《超時空男臣》2017年夏季劇2022重播 劇情四大膠位逐個捉！

《超時空男臣》1-32集大結局劇情：《超時空男臣》將於2022年1月中深夜重播無綫2017年Amazing Summer開鑼其中一套重頭劇、蕭正楠、田蕊妮及曹永廉等人主演嘅《超時空男臣》係穿梭時空橋段，而且估唔到一嚟就出現唔少盞鬼笑位，引嚟網民熱論！依家就等我哋一齊膠位逐個捉！