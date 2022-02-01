超時空男臣｜分集劇情21至25｜初一晚連播三集！明朝大軍來回又折返
第21集 田蕊妮出任天朝主席
蕭正楠三兄弟故意在馬路吵架阻塞交通，卻未能阻止徐榮回天朝開會。李國麟決定向廉署自首，他懷疑徐榮告密，臨危受命吳業坤出任主席，並由姚嘉妮輔助，意圖將徐榮趕出董事局。徐榮反對吳業坤接任主席，指他曾向王君馨提出不道德要求。王君馨等候徐榮召見時，想起吳業坤對她關懷備至，不忍心加害吳業坤，拒絕接聽徐榮的電話。徐榮最後以外界嘲笑天朝為朱家天下做理由，反對姓朱統領天朝，董事局贊成。
李國麟動議田蕊妮任主席
有董事提名徐榮任主席，李國麟認為徐榮是他的親戚同樣不能勝任，動議由田蕊妮出任，更將一半股權轉讓田蕊妮，使她能擔任主席。徐榮未料李國麟有此一着，吳業坤、鄧佩儀和姚嘉妮均贊成。李國麟指出公司主席從缺將影響天朝上市計劃，董事局不得不贊成田蕊妮擔任主席。李國麟夜訪鳳鳴居，與姜大衛、韋家雄等拍照留念。田蕊妮擔心不能勝任天朝主席，曹永廉表明他和蕭正楠、何廣沛會在背後支持她，令徐榮的奸計不能得逞。田蕊妮任命蕭正楠為天朝保安總監，曹永廉為私人助理，何廣沛為鳳鳴居掌廚兼任天朝集團行政總廚。田蕊妮帶他們三人添置服飾，換上西裝後三人均顯得俊朗不凡，售貨員殷勤款待，田蕊妮和王君馨暗地吃醋。
徐榮奪位誓不罷休
王君馨又夢見自己被曹永廉等人捉返明朝，還因為她不願穿上嫁衣而被蕭正楠斬殺。田蕊妮接任天朝主席，率領天朝高層開記者招待會，除了徐榮、姚嘉妮和吳業坤依舊擔任原來職位，她還介紹蕭正楠三人的新職位。徐榮不忿找姚嘉妮商議，姚嘉妮不滿他害李國麟坐三年監，所以她只會與一對兒女並肩作戰。徐榮決不罷休。蕭正楠主動找徐榮勸他與田蕊妮合作，徐榮表明會用盡辦法踢走田蕊妮。蕭正楠見徐榮冥頑不靈，略施半點功夫警告他。田蕊妮擔心蕭正楠此舉會激怒徐榮，曹永廉認為預先向徐榮警告才是上上之計。朱晨麗忙於帶何廣沛巡視天朝各食肆，在車內匆匆吃三文治作午膳。何廣沛不忍心，到廚房炒飯給朱晨麗吃。
王君馨自揭太子妃身分
何廣沛三人升職後，入住天朝安排的高級宿舍。蕭正楠、曹永廉看過何廣沛箱子內的色情刊物而流鼻血，何廣沛指刊物屬於他人，曹永廉勸他勿看為佳。何廣沛指自己看了刊物也不受影響，豈料他回到房間，鼻孔不知不覺滲出鼻血。曹永廉收拾刊物時看到王君馨的緋聞，之後他拿着雜誌追問王君馨。田蕊妮察覺曹永廉心不在焉，教他送鑽戒給王君馨驚喜。王君馨等不到曹永廉的電話，心中納悶時睡着，醒來時忽見曹永廉三兄弟穿上明朝官服。曹永廉帶來鑽戒欲送給王君馨，王君馨以為他們如夢境般要帶她返明朝，不自覺自揭太子妃的身分……
第22集 徐榮得悉三人真正身分
三兄弟恍然大悟王君馨正是太子妃，王君馨懇求他們放過她。原來她在2012年已來到現代，初時在片場擔任臨時演員，認識真正的王君馨；二人成為好朋友，後來王君馨被火燒死，郭倩便用了她的身分繼續拍戲，受到觀眾歡迎。王君馨更堅決表示不願返回明朝。曹永廉坦言對太子妃情已逝，何廣沛認為王君馨不返明朝，沒有違反不忠之理，應可與曹永廉談情，蕭正楠卻極力反對。徐榮到佛山片場向蝦頭尋求蕭正楠三人身分的秘密。
田蕊妮得悉徐榮陰謀
蝦頭沒有透露蕭正楠三人的真正身分，徐榮只好找歷史學家引證。王君馨也在史書中尋找太子妃下場，可惜書中只記載太子妃於霧林消失，再沒有其他資料。王君馨相信自己沒有回到明朝，但歷史卻記載崇煥、光斗分別遭凌遲處死和屈死於獄中，顯然他們二人返回明朝才有此下場。王君馨到樹林找到曹永廉遺留的鑽戒，質問他送鑽戒的原因，曹永廉不敢說出真相。王君馨反以坦白醉酒當晚真相為由，趁機親吻曹永廉。吳業坤從網絡看到蕭正楠跳上燈柱的片段，田蕊妮為蕭正楠掩飾。徐榮從歷史學家身上了解崇煥和光斗失蹤三年間發生的事，卻無資料記載他們的去向。田蕊妮知道徐榮向蝦頭查探蕭正楠三人身分，擔心他會向公眾揭露，將他們踢出天朝。
王君馨公開與曹永廉拍拖
蕭正楠毋懼徐榮的詭計，田蕊妮命令蕭正楠勿在人前說自己是崇煥和顯露功夫，還要他發誓。王君馨多次致電曹永廉，他都避而不聽，遂在訪問中故意公開曹永廉是她的男朋友，有意逼他現身。曹永廉擔心蕭正楠誤會，阻止他收看電視訪問。徐榮認為蕭正楠懂得飛簷走壁，以他是怪物為由欲將他開除，田蕊妮、吳業坤和姚嘉妮一致反對。徐榮將崇煥三人畫像和資料交給田蕊妮，暗示他已知道三人的真正身分。朱晨麗的電話留在洗手間，Zita看到她和何廣沛的合照，將此事告訴徐榮。
徐榮要脅何廣沛
自王君馨公開她和曹永廉的關係，狗仔隊一直跟蹤盼能偷拍他們約會。曹永廉找王君馨求她放他一馬，王君馨答應，但要他跟她做兩個手勢。曹永廉不明兩個手勢的意思照做如儀，被狗仔隊拍下照片。蕭正楠從手機看到王君馨的訪問，和她跟曹永廉所做的「愛的手勢」，大為震怒。徐榮到鳳鳴居找何廣沛，當眾要何廣沛掌管天朝集團的龍頭店，何廣沛表明不會離開鳳鳴居。徐榮暗示已知他們三人來自明朝，尤其何廣沛的太監身分，只要他略有不滿時，便會向所有人包括朱晨麗在內，公開他的身分；何廣沛為此憂心忡忡。蕭正楠斥曹永廉與王君馨暗渡陳倉，欺騙太子，決要懲治他……
第23集 蕭正楠回到明朝
蕭正楠欲殺曹永廉，一個旱天雷及時改變了蕭正楠主意。徐榮揭穿何廣沛是明朝太監，脅逼他們三人離開天朝，否則公開他的身分。何廣沛害怕得整晚沒精打采，朱晨麗以為他病了，勸他回家休息，何廣沛親吻朱晨麗感謝她關懷。何廣沛找曹永廉傾訴，曹永廉同樣為情所困。田蕊妮作和事老，為王君馨和蕭正楠和解；蕭正楠不滿王君馨陷曹永廉不義，王君馨要自由戀愛，認為現代沒有人會在乎她和曹永廉的君臣關係。二人為此事再次爭拗，蕭正楠表明不惜一切要殺死曹永廉。
曹永廉何廣沛扮基甩難
田蕊妮屢勸蕭正楠不聽，不自覺走出馬路。蕭正楠眼見汽車快要撞倒田蕊妮，眼明手快使出內功，將車移開，田蕊妮才有驚無險。田蕊妮責蕭正楠忘記曾發過誓，蕭正楠認為她的性命比誓言更重要，田蕊妮暗自偷笑。蕭正楠見到曹永廉醉至面紅耳赤，而何廣沛則留下遺書，二人嚇至衝入房間；幸而何廣沛自殺不遂，向兄長說出受徐榮威脅經過。曹永廉和田蕊妮想出兩全其美之法，可同時解決他和王君馨的緋聞，以及何廣沛的秘密。何廣沛和曹永廉合拍一段二人謊稱是情侶，承認出櫃的片段，準備公諸於世。田蕊妮突然收到通知，王君馨經理人公司向外公布她和曹永廉閃電分手，因此片段無需放上網。蕭正楠到徐榮家附近躲起來，等候徐榮出現。
徐榮誣告蕭正楠謀殺
徐榮毋懼蕭正楠，指他們若不離開天朝，他便公開他們真正身分。徐榮指自己一手將天朝由七間店舖發展至三十四間分店，功勞應屬於他，只要趕走蕭正楠三人和田蕊妮，他便可當上公司主席。蕭正楠見徐榮冥頑不靈，使出武功打傷他，徐榮用電槍反擊將蕭正楠震至昏厥。徐榮駕車逃走時，報警誣告蕭正楠謀殺，未幾他的車衝落山崖。警方到天朝找田蕊妮了解徐榮和蕭正楠去向。此時曹永廉收到姜大衛通知，蕭正楠在鳳鳴居門外暈倒，他和何廣沛趕返鳳鳴居，卻被警察跟蹤。至晚上有市民報警見到徐榮的汽車墮崖。鳳鳴居內烏燈黑火，門外早被警察重重包圍，蕭正楠早已甦醒。
蕭正楠墮池返回明朝
蕭正楠否認殺了徐榮，更表示不明自己為何受徐榮電擊後會暈倒在鳳鳴居門外。蕭正楠離開鳳鳴居時發現被警察重重包圍，他主動解釋，警察一窩蜂上前拘捕他。蕭正楠拒捕，更使用武功對付眾人。田蕊妮趕來時被警察阻止，蕭正楠誤會警察拘捕田蕊妮，使出內功推倒警察，混亂中蕭正楠大腿中槍後逃走。蕭正楠約田蕊妮到酒店泳池見面，此時夜空出現月全蝕，蕭正楠受傷走路不穩墮入泳池。田蕊妮從遠處見他跌落泳池，走近時已不見他的蹤影。太子常洛與妃子在水池中嬉戲，鄭子誠飾演的明朝東廠太監大總管登場，命他批准經費然後離開。池中忽然湧現大量血水，繼而見蕭正楠浮起……
第24集 蕭正楠再次穿越重返香港
蕭正楠被送到太醫院救治，湯瑪士幫他拔出子彈。蕭正楠不明他何以身在明宮，湯瑪士指他已失蹤兩年。鄭子誠知道崇煥躺在太醫院，趕來問光斗及太子妃的去向。崇煥坦言他們四人到了四百年後的香港，鄭子誠不信崇煥所言，拘押他到東廠監牢。太子知道自己無力拯救崇煥，棄他不顧。崇煥在監牢遇到認識的方術之士，他們為鄭子誠製丹煉藥，幫他變回男子漢。在東廠內，眾人正埋頭研究崇煥的奇裝異服和手機。
徐榮田蕊妮交換條件
王君馨得知自蕭正楠失蹤後，田蕊妮若無其事繼續上班。而曹永廉、何廣沛則躲在天台屋尋求法子找蕭正楠。王君馨正在電視台做現場訪問，曹永廉、何廣沛衝到攝錄機前，呼籲蕭正楠回來。徐榮向田蕊妮透露他知道蕭正楠去向，但要她拿東西交換。曹永廉、何廣沛齊向朱晨麗辭職，他們要遠行找蕭正楠。朱晨麗不捨得何廣沛棄她而去，何廣沛要朱晨麗死心，送她記憶棒，棒內是田蕊妮所拍曹永廉和何廣沛謊稱是情侶的片段。田蕊妮應承徐榮提出的交換條件。何廣沛、曹永廉查知冰島將出現月全蝕，他們打算前去找蕭正楠。朱晨麗不信何廣沛和曹永廉是情侶，何廣沛惟有在她面前與曹永廉親吻。
崇煥吹噓鄭子誠信任
蕭正楠掛念田蕊妮在獄中高歌，更將香港所見所聞告訴獄中的方術之士，令他們羨慕不已。鄭子誠向崇煥低聲下氣，希望知道他失蹤兩年的去向和奇聞。崇煥先向鄭子誠取回手機，稱手機能攝人魂魄，嚇怕鄭子誠。他向鄭子誠打探魏忠賢下落，鄭子誠指崇煥當年殺了四十八名魏姓太監，宮中再沒有姓魏的太監。鄭子誠向崇煥打探為何身為太監的進忠仍能成家立室，蕭正楠吹噓進忠在婚前做了外科手術，所以能生兒育女。鄭子誠覺得匪夷所思，帶崇煥去看他製丹煉藥的秘方。蕭正楠看過後指秘方中含有水銀，乃有毒之物，絕不能服用。鄭子誠指他早有一名青梅竹馬的愛侶，盼崇煥能助他重新變回男子漢，使他能結婚生子；崇煥應承帶他到香港做手術完成心願。
崇煥鄭子誠雙雙墮池
太子與一班妃嬪耍樂，崇煥闖入殿中遊說太子奪回政權。太子斥責崇煥與光斗無故失蹤，他孤軍作戰，令鄭子誠乘虛而入把弄朝政。崇煥認為他已取得鄭子誠信任，到時可聯繫禁軍和六扇門士兵一舉殲滅東廠。太子坦言早已失去指揮禁軍的權力，加上六扇門又被解散，他已經無能為力；崇煥無奈離開太子府。崇煥遇見進忠的師父劉公公，他託崇煥將一封家書轉交進忠。崇煥再次遊說太子捉拿鄭子誠時，鄭子誠竟從內殿走出來，斥責崇煥教唆太子對付東廠，指他密謀造反。崇煥拿出手機拍攝鄭子誠，假稱已將他魂魄攝走，鄭子誠恐懼下令眾人圍攻崇煥。後來二人單打獨鬥，最後雙雙掉進水池中……
第25集 鄭子誠現身香港
蕭正楠從新聞看到曹永廉成為了天朝的CEO，並發現身處2018年。曹永廉試食天朝新廚師的菜式，認為未達何廣沛的水平。鄧佩儀不滿曹永廉動議踢姚嘉妮出董事局，因而不願與曹永廉乘搭同一部電梯。曹永廉送王君馨回家途中，王君馨主動替拾荒婆婆搬紙皮，曹永廉也來幫忙。蕭正楠來到鳳鳴居，看到田蕊妮、韋家雄及陳偉琪穿上人偶服裝，替鳳鳴居火鍋店宣傳。蕭正楠從姜大衛、韋家雄處得知自他失蹤後，田蕊妮突然請了三個月假去旅行，而天朝則交由徐榮管理。
田蕊妮錯信徐榮謊言
原來田蕊妮旅行回來後，遭徐榮踢出董事局，他命曹永廉擔任天朝CEO，但限他兩個月內令集團成本降低一成，否則他亦要離開天朝。曹永廉在一個月內已達標，因而成為天朝CEO。曹永廉命鳳鳴居每月需達三百萬營業額，否則店舖交由天朝接管。徐榮帶何廣沛走遍內地宣傳，何廣沛捱不住病倒，後來更失去味覺，而悄悄離開鳳鳴居不知去向。為此，姜大衛等將鳳鳴居改為火鍋店，希望可以繼續經營。何廣沛其實在夜店陪客，朱晨麗費了不少唇舌勸他，但何廣沛自知不再是小廚神，不肯返回鳳鳴居。蕭正楠關心田蕊妮為何請假旅行，原來田蕊妮竟是錯信徐榮謊話，最後更被徐榮踢走。蕭正楠誓要為田蕊妮重奪主席之位。徐榮找姚嘉妮，勸她讓出股份予新加坡集團，姚嘉妮拒絕。
曹永廉何廣沛忍辱負重
王君馨欲與得利提前解除合約，曹永廉拿出他上任天朝CEO獲得的股票，加上五十萬元支票，提出在王君馨的合約上附加條文。蕭正楠約曹永廉見面，斥責曹永廉協助徐榮助紂為虐，欺壓田蕊妮和鳳鳴居。王君馨反指他被控謀殺徐榮成為通緝犯，全憑曹永廉替他消災。原來曹永廉原本和何廣沛打算到冰島找蕭正楠，徐榮表明願意更改口供挽留他們，蕭正楠才被撤銷檢控。而曹永廉提出鳳鳴居每月要完成三百萬營業額，是防止徐榮踢走田蕊妮，以及吞噬鳳鳴居；蕭正楠終於知道自己錯怪好人。何廣沛在夜店打工，被女客迫吃日本介辣，又被迫上台唱歌。
何廣沛得悉自己就係魏忠賢！
夜店的客人向何廣沛喝倒采，蕭正楠曹永廉及時出現，與何廣沛一同合唱。此時，一隻手掌突然從一個水窪地中冒出，繼而整個人現身，他竟是鄭子誠！鄭子誠來到陌生地方大感奇怪，看到別人穿上奇裝異服，懷疑自己到了四百年後的香港。他來到便利店，順手拿了一瓶水來喝，店員要他付賬，且懷疑他精神有問題。鄭子誠大怒向店員大發脾氣，引來市民好奇紛紛用手機拍攝。鄭子誠以為好事者與崇煥是同黨，喝令要找崇煥。蕭正楠三兄弟慶祝重逢，何廣沛飲了不少酒，說出當日離開鳳鳴居後的經歷，後來更被迫賣身夜店。蕭正楠將家書交予何廣沛，何廣沛從信中得知自己的身世……何廣沛透過家書中得知自己為魏忠賢，並企圖隱瞞袁崇煥（雲大軍）、左光斗（馮一波）以阻止他們重返明朝