《超時空男臣》2017年夏季劇2022重播 劇情四大膠位逐個捉！
文：東方新地
1.「傳音小匣子」VS 打火機信物
《超時空男臣》劇情講述蕭正楠、曹永廉同何廣沛護送太子妃出嫁途中，由明朝穿越去到2017年嘅一個片場，並遇到飾演臨記領班嘅楊詩敏（蝦頭）。此時，蝦頭個手提電話突然響起，未見過任何科技產品嘅三位古人當然好驚訝，仲問蝦頭呢個「小匣子」係何方神聖！之後蝦頭又靈機一觸自稱係滿州公主「還珠格格」，仲話要同三位古人結為友好之邦。及後曹永廉拎出一塊玉佩作為信物，而蝦頭竟然拎咗個打火機出嚟交換！三位古人見到唔洗鑽木取火，當然對此寶物嘖嘖稱奇 ！
《超時空男臣》 劇情介紹
2.《 超時空男臣 》版「大海無量」
《 超時空男臣 》第一集就出現大量「精彩」CG特技，當中最吸睛嘅當然係蕭正楠嘅一招「大海無量」，睇到觀眾眼都凸！而心水清嘅網民就指出「大海無量」喺武打漫畫《中華英雄》入面都出現過喎！莫非係蕭正楠教司徒無量嘅？
TVB啲特技真係得啖笑！
3. 鄭子誠聲音演出
鄭子誠把聲老是常出現，今次《 超時空男臣 》劇組就盞鬼地搵咗鄭子誠做旁白講故仔，交代眾人喺霧林入面迷失嘅情節。鄭子誠個語氣鬼咁詭異，好似聽緊鬼故咁 !唔知之後仲有冇「音樂情人」聲演呢？
鄭子誠喺劇中飾演太監，仲想刺殺太子妃！
4.「輕功馬路飄」
三個古人喺《 超時空男臣 》大鬧片場不特止，仲玩到出城！劇情講到蕭正楠佢哋要搵返太子妃，於是就出「京城」搜索，點知「京城」已經今非昔比，三位古人要使出「輕功馬路飄」先成功追到坐喺電單車上面嘅「太子妃」！不過TVB又點會俾佢哋咁易搵到太子紀呢！原來只係一個着古裝嘅路人！想睇佢哋點搵返「真・太子妃」就要等下回分解啦！
《超時空男臣》第1集劇情 崇煥三人穿越時空
一隊攝影隊正在片場拍攝明朝末年的場口，明朝重臣袁崇煥（蕭正楠飾）、左光斗（曹永廉飾）和太監李進忠（何廣沛飾）不知何故走進來。聽到清兵要殺入太和殿取明朝皇帝首級，三人大怒奮力殺敵，隨後走入太和殿躲藏。他們奇怪片場人員的說話難以明白，忽然聽到聲音，原來是劇組領班吳笑霞。三人向笑霞追問萬曆皇帝下落，笑霞稱今年是2017年，與萬曆相距了四百年。他們回想起當年正值宦官當道，太子朱常洛命崇煥監斬四十八名太監。
崇煥三人護送太子妃
明朝都督張誠帶同四十八具屍體到慈慶宮向太子討回公道，崇煥要張誠撤走全部屍體及放下武器，才肯帶張誠覲見太子。張誠不服與崇煥大打出手並闖入殿內。常洛正與光斗及其他大臣議事，張誠向常洛了解為何殺了所有姓魏的太監，光斗指他們乃奉皇上之命，更讀出密旨；張誠聽罷無奈離開。太子為鞏固勢力，迎娶地方侯爵之女郭倩（王君馨飾）為太子妃，由崇煥、光斗和進忠擔任迎親部隊。經連日趕路後，迎親部隊到達北京城郊，豈料張誠派兵埋伏準備殺太子妃，為死去太監報仇。崇煥帶領的部隊日夜兼程趕路，已有多人不適，郭倩體恤將士，下令各人到驛館休息。崇煥應允之際，大量羽箭忽然從遠處射來。
郭倩消失無影無蹤
崇煥等人敵不過張誠強大兵力，他們死命保護郭倩，且戰且走誤闖霧林。傳說霧林內有妖物作祟令人迷路，所以走入霧林的人多會消失得無影無蹤。張誠下令火燒霧林，將郭倩等人一併燒死。崇煥、光斗、進忠帶郭倩走入霧林深處，煙霧濃密，郭倩忽然消失得無影無蹤。三人四處尋覓時聽到人聲，遂循着聲音前行。一班人正在影城中的紫禁城拍攝，場地忽然煙霧彌漫，及後崇煥、光斗和進忠現身在場中，三人不明何以瞬間身在紫禁城內，而且眼前景物和人看來十分古怪。他們正查問笑霞時，笑霞的手機忽然響起來，原來是片場保安隊長來電。笑霞指崇煥等人要找萬曆皇帝，隊長答應以皇帝來交換笑霞。
三人走入現代社會
笑霞自稱是清朝格格，光斗願與笑霞為明、清兩國結盟，他以一塊玉珮作為信物，笑霞則以一個打火機作為交換憑證。光斗三人見到打火機會冒火，覺得是神奇寶物。保安隊長已換過明朝皇帝龍袍接見崇煥，崇煥卻發現他是假冒，以為神宗已遭遇不測，與工作人員打起來。最後他們逃出片場來到佛山一條繁華大街，三人同時被現代人的打扮和周遭的事物弄得糊塗。此時，一名穿著古代紅色禮服的女子剛好坐着電單車經過，他們以為是郭倩遂拼命追趕，最後發現只是一場誤會。光斗從報紙上的日期知道他們確實來到了四百年後的地方……
《超時空男臣》第2集劇情崇煥三人結義
《超時空男臣》第2集劇情崇煥三人結義
崇煥、光斗、進忠三人肚餓，到飯館吃飯後卻沒錢結賬，侍應要報公安拘捕三人。笑霞正在將光斗送她結盟的玉珮給人鑑定，意外發現其價值達四十萬元，笑霞頓時心花怒放，願代光斗等人結賬。香港知名菜館鳳鳴居掌舵人方惠芝（田蕊妮飾）和舅父溫偉泰（韋家雄飾）到佛山尋找大廚。他們離開火車站時，遇到大明星汪以珊到佛山拍廣告。偉泰及其妻是以珊的粉絲，偉泰邀請她拍攝短片祝賀其妻生日，以珊不想在眾多粉絲前得罪偉泰，樂意為偉泰說了幾句祝福說話。
崇煥親吻惠芝賠罪
笑霞聘用崇煥三人擔任臨時演員，他們換過衣服，剪了頭髮，與其他臨時演員坐車到片場拍戲，可是他們因未適應而暈車浪。在片場，崇煥不肯向扮演皇帝的演員下跪而被笑霞責罵。經光斗及進忠勸告後，崇煥為尋太子妃願意委曲求全。光斗問人借手機與崇煥一起學習新事物。他們從手機片段中見到情侶吵架後，男方向女方親吻，女方原諒男朋友。他們誤會若得罪他人，只要向其親吻便能將問題迎刃而解。當三人被笑霞責罵，輪流親吻笑霞，使她樂了半天。惠芝和偉泰找不到廚師，擔心飯店要結業，邊行邊吵時與推着手推車的崇煥擦身而過。手推車勾破惠芝毛衣，惠芝要求崇煥賠償，崇煥即場親吻惠芝賠罪。
崇煥三人獲身分證
惠芝無故被陌生人吻了，與偉泰追打崇煥，要報公安將他拘捕。崇煥迫於無奈施展輕功逃走，惠芝、偉泰見到崇煥會飛上天登時嚇呆。崇煥失掉整個劇組的所有飯盒，笑霞因此再責備他，三人答應不會再闖禍連累她。笑霞為他們弄來三張身分證，崇煥名為雲大軍，光斗名為馮一波，而進忠則叫李小冬，好讓他們方便工作。大軍見到他的龍泉寶劍被用來切西瓜感到痛心。光斗向人借來手提電腦，並學習上網找尋古今中外知識。進忠走入廚房問笑霞借用簡單食材，大顯身手煮了一道不平凡的美食，叫笑霞和劇組大開眼界。
三人結義同甘共苦
惠芝請不到廚師，擔心鳳鳴居要結業而借酒澆愁。崇煥、光斗和進忠因緣際會來到四百年後的地方，決定結拜為兄弟，同甘共苦。崇煥年紀最大為長兄、光斗為二兄、進忠則為三弟。惠芝喝至酩酊大醉，在街上大吵大鬧，被樓上的大軍三兄弟見到，大軍再向惠芝賠罪，並提醒兩位義弟日後再見她要避之則吉。大軍、小冬在片場等待拍攝時，一波剛好借來兩部手提電話，讓大家學習使用。小冬拿了一部跑到遠處，和大軍、一波通話。惠芝聘用多名臨時工人，掛上宣傳牌到街上宣傳鳳鳴居招聘廚師，連偉泰也要幫忙。小冬走到一間錄影廠，繼續和一波通電話時，竟意外見到他們失散多時的太子妃……
《超時空男臣》第3集劇情惠芝找到心儀大廚
惠芝帶着一班工人宣傳鳳鳴居招聘廚師，偉泰嫌辛苦，放下宣傳牌俏俏溜走。大軍三人要求見以珊，以珊的經理人林得利叫他們加入影迷會，每人卻需付會費三千元；他們向笑霞借糧，笑霞拒絕。導演看中大軍身手，有意找他做替身，可獲三千元工資，他們商議後決定可先讓一人參加影迷會，大軍便答允當替身。當大軍得悉要穿肚兜扮潘金蓮，誓死不從。小冬看到鳳鳴居招聘廚師的宣傳牌，有意應徵。 大軍受辱籌入會費 以珊在休息時間打瞌睡，竟夢見自己身為太子妃，與迎親隊失散；她到處找崇煥，驚聞他們的聲音，正要回應時被一支箭射中，繼而驚醒。小冬到酒店見工，升降機到達四樓時遇上故障，小冬不知所以並一直等待電梯開門。惠芝和偉泰在招聘會考驗應徵者的廚藝，沒有一個廚師令她滿意。當工人修理好升降機，小冬已錯過了招聘時間，他將剩下的食材做了一道「大煮乾絲」，盼偉泰給他應聘機會。偉泰發現小冬仍在做菜，遂找來保安將他驅趕。小冬打電話給大軍告知未能面試，因此無法加入影迷會；大軍、一波安慰他。大軍無奈，惟有忍辱負重，決定扮演潘金蓮。 惠芝認定小冬是理想大廚 惠芝返回招聘會現場，被小冬的菜式深深吸引，一試之下，竟發現菜式正是小時候母親所做的風味。惠芝認定小冬是她的理想大廚，決要找他到鳳鳴居當大廚。大軍穿上肚兜，扮演潘金蓮從高處跳下，其身手了得令導演相當滿意。惠芝與偉泰乘三輪車在街上找小冬，同時大軍和一波亦乘三輪車；大軍將三千元交給一波，由他加入影迷會。兩架三輪車狹路相逢，惠芝認出大軍要找他算賬。大軍、一波走進死胡同，無路可逃；大軍擁抱一波使出壁虎功爬上牆壁躲避，一波卻不慎掉下三千元現金，並且被偉泰拾去。 以珊遭大軍擄走 以珊離開酒店時，大軍從天而降並攔截車輛，又把得利和一班保安員打倒，將以珊擄走回到片場內的紫禁城。一波和小冬已在片場等候，待以珊來到，三人齊向太子妃請罪，並講述他們在霧林失散，以及如何到紫禁城的始末緣由。 以珊憑拍戲的經驗，已推測到其中過程，於是扮起太子妃，表示不與他們相認是有不得已的苦衷，說罷掉頭便走。崇煥三人追趕，以珊命令他們跪下，未到翌日中午不准離開。以珊脫身返回酒店，惠芝同時懇求酒店經理讓她看看來應徵的小冬模樣。崇煥三人跪至翌日早上，笑霞到片廠帶走他們去開工。惠芝拿着小冬的相片到處張貼尋人街招……
《超時空男臣》第4集劇情小冬三兄弟到香港打工
大軍三人在電視中見到以珊，知道她要返回香港，他們向笑霞辭工卻遭拒絕。惠芝剛好來到片場找小冬，願意聘三人到鳳鳴居工作，但小冬必須簽三年合約。他們嫌三年太長，惠芝播出以珊早前為偉泰拍下的一段片段，騙說跟以珊是好朋友，只要她幫忙邀約，以珊隨時可以跟他們見面。小冬以大局為重，遂答允簽約三年。天朝集團老闆朱國豐（李國麟飾）在電視節目中吹噓廚藝，令惠芝父親方天（姜大衛飾）大為反感。 惠芝接下國豐酒席 一班記者突然來到鳳鳴居找惠芝，採訪有關食客吃了不潔食物入醫院事件，以及鳳鳴居結業傳聞，方天及時回來解釋。記者離開後，國豐找方天商討收購鳳鳴居，原來他曾在鳳鳴居當樓面，後來自立門戶，故願意開出優厚條件，但卻被方天拒絕。國豐指出鳳鳴居的大廚劉亮記憶力退化，無力為鳳鳴居省招牌，力勸方天面對現實。方天力撐劉亮寶刀未老，國豐故意挑戰，向鳳鳴居訂招牌菜「金玉滿堂」，並交下訂金十二萬。方天因惠芝尚未請到大廚，未敢貿然接下國豐的酒席。國豐離去後，惠芝回來向方天報喜表示已請得大廚，當她得悉國豐曾訂酒席，拼命追國豐取回訂金。 家軒愛以珊捨江山 笑霞與所有員工為大軍三人餞行，大軍揮舞龍泉寶劍，一波撫琴助興，答謝眾人多月來的包容。笑霞奇怪他們三人何以身上物品都是明朝價值連城的古董，大軍怕嚇倒笑霞，仍然隱瞞事實。大軍三兄弟首次看到飛機、火車，感到現代社會十分新奇，尤其平生第一次坐火車，三兄弟手拖手互相照顧。天朝集團太子爺朱家軒約會以珊，以珊了解家軒是集團繼承人，故意試探家軒對她有多珍惜，假意勸他不應與明星交往。家軒卻不稀罕繼承人之位，誓要與她在一起。以珊心知家軒受制於父親，腦海盤旋法子。惠芝找方天、余綺虹和方玉芬列隊歡迎小冬三人。 方天質疑小冬廚藝 三人再次暈車浪，出醜人前。方天見小冬年紀輕輕，不相信他擁有高明的廚藝。家軒送以珊到停車場，以珊以吹沙入眼作藉口，叫家軒幫她吹走，原來她安排得利埋伏車內，拍下家軒和自己照片。從拍攝角度看以為家軒正在吻以珊，而以珊則準備將這些照片發給傳媒。惠芝安排大軍他們三兄弟入住宿舍，她兩個妹妹方惠玲（朱晨麗飾）和方惠琪好奇，到宿舍認識三人。方天送他們一人一部舊手機，三兄弟感動。方天召集各人開家庭會議，除惠芝三姊妹外，其他人一致不信任年輕的小冬廚藝高超，反對惠芝聘用小冬。惠芝指小冬是鳳鳴居唯一希望，若不聘用他，鳳鳴居便要即時結業，最後各人一致贊成小冬三兄弟留下來。
《超時空男臣》第5集劇情三兄弟辭職
大軍陪惠芝到便利店購物，途中遇黑幫廝殺。大軍見到丁孝以寡敵眾，激起路見不平之心，幫手擊退敵人。惠芝知道丁孝是黑幫忠青社龍頭大哥，立即拉大軍離開，勸他勿招惹丁孝。惠芝對他們三兄弟身世好奇，大軍告知真相，表示他們是明朝古人；惠芝以為大軍開玩笑。大軍追問約見以珊一事進展，惠芝假稱以珊去了台灣拍戲，個多月後始返香港。國豐對傳媒報道家軒追求以珊大為震怒，打算將家軒降職逼他們分手。 大軍震驚以珊緋聞 國豐命集團CEO卓華（徐榮飾）處理家軒的緋聞，卓華吩咐惠玲封殺以珊所有合約。得利通知以珊緋聞觸怒天朝集團，其實以珊故意暴露緋聞，目的是要了解家軒對她感情的深淺。方天介紹小冬給廚房部員工認識，眾人對這位年輕廚師抱有懷疑態度，方天命小冬即席示範「宮保雞丁」。小冬看過刀、鑊，認為不符合他要求，方天認為他找藉口，大罵他是騙子，憤然走出大堂，又指惠芝被小冬蒙騙。偉泰帶着大軍、一波搬食材返回鳳鳴居，途中經過報紙檔，大軍、一波看見雜誌報道以珊的緋聞大為震驚。家軒找惠玲了解卓華如何處理他和以珊的緋聞，惠玲以保密為由不肯透露半句。 三兄弟離開鳳鳴居 家軒接到得利電話，假稱以珊要跟他分手，同時她已準備召開記者招待會表明退出娛樂圈。家軒表明他愛以珊，要和她共同面對傳媒。劉亮胡亂說出「金玉滿堂」菜式做法，惠芝明白不能依靠劉亮。小冬捧出宮保雞丁，方天嚐過不斷點頭讚許，廚房員工都對小冬刀工、烹調方法讚不絕口，大家一致認為鳳鳴居有救。小冬如數家珍說出「金玉滿堂」烹調方法。大軍和一波指責惠芝欺騙他們，指她根本不認識以珊，三人即時辭職。三人離開鳳鳴居，經過雪糕店，看見小朋友吃得津津有味，小冬好想品嚐，一波雖然阻止，但大軍認為他們難得來到現代社會，好應該嘗試新事物；三人湊錢買了一球雪糕一同品嚐。 以珊反口家軒詫異 卓華找以珊陳以利弊，以珊早有準備，毋懼卓華封殺。卓華使出撒手鐧，表示若她和家軒繼續交往，天朝集團會另覓接班人，家軒到時將不再是繼承人。以珊知道後另有打算。家軒決跟以珊在一起，以珊吩咐家軒照她吩咐行事便可。在記者招待會上，以珊表明與家軒只是商業夥伴，絕非如報道所言的熱戀愛侶。家軒沒料到以珊反口說出這種說話，大為詫異，但他曾答應以珊，遂無奈說他們非愛侶。卓華在會場的暗角裏目睹一切，滿意以珊合作。離開記招後，以珊面對家軒時又惺惺作態，表示她所做一切完全為了家軒前途着想，家軒答應發奮。此時，惠芝剛好來到酒店找以珊……