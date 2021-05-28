逆天奇案劇透劇情｜第21至25集 李成昌軟禁劉佩玥！殺虎案有眉目
文：東方新地 圖：TVB.com
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《逆天奇案》人物關係圖
《逆天奇案》第二十一集劇情劇透(05/31)：殺虎案有眉目
O記根據方嵐失蹤與直播開始的時間，推敲她的位置，但未有發現。此時，綁匪決定要於直播結束時進一步行動！馮盈盈兵行險著，以追查方嵐位置！O記到場發現綁匪已帶方嵐逃去，陳展鵬、黃智賢拼命追趕……陳展鵬從綁匪口供中，得到關於木馬程式的線索，引證過往一系列駭客入侵事件，都可能跟殺虎案主謀有關！陳展鵬向黃智賢坦白，黃智賢欣然答應一同追查殺虎案。木馬程式及後被毀屍滅跡，陳展鵬、黃智賢、馮盈盈因此鎖定了調查方向……
《逆天奇案》第二十二集劇情劇透(06/01)：馮盈盈送上祝福
多年前，劉佩玥與曾救她的張彥博在泰國過着幸福生活。其後，張彥博因村民被投資公司詐騙，與兄弟前赴香港討回公道，卻令劉佩玥人生遭逢巨變……劉佩玥決定到港，以圓心願。陳展鵬與林夏薇籌備婚禮，陳展鵬為調查殺虎案分身不暇，試婚紗時需離開與馮盈盈見面，林夏薇對他絕對信任和諒解。馮盈盈未能從外部調查目標公司的電腦系統，打算親自深入虎穴。馮盈盈對陳展鵬、林夏薇將成婚，心中苦澀，但仍由衷祝福二人。黃智賢與嘉瑜「分手」後重逢，二人坦然相對。
《逆天奇案》第二十三集劇情劇透(06/02)：黃智賢、蔣祖曼再見亦是朋友
馮盈盈成功加入目標公司暗中調查，發現前職員戴查爾曾任僱傭兵，馮盈盈輾轉探出戴查爾背景，並取得其電腦檔案，馮盈盈繼續循線索追查……為了調查殺虎案，陳展鵬、馮盈盈朝夕相對，靄慈怕二人遲早出事，「勒令」林夏薇未嫁先同居，林夏薇卻對陳展鵬絕對信任。黃智賢、嘉瑜各自展開新戀情，二人再見，互相祝福，感情昇華猶勝從前。李成昌為重奪魏豐主席之位，不惜抵押手上魏豐股份…
《逆天奇案》第二十四集劇情劇透(06/03)：李成昌軟禁劉佩玥
陳展鵬、馮盈盈對目標人物抱有懷疑，欲調查其私人電腦。馮盈盈及後成功潛入其電腦，卻只發現一些親密照片、影片，陳展鵬、黃智賢、馮盈盈對目標人物懷疑漸消。李成昌設局威脅基金經理Stanley背叛張頴康，Stanley卻突然失蹤，張頴康得悉後出手對付李成昌，令李成昌身陷破產邊緣。李成昌軟禁劉佩玥以威脅張頴康收手，劉佩玥於逃走時發生了意外……馮盈盈主動向林夏薇送上結婚祝福；另邊廂，黃智賢、嘉瑜身邊伴侶換過不停，但二人始終友情不變。
《逆天奇案》第二十五集劇情劇透(06/04)：警方調查張頴康、李成昌
寶江的妻子發現寶江失蹤，報警求助，陳展鵬、黃智賢兩組聯手調查，終於找出寶江屍骸，更由此發現了與殺虎案有關的線索。警方正式將寶江被殺案與殺虎案合併調查，調查終見曙光……陳展鵬、林夏薇赴倫敦找Stanley問話後，進一步調查張頴康、李成昌，終有一絲頭緒。張頴康、劉佩玥主動聯絡O記，道出李成昌與寶江曾有紛爭。O記終找到證據，查出殺虎案及寶江謀殺案的主謀……