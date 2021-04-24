《逆天奇案》劇情及人物角色簡介 視帝陳展鵬終於有劇上！金牌監製劉家豪作品

新劇《逆天奇案》由兩年無劇出的陳展鵬主演，同劇還有林夏薇、馮盈盈及黃智賢領銜主演，由《溏心風暴》系列金牌監製劉家豪與《解決師》監製陳志江合作，聯合演出不同案件還包括蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、楊明、李國麟、麥玲玲、海俊傑及李成昌等，令人驚喜的特別演出還包括錢小豪、JW王灝兒、鮑起靜、米雪及久未露面的朱健鈞，

文：東方新地 圖：TVB.com