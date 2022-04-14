金宵大廈2｜劇情。第七單元〈OPPA〉第9-10集｜韓星郭子豪冧湯洛雯
金宵大廈2｜單元七劇情劇透：湯洛雯飾演的教師都係人，追星有乜咁出奇喎？！湯洛雯追追下韓星變咗同OPPA（郭子豪）拍拖，係咪好羡慕呢？但係呢個OPPA好似⋯⋯唔係人？
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金宵大廈2｜單元七〈OPPA〉劇情
郭子豪飾演韓星「金碩訓」，被湯洛雯暗戀及追求；同時被邱芷微（《愛回家》的賈名媛）迷戀及想佔有；結果卻被方紹聰飾演的宅男視為「換臉」對象！
郭子豪：第一次講韓文 ，已盡力
郭子豪表示在《金宵大廈2》演韓星「金碩訓」，體驗第一次跳海，拍攝當日好凍；亦係第一次為角色講韓文，有老師現場即刻教、即刻背，有限時間之下已盡力； 原來2020年拍攝《金宵大廈2》當時都拍緊《把關者們》、《星空下的仁醫》，「同時間做三個非常不同的角色，是一種挑戰」。
湯洛雯最開心疫情下仍然有工開
湯洛雯則在《OPM》、《雙生陌生人》、《金宵大廈2》和《隱門》4部劇集都有份參演，她受訪時表示過去一年連拍了3部劇，所以有較多存貨，4部劇全在今年推出相信純屬巧合，至於攞獎方面她則表示隨緣，因為現在才年初，無法想像約一年後的頒獎禮，而且她也不想用獎項來肯定或否定自己，反而最開心是在疫情下還能keep住有工開。
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