《逆天奇案》劇情及人物角色簡介 視帝陳展鵬終於有劇上！金牌監製劉家豪作品
新劇《逆天奇案》由兩年無劇出的陳展鵬主演，同劇還有林夏薇、馮盈盈及黃智賢領銜主演，由《溏心風暴》系列金牌監製劉家豪與《解決師》監製陳志江合作，聯合演出不同案件還包括蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、楊明、李國麟、麥玲玲、海俊傑及李成昌等，令人驚喜的特別演出還包括錢小豪、JW王灝兒、鮑起靜、米雪及久未露面的朱健鈞，
文：東方新地 圖：TVB.com
金牌監製劉家豪誠意之作
金牌監製劉家豪曾炮製多齣收視、口碑雙收之作，包括《溏心風暴》系列、《點解阿Sir係阿Sir》、《護花危情》、《解 決師》，每一套都精彩非凡，絕對有信心保證。今次再度與《解決師》監製陳志江合作，聯手為觀眾炮製一套既有豐 富娛樂性，亦有強烈真實感的高質素警匪片。《逆天奇案》著重於偵查奇案，劇情發展驚喜不斷、峰迴路轉，勢必 再創經典!
劇情簡介 ：O記幹探夢想加入飛虎隊
許浚森（陳展鵬飾）是O記精英幹探，勇武能幹，深受上司器重及戰友欣賞，但他最終夢想卻是加入飛虎隊。另一名O記精英幹探沈韋力（黃智賢飾），有著精明頭腦及豐富經驗。二人處事方式雖截然不同，但惺惺相惜，彼此互補不足。
不料警隊適匪徒埋伏，傷亡慘重，為了找出幕後黑手，森放棄夢想留在O記。 除此之外，森、力二人亦要面對一系列曲折詭秘，刁鑽莫測的「逆天奇案」！ 二人利用逆向思考、心理博奕、縝密分析，解構罪犯思維動機！ 天網恢恢，絕不遺漏！
奇案簡介：富豪綁架、恐怖份子械劫、消失的子彈、緬甸殺人⋯⋯
警隊一場反恐演習遇上恐怖襲擊，警隊死傷無數，匪徒更射殺飛虎隊隊 員，並順利逃脫。森負責調查「殺虎案」，期間先後遇上數宗大案：富豪被綁架、恐怖份子械劫、消失的子彈、緬甸殺人、暗網脅持女星等等。 森與力合力徹查，憑著雙方的智慧及膽識，彼此互補不足，更共渡生死 關頭，成功將各宗案件逐一偵破。飛虎隊隊長張Sir(錢小豪飾)的養女喜與森合作追查「殺虎案」，喜對森 日久生情，但森已有女友思，二人一直感情穩定……另一方面，力與大 律師瑜陷入熱戀，二人卻因工作產生矛盾。「殺虎案」漸有眉目，幕後 黑手與警方再度展開激戰。面臨生死存亡的時刻，眾人能否渡過危機? 有情人又能否終成眷屬？
群星客串 鑽石級演員陣容
本劇以單元故事形式講述多宗奇案，劉家豪廣邀多位份量十足的演員客串演出，擔任單元主角。劇中奇案眾多，演員 陣容極為鼎盛，每個單元的卡士都充滿驚喜，包括兩位金像影后鮑起靜和羅蘭、視后米雪、時隔六年再度拍攝TVB劇 集的錢小豪、跨界演出的洪卓立、JW王灝兒、艾粒、農夫、麥玲玲，還有久未露面的朱健鈞、王賢誌、羅霖等等，客 串演員名單屬鑽石級，本劇群星拱照、星光熠熠！
奇案佈局錯綜複雜
本劇以懸疑、警匪和律政為主題，陳展鵬和黃智賢合力與高智慧 奇案取材自世界各地的嚴重罪案，創作團隊在設計案件時花盡心 讓調查過程細緻精密。每宗奇案所衍生的難題均源源不絕、錯綜型罪犯鬥智鬥勇，偵破多宗佈局巧妙的奇案。劇中 思，務求令每宗奇案的佈局複雜巧妙、環環相扣，結果更是意料之外，懸念提升緊張感，讓觀 劇組遠赴泰國曼谷取景，連場駁火動作場面和激烈槍戰，呈現具真實感又富電影感的畫面。場面驚險刺激、驚心動魄，節奏緊湊明快，《逆天奇案》絕對是一套高水準、高質素之作。