走到座位上拿出大提琴練習，眾人亦見怪不怪地配合鍾嘉欣一同合奏。鍾嘉欣甫開始合奏便發覺拉小提琴的瑩拉漏了音節，於是大喝要求眾人停下來；鍾嘉欣直斥瑩不認真，而瑩礙於鍾嘉欣的身份只好啞忍。鍾嘉欣走到私人休息室避靜，各團員則在公眾休息室內大數她的野蠻行為。
不喜熱鬧 鍾嘉欣離場
黃宗澤等人保護蔣志光出席鍾爵士的派對，但氣勢仍不及鍾嘉欣被一眾保鏢前後簇擁着出現般矚目。鍾嘉欣一臉不自在地走進會場，當她找不著秦沛之時，便顯得一臉煩厭。鍾太太熱情的舉動反令鍾嘉欣甚為反感，而鍾嘉欣看見有人替自己拍照，益發愈感討厭。
在多重壓力之下，鍾嘉欣終按捺不住情緒，拂袖而去。秦沛甫抵達酒店門外，便見愛女自當中走出；鍾嘉欣未有理會眾人，即表示要回家，秦沛只好吩咐保鏢護送鍾嘉欣回去。
秦沛為弟 擺平事件
秦沛查出要殺害蔣志光的人是在瀋陽的有勢力人士熊飛，遂拜託中間人周總為此事約熊飛談判；李天翔想在馬來西亞與友人合資賭場，於是向蔣志光推銷有關計畫，蔣志光知李天翔做事只有三分鐘熱度，於是不斷找藉口推搪過去。周總通知秦沛已辦妥與熊飛的談判，熊飛答應不再為黑錢一事追究，秦沛立即放下心頭大石。
鍾嘉欣到商場閒逛時，因不想保鏢跟隨，竟偷偷一個人溜到商場後樓梯聽音樂；秦沛收到周總通知，指正有殺手欲對蔣志光不利，而秦沛未及通知蔣志光，殺手便已在商場內準備出手。
《護花危情》第3集 – 再到喬家 執行職務
黃宗澤成功保護了蔣志光與鍾嘉欣的安全，上司對他的表現再次感到滿意非常；湛堃將秦沛自動向警方提供消息一事告知黃宗澤，兩人都不禁對為何秦沛早已洞悉先機而感到奇怪，亦認為當中的內情並不簡單。秦沛把熊飛之事告知弟弟，蔣志光得悉自己的生命威脅已經解除，不禁放下心頭大石鬆一口氣。熊飛為了向秦沛與蔣志光賠罪，特意送上一頭純種巨犬給他們作賠禮，秦沛為免再生事端，亦答應將所有恩怨一筆勾銷。
秦沛暗示 危機已過
助理警務署長包sir親自到喬家與秦沛見面，包sir向秦沛暗示，警方的情報人員已得悉熊飛將不會再派人對付蔣志光，秦沛不敢向包sir明言已私下把問題擺平，只婉轉地暗示可將保護蔣志光的行動結束。
秦沛得知簡慕華不滿黃宗澤等警員進駐喬家一事，遂買下一楝豪宅以哄回太太，但簡慕華心知自己的地位遠不及鍾嘉欣般重要，所以只好裝作歡喜，將恨意藏於心中。秦沛難得與愛女共晉早餐，鍾嘉欣即回復小女孩般向父親噓寒問暖，兩人共享溫馨時光。
舉辦盛宴 答謝各人
蔣志光為答謝黃宗澤等人的悉心保護，於是在高級會所內為各人舉行派對並慶祝李綺雯的生辰；蔣志光更為李綺雯安排了歌星偶像到臨祝賀，令李綺雯喜出望外，各人亦在歡樂氣氛下打成一片，盡興而歸。羅鈞滿與李綺雯把統籌室內用品清空後離去，鍾嘉欣與眾人擦身而過，卻把大家視作透明一般，令羅鈞滿對鍾嘉欣的偏見更深。蔣志光的生活終回復正常，秦沛亦樂見弟弟重現往常的朝氣。熊飛即將到港，特意約秦沛見面，秦沛不欲把熊飛惹怒，只好答應赴約。
熊飛發火 槍擊蔣志光
熊飛初與喬家兄弟見面，即言談甚歡；秦沛知道熊飛真的不會再找麻煩，亦與他舉杯痛飲。蔣志光得知秦沛另有要事，於是獨自留下陪伴熊飛。熊飛要司機送喝得酩酊大醉的蔣志光回家，當兩人在車上暢談買足球隊的話題時，熊飛口出狂言表示將要贏得世界第一，但蔣志光竟口不擇言地向他大潑冷水，惹來熊飛大怒。
盛怒下的熊飛竟拔出手槍，向走向喬家大宅的蔣志光轟擊，蔣志光中槍倒地。此時有一外籍人士途經該處目睹一切，於是熊飛亦向這人開槍滅口；連環槍聲響起，令剛回到家的鍾嘉欣嚇得不知所措，而鍾嘉欣亦目睹整個槍擊過程，因此驚恐不已。
口供不一 警方緊張
兩名巡警把瘋狂的熊飛拘捕，而傷者亦被迅速送往醫院治理；秦沛急忙趕到醫院探望弟弟，但當得悉熊飛槍殺了退休大法官後，即心感不妙。蔣志光大難不死，但因為腦部中槍而昏迷不醒。包sir把鍾嘉欣是目擊證人一事通知秦沛，秦沛聽後不禁心下一沉。
鍾嘉欣在父親陪同下向警方錄口供，鍾嘉欣直接說出自己目擊到開槍殺人的是熊飛，但熊飛的司機卻向警方自稱是開槍殺人的兇手，因兩人的口供並不一致，令警方不禁大為緊張。
熊義要求 更改口供
熊飛的弟弟熊義為救兄長，於是要周總作中間人秘密地與秦沛見面，要求秦沛勸鍾嘉欣更改口供；秦沛不肯就範，雙方不歡而散。黃宗澤接獲通知要保護鍾嘉欣的安全，各人又再次進駐喬家。
秦沛知黃宗澤將負責保護鍾嘉欣，特別提醒他千萬不可有所閃失，而黃宗澤只是淡然回應。秦沛為免鍾嘉欣情緒不安，於是陪伴女兒一起到警署作認人手續，黃宗澤寸步不離地護送兩人到警署。
《護花危情》第4集 -鍾嘉欣死裏逃生 喜極而泣
鍾嘉欣對認人一事感到極度不安，更欲要求父親陪同自己一起進入認人室，但警方表明只能讓鍾嘉欣單獨一人進行認人程序。
鍾嘉欣緊張得要求到洗手間冷靜情緒，但李綺雯與林秀怡的貼身保護，卻成反效果令鍾嘉欣更感焦慮。鍾嘉欣再次看見熊飛的容貌，立刻便勾起了槍擊案當晚的恐怖回憶，於是害怕得激動大叫衝離認人房。秦沛到醫院探望弟弟，醫生向他坦言即使蔣志光他日甦醒過來，身體亦會有後遺症出現。
李成昌報告 公司被擾
李成昌急忙出現向秦沛匯報，指上海與重慶的分公司遭人惡意搗亂，秦沛心知是熊義的威嚇手段，不覺更感憤怒。
秦沛決定不欲打草驚蛇，先行沉着應變。李天翔到喬家時遇上交通意外，即要求在旁的保護證人組人員協助處理紏紛，但楊證樺卻表示只會替他召喚警察，令李天翔氣憤不滿。楊證樺發現有可疑人物出現在山坡上，於是立即通知黃宗澤；黃宗澤擔心鍾嘉欣有危險，於是立即到她房間了解情況，卻發現鍾嘉欣未有應門。
秦沛透露 鍾嘉欣私隱
黃宗澤情急下破門而入，卻見鍾嘉欣毫無反應地睡在床上；黃宗澤等人把鍾嘉欣喊醒，當鍾嘉欣睜開眼時，卻發現自己被大群人所圍繞，不禁嚇得失控大叫。
秦沛為女兒被騷擾一事而怒不可遏，更把黃宗澤大罵一頓；黃宗澤不亢不卑地耐心向秦沛解釋自己行動的原委，卻反惹來秦沛更為不滿。翌日湛堃把黃宗澤召回警署，黃宗澤見秦沛亦有出現，以為秦沛要求上司把自己管理的小隊調走；豈料秦沛前來是要把鍾嘉欣的私隱告知黃宗澤。
黃宗澤闖進火場 取回提琴
當黃宗澤得悉鍾嘉欣原來患有嚴重的情緒病，需要定期看心理醫生後，不禁大表愕然。秦沛要求黃宗澤保守鍾嘉欣的秘密，並要求他為此事作出配合。黃宗澤在得悉鍾嘉欣的病情後，在調配人手上略作改動，希望能讓鍾嘉欣不會再有被監視的感覺，以免加重她的病情。
鍾嘉欣回到樂團練習時，卻突然遇上火警，黃宗澤為了鍾嘉欣安全，第一時間急緊護送鍾嘉欣離開；鍾嘉欣看見心愛的大提琴仍在火海之中，竟想入內取回。黃宗澤看見鍾嘉欣的心意竟如此堅決，只好替她衝進火場內把大提琴取出。
楊證樺發現 殺手現身
當樂團眾成員逃生時遇上了兩名救護員，但救護員卻沒有停下救人反而直奔進火場去；楊證樺發現救護員的舉動有可疑，於是立即通知黃宗澤，原來兩人正是欲前往取鍾嘉欣性命的殺手。
正當黃宗澤以為終把殺手擺脫時，未料又有另一批殺手出現狙擊他們。秦沛得知鍾嘉欣受傷，立即趕到醫院探望女兒。秦沛對寶貝女兒受襲一事震怒不已，更因此決定向熊義還以顏色。秦沛以為鍾嘉欣會因為此事而恐懼得失眠，但鍾嘉欣竟表示自己一睡到天亮。
蔣志光甦醒 回到喬家
鍾嘉欣因知道黃宗澤因協助自己取回大提琴一事而受到責備，不禁對黃宗澤感到疚歉。鍾嘉欣鼓對勇氣向黃宗澤致謝，令他開始對鍾嘉欣改觀。秦沛找來邦與其他密友商討如何對付熊義，李天翔不識時務出現欲獻殷勤，更指可協助秦沛擺平事件，但秦沛只是沒好氣地把他打發。醫院傳來蔣志光甦醒的消息，秦沛即時趕往與弟弟見面。蔣志光回到喬家看到黃宗澤與組員們，即抖擻精神與眾人開玩笑；但當夜靜無人時，蔣志光到廚房拿酒喝，但左腳一時不受控滑倒在地上。看見蔣志光狼狽不堪，黃宗澤卻無能為力。
《護花危情》第5集 – 李天翔被擄 慘被虐待
早上刮狂風暴雨，鍾嘉欣的心情顯得份外焦慮，於是她只好躲在房中拉奏大提琴發洩。後母簡慕華身體不適需要休息，但鍾嘉欣拉奏的提琴聲浪甚大，令簡慕華不能入睡。因為簡慕華大聲指責，結果驚動了保護證人組各人出現了解情況。鍾嘉欣因受到簡慕華的煩擾而令自己的心情更加煩躁，惡性循環下令拉奏的樂曲比之前更為激昂。蔣志光為了息事寧人，只有對簡慕華安撫一番，楊證樺與李綺雯等人均認為鍾嘉欣的所為過分。
黃宗澤得悉 鍾嘉欣病因
蔣志光為了不讓黃宗澤誤解鍾嘉欣的焦躁行為，私下把鍾嘉欣兄長是在風雨中被大浪捲走一事告知黃宗澤，令他終於明白鍾嘉欣患上情緒病的原因，原來鍾嘉欣曾遇上目睹親兄死在眼前的打擊，黃宗澤對鍾嘉欣不期然多了一份同情之心。李天翔經生意夥伴小胡，認識了廣西的黑道人物袁崑；袁崑得知秦沛與熊氏三兄弟有過節，表示願意助秦沛把事件擺平。李天翔想在秦沛前立功，故大膽地隨袁崑到內地找熊義談判。
李天翔被擄 慘被虐待
秦沛與李成昌工作時，突然收到熊義發給他的一段短片，原來熊義將李天翔與袁崑捉了起來向秦沛示威。熊義為了施下馬威，更把李天翔的手指切斷。
秦沛大感憤怒，李成昌則自告奮勇提議，代替秦沛到廣西與熊義談判。李成昌帶同洪爺等人到酒樓埋伏，成功把李天翔與袁崑救出，熊義反被袁崑的手下所捉。袁崑尊重秦沛的決定而沒有把熊義殺死，只靜候秦沛的吩咐。熊氏兄弟的老三熊勇得知兄長失手被擒，立即趕到香港與秦沛見面。
為討歡心 羅鈞滿送禮
熊勇與秦沛會面對談不久，便心知大勢已去，因此熊勇只得壓抑着怒火與秦沛合作。秦沛解決了熊氏兄弟對鍾嘉欣的追殺令，終感到可以放下心頭大石，於是高興得立即把好消息告知蔣志光。秦沛提醒弟弟要將此事保密，絕不能讓警方得知。樂瞳游說父親購買新的天文望遠鏡給自己，但卻不得要領；而黃宗澤把曾使用過的舊天文望遠鏡贈給樂瞳，但樂瞳卻嫌棄。羅鈞滿為討樂瞳歡心，竟答應送新的望遠鏡給她作為禮物。
四出尋找 買鏡折扣
蔣志光得知羅鈞滿要找買望遠鏡的折扣，即熱情地表示自己可以出手相助；蔣志光四處打探買望遠鏡折扣時，向鍾嘉欣打聽，鍾嘉欣得悉有人也喜歡觀星，突然感覺到一份莫名的親切感。樂瞳約羅鈞滿拿取新的天文望遠鏡後，即想辦法把羅鈞滿打發趕走。鍾嘉欣逛書店時，無意中聽見黃宗澤熱心地向人介紹有關觀星的圖書，不禁又再憶起死去的兄長。
重回舊居 憶起往昔
鍾嘉欣忽然想回去石澳的舊居探訪，黃宗澤等人立即安排好出門的準備。黃宗澤等人首次護送鍾嘉欣到舊居，便立即對房中所有的環境進行了嚴密的檢查，以保證鍾嘉欣的安全。鍾嘉欣發現舊居中的所有擺設仍如往昔一般，一陣暖意自然地湧上心頭。晚上鍾嘉欣站在後園時忽發奇想，要傭人替她拿出天文望遠鏡夜觀星象，但可惜傭人不懂調校望遠鏡上的焦距。羅鈞滿發現後，指將替鍾嘉欣找黃宗澤過來協助，鍾嘉欣大表感激。鍾嘉欣看著黃宗澤調校望遠鏡的樣子，不禁回想起與兄長小時候一起看星的日子。
《護花危情》第6集 – 黃宗澤發現 失蹤女友
黃宗澤發現樂瞳拿著新的天文望遠鏡，即向她查問究竟從何處得來，但樂瞳不敢明言是羅鈞滿饋贈的禮物，所以只得支吾以對。後母簡慕華發現閉門失竊，有六萬元不翼而飛，竟即時認定是黃宗澤的下屬所為，硬要黃宗澤向她作出交代；各人不滿簡慕華的氣焰與歧視，忍不住出言與簡慕華頂撞，而黃宗澤亦深信各隊員的操守而力挺眾人。
喬家失竊 組員被疑
秦沛與蔣志光剛巧回到家中，簡慕華即時向丈夫投訴，更要秦沛追究到底；但秦沛認為失竊的金錢只是小數目，要簡慕華放棄追究。簡慕華不敢逆秦沛的意思，但大感委屈。另一方面，保護證人組各人亦因此事感到受屈辱，氣上心頭憤怒不已；黃宗澤為證各人清白，決定私下偵查此事。
黃宗澤不停向喬家工人打聽查問，秦沛看在眼中認為黃宗澤漠視自己的命令，心感不滿。鍾嘉欣隱隱感到秦沛與黃宗澤有事隱瞞自己，遂找蔣志光問個究竟，但蔣志光竟也勸鍾嘉欣不要再生事端。
鍾嘉欣發現 失竊真相
鍾嘉欣發現蔣志光銀包內放滿現鈔，即好奇地問他錢從何來，而蔣志光即興奮地表示，是自己早前打桌球時贏回來的獎金。
這時蔣志光突然被鍾嘉欣的說話所啟發，感到自己可能與家中的失竊案有所關連；蔣志光把六萬元失竊一事向簡慕華與保護證人組的各成員交代，當秦沛聽到有關蔣志光解釋事件的前因後果，不禁面色一沉。秦沛走到弟弟的房間內查看他需服用的藥瓶，卻發現藥丸根本仍原封不動，即明白到蔣志光並沒有按照醫生吩咐定時服藥。
暗殺失敗 熊飛大怒
秦沛得知蔣志光腦受傷的後遺症出現，即強迫弟弟要準時服藥；黃宗澤得知是鍾嘉欣協助保護證人組的組員洗脫嫌疑，即送上仙人掌予鍾嘉欣作謝禮，鍾嘉欣收到禮物後露出一臉欣喜神色。熊義及熊勇帶同大律師前住拘留所探望熊飛，熊飛得悉熊義與熊勇均未能殺死鍾嘉欣後，即大發雷霆把眾人趕走。熊義心知香港的法律與內地不同，亦不敢隨便多生事端，遂把協助熊飛打官司一事交給秦沛處理。
鍾嘉欣參加 大型表演
自樂團大火後，所有的地方需要重新裝修，暫時未能作為練習之用；榮通知鍾嘉欣，表示世界級鋼琴大師馬丁克想與樂團作交流表演，鍾嘉欣對此事大感興趣；黃宗澤得知鍾嘉欣欲參加表演大表反對，認為公開演出這決定相當危險。秦沛為完成愛女心願，竟願意改動演出的時間以配合黃宗澤保護鍾嘉欣；黃宗澤一時心軟答允讓鍾嘉欣參加表演。鍾嘉欣因未能回樂團練習，只好把石澳舊居充當臨時練習場。鍾嘉欣離開時不慎被風吹走了絲巾，黃宗澤於是為她走下山坡以取回絲巾。
黃宗澤發現 失蹤女友
黃宗澤無意中發現在山坡之上有一副人骨；黃宗澤走近查看卻突然激動得大哭起來。經警方驗證後，查出死者正是黃宗澤多年前失蹤的女朋友。鍾嘉欣找蔣志光詢問當中因由，蔣志光於是把黃宗澤的往事告知鍾嘉欣，令鍾嘉欣對深情的黃宗澤大表同情。黃宗澤為女朋友設靈，羅鈞滿與楊證樺代眾人出席致祭，黃宗澤只感到唏噓與無奈；當黃宗澤看見秦沛與鍾嘉欣送上花籃致祭，感到意外。
《護花危情》第7集 – 鍾嘉欣演奏 中槍受傷
秦沛不想鍾嘉欣的樂團演奏會有太多陌生人進場，故安排了不少商場上的朋友到場欣賞，只有少量的門票公開發售。楊證樺與羅鈞滿等人對外來的觀眾進行嚴密監視，令演奏會順利開始。
鍾嘉欣擔任壓軸與馬丁克一起合奏，台下掌聲與讚賞之聲不絕，但黃宗澤仍絲毫沒有鬆懈對鍾嘉欣的保護。當演奏會到達尾聲之際，一位外籍金髮音樂人向鍾嘉欣獻花時，竟突然亮出手槍；金髮殺手向鍾嘉欣開槍，幸得有大提琴在中間擋隔。
黃宗澤成功 救回鍾嘉欣
黃宗澤急忙抱着受到槍傷的鍾嘉欣離去，終成功把她送往醫院進行急救。秦沛與蔣志光追隨而至，對鍾嘉欣的傷勢亦十分着緊；醫生順利取出鍾嘉欣卡在肋骨的彈頭，亦指出鍾嘉欣已沒有生命危險，秦沛緊繃的表情終可放鬆下來。
黃宗澤為救鍾嘉欣而遭撞傷，上司認為黃宗澤等人已盡了力保護鍾嘉欣，所以未有加以追究責任。湛堃把熊氏兄弟收買俄羅斯殺手到港犯案一事告知黃宗澤，黃宗澤自責未能及時發現有殺手混進了會場之內，終令鍾嘉欣遇上危險。
鍾嘉欣拒絕 修理提琴
秦沛知中了熊氏兄弟的詭計後，不禁大感憤怒；秦沛認為他們的挑釁已超越了自己的底線，決定還以顏色。鍾嘉欣手術後返回大宅休養，鍾嘉欣看見父親過分緊張的表現，不禁覺得啼笑皆非；秦沛打算找名師助鍾嘉欣修理大提琴，但鍾嘉欣卻放棄修理大提琴，情願把它留在房間中好好保存。鍾嘉欣擔心黃宗澤的傷勢而感到不高興，但秦沛卻以為女兒的情緒病又發作，急忙請醫生朱慧敏為鍾嘉欣看診。
秦沛出手 對付熊氏
朱慧敏從鍾嘉欣所繪的圖畫進行分析，認為鍾嘉欣的心理情緒並沒有受到槍擊事件所影響。鍾嘉欣打算探望黃宗澤，卻沒法與他遇上；鍾嘉欣看見黃宗澤來電，即向楊證樺表示想與黃宗澤談上幾句；鍾嘉欣的情緒在不知不覺間被黃宗澤所牽動，亦沒有察覺已漸漸喜歡上黃宗澤。李成昌為秦沛找來國際級的駭客相助，目標就是要入侵熊氏兄弟的私人電腦，以收集他們的犯罪證據。
秦沛兄弟 互不相讓
秦沛收集了熊氏兄弟足夠的犯罪資料，之後希望借助中央的打黑力量來對付熊氏三兄弟；包sir從情報科獲悉秦沛與駭客在香港有所接觸，於是立即與秦沛見面。包sir向秦沛暗示不應私下解決與熊氏兄弟之間的恩怨，應相信警方的力量。蔣志光見兄長未再有向他提及有關與熊氏兄弟的事情，即覺得秦沛已不再信任自己，更為此事而大發脾氣；兩人吵鬧之聲更傳遍整座喬家大宅。鍾嘉欣得知秦沛與蔣志光吵架，其實全因她受傷一事而引起，遂自願充當家族間的調解員。
鍾嘉欣病況 逐漸好轉
鍾嘉欣受到黃宗澤的影響下情緒漸漸穩定下來，而終於連身邊的人亦開始感受到鍾嘉欣的改變。秦沛把熊氏兄弟的犯罪資料交給周總過目，周總卻表示中央打黑的對象多不勝數，未必會優先對付熊氏兄弟，秦沛聽後不禁感到失望。秦沛思前想後決定利用自身的財力，目標是讓中央優先對付熊氏兄弟，而最終亦讓他如願以償。熊氏集團在瀋陽的勢力遭到瓦解，秦沛亦無需再擔心愛女的人身安全。
《護花危情》第8集 – 慘被盤問 情緒失控
熊飛在拘留所內看見兩名弟弟遭公安圍捕時被射殺的新聞報道後，不禁傷心激動，氣憤得大力將椅子擲向電視機。另一方面，鍾嘉欣即將為熊飛殺人及槍擊案當證人，黃宗澤經過了演奏會一事後，更加不容許有所閃失或出亂子，因此努力為鍾嘉欣設計出詳細嚴密的保護計畫。秦沛雖把熊義與熊勇除去，但仍擔心熊飛會用方法另聘殺手對付鍾嘉欣，因此秦沛希望鍾嘉欣在庭上的證供可成功讓熊飛入獄，才可免除後顧之憂。
鍾嘉欣出庭 眾人支持
黃宗澤順利將鍾嘉欣送到法庭，鍾嘉欣在全程一直留意著黃宗澤的舉動，但黃宗澤卻因忙得不可開交，無法察覺鍾嘉欣對自己的注視。秦沛與蔣志光為穩定鍾嘉欣的情緒，遂在出庭前向她鼓勵一番，希望能讓鍾嘉欣增加信心。高等法院內，檢控官向鍾嘉欣提問案發的經過，而鍾嘉欣淡然地對答如流。秦沛與蔣志光及朱慧敏有感鍾嘉欣表現甚佳，即向她稱讚有加；但當辯方律師向鍾嘉欣提問時，卻刻意指鍾嘉欣有情緒病。
不斷受壓 鍾嘉欣崩潰
辯方律師更企圖誤導陪審員團，認為鍾嘉欣的情緒病是嚴重得不能成為重要證人；鍾嘉欣被辯方律師的一輪施壓下，情緒開始不穩。辯方律師乘勝追擊，重提鍾嘉欣兄長被大浪捲走死亡一事，終使鍾嘉欣激動得不能作供，只是抱著秦沛大哭。在被告欄上的熊飛看到此情此景，不禁大為意氣風發。
秦沛與李成昌等人與檢控官商討是否能讓鍾嘉欣繼續作供，朱慧敏表示可提借心理評估報告，以證明鍾嘉欣的情緒病其實已完全受控，能成為可信的目擊證人。
分享往事 安慰鍾嘉欣
秦沛擔心鍾嘉欣的情況，遂到她房中探望問候；鍾嘉欣本想努力掩飾自己內心的不安，但結果仍騙不過父親，鍾嘉欣終情緒崩潰擁著秦沛痛哭。鍾嘉欣情緒低落得在花園拉大提琴發洩；黃宗澤見狀即上前予以開解她；黃宗澤為了鼓勵鍾嘉欣，把自己在童年時遇上父母在火場身亡之事與她分享。鍾嘉欣驚訝黃宗澤經歷了如此悲慘的事情仍能堅強地生存下來，令她對黃宗澤更感佩服。
秦沛要求 黃宗澤在旁
秦沛留意到黃宗澤在鍾嘉欣身旁出現時，鍾嘉欣的情緒便會特別穩定，因此秦沛遂要求黃宗澤坐到法庭內保護鍾嘉欣。辯護律師重施故技，正當鍾嘉欣感到徬徨無助之際，黃宗澤向鍾嘉欣做出了一個簡單的動作，卻成功令鍾嘉欣的情緒得以平伏下來。鍾嘉欣的證供終能使熊飛定罪，鍾嘉欣的危險亦隨此消失。喬家各人熱烈地為鍾嘉欣慶祝，而秦沛亦當眾宣布保護證人組將撤離喬家大宅；鍾嘉欣明白將會與黃宗澤分別，心中竟產生出依依不捨的感覺。
樂園暢玩 鍾嘉欣盡興
秦沛為答謝黃宗澤的幫忙，打算送贈豪宅給他作謝禮，但黃宗澤卻拒絕了他的好意。秦沛為了替女兒製造驚喜，特意帶她到大型遊樂園遊玩。黃宗澤陪伴鍾嘉欣玩了多種機動遊戲，盡興不已。樂瞳亦與友人在樂園中玩樂，當得知黃宗澤保護的千金小姐鍾嘉欣到來此地後，更要求與鍾嘉欣合照；樂瞳主動留下聯絡給鍾嘉欣，原來是想藉此攀附權貴。
秦沛與蔣志光提及到鍾嘉欣的終身大事，秦沛對鍾嘉欣的未來夫婿要求甚高，鍾嘉欣竟不期然望向黃宗澤。
《護花危情》第9集 – 鍾嘉欣隱瞞 暗戀黃宗澤
保護鍾嘉欣的任務正式結束，湛堃立即召見黃宗澤；原來秦沛依承諾寫了一封表揚信送到警署，信中讚揚保護證人組的工作表現甚好，因此湛堃推薦黃宗澤提早參加升職考試，令黃宗澤喜出望外。碩龍與楊證樺等人忙著收拾統籌房內的器材以準備離開，鍾嘉欣看到周圍彌漫着一片搬家的景象，不禁湧起一陣失落感。秦沛宴請各保護證人組的組員一起吃飯，以答謝他們一直以來對鍾嘉欣的保護。
鍾嘉欣積極 眾人大讚
秦沛怕鍾嘉欣不習慣嘈吵的環境，本想在晚飯後便離開與女兒回家，但鍾嘉欣竟提出想留下來與各人一起唱卡拉OK，秦沛聽後不禁大表意外。秦沛感到鍾嘉欣出現積極的改變，亦樂得讓女兒留下來與各人歡聚一番。鍾嘉欣陶醉在與眾同樂的歡笑聲中，更鼓起勇氣在眾人面前獻唱，心底亦藉此抒發對黃宗澤的不捨。鍾嘉欣與黃宗澤離別在即，鍾嘉欣卻不知如何能將黃宗澤的友誼延續下去，心中為此大感忐忑；結果鍾嘉欣還是默默與黃宗澤道別。
黃宗澤升職 調任重案
黃宗澤與鍾嘉欣再次回到屬於自己的生活中，鍾嘉欣如常地與朱慧敏見面，向她訴說自己的內心感受。鍾嘉欣向朱慧敏透露自己對黃宗澤產生愛意一事，朱慧敏認為鍾嘉欣有此想法只是情感轉移的反應，而非真的愛情感覺，鍾嘉欣聽罷朱慧敏的分析後卻感到迷惘。
湛堃把黃宗澤升職一事相告，指黃宗澤將調任至重案組工作；羅鈞滿得知黃宗澤將調任一事，即打算隨黃宗澤一同調職，但黃宗澤反勸羅鈞滿應留在原職工作，結果令羅鈞滿心感不悅。
鼓起勇氣 羅鈞滿告白
羅鈞滿為了哄樂瞳高興，特意買下了名牌手袋送給她；樂瞳單刀直入問羅鈞滿是否喜歡自己，羅鈞滿終鼓氣勇氣向她表白。羅鈞滿將向樂瞳示愛一事告知黃宗澤，黃宗澤明白羅鈞滿已墮進了樂瞳的戀愛陷阱，即勸羅鈞滿放棄追求樂瞳，但羅鈞滿已被愛情的感覺蒙蔽了眼睛。黃宗澤選擇了張穎康與李綺雯一同調至重案組，正式展開新的工作旅程。鍾嘉欣回到樂團練習，因情緒病已康復過來，與各團員的相處也較之前融洽，秦沛看在眼中大感安慰。
秦沛被辱 李成昌出手
秦沛為答謝黑道中人們之前的協助，特意設宴請各人吃飯；李成昌見秦沛先行離席，遂代替秦沛招呼洪爺等人。席上山雞指自己不滿秦沛之氣焰，竟出言侮辱秦沛，當李成昌聽到後竟狠狠地以酒瓶打穿山雞的頭，眾人不禁嚇得呆立當場。李天翔找蔣志光重提開設賭場一事時遇上了鍾嘉欣；李天翔乘時邀約鍾嘉欣一起吃飯，而李天翔在言談間被鍾嘉欣吸引，決定對她展開追求。鍾嘉欣練習大提琴時，突然收到李天翔送到樂團的大束鮮花。
為保愛女 寧助李天翔
李天翔熱切期待與鍾嘉欣的約會，但出現在眼前應約的卻換成了秦沛與蔣志光兩人；秦沛為打發李天翔不再追求鍾嘉欣，竟同意讓李天翔發展賭場計畫。蔣志光見秦沛不惜一切保護女兒，不禁對兄長更是佩服。鍾嘉欣自黃宗澤離開喬家後，仍不時回憶起與黃宗澤相處的日子；鍾嘉欣對黃宗澤的思念日漸加深，但卻不敢向朱慧敏透露自己仍掛念黃宗澤一事，以免朱慧敏向秦沛匯報；鍾嘉欣借捐贈衣服之名主動聯絡樂瞳，令樂瞳既驚且喜。
《護花危情》第10集 – 如願以償 遠足郊遊
樂瞳受鍾嘉欣所託，嘗試說服黃宗澤陪她行山遠足；黃宗澤得知後反向樂瞳迫供，結果樂瞳只得說出其實自己是受鍾嘉欣所託，希望黃宗澤會加入遠足。黃宗澤得知後反不相信樂瞳所言，樂瞳被氣得直接致電給鍾嘉欣，要求她自己與黃宗澤對質。兩人通話後，黃宗澤答應當遠足之行的嚮導，鍾嘉欣不禁大表高興。黃宗澤、鍾嘉欣、羅鈞滿及樂瞳四人一起出發遠足；旅途中樂瞳大喊辛苦，但鍾嘉欣因有黃宗澤陪伴在側，而表現得樂在其中。
樂瞳自薦 擔任紅娘
秦沛分拆公司到美國上市，工作比以前更加忙碌；一眾富豪大讚秦沛有機會成為香港首富，羅樂林聽在耳中，心中感受到秦沛正逐漸威脅自己的首富地位。鍾嘉欣興高采烈地出門與樂瞳等人再次出外遠足，但黃宗澤卻因工作關係而未能抽身相伴，得知此事的鍾嘉欣大表失望。樂瞳看出鍾嘉欣應已喜歡上黃宗澤，遂自薦擔任鍾嘉欣的戀愛軍師。樂瞳借送湯到黃宗澤家時，偷偷在他的相架內替黃宗澤換上遠足時他與鍾嘉欣的合照。
樂瞳使計 製造機會
鍾嘉欣心急地向樂瞳探問有關黃宗澤的反應，但樂瞳卻只顧與鍾嘉欣拍照合影，更把合照放在社交網站上，藉此炫耀自己與鍾嘉欣的友好關係；而樂瞳更向鍾嘉欣灌輸一番似是而非的戀愛理論，更成功令從未有戀愛經驗的鍾嘉欣信服。鍾嘉欣被樂瞳的說法迷惑，不禁對與黃宗澤戀愛一事充滿憧憬。樂瞳以藉口要求黃宗澤護送鍾嘉欣回家；鍾嘉欣終有機會與黃宗澤單獨相處，一顆芳心甜蜜不已。兩人在回家途中忽然遇上大雨，於是只得留在天橋底下避雨。
親密合照 不慎曝光
鍾嘉欣趁避雨時向黃宗澤提出一起聽演奏會及遠足，得到黃宗澤爽快的答應，令鍾嘉欣喜出望外。樂瞳將鍾嘉欣與黃宗澤的多張合照放在社交網站的相簿內，好讓鍾嘉欣可不時在網上重溫，她與黃宗澤的甜蜜時刻。樂瞳與模特兒朋友一同參加時裝表演時，樂瞳不滿模特兒Melodybaby的囂張模樣，故刻意說出自己認識名流千金鍾嘉欣，藉此向對方示威一番。當樂瞳離去後，其模特兒朋友為爭取見報機會，竟將樂瞳在社交網站的密碼告知記者，令鍾嘉欣與黃宗澤的合照曝光。
秦沛試探 女兒心意
周刊總編得知此事後，立刻知會蔣志光，最後蔣志光成功阻止新聞外洩；蔣志光把有關事件告知秦沛，秦沛大發雷霆，指黃宗澤不配當鍾嘉欣的白馬王子。秦沛借吃早餐時的機會向鍾嘉欣試探，提出要安排鍾嘉欣到美國入讀音樂學校，鍾嘉欣聽後大表反對；秦沛相信鍾嘉欣反抗自己是受了黃宗澤影響。秦沛召來朱慧敏詢問有關鍾嘉欣的心理狀況，朱慧敏指鍾嘉欣對黃宗澤的感覺並非是愛情。
秦沛主動 約見黃宗澤
秦沛綜合了從各方收集得到的意見，認為是黃宗澤對女兒死纏不休，因此對黃宗澤大表反感。秦沛立即約見黃宗澤，接到來電的黃宗澤表示在工作完後便會與秦沛見面；另一邊廂，李成昌強行迫樂瞳把鍾嘉欣與黃宗澤的合照全剖刪去；李成昌警告樂瞳不可把鍾嘉欣與黃宗澤拍拖一事宣揚。樂瞳感到秦沛對事有所誤會，要求李成昌帶她向秦沛解釋。鍾嘉欣想回味與黃宗澤的合照時發現相片全被刪去，於是致電給樂瞳欲了解究竟。