《錦繡南歌》大結局劇情劇透：太妃奸計得逞以死嫁禍彭城王、皇上處決驪歌賜毒酒
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《錦繡南歌》大結局劇情劇透 （ 第1-53集大結局）
- 沈驪歌、彭城王主要角色簡介
- 《錦繡南歌》劇情精讀三大賣點
- 第1-5集 朱雀盟俠女獻舞
- 第6-10集 領旨賜婚 接近城王
- 第11-15集 驪歌中毒 竟陵王相救
- 第16-20集 驪歌扮中毒、假裝繼續敷玉膚膏
- 第21-25集 （香港版10月6日）驪歌驚覺刺殺愛人，企圖自刎！
- 第26-30集 驪歌忽然暴斃而亡！沈樂清墮崖！
- 第31-35集 戰爭蓄勢待發
- 第36-40集 竟陵王親自驗屍證彭城王去向
- 第41-45集（香港版10月24日） 沈將軍抱屍死不瞑目含恨黃泉、沈夫人對驪歌心生隔閡
- 第46-50集 焚燒良田、新政民亂
- 第51-53集 太妃奸計得逞以死嫁禍彭城王、皇上處決驪歌賜毒酒
- TVB粵語版《錦繡南歌》40至44集大結局劇情
- 《錦繡南歌》主題曲
《錦繡南歌》劇情簡介：俠女李沁搭檔腹黑的秦昊上演蕩氣迴腸的生死絕戀
劉宋元嘉年間，天下積弊積弱，監政彭城王劉義康（（秦昊飾）羽翼未豐，暗中蟄伏。俠女沈驪歌（李沁飾）借太妃（張雅萌飾）壽宴獻舞，借機刺殺劉義康，卻成為劉義康和奸佞陸遠（戚跡飾）爭奪的棋子。陰差陽錯之間，驪歌成為沈家將門嫡女，並與劉義康聯姻。
彭城王劉義康和驪歌民間相遇，共同調查陸遠，不明身份的兩人幾經患難，情愫暗生，卻礙於婚約只能忍痛惜別。大婚之夜，刺殺之時，四目相對，情仇難辨！陸遠與太妃合謀治罪沈家，彭城王劉義康與驪歌化解誤會，力破死局！
邊關秋犯，劉義康征戰，陸遠暗算，驪歌千里奔赴沙場力挽狂瀾，助劉義康凱旋歸朝。朝堂之內又遭遇士族打壓，伉儷二人攜手制敵，感情浴火彌堅，共同守護一片盛世昌榮。
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《錦繡南歌》主要角色簡介：
沈驪歌（李沁飾）朱雀盟殺手
《錦繡南歌》劇情精讀三大賣點：
1. 古裝美女李沁首度挑戰俠女角色
中國新生代女星李沁近年人氣高企，在《如懿傳》、《慶餘年》等熱播劇中均有亮眼的表現，其古裝造型更深受大眾喜愛，備受注目。李沁今次一改以往文雅柔弱的形象，挑戰飾演霸氣冷艷的俠女角色，更有多場精彩刺激的打鬥戲份。沈驪歌一角造型多變，有神秘魅惑的舞姬、英姿凜凜的俠女，以及乖巧大方的淑女等等，令人眼前一亮。
2. 李沁夥拍實力派秦昊上演亂世之戀
實力派男星秦昊在劇中飾演皇子，同為監國，正直不阿、雄霸一方，對李沁卻溫柔體貼，其角色設定可謂魅力「爆棚」。在劇中，李沁飾演的沈驪歌本想刺殺秦昊飾演的劉義康，其後兩人在宮外邂逅，從最初的仇敵變成相知的戀人，在經歷重重磨難後終成眷屬，展開糾纏著國仇家恨的亂世之戀。李沁和秦昊這個組合非常新鮮，開拍前就已經成為網上熱話，令人非常期待，再加上他們在劇中的造型和角色設定亦非常合襯，獲大讚極具CP感。
3. 劇情節奏明快 贏盡口碑收視
本劇由《錦繡未央》的製作團隊所創作，以劉宋元嘉年間為時代背景，講述沈驪歌和劉義康攜手保衛國家，共同開創盛世昌榮的故事，在開播前就已經備受關注。《錦繡南歌》以女主角沈驪歌為主線，主要講述她跌宕起伏的一生，更有別於傳統的古裝言情劇，將情感、成長、俠義等元素融為一體，打造一段熱血勵志、浪漫唯美的傳奇故事。
本劇劇情節奏明快，服裝、造型、道具精緻唯美，加上演員們表現出色，使其在內地開播後，收視及討論度節節上升，好評不斷，開播第三周已突破10億播放量，而隨著播放量攀升，在社交媒體上亦有超高的關注度和討論度。
第1集劇情 朱雀盟俠女獻舞
正義善良的俠女沈驪歌（李沁飾）自小被師傅徐臨收養，成為殺手組織「朱雀盟」的成員。 劉宋元嘉年間，時政局交亂非凡，護軍陸遠身任五兵尚書，手握外軍大權，幾近控制朝野，架空皇城。彭城王劉義康代理監政，看似對其委以重用，任其為非作歹，實則貌合神離，只因自己羽翼未豐，無法與當朝的奸臣抗衡。正義善良的俠女驪歌，為報殺害父母之仇，扮作舞姬主動聯繫當朝權臣陸遠，去暗殺彭城王。陸遠一下子就拆穿了驪歌的身份，驪歌說明來意以後，陸遠很快答應她的要求，並約定在太妃壽宴時動手。臨行前，驪歌的師妹阿奴叮囑師兄陳少巽，如果她回不來，就將她埋在地下的合親酒挖出來喝，那酒是女孩出嫁時送給夫君的。太妃壽宴，彭城王在太妃身邊坐陪，舞姬上來後，還沒開始跳舞，就扯開披風拿出弩箭射向彭城王，眼看彭城王就要中箭，坐在他身邊的六王爺幫他擋了一箭。武士們對獻舞的舞妓開始追殺，驪歌也用弩箭射向彭城王，但被彭城王身邊的武士擋住，驪歌接著又持劍追殺彭城王，彭城王倉皇逃走，卻鑽進陸遠的另一個陷阱。陸羽遠想殺驪歌滅口，被沈植制止，驪歌則趁機逃走。在逃走的路上，驪歌看到阿奴，阿奴把她的蒙面金屬戴到自己臉上，並將一個手串交給她，把讓她去幫自己去找父母，然後轉身去引追兵。回到目錄
第2集劇情 死，才是真正自由
阿奴將追兵引開不久，陸遠就帶人將她圍住，驪歌想衝出去救她，卻被師兄死死的拉住，看著阿奴被陸遠虐殺。其實，讓阿奴引開追兵是師父一手安排的，這一切師兄也都早已知曉。彭城王被圍困在火中，他急中生智才把門撞碎逃出火海。彭城王來到仁壽宮看太妃和受傷的六王爺，竟陵王躺在床上還沒清醒，太妃坐在他的身邊暗自垂淚。沈植發現，來王府的舞姬的總共是九人，可屍體卻只有八具，這說明有一人在逃。彭城王認為，陸遠肯定也急於找到那個逃脫的殺手，需盡快抓到此人，防止陸遠再殺人滅口。他命沈植封鎖城門，盯住陸遠。為了抓到逃走的刺客，陸遠在鬧市支設刑場，拉來舞姬屍首當眾鞭撻暴曬，以此引誘驪歌出現。驪歌明知是個圈套，但還是去了，但只是遠遠投射火箭，將姐妹們的屍體焚燒殆盡，體面而終。看著燃燃大火，驪歌心中又增加了一分對陸遠的恨。城門被封，驪歌在逃跑的過程中，被沈植的母親任作女兒。沈母從驪歌手腕上取下手串，並將手串敲碎，原來裡面還有一個玉鐲，那正是女兒失蹤前隨身佩帶之物。而驪歌戴的那個手串是阿奴送的，這才知道阿奴原來是沈家的女兒，看到沈母思念女兒的模樣，驪歌只好先將錯就錯。回到目錄
第3集劇情 從今天開始，我是二小姐
驪歌來到沈家，沈母讓她住進嘉寧閣，這讓沈母之前所認的另一個女兒沈樂清心裡很不舒服，開始打探驪歌的身份。夜深人靜時，看著嘉寧閣裡的一切，驪歌想起阿奴禁不住流下眼淚。阿奴還有一個哥哥一個弟弟，大哥高大威猛，弟弟調皮可愛，他們對驪歌都很親善。師兄在城裡開了一個名為三玖堂的藥鋪子，其實卻是一個情報中轉站，江湖上的消息，都可以在那裡中轉買賣。師兄接到師父的指令，讓驪歌儘快取得沈家信任，以謀後事。原來驪歌進入沈家，也是師傅的一部棋。師兄不忍心看到驪歌像阿奴那樣慘死，所以勸她儘快離開健康城，但驪歌卻執意要為阿奴報仇，還讓師兄幫忙打探路陸遠的消息。驪歌接到師弟私下傳來的消息，陸遠今晚會在渡口和人進行貨物交接，此時彭城王也得到這個線索，並命廷尉府的人前去捉拿，自己則躲在暗中觀察動靜。碼頭上劍拔駑張，廷尉府要查驗貨物，被陸遠強行制止，彭城王正不知是否該出面干預，驪歌突然躍出殺向陸遠，但陸遠的武功本就不弱，再加上還有幫手，驪歌不敵最終受傷逃走。驪歌體力不支昏倒在地，恰逢竟陵王的轎子出現，聽到遠處捉拿刺客的聲音，竟陵王讓人將驪歌藏到轎子裡，然後假裝酒醉，逃過陸遠的檢查。回到目錄
第4集劇情 凱旋歸來
彭城王讓人連夜突審陸遠的心腹裴如海，裴如海本來仗著有陸遠撐腰，氣焰十分囂張，待看到要審他的是彭城王，便如實供述自己幫陸遠私造武器的罪行。可因為裴如海也不知道，陸遠私造的武器藏在什麼地方，便決定讓他明日早朝時當殿指證。第二天大殿之上，彭城王先讓人參奏陸遠私屯武器之罪，陸遠自然不肯認帳，按照預先的計畫，便讓陪出海出來指證，但彭城王沒有想到的是，陸遠已經暗中將裴如海打得人事不省。看著已不能再說話的裴如海，陸遠反倒振振有詞，說有人對裴如海屈打成招，想故意誣陷。彭城王正不知該如何收場，這時前線送來捷報，彭城王聽了非常高興，讓竟陵王準備給沈將軍慶功，並順便剝奪陸遠掌管兵庫的權利。彭城王微服私訪，認出驪歌是碼頭上那個女子。他看到賣瓷器的惱羞成怒要對驪歌動手，便拉著她就跑，驪歌卻認為彭城王多此一舉。為了慶祝老將軍凱旋歸來，沈夫人特意讓沈樂清教驪歌彈奏一曲。竟陵王突然來訪，發現沈樂清教驪歌所彈之曲是流傳塞外的鬼曲，聽了會讓人精神錯亂。驪歌得知此事，當場拆穿沈樂清惡毒用心。但令她沒想到的是，沈樂清已讓丫鬟悄悄換掉曲譜，反咬驪歌誣賴好人、夜不歸宿形跡可疑。驪歌無奈之下，謊稱已提前在曲譜上放了毒蠍說喜歡的香料，毒蠍會主動攻擊手上沾有香料之人。沈樂清的丫鬟嚇得面容失色，當場招認是沈樂清讓他換曲譜。看到驪歌很輕鬆的打臉沈樂清，竟陵王對驪歌更是欽佩，還主動幫她撒謊，說驪歌夜不歸宿那晚，是和自己在一起。回到目錄
第5集劇情 蓮子，都是苦的
得知沈夫人病重，皇上不僅讓彭城王賜藥，而且還要將沈將軍的女兒嫁給彭城王。皇上這樣做的目的意在保護沈家，因為有了彭城王的聯姻，陸遠便不敢找沈家的麻煩。竟陵王得知皇上賜婚之事，感覺被賜婚之人應該不是驪歌，以他對驪歌的了解，她絕對不可能隨隨便便就嫁給一個素未謀面之人。其實在他心裡，對驪歌充滿好感，因此希望被賜婚之人是沈家二小姐。沈夫人吃了皇上所賜之藥依然昏迷不醒，驪歌便來到三玖堂找到師兄，師兄看著她急切的樣子，發現她已經把自己當做沈家的女兒。驪歌抓了藥回到沈府，恰好遇到陸遠來向沈將軍道賀皇上賜婚之事，聽到驪歌的聲音感到特別耳熟，懷疑驪歌就是在碼頭刺殺自己之人。帶著這個疑問，陸遠到大牢裡提審一個女犯，那個女犯就是化妝成舞姬刺客之一，原來為了查清那批刺客身份，他故意用另一個死囚將她替換出來。沈植發現，自從驪歌來到沈家，母親病情有了好轉，弟弟沈楓也變得活潑，沈家又多了歡聲笑語，於是將一個熱手爐送給驪歌，並主動道歉，真誠的認下她這個妹妹。沈夫人堅決不同意皇上賜婚，她好不容易才將女兒找回來，不想讓女兒這麼快就出嫁，沈樂清主動站出來替父親分憂，願意替代姐姐出嫁。沈將軍決定將驪歌暫時送出健康城，沈樂清表面上歡歡喜喜送驪歌出城，其實暗地裡已經讓舅舅在城外做好埋伏。驪歌剛離開建康城就被殺手追殺，她在逃走的時候，再次遇到微服私訪的彭城王，為了躲避追殺，兩個人一起跌落水中。回到目錄
第6集劇情 領旨賜婚 接近城王
彭城王和驪歌從水裡爬上來，彭城王假裝埋怨驪歌，一遇到她准沒好事。驪歌不理會彭城王的嘲諷，還拿出藥為他治傷。彭城王為問驪歌叫什麼名字，驪歌告訴他，自己名字叫俠女。彭城王讓手下進行調查，發現襲擊驪歌的並不是陸遠。沈驪歌重返三玖堂，意外見到師父，想到阿奴臨終場景，難消心頭怨恨，質問他為何要讓阿奴枉死。師父反勸她要以大義為重，借皇上賜婚之事去接近彭城王，並找機會刺殺他，驪歌經過思索以後，答應師父的要求。驪歌回到沈府，當場揭穿沈樂清要暗殺自己之事，見沈樂清矢口否認，她就把沈樂清的舅舅拎出來指證，沈樂清無法抵賴，哀求沈家以大局為重。就當局面陷入僵持之際，竟陵王攜旨前來，沈家夫婦猶豫再三，最終決定安排沈樂清出門接旨，避免徒生事端。沈樂清自以為問題得以解決，卻沒料到陸遠突然到訪，當眾指責沈樂清並非將軍嫡親血脈。沈夫人想要爭辯，陸遠卻找來宋嬤嬤指認，更讓修手鐲的玉匠親自講述，經由二人相同口供，確鑿證實沈家已將嫡女找回。欺君乃屬大罪，沈驪歌不願沈家陷入囹圄，主動站出承認身份。陸遠假借祝賀為由，讓女侍送上賀禮，並問女侍看驪歌是否眼熟。驪歌驚訝地發現，那個女侍竟然是她的師妹阿陵。沈驪歌以嫡女身份接旨，竟陵王難掩失落，沈樂清也被關進柴房反省，但在此刻她已讓仇恨填充內心，誓要奪回一切。沈驪歌前往三玖堂告知阿陵還活著，陳少巽答應救人，但需仔細考慮對策。婉兒看出竟陵王愁腸百結，出言指點迷津，使他頓悟，趕忙約見驪歌，若她不願嫁入王府，便有辦法周旋，雖然沈驪歌感激劉義宣屢次出手相助，可眼下卻是委婉回絕。回到目錄
第7集劇情 走自己的路
陸遠在地牢裡愜意喝著茶等著驪歌到來，沈驪歌孤身勇闖，他一看到她便直接稱沈大小姐，驪歌便將面具扯掉，露出本來面目。陸遠命人圍攻驪歌，驪歌僅憑一刀一盾殺入地牢。驪歌放下手中的刀，想和陸遠談一個條件，如果沈家的大小姐在婚禮上刺殺彭城王，不知道是否可以以此扳倒沈家。陸遠被驪歌的誘人條件吸引，正在狐疑驪歌所說的是否是真的，驪歌突然將一個煙霧彈扔到地上。煙霧彈爆炸以後，師兄穿著侍衛的衣服，趁機將阿陵救走，驪歌則將事先準備好的稻草人，將陸遠和侍衛們引開，奈何陸遠武功高強，最終仍是兩敗俱傷，紛紛墜落河中。驪歌抵死遊出河面，意外爬上彭城王所在船艙。彭城王親自照顧驪歌，待其醒來便扯下她髮釵作為渡船銀兩。驪歌不甘示弱，假借先前療傷草藥錢為由，反手扯下彭城王隨身玉佩，順理成章地得到彼此信物。沈植聽說又有一個女人去刺殺陸遠，立刻想到驪歌，但回家後，看到驪歌和母親親熱的樣子，立刻放棄懷疑她的想法。沈植有一個心上人叫王子衿，但孫太妃為了拉攏王家，卻欲將她賜婚給竟陵王。沈植也是子衿意中人，父親讓她到沈府送賀禮，她便迫不及待的去見沈植。驪歌來歸還披風，聽說彭城王要到棲霞山查陸遠打造兵器的地方，便主動要求彭城王帶她前往。兩個人拿著陸家的腰牌，假裝是陸府新來的管家，沒想到身份卻被識破。打鬥時驪歌發現彭城王武功竟然不次於她，於是兩個人一路打了出來。可他們剛擺脫守衛的追殺，卻被另一夥人抓住。那夥人以為他們是陸遠的人，便拿刀架在彭城王脖子上，逼問那些匠人在什麼地方。回到目錄
第8集劇情 同道中人
看到那個壯漢手上的紋身，彭城王問他是不是黑甲軍，壯漢奇怪地看了看彭城王，臉上露出複雜的表情。見壯漢不相信他們，驪歌慷慨激昂的說了一句，他不信他們，難道還不相信天下的有志之士嗎？就因為這一句，壯漢就暫且饒過他們，將他們關進一個小屋子裡。驪歌急中生智，想到要用髮簪開鎖。驪歌沿路留下記號，方便以後依跡再尋，劉義康眼見馬匪即將追來，直接拉起她就跑，並未察覺不妥，直至遇到前來營救的許詹等人，方才鬆了口氣。王妃發現彭城王私自外出，並讓手下躲在書房假扮他，他沒有拆穿彭城王，還故意來到他的書房幫助他隱瞞，他覺得彭城王這樣做不是在刻意躲避她，而是要去做更重要的事情。彭城王回來，發現太妃正在訓斥王妃，很感激王妃為她搪塞，便假裝很王妃很恩愛的樣子向太妃解釋。陸遠聽說有人去了棲霞山，感覺那些匠人不能留，讓人殺人滅口。驪歌回到家中，意外發現手鐲丟失，回去找手鐲時看到壯漢等人被追殺，意外救了他們。壯漢告訴驪歌，他的名字叫霍雲，因不滿朝廷奸臣當道才落草為寇，得知驪歌也在找陸遠鑄造武器的地方，他們願意助驪歌一臂之力。驪歌的手鐲被陸遠的手下撿到，陸遠想起曾在驪歌手腕上看到過那個手鐲，便立刻猜到是沈家大小姐在和他作對，現在連鑄房都被她查到了，決定儘快將她除掉。孫太妃設宴款待王公父女，王子衿借酒裝醉說胡話，變法醜化自己。王公寵愛女兒，索性便由她胡鬧，暫且擱置皇家親事。陸遠將手串上浸了毒後，讓人設法送到沈府，他的手下就找到沈樂清的舅舅，之後又通過沈樂清的舅舅找到沈樂清。沈樂清本來就心中對驪歌充滿怨恨，得知此事以後，她主動主動去見陸遠表示願意效力。回到目錄
第9集劇情 來個人贓並獲
沈母將手串戴到驪歌手上，有些傷感的說，沈樂清的父親戰死沙場後留下她孤身一人，沈將軍總覺得對不起他，所以才將她收為義女。自從驪歌回來以後，自己沉浸在母女團聚的歡樂之中，感覺有些冷落與她，言外之意是希望驪歌能和沈樂清和睦相處。霍雲告訴驪歌，現在的黑甲軍歸陸遠掌管，已經變成陸家的私人軍隊，驪歌發現黑甲軍所使用的兵器都非常鋒利，兩個人夜探陸家，探得陸遠決定鑄造完最後一批兵器便將所有匠人殺死。驪歌把這個消息告訴彭城王，彭城王告訴她，鑄造那些兵器使用的是玄鐵，是用天外知識溶於水中鍛造，但煉鋼之水有奇毒，長期接觸會要人性命。彭城王突然想到，可以利用毒水之源去尋找陸遠鑄造兵器的地方，因為毒水所到之處肯定寸草不生。回到王府，彭城王把沈植叫來，讓他帶領沈府的護兵圍攻棲霞山，陸遠私造兵器蓄意謀反，這次務必人贓俱獲。竟陵王也一直在查找陸遠的罪證，但他覺得四哥不相信他，所以就瞞著太妃私自調動丹陽的軍隊，決定圍攻棲霞山。沈植帶兵來到棲霞山，沈樂清不僅將這個消息告訴陸遠，還故意假裝給驪歌送糕點，把沈將軍引到驪歌屋裡。沈將軍看到桌上紙條，以為女兒被人綁到棲霞山，也匆匆趕去。沒想到他剛來到棲霞山，就中了陸遠的埋伏。驪歌帶領霍雲等人決定先救人，竟陵王決定跟隨驪歌前往。驪歌一行進入鍛造房，陸遠便下令，除了竟陵王，其他的人格殺無論。驪歌想殺陸遠，卻因為中了手鐲上的毒數次昏迷，更差點死在爐裡的鐵水之下，多虧竟陵王救了她。回到目錄
第10集劇情 私鑄玄鐵之人
看著驪歌跪在地上苦苦支撐的模樣，陸遠冷笑著說，他要殺驪歌就像踩死螞蟻一樣，但他現在還不想這麼做，他還想讓驪歌看一齣好戲。沈植帶兵衝進鑄造房，卻在那裡見到父親，沈將軍發現鍛造房裡有幾箱刀劍，刀劍上都刻著綏遠軍圖樣。綏遠軍就是沈將軍的軍隊，看到那些刀劍他知道情況不好，趕忙讓兒子帶兵快走，可是為時已晚，陸遠帶著廷尉衝了進來。人證物證皆在，沈將軍父子被抓，彭城王想救他們也無能為力，只好眼睜睜的看著他們被廷尉帶走。驪歌昏厥以後，陸遠並沒有將她帶走，她靜靜的躺在棲霞山上，師兄和師弟找過來將她救走。師弟發現她中毒，師兄檢查後發現驪歌身上的毒很蹊蹺，一時竟難以去除。沈樂清去找陸遠，陸遠誇獎她這次做的不錯，並讓沈樂清再為他做一件事。陸遠交代完畢，又問沈樂清，她那個假姐姐是否回府，沈樂清得知驪歌沒有被殺，心中很是失望，而陸遠之所以不抓驪歌，其實另有深意。沈將軍父子被關在獄中，他不明白女兒和陸遠到底有什麼仇恨，沈植問父親，當彭城王問他為什麼會出現在在棲霞山上，他為什麼不如實回答。沈將軍告訴兒子，驪歌就要嫁給彭城王了，他不想因為此事影響到聯姻，同時，因為不知道驪歌是生是死，他也開始為驪歌擔心。竟陵王找到太妃，問她為什麼要將丹陽兵調走，太妃直言不諱的告訴他，這些都是她的安排，她所做的所有的一切都是為了竟陵王，可竟陵王並不領母親這個人情。彭城王經過調查，發現王妃所中之毒，只是看似兇猛，其實對身體傷害甚微，他感覺這裡面必有蹊蹺，讓人繼續調查。陸遠帶著聖旨來到沈府，懷疑沈家父子有謀逆之心，要查抄沈家所有的書信。回到目錄
第11集劇情 驪歌中毒 竟陵王相救
竟陵王憤怒地去找陸遠，陸遠告訴竟陵王，驪歌中的毒，除了自己誰也解不了，並以此逼迫竟陵王。竟陵王雖不願意與他同流合污，但被他說得心煩意亂。陸遠最終將解藥交給竟陵王，驪歌的毒解了，她想找竟陵王表示感謝，竟陵王卻不願意見她。驪歌想勸霍雲帶著匠人為父親作證，但因為他們大多是黑甲軍的逃兵，擔心朝廷會治他們的罪，猶豫著不敢答應。驪歌心中鬱悶，來到彭城王的小船上暗自垂淚，彭城王突然走進來，驪歌像受了委屈的孩子突然看到親人，撲進彭城王懷裡。彭城王覺得，只要能找到陸遠所鑄造的兵器，就可以為沈將軍洗罪，但找到那些兵器需要一定的時間。庭審開始，陸遠拿著文書逼迫沈家父子承認，見沈將軍不招，便開始對他們用刑。驪歌焦急地等在廷尉府外，霍雲沒有讓她失望，帶著匠人們趕了過來。霍雲等人當庭指證，棲霞山的鑄造房為陸遠所有。因為有了新的證據，廷尉請求給他十五日的時間去審問人證，彭城王很高興的應允，因為有了這十五日的時間，他便可以找到陸遠藏武器的地方。子衿和驪歌談起讓沈將軍定罪的文書，驪歌覺得肯定是沈家內部人所為，當她得知子衿曾在書房看到沈樂清時，便懷疑是沈樂清做的手腳。為了弄清楚是不是沈樂清所為，驪歌悄悄地來到沈樂清房中，故意將她的手鐲，放到沈樂清的被子上，然後悄悄躲在一邊觀察動靜。回到目錄
第12集劇情 遭構陷入獄
彭城王告訴驪歌，武昌便是陸遠養兵之地，只是現在苦於沒有證據，但如果能讓陸遠出兵圍攻健康，那不僅可以救出沈家父子，還能將陸遠除掉。驪歌覺得彭城王的這個主意不錯，就主動請纓到陸遠府偷取虎符。看到彭城王拿出地圖，而且還有調兵的權力，驪歌對他的身份，不禁產生懷疑。就當彭城王準備說出實情，怎料沈驪歌大手一揮，表示毫不在乎，彭城王話在嘴邊又咽下。陸遠故意放出消息，謊稱沈氏父子即將問斬，李成勳聞訊大驚，立馬率領綏遠軍眾將領快馬趕回建康。李將軍要求見彭城王，為沈家父子鳴冤，陸遠躲在暗處，看彭城王會如何處理。由於無詔回京是死罪，彭城王令他儘快出城，重返駐地。李將軍還想為沈家父子辯護，竟陵王突然帶人趕到，不僅命人將李將軍帶走，還帶人到沈府捉拿與李將軍一起回城的將士。驪歌勸竟陵王放過那些人，竟陵王卻堅持把那些將士們都抓走，驪歌見他變得如此不可理喻，十分不理解。朝堂之上，竟陵王一反常態，開始替陸遠說話，處處和彭城王作對，彭城王看著這個六弟，突然感覺有些陌生。竟陵王的所作所為，陸遠看見眼裡喜在心裡，還特意邀他到府裡飲酒，更將藏私兵的地方告訴他。驪歌到陸遠府中盜兵符，她剛要伸手去取，竟陵王突然出現制止她，並示意她向正前方看，原來兵符的正前方有一排機關。驪歌這才知道，原來竟陵王沒有變。在竟陵王的幫助下，驪歌成功盜取兵符。驪歌逃走之時，竟陵王還將一封信交到她手中。驪歌回家後打開那封信，發現竟是陸遠調兵的手諭，有了這些東西，驪歌決定隻身前往武昌城。回到目錄
第13集劇情 螫居待時
驪歌帶人來到南昌，假傳陸遠被抓，讓手下黑將軍立即起兵去救，黑將軍不相信，即便驪歌拿出虎符和信函，黑將軍依然狐疑。他命人先將驪歌關起來，並派人前往健康城打探消息。他派去的人在半路上被沈楓等人伏擊，霍雲假裝前來救護，將其中一個人救走。為了配合驪歌把戲做足，彭城王假裝震怒，命陸遠和廷尉三日內將沈將軍的案子審清，不審清此案誰都不能離開。借這個由頭，將陸遠軟禁起來，並在外邊散佈陸遠已被羈押的消息。見黑將軍還在猶豫不決，驪歌突然把劍架到他的脖子上，質問他是不是要置陸遠的生死於不顧，黑將軍這才下定決心，命人把部隊集合起來出發。陸遠為了儘快將案子審結，不顧彭城王不准用刑的命令，先是對沈家父子用刑，後來見他們寧死不招，就讓人按住他們的手，直接在擬好的口供上畫押。陸遠拿著口供就想離開，卻被守在門外的士兵攔住，陸遠意識到情況不妙。陸遠的管家，接到守衛送來的消息，消息稱陸遠被困，讓他去找竟陵王求助。此時，竟陵王正在陸家尋找陸遠逼他寫的符詔，見管家進來就出手將他打暈。彭城王拿著驪歌的髮簪，正在為驪歌擔憂，手下前來報告，已接到驪歌的飛鴿傳書，這才放心。竟陵王的手下擔心，如果沈小姐成功的將黑甲軍帶回健康，陸遠走投無路，就會將豢養黑家軍一事栽贓給他，因為陸遠手中有他讓陸遠私養軍隊的詔書。沒想到，竟陵王早將生死置之度外，但唯一讓他感到不安的是對不起母妃。廷尉府裡，陸遠雖然有些不安，但他自知手中有一張王牌，依然淡定自若。黑甲軍開始攻城，令他們沒有想到的是，綏遠軍早有埋伏。大功告成後，彭城王親自到城外迎接驪歌，一把將她抱入懷裡，說以後再也不會讓她去冒險。回到目錄
第14集劇情 願為手足棄江山
得知竟陵王被關押，太妃哭著去求見彭城王，但彭城王卻避而不見。彭城王不解的問竟陵王，他為何會簽下符令，是不是受到陸遠的威脅。竟陵王告訴彭城王，他只是對陸遠深惡痛絕，想把他的死罪做實而已。彭城王認為，他這樣做付出的代價太大了，竟陵王卻不以為然，他認為要成就事情必須付出犧牲，如今只犧牲他一個人，就可以將陸家一網打盡，又何樂而不為。有人給太妃送來竟陵王的手書，世界上面寫著：兒子不悔，母親長健。看了竟陵王的手書，太妃難過地暈了過去。驪歌去見彭城王，得知竟陵王獨自到廷尉府領罪，想去幫竟陵王作證，卻被彭城王攔住，彭城王不想讓她再去冒險。太妃去見陸遠，問他是否還有辦法救竟陵王，陸遠讓太妃去求彭城王，如果彭城王不見，那就想辦法讓他見，只要彭城王不殺竟陵王，那他就能夠躲過此劫，只要他不死，就能東山再起。竟陵王的僕人告訴驪歌，因為當初驪歌中毒，竟陵王為了和陸遠換取解藥才寫下那個符詔，驪歌聽了更難以釋懷。為了見到彭城王，太妃假裝生病，等彭城王來探望時，她跪著哭著求彭城王放過竟陵王。對於太妃的求情，彭城王內心非常矛盾，為了不養虎為患，經過再三思量後，他拒絕了太妃的請求。見彭城王不答應，太妃又使出尋死一招。在彭城王的心中，本就不忍心殺竟陵王，如今又要搭上太妃的命，他思量再三，最終答應放過竟陵王。驪歌心中煩悶，她不解的問彭城王，為什麼奸人總是能逍遙法外。彭城王告訴她，是因為奸人詭計多端，所以他們才防不勝防，驪歌卻認為，一切問題的根源都是因為那個徒居高位的彭城王。彭城王聽了，也沒有辨解，只是隨聲附和。回到目錄
第15集劇情 為了孩子，做什麼都值
彭城王告訴眾臣，竟陵王訓練私兵，其實是奉了他的旨意，並當堂宣讀他授權的詔書。彭城王指責陸遠借為國家養兵之機私造玄鐵寶劍，還把為國家訓練的軍隊當作自家私兵，並私調軍隊圍攻健康意圖謀反。彭城王剛宣佈完畢，陸遠的父親突然站出來說，私鑄玄鐵和私調軍隊之事都是他一人所為，當時陸遠在廷尉府審案，根本沒有機會調兵。陸父站出來頂罪，這倒出乎彭城王的意料，無奈之下，他只好免了陸遠的罪，但剝奪他的護軍職位，命人將陸父押入廷尉府。陸遠心情沉重的去見父親，陸父提醒陸遠，在陸府的密室裡，有他為陸遠準備的家產，讓他拿著這些好好過日子。竟陵王去見太妃，太妃激動的抱著他哭，讓他以後有什麼事，一定要和母親商量，不要再擅作主張。朝堂之上，彭城王任命竟陵王為護軍，並將黑甲兵符交給他，竟陵王為霍雲等人求情，彭城王不僅赦免了他們的罪行，而且將霍雲提為中軍校尉。陸父在獄中自盡，陸遠心情十分沉重，他安慰著妹妹不要難過，並當著父親的靈柩發誓，這筆賬他早晚要找彭城王算清。此時在沈府之中一片歡樂景象，沈母帶著家人在大門口，高高興興的迎接沈家父子歸來。陸遠的手下陸雲把探聽到的消息告訴陸遠，陸遠覺得驪歌刺殺過彭城王，既然他們還要聯姻，這裡面就有文章可做，他決定靜觀其變。對於赦免霍雲和任命竟陵王為護軍之事，陸遠感覺彭城王早晚會和皇上鬧翻，在皇權面前，兄弟情深只不過是浮沙。回到目錄
第16集劇情 驪歌、城王陪養感情
沈將軍和驪歌試劍，見女兒武藝高超，竟然不次於他，心中很是欣慰。沈植、沈楓也和驪歌，相處的特別好，三人推心置腹的和親兄妹一樣。陸遠的妹妹在野外獨自彈琴，想著死去的父親，她的心裡越來越亂，後來將琴弦彈斷便暈了過去，師兄上山採藥正好看到她，將她帶回藥店診治，當陸遠的妹妹醒來離開時，師兄還看著她遠去的背影，獨自發呆。驪歌和彭城王相會，彭城王教她練字，她帶彭城王在街頭吃小串，兩個人你濃我濃，感情越來越深。師父想讓驪歌在大婚之日殺死彭城王，並制定了周密的行刺計畫和逃跑方案。師父離開後，驪歌卻對師父產生質疑，認為師父對他們雖然有養育之恩，但覺得他們也不應該生活在仇恨之中。陸雲告訴陸遠，彭城王不僅換了他們在中軍所有的人，而且還收了陸遠的虎符，連城門禁軍都換了。陸遠讓陸雲想辦法約見一些大臣，但陸雲卻認為，這些大臣連陸老爺的葬禮都不來參加，現在要約他們肯定也不會見。彭城王和學子們論道，竟陵王也參與其中，竟陵王認為，除了要增加才學考量，還應該通過考課來選拔有才之人，學子們都表示贊同。彭城王認為，還應在全國各地開設儒學館，打破失學，開銓選之門，而他們的對話皆被陸府的心腹悄悄記下。陸遠去見太妃，把彭城王與那些學子們論道的情況說了，擔心彭城王要讓那些學子們為官，利用他們和士族抗衡。太妃聽了，對彭城王的做法嗤之以鼻，問陸遠是不是已經想好對策，陸遠笑著點頭，太妃見了，就很高興的把他叫到自己身邊。沈樂清穿上新娘服遠嫁桐城，在中途休息之時，她將事先準備好的毒酒拿給送親的人喝。喝下毒酒後，家丁們一個個倒在地上，臉上露出痛苦的表情，沈樂清冷笑著，從轎中慢慢地走下來。回到目錄
第17集劇情 本不屬於這裡
沈樂清找到陸遠，說自己已走投無路，願意為他做任何事，陸遠故意拿起毒酒讓她喝，沈樂清果然將毒酒端了起來。陸遠看狀將毒酒打掉，答應讓她進彭城王府做侍女，為自己辦事。陸雲來到儀賢館，將學子們起草的新政綱要偷走，並在離開時放了一把火。陸遠把新政綱要給中書令看，而這位中書令就是彭城王妃的哥哥。看到彭城王要實行的新政，感覺彭城王是在胡鬧，因為按大宋律例，非士族不能為官，遂決定和陸遠站在同一戰線。彭城王和驪歌在船上見面，他想知道驪歌真正的名字，驪歌依然沒有告訴他，彭城王要把自己的身份告訴驪歌，驪歌卻堵住他的嘴，讓他不用說，因為他已經在她心裡了。彭城王醒來後看到驪歌的留言，才知她不辭離別，對此心中十分不解。小師弟買了一本王府密錄，裡面記載著王府的一些規矩，讓驪歌在去之前多學一學。師兄也為驪歌擔心，因為驪歌畢竟是江湖中人，他擔心驪歌適應不了王府的生活，於是叮囑小師弟密切觀察王府的動靜。驪歌坐著馬車抵達彭城王府，負責教禮儀的姑姑想給驪歌來個下馬威，沒想到竟陵王已將宮中的禮儀提前教給驪歌，結果姑姑反被驪歌訓斥。彭城王和竟陵王正在商談中正之事，有人前來報告儀賢館突然失火，他趕忙命竟陵王前去調查。沈樂清也來到彭城王府，王妃對哥哥的做法有些不滿，就安排沈樂清到外殿打掃，並讓人好好盯著。沈樂清不僅自己來到王府，也將婢女靈犀帶來。沈樂清拿出一些錢交給靈犀，讓她想辦法和驪歌住處的人搭上關係。經過調查，在儀賢館有一個學子被殺，謝陸兩家還曾多次密會，彭城王決定向士族發起公開挑戰。沈將軍接到桐城來信，沈樂清和送嫁人員全部消失，急忙命人前去調查。回到目錄
第18集劇情 入王府
王府的花園裡有一個葡萄架，葡萄架上有許多鳥窩，驪歌讓下人搬來梯子，她親自上去就救一隻受傷的小鳥。王妃見她掏鳥窩時天真活潑的模樣，心裡很是喜歡，吩咐將驪歌所住的一切事物管理權都交給她。沈樂清告訴陸雲，只要將沈驪歌身上有傷疤的事張揚出去，彭城王肯定就會將她趕出王府，陸雲卻警告她，不要擅作主張，因為他們現在想要的，不是讓聯姻失敗，而是驪歌的命。沈樂清並沒有聽陸雲的，她委身做侍女的目的，就是想做彭城王妃。沈樂清故意在見到太妃時，和靈犀議論驪歌身上有疤痕之事，太妃聽到以後，先治了沈樂清妄議主子之罪，然後讓王妃帶驪歌前來拜見。王妃來找驪歌，見到正在學習如何幫王爺穿衣的驪歌，突然把褲帶勒到梅姑姑腰上，問她還要不要再用力，不但沒有生氣，還感到非常開心。自從驪歌來到王府，她感覺王府多了歡樂的氣氛，不再像以前那樣冷清。太妃想著驪歌身上的刀疤，藉著醜橘指桑駡槐。王府最近的風言風語，驪歌不是沒有聽到，如今聽太妃也這樣說，遂明白太妃的意思，於是將上衣脫下露出背上的疤痕。彭城王的手下將這件事告訴彭城王，彭城王覺得這個沈家小姐有些與眾不同，決定去見見。得知彭城王要見驪歌，王妃被趕忙讓人去寒泠閣通知驪歌。驪歌終於等到見彭城王的機會，她準備好髮簪，準備在彭城王進門時將他一擊致命。彭城王剛來到寒泠閣正要推門進去，突然有人前來報告，竟陵王找他有要事相商，彭城王就停下腳步轉身離去。王妃找來醫官為驪歌去除疤痕，醫官說知道一個配方可以將疤痕除掉，只是除疤痕之時會有痛苦，驪歌讓太醫儘管醫治。太醫幫驪歌配藥時叮囑徒弟，有一味叫見血哭的草藥千萬不可多用，如果用多可是要死人的，沈樂清偷聽到太醫的話，突然有主意。回到目錄
第19集劇情 驪歌扮中毒、假裝繼續敷玉膚膏
彭城王將一些貧寒學子，接到府中學習，並在那裡編寫新政要略。竟陵王覺得天下學子知道後，肯定會深受鼓舞。彭城王告訴竟陵王，他這樣做就是要改變陋習。竟陵王擔心那些士族門閥不會善罷甘休，會對彭城王發起反擊，彭城王卻淡淡的說，既然做了他就不怕，他就是要推行新政，將那些陳屙弊病連根拔起。太妃借為竟陵王選妃之事，想向他探聽情況，竟陵王故意說和彭城王在討論詩文，太妃發現，竟陵王開始對她玩心思了。師兄去給別人送藥，無意中又遇到他救的那個姑娘，姑娘看到孩子們都管師兄叫巽哥哥，也學孩子們一起叫，並讓師兄他叫婉兒，看著婉兒的一顰一笑，師兄感覺自己像在做夢。驪歌敷了王妃的藥開始昏迷不醒，小辛無奈之下，去求醫官，醫官的學徒見她沒有病，以為她無理取鬧，小辛無奈之下，只好將涼水潑到身上，把自己整病了，這才從醫官那討來藥。趁丫鬟不在時，驪歌又穿上了夜行服，原來她並沒有中毒。驪歌無意中看到沈樂清，並悄悄跟蹤她，發現了她的陰謀。沈植看著子衿給的定情之物，心中充滿思念，自從那次求親被子衿的父親趕出來後，他就不知道下一步該怎麼做了。在沈植思念子衿的同時，子衿也在想念著他，子衿知道沈植是一個榆木腦袋，便喬裝改扮男人，偷偷的離開王府來找他。謝中書來到彭城王府送墨寶，王妃卻讓人把畫扔了，謝中書問妹妹是什麼意思，王妃不滿的說，他送來的人可真是盡心盡力。驪歌假裝讓丫鬟繼續為她敷藥，卻在暗中盯著，當靈犀再次去藥館，往藥裡放見血枯時被她抓個正著。驪歌押著靈犀，讓孫太醫陪著去見王妃，王妃聽驪歌和孫太醫說完，讓玉煙帶下去審，審不出來就交給廷尉府。回到目錄
第20集劇情 這輩子，非他不嫁
沈將軍勸沈植，以後不要和子衿走的太近，但沈植不但不聽父親的，還告訴父親，他今生非子矜不娶。沈將軍讓沈楓送子衿回家，王公非常生氣地訓斥女兒，以後不要和沈植來往，子衿也明確告訴父親，今生她非沈植不嫁，父親就是管住她的人，也管不住她的心。玉煙押著丫鬟從王妃那裡出來，當走到沈樂清身邊時，故意把王妃的命令大聲重複一遍，意思是提醒沈樂清趕快想辦法。沈將軍看著手中的那把寶劍想起以往的事，沈夫人讓他不要再為此事耿耿於懷，作為將軍，他有他的職責，對於當年的那件事，王公早晚會想明白。王妃去見太妃，把有人要害驪歌的事說了，竟陵王恰好就在太妃宮中，聽到後急忙前去查看。驪歌正在學習插花，可她對插花卻一竅不通，竟陵王就就親自為她示範，有花瓣落到驪歌的頭髮上，竟陵王把花瓣拿走時，被太妃正好看到。當竟陵王再次來請安時，太妃故意拿出一個醜橘，給他講了宮裡因為爭風吃醋鬧出人命的事，竟陵王聽懂母妃的意思，於是告訴她，他和驪歌什麼事也沒有。大殿之上，謝中書公佈新任命的官員，但他剛讀到第二個名字，就發現名單被人調換了，於是就向竟陵王望了一眼，懷疑是竟陵王做了手腳。彭城王讓他把名單呈上來，並繼續往下讀，並發表意見，感覺那份名單很合適，謝中書還想辯解，陸遠卻率先贊同彭城王的觀點。玉煙正在命人毆打靈犀，驪歌告訴靈犀，沈樂清肯定不會放過她，並交給她一個保命的法子。沈樂清去見靈犀，拿著她親手做的包子，回來以後，沈樂清安慰玉煙，讓她儘管放心，此事絕對不會連累到她。回到目錄
第21集劇情 驪歌驗明真兇、穿上嫁衣
見沈樂清還在狡辯，驪歌又想出一個驗明真凶的方法，只要手上沾過見血枯之人，遇水以後手就會變黑，但令驪歌沒有想到的是，驗過以後，沈樂清的手竟然沒有變黑。原來，沈樂清曾經見過靈犀洗手，發現靈犀的手變黑，便事先有了提防。驪歌警告沈樂清，自己只是看在爹娘的面上，才不置她於死地，如果再有下次，肯定不會放過他。沈植去見彭城王，驪歌就把沈樂清進入王府並想害她的事說了。沈植把此事告訴彭城王，彭城王對此卻漠不關心，認為王妃已經做了處罰，他就不再過問。當彭城王又問起沈植的婚事，讓沈植又想起子衿，於是就來到王公家，發現子衿被鎖在家中，兩個人隔著門縫，執手相望，決心海枯石爛，永不變心。驪歌去刺殺彭城王，卻發現大哥在彭城王房間裡，只好暫時放棄。竟陵王正在彈琴，婉兒突然出現，看到婉兒，竟陵王非常高興，卻發現婉兒多了幾分憂愁。從竟陵王那離開以後，婉兒又去見了哥哥，原來陸遠就是她親哥哥。陸遠得知，沈樂清這次竟然全身而退，感覺沈樂清也不是一般的人，決定收為己用。妹妹回房以後，陸遠自言自語道，明天就是沈驪歌的大婚之日了，肯定會有一齣好戲可看。大婚在即，彭城王獨自來到船上放了很多孔明燈，心中充滿對那位俠女的思念。驪歌也在家中彈琴，突然看到彭城王所放的孔明燈，想到自己十分想念的四哥在尋她，心中也亂了起來。師父讓師兄把匕首交給驪歌，並叮囑不要告訴驪歌匕首有毒之事。驪歌穿上新娘衣服，向沈將軍和沈母拜別。彭城王特別重視這次大婚，安排了最高規格的迎娶。聽到外面的歡笑聲，彭城王的王妃，不禁感到有些失落。回到目錄
第22集劇情（10月5日播出）驪歌驚覺刺殺愛人，企圖自刎！
沈樂清在修剪花枝，聽到有人在議論，彭城王迎娶驪妃的氣派，心中又氣又恨，認為是驪歌搶去這本該屬於自己的一切。陸遠去見太妃，問太妃是否還記得當初宮中刺殺之事，並告訴她，那日刺殺之人就是今天的驪妃。天太妃得知此事，禁不住為彭城王擔心，陸遠告訴太妃，他已經將此事安排好，這盤棋才剛剛開始。驪妃拜見彭城王，彭城王拿起酒杯要與她喝合巹酒，驪歌將匕首刺向彭城王，等她將匕首插進彭城王身體才發現，原來彭城王就是他日夜思念的四哥。兩個人四目相對，彭城王顧不上身上疼痛問沈驪歌，他四處找她，卻怎麼都找不到，這次無論如何都不會讓她走了。見沈驪歌怔在那裡不說話，彭城王讓她不要害怕。沈驪歌見她殺的是自己心愛之人，拿起匕首就要自殺，師兄突然出現，將匕首打掉拉著她就跑。驪歌逃走後，彭城王叮囑他的手下，此事務必保密。陸遠帶人來到芳音閣說要捉拿刺客，彭城王沒想到他來的會這麼快，叮囑手下務必將陸遠擋在府外。陸遠正要進入王府，竟陵王突然帶人趕到擋在門口，當陸遠鐵了心要往裡衝時，彭城王突然出現，並將陸遠訓斥走。陸遠離開後，彭城王強忍著進入府內，竟陵王發現彭城王受傷，問他到底是怎麼回事，彭城王讓他務必將此事隱瞞，並設法保護好沈小姐。陸遠帶人來到，沈驪歌將師兄打暈，然後衝了出去。看到驪歌，陸遠喜出望外，他命手下退後，他要與她單打獨鬥。在驪歌和陸遠決鬥過程中，師父突然出現在不遠處並向驪歌發射暗器，趁驪歌躲避暗器，陸遠將她抓住。竟陵王趕到時，驪歌已經被陸遠抓走。他讓彭城王的手下潛入陸府救人，自己則帶人從正門往裡闖。回到目錄
第23集劇情（10月6日播出） 義康昏迷、驪歌為城王尋解藥
陸遠發現彭城王露出痛苦的表情，懷疑彭城王已經受傷，但又不能上前檢查，便決定拖延時間，讓彭城王自己露出馬腳。陸詹救出驪歌後，兩個人悄悄來到彭城王和陸遠飲酒的地方，揭開屋頂一片瓦，向彭城王示意可以離開。彭城王強忍著疼痛，站起身來剛想離開，陸遠故意讓人把送給彭城王的結婚禮物拿出來一一介紹，以此拖延時間，彭城王實在堅持不住，就要強行離開。這時太妃突然駕到，見彭城王臉色蒼白便命人去傳太醫，並讓彭城王坐回原處。彭城王強打著精神，不讓自己倒下。太醫正要為彭城王檢查，竟陵王突然來到，假裝咳嗽說陸府著火空氣不好，讓彭城王趕快撤離，彭城王這才如釋重負，讓三寶扶著離開，太妃還想阻攔，竟陵王假裝撒嬌，擋在她的面前。彭城王來到馬車上，看到車裡的驪歌，關心地問她傷到沒有，沈驪歌眼圈紅紅的，向彭城王道歉，說她不知道彭城王就是四哥。彭城王強忍著身上的痛，卻反過來安慰她，還將自己的隨身玉佩取出來又給了她，那天多虧這塊玉佩擋了一下，要不他早就沒命了。沈驪歌看到玉佩上的血是黑色的，意識到彭城王中了毒，急忙讓人把馬車趕往師兄的藥鋪。因殺手組織朱雀盟從來都不使毒，師父這次竟在匕首上下毒，這讓驪歌和師兄都很不理解。沈驪歌請師兄為彭城王解毒，師兄告訴她，要解此毒必須有兩味藥引，一是白虎虎膽，二是沉香。彭城王從陸府離開後，從地上的血跡，陸遠判斷彭城王肯定受傷，太妃得知此事，就讓沈樂清到藥房盯著。到了上朝的時間彭城王依然昏迷，竟陵王無奈之下，只好假傳旨意讓自己臨時攝政，陸遠還等著看彭城王好戲，於是鼓動大臣到彭城王所居住的地方承休閣去見彭城王。回到目錄
第24集劇情（10月7日播出）為解藥，擅闖承休閣
驪歌得知太妃那裡有沉香，決定借向太妃請安之際前去盜取。按照事先的安排，當她為太妃請安時，故意讓小辛慌慌張張的跑進來，謊稱竟陵王和大臣們吵起來。太妃一聽果然坐不住，就急急忙忙的趕了過去，驪歌假裝崴了腳，沒有隨太妃一起去。驪歌來到太妃藥館，發現沈樂清正在拿一樣東西，沈樂清還自言自語說，不知彭城王王府發生什麼事，這個沉香或許彭城王能用的上。驪歌不知道，為什麼沈樂清會出現在太妃府中，但她偷沉香要緊，就管不了那麼多了。沈植守護在彭城王的門前，大臣們不顧他的阻攔，正要往裡面闖，竟陵王帶人趕來，陸遠不達目的自然不肯收手，兩個人又在承休閣的門前吵了起來。眾人正在僵持不下，太妃和王妃走了過來，太妃堅持要見彭城王，竟陵王也不好阻攔，太妃進入承休閣，發現彭城王並不在裡面，正在大發脾氣，彭城王突然和驪歌一起走了過來。原來驪歌偷來沉香以後，但還是缺一味虎膽，看到承休閣外劍拔弩張，便讓師兄再想想辦法。師兄告訴她，有一種針灸方法可以逼出大部分的毒，但是這樣做會有性命之憂。為了解決眼前的困境，驪歌決定讓師兄施針。彭城王將大臣們喝退，太妃回宮以後，將陸遠一頓訓斥，讓他以後不准和竟陵王對抗。太妃讓人查了一下竟陵王要找的藥，發現都是治毒的藥引，懷疑彭城王中了毒，就讓人去查看宮中的沉香，發現沉香竟然少了。陸遠讓她不要動怒，如果彭城王真的中毒，他肯定就有辦法讓彭城王露出破綻。看著彭城王帶病堅持批閱奏摺，驪歌心中很是感動，再次對他增添一份敬意，而有了驪歌陪在身邊，彭城王更是開心。彭城王的毒一天不解，驪歌就一天寢食難安，但虎膽一直沒有找到，師兄班翻遍藥書也沒有找到好的解決辦法，看到驪歌日益憔悴，師兄決定去找師父要解藥。回到目錄
第25集劇情（10月8日播出）搶奪虎膽、只有四個時辰！
沈樂清奉太妃之命前往承休閣送雞湯和栗子，卻撞見驪歌和彭城王濃情蜜意，舊怨難消又添新恨，便轉身離開。看着彭城王的病情日益加重，驪歌心中焦急，當她從陸詹口中得知，師兄去找師父要虎膽時，師父不知道為什麼性情大變，不僅不給解藥，還攻擊師兄。彭城王昏迷不醒，驪歌想起師兄臨走時叮囑，若彭城王昏迷不醒，可以先給他服下一種解藥，但那種解藥服下後，必須在四個小時內找到真正的解藥，否則彭城王必死無疑。如今早朝在即，彭城王必須出面持政，驪歌唯有先將藥丸送其口中服下，再出府尋找師父索要虎膽。為了救彭城王，驪歌決定去找師父要虎膽，由於此行兇險難測，驪歌臨走前趁機怒貶小辛、紅丹淪作苦役，防止二人遭受牽連。沈樂清得知此事後，如實向太妃彙報。彭城王清醒後參加議事，謝灝借綏遠軍諸將怨言一事作文章，陸遠又提及坊間廣為傳誦童謠，意指沈家欲分劉氏天下，奏請彭城王親自犒軍凝聚軍心。彭城王受形勢所迫，只得披甲帶冠，臨行前鄭重交代後事，竟陵王心中非常難過。彭城王得知驪歌離府，吩咐侍女守好芳音閣，不許任何人闖入，對外宣稱驪妃擔憂北境，自請閉關抄經。他還讓竟陵王轉告沈植，無論能否尋得虎膽，都不要讓驪歌再返回來。驪歌一路追至城外郊林，終於找到師父求賜解藥，師父問她是否忘記仇恨，驪歌堅持彭城王是一個好人。驪歌拆穿師父真面目，但為報還多年養育之恩，甘願以命換藥，她主動受師父一劍，接著在師兄的幫助下，從師父手裡搶走虎膽。太妃故意派沈樂清將牡丹盆栽送往驪歌居住的地方，以傳話名義求見驪歌，待傳回驪歌未曾出門相迎風聲，便佯裝大怒。王妃提出由自己先去提點一下，太妃順勢一同前往，兩人到了芳音閣不僅發現驪歌不在，沈樂清更伺機驚叫，故意讓人看到匕首，坐實王府刺客傳聞。太妃心裡清楚，驪歌肯定是出去找虎膽來救彭城王，於是就讓沈樂清帶人在王府周圍守着。驪歌快馬加鞭趕往城內，沈植奉彭城王之命，提前守在門外阻攔驪歌入府。驪歌正在求哥哥，沈樂清突然帶人來到。驪歌見沈樂清非要送自己去見太妃，就悄悄地告訴她，自己正好看到她在偷沉香，知道她心裡很在乎彭城王。沈樂清假裝訓斥驪歌，故意將她推到沈植身邊，驪歌則趁機將虎膽放到沈植手裡，讓他交給彭城王。回到目錄
第26集劇情（10月9日播出） 嘴對嘴餵解藥、行刺敗露自爆真相
太妃告訴驪歌，不要以為自己不知道她的底細，她就是那日壽宴上刺殺彭城王的兇手，驪歌卻假裝聽不懂。太妃在驪歌身上沒有找到虎膽，就將那把匕首拿出來質問驪歌，是不是用這把匕首刺殺彭城王，驪歌沒有回答。這時有人報告王妃來了，太妃直接告訴王妃是驪歌刺殺彭城王，並説驪歌已親口承認。王妃走到驪歌面前，問太妃説的話是不是真的，見驪歌保持沉默，她狠狠的打了驪歌一個耳光，怒斥她恩將仇報。另一邊，綏遠軍士氣高漲，彭城王強行苦撐，險些暴露傷情，多虧沈廷章（張兆輝 飾）在旁掩護。正準備離開時，越方突然感到稟明王府原委，致使彭城王吐血倒地，被人抬回王府。竟陵王讓人把藥煎好，正要端給彭城王，太妃命人押着驪歌走進來，她假裝關心彭城王，要親自給他餵藥，卻故意鬆手想將手中的藥灑到地上。
驪歌擺脱身邊人的控制，衝過去將藥碗接住，並將碗中的藥倒入口中，嘴對嘴餵給處在昏迷的彭城王。陸遠正在思索下一步的行動，驪歌的師父突然出現，他告訴陸遠，當年沈將軍假借平叛和彭城王勾結，殺死自己很多弟兄，因此彭城王和沈家都是他的敵人。為能獲取陸遠信任，他不惜交出重要物件，可使沈家陷入萬劫不復。師兄發現師父暗中勾結陸遠，念及此事關乎驪歌安危，本想攔下師父問個明白，結果被他輕易逃脫。彭城王吐血昏倒後，陸遠以沈家刺殺彭城王為名，先將沈將軍和沈植父子關了起來，然後又讓陸雲到沈府抓人。此後接連數日，彭城王依舊昏沉，未有半分甦醒跡象。廷尉審訊當天，驪歌據理力爭。陸遠將刺殺彭城王的匕首拿了過來，然後問沈將軍是否認識，原來那把匕首是當年高祖皇帝賜給沈將軍的。驪歌聽完這把匕首來源，心中大吃一驚，在刺殺彭城王前，師父明明告訴她，用這把刀去刺殺就可以洗脱沈家的嫌疑，沒想到現在卻成了證明沈家有罪的證物。為了不連累沈家，驪歌決定説出事情的真相，於是她告訴廷尉，自己其實不是沈將軍的女兒。陸遠隨即丟出徐臨親手所贈的嬰兒胞衣，坐實驪歌就是沈家夫婦失散多年的親生女兒。回到目錄
第27集劇情（10月10日播出） 驪歌忽然暴斃而亡！仇恨讓人失去理智
驪歌十分意外，但是到如今，即便沈母真是她的母親，她也不能認了。沈將軍明白女兒的意思，他告訴驪歌，他們是一家人，無論遇到什麼事都要一起扛，看著沈母幾近發瘋的表情，沈驪歌眼含熱淚點了頭。陸遠見時機成熟，正要讓廷尉宣判沈家有罪，突然有人前來稟報王妃想見驪歌，廷尉准許後，驪歌就被帶到王妃面前。王妃問驪歌，是不是她刺殺過彭城王，沈驪歌坦然承認，王妃敬她果敢率真，姐妹二人冰釋前嫌。沈氏一門謀害彭城王，最終被判滿門抄斬，株連三族，定於明日午時問斬，陸雲是在大街上貼告示，並告訴老百姓，現在沈家還有沈楓在逃，抓到沈楓官府有獎。竟陵王想請王妃出面保下沈家和驪歌，等彭城王醒來一切都會真相大白，但王妃已經查明此事驪歌絕對脫不了關係，不願意出手相助。驪歌認回父母兄弟，分外珍惜眼下親情。沈將軍問驪歌，為什麼要刺殺彭城王，驪歌便把師父的話說給父親聽。沈廷章根據驪歌描述的特徵，立刻猜到師父便是與他出生入死的副將徐子憲。當年高祖皇帝奇襲兗州，讓他和徐子憲帶人拖住魏軍主力。徐子憲帶人出城打探消息，回來的時候，魏軍緊隨其後，當時沈將軍和彭城王在城裡防守。魏軍好像知道城裡守軍薄弱，所以全力攻城。徐子憲讓沈將軍打開城門，放自己人進城，當時沈將軍得知，叛軍就混在徐子憲的軍中，為了全城的百姓就沒有開門，眼睜睜地看著徐子憲和其他將士們慘死在城下。徐子憲因誤解沈廷章背信棄義，所以才會聽從王公挑唆，偷偷抱走驪歌，佈局報仇。師兄和師父拔劍相向，正當師父傷懷之際，陸遠已派殺手埋伏欲將師徒滅口，幸虧許詹出手相助。陸遠告訴太妃，如果彭城王醒過來，一切將前功盡棄，太妃讓他儘管放心，此事她早有安排。沈楓被人追殺，多虧霍雲及時出現，和霍雲一起來的還有子衿，沈楓決定決定前往綏遠軍駐地，帶領將士們禦敵。沈樂清發現有人要毒害彭城王，既不願讓彭城王出事，也不想彭城王提前醒來營救驪歌，經過再三思慮，最終還是選擇將那人絆了一腳，讓三寶發現毒藥。行刑當日，薛逑看到徐臨混入人群連忙追去，王子衿前來斟酒送行，直至砍刀高舉，驪歌忽然暴斃而亡，臨終前意指陸遠下毒。竟陵王怒斥陸遠行事齷齪，空城帶頭鼓動百姓群情激憤，廷尉只好將沈家押入大牢，需暫緩執行。回到目錄
第28集劇情（10月10日播出） 驪歌醒來、意識迷糊
陸遠帶著驗屍官將廷尉府的人攔住，竟陵王問他為什麼要這麼著急驗屍，二人正僵持不下，突然有人前來報告，彭城王醒了，竟陵王非常高興，命人將沈驪歌的屍體送往彭城王王府，交給彭城王發落。其實在去廷尉府的路上，師兄和小師弟就用馬車將驪歌救了出來。馬車來到無人之處，師兄正要施針將驪歌救醒，幾個蒙面人突然殺了過來。師兄和小師弟將蒙面人打退後，好不容易才將馬車停住，師兄知道陸遠看不見屍體一定不會善罷甘休，讓空城把馬車和所有屍體都燒掉，不要留下任何痕跡，隨後帶著驪歌回到三玖堂。徐臨被人一路追殺，眼看性命不保，許詹等人及時趕到將他救下。他正在疑惑救他的人是誰，彭城王突然走進來，見彭城王沒有死，他恨的牙根直癢。彭城王告訴他，當年沈將軍不打開城門，絕對不是為了彭城王的性命，而是為了全城百姓。彭城王還帶他去看沈家的一個廟堂，裡面供奉的全是那些在城門外死去的將士。彭城王告訴他，在當時的情況下，沈將軍也是不得已而為之，對於那些將士的死，沈將軍比誰都痛心，而他為了復仇又做了多少壞事。直到現在徐臨才明白是自己錯了，是他辜負死去的將士，還傷害了那些視他為親人的人。由於沈氏一案牽動朝臣民心，彭城王宣佈與大臣們一起公審此案，以示公正。竟陵王叫上新的證人，讓沈將軍沒有想到的是，那個證人竟然就是徐子憲。徐子憲當堂講述和沈將軍的恩怨，以及他偷走沈將軍的女兒，和刺殺彭城王，並嫁禍沈家之事。彭城王讓人把徐子憲押入大牢，等候定罪問斬，但沈將軍卻心灰意冷，請求告老還鄉。見陸遠覬覦綏遠軍的兵權，彭城王遂決定讓陸遠跟隨自己一起出征，健康的中軍則交由竟陵王統率。原來彭城王早就醒了，這一切都是他和驪歌布的局，但令他沒有想到的是，驪歌醒來以後好像傻了一樣，彭城王問師兄是怎麼回事。對於沈驪歌的這種情況，師兄也有些不解，按理來說，她體內的毒已經清除乾淨了，他懷疑驪歌在意念上不願意醒過來。陸遠又功虧一簣，太妃指責陸遠搞了這麼大動靜，不但彭城王好好的，就連沈家也只死了沈驪歌。陸遠認為他們還有機會，打算在戰場上除掉彭城王，這一次他絕不會再失手。沈樂清以為驪歌死了，故意拿著彭城王送給的手帕，製造偶遇和彭城王相見，見彭城王認出手帕，她心裡非常高興，但彭城王顯然對她不感興趣。回到目錄
第29集劇情（10月10日播出） 城王深情喚醒、驪歌恢復意識
沈母癔症復發，變得瘋瘋癲癲，沈將軍看着妻子思念女兒的模樣，心中非常難受。陸遠提醒謝中書，一旦開戰，朝堂定會讓士族出兵拿糧食，他可以趁此機會，將這些作為條件牽制北境和制約朝堂。陸遠還告訴謝中書，彭城王離開後，一切事物交給竟陵王，竟陵王羽翼未豐，如果他和竟陵王發生矛盾，肯定會有人出面居中調停。彭城王將自己精心整理的新政綱要全部交給竟陵王，並叮囑萬一自己有什麼不測，為了大宋，他必須堅持新政，如果有什麼事，會讓三寶聯繫他，除了三寶，別的人都不要相信。沈樂清到驪歌的棺材看了一下，發現裡面空無一物，便料定驪歌沒死。沈植交子衿射箭，卻發現她原來就會，子衿就流着淚對他説了實話，她只是找個理由和他待在一起。子衿還埋怨沈植不知道怒力爭取，被父親拒絕一次就開始退縮。沈植為了表示愛子衿的決心，來到子衿家門口跪求王公答應。朝堂的事，王公已經知道，他假裝被沈植感動，同意了他們婚事。彭城王深情地給驪歌講他們在一起的故事，希望能喚回她的記憶，驪歌聽了開始活動手指，但彭城王卻沒有看到。婉兒和陸遠告別，希望哥哥在戰場上建功立業。王妃和太妃也到中廟去祈禱，希望彭城王能大獲全勝。自從彭城王率軍開拔以來，竟陵王代為監政，日夜鑽研文書手稿，從中發現朝中部分士族侵佔良田，私藏部曲，導致財庫長期虧空，兵戶也是越來越少，若想徵兵納糧，恐怕此舉任重而道遠。婉兒委託季恕轉達相邀，竟陵王應約前往驀然軒，並從琴聲中聽出他的心曲。婉兒告訴竟陵王，他哥哥也去北境打仗了，竟陵王並不知道他哥哥就是陸遠。沈將軍告老回鄉，百姓們攔路為他送行。彭城王一聲令下，大軍開始向北境開進，臨走之時，他安排子衿陪着驪歌。子衿把彭城王留給她的信念給她聽了，還帶着她看彭城王為他畫的畫，慢慢的驪歌的手指又開始活動了。回到目錄
第30集劇情（10月12日播出） 沈樂清墮崖、驪歌恢復正常
為了給驪歌治療，師兄翻遍藥書，終於發現用雪蓮花可以治療，但雪蓮花卻十分稀少，竟陵王找遍了藥鋪也沒有找到。沈樂清向太妃彙報，竟陵王整日向藥鋪裡走動，但竟陵王並沒有病，懷疑他在為別人找藥，太妃就讓沈樂清盯緊竟陵王。婉兒前來三玖堂告知慈幼院近況，恰好聽到眾人正在為雪蓮花發愁，便從自家藥櫃找出雪蓮。這無異於雪中送炭，有了雪蓮花，師兄很快就把藥熬好，但驪歌吃了藥後，卻沒有一點好轉。沈樂清猜測驪歌如果沒死的話，很有可能藏身在三玖堂，就找人故意到藥鋪鬧事，當師兄忙於應付鬧事的人時，沈樂清悄悄地溜了進去。子衿正為驪歌讀彭城王的信，沈樂清進來後將她打暈，看到彭城王給驪歌寫的信，和彭城王為驪歌畫的那些畫，她發瘋似的將那些畫和信撕碎，她本以為彭城王愛的人是她，沒想到彭城王愛的還是驪歌。沈樂清冷靜下來後，拿着匕首走到驪歌面前，決定殺死驪歌。她剛把匕首刺下，驪歌突然醒來，奪下她手中的匕首，並將她的手臂劃傷。沈樂清驚慌逃走，驪歌尋着血跡發現她上了一輛馬車，於是騎馬追了上去，等追上以後，她跳進沈樂清的馬車，把刀架到沈樂清的脖子上。馬車失去控制，在山路上狂奔，最後摔下懸崖，驪歌抓住懸崖邊的山石，沈樂清則拽住驪歌的衣服想和她同歸於盡，驪歌咬牙堅持，沈樂清最終體力不支，將手鬆開掉入懸崖。竟陵王來到三玖堂，發現子衿被打暈，驪歌也不見了。正在為驪歌擔心，驪歌突然笑着回來，看到驪歌恢復正常，大夥都非常高興。竟陵王派人徵兵，謝中書串聯那些士族暗中作對，徵兵工作開展了幾天，卻一個兵也沒徵上來，於是在朝堂上大發脾氣。沈將軍假意卸甲歸田，其實是為了麻痺敵人，到了老家，他將沈夫人安頓好以後，就帶着彭城王為他留下的將士出發了。竟陵王把朝堂的情況告訴驪歌，驪歌就親自出面招一些人，並決定帶着那些人去增援彭城王。師兄不放心驪歌，決定和小師弟一起陪她去北境。因為婉兒病還沒好，他也提前多配幾副藥交給她。師兄喜歡婉兒，但不敢表白，經過一段時間的接觸，婉兒發現師兄是一個很善良的人，也逐漸對他產生好感。竟陵王給士族下了死命令，讓他們在十天之內將徵兵任務完成，謝中書暗笑他自不量力，並在朝堂上與竟他發生爭執。謝中書來找太妃，太妃訓斥他，不該在朝堂上和竟陵王對着幹。彭城王身處北境，看到梨花便不由自主地想起驪歌，與此同時，驪歌也在思念著他。回到目錄
第31集劇情 沈樂清墮崖未死、戰爭蓄勢待發
驪歌出發在即，竟陵王親自送行，並將金絲軟甲贈給她護身。王子衿思念沈植，決意一同前往北境，便在家中留下書信便悄悄地走了，王公看到信後氣得暴跳如雷，當場打碎佳釀。彭城王召開軍事會議，陸遠前去參加卻被攔在門外。原來為了防止陸遠攪局，彭城王故意讓陸遠去安撫流民，並強調若無詔令不得擅自出入馬頭大營。陸遠深知彭城王是想架空他在軍中權利，於是吩咐薛逑先把私兵調至周邊碼頭，準備在適當的時機給彭城王下絆子。彭城王和將士們研究軍情，只吩咐明日帶人阻斷敵軍糧草，沈楓有些不解為何不急於進攻，說要等援軍到來再戰。彭城王微笑的告訴他，沈將軍已經在路上了。彭城王去看陸遠，發現他認真地在給流民施粥，假裝誇讚他。有人給彭城王送來一封信，見陸遠的眼睛瞄向信封，彭城王趕忙將信收起來，等避開陸遠以後才把信打開。信是驪歌寫的，知道驪歌身體好了，而且已在趕來途中，驚喜交加之際，傳令全軍整裝待發，隨後出城應戰。沈樂清掉入懸崖後並沒有摔死，而是被山下居民所救。可她雖然僥倖逃生，心中仍懷怒恨，便匆忙返回王府，把驪歌還活著的消息告訴太妃，太妃這才知道原來她和陸遠都被人耍了。快到北境時，驪歌發現前方有新鮮的馬蹄印和車轍印，猜測是敵軍運糧草的車隊，於是就帶人成功將糧草截下。彭城王和北魏軍對陣，起初兩方勢均力敵，真的等打起來的時候，魏軍將領才發現沈廷章率兵從後方突襲，以合圍之勢一舉擊破敵陣，軍將領只能趕忙命人撤退。陸遠接到太妃傳來的消息，猜測驪歌為了避開魏軍，肯定不敢走大路，於是就讓人假扮魏軍在狹道埋伏。驪歌帶領隊伍輸運糧車過橋，結果橋身斷開，眾人紛紛跌下山崖。彭城王帶人趕來，眼見驪歌即將墜落深淵，連忙拋去繩索讓她抓住，驪歌正要往上爬，薛逑命人放箭。彭城王見此情形，立馬拽緊繩索跳下山崖，陪同沈驪歌吊在斷橋下方，兩人相視而笑。幸好援兵及時出現，薛逑寡不敵眾，只得帶著手下先行離開。彭城王抱著驪歌躍上山崖，不顧旁人在場，兩人緊緊相擁。陸遠惱怒沈家屢次相助彭城王，於是決定提前將其除掉，以免阻礙大業。回到目錄
第32集劇情 士族的根基
北境頻傳捷報，竟陵王決定把朝中的事情盡力辦好，不拖四哥的後腿。王妃得知北境的捷報，高興地把這個好消息告訴太妃，太妃表面上裝作為彭城王高興，心裡卻十分難受。新政之舉已令朝堂人人自危，如今又動士族根基，謝中書直接去找太妃商議對策，望她能出面阻止，願以馬首是瞻。太妃是士族出身，本來就不贊成新政，於是讓人把竟陵王請過來，想從中說和。謝中書認為竟陵王倒行逆施，定會惹怒天下士族，砥礪相抗。竟陵王卻說自己赴宴前，便已委派季恕前往左民曹清點兵戶，一一核對士族高門記錄在案的部曲數目，若知法犯法將罪加一等。兩人正在爭辯，季恕突然前來報告左民曹失火，那些戶籍和封地的檔案全都燒沒了，竟陵王一下就猜到是謝中書所為，但因為沒有證據也拿他沒辦法。太妃氣惱竟陵王頑固不化，當眾打了他一個耳光，大喊失望。魏軍將領決定帶人襲擊孤軍在外的沈將軍，看彭城王是否救援，以此來試探宋軍虛實。其實彭城王已經沒有多少軍隊可用，但為了沈將軍的安全，還是馬調令三千兵馬前去營救。子衿請求和援兵一起趕過去，考慮到沈將軍所處的險境，彭城王本不想答應，但子衿向他訴說對沈植的思念之情，彭城王被子衿的話感動，這才准許她隨軍前往。由於發往朝堂求援的信都石沉大海，彭城王讓三寶奉持手諭秘密趕回建康，告知竟陵王北境軍情，讓他務必派兵支援馬頭城，儘快結束戰役，還民以安。馬頭城缺兵少糧，城內百姓採集榆樹皮入粥飽腹，彭城王不解其意，索性盛一碗品嘗，結果發現那粥苦澀難嚥，這才理解驪歌曾經罵他的話，身居高位而無為，百姓疾苦而不知，的確就是昏聵。北境傳來綏遠軍連勝捷報，表示現已奪得充足糧草儲備，並將魏軍逼至黃河邊境。竟陵王大喜過望，於是依照密函所言，將新兵暫作守衛建康之用，殊不知正中陸遠下懷，真實信件還在三寶手裡。三寶剛回到健康城，太妃便派人將他抓走，並百般阻撓他去見竟陵王，最後更栽贓其叛變投魏，派人秘密處置。沈樂清跟蹤太妃來到苦役處，恰好看到太妃正欲處置三寶，三寶反抗之餘悄悄將彭城王的信塞到一旁被子裡。得知彭城王有難，沈樂清有心將這封信交給竟陵王，但她擔心竟陵王不相信他，於是決定來個旁敲側擊。小辛看到有人押著三寶，就拿起剛燒好的開水，攻擊押三寶的人，三寶被救下以後，本來想去見竟陵王，卻被一個蒙面人再次打暈抓走。子衿不懼危險隨軍，歷經千辛萬苦終於見到沈植。沈植既意外又興奮，但隨即責怪她不該前來。子衿緊緊擁抱的沈植，訴說著對他的思念。沈樂清來找竟陵王，悄悄地告訴他，三寶被人押在苦役處，竟陵王雖然不相信她，但他想起臨走時彭城王所交代的，於是就隨沈樂清來到苦役處查看。苦役處一片淩亂，竟陵王在那裡沒有看到三寶，沈樂清假裝四處查看，將三寶要交給竟陵王的信翻了出來。竟陵王確認手諭字跡正是四哥所寫，顧不得考慮其他，立馬吩咐霍雲帶上所有新兵及糧草，日夜兼程前往北境，不得延誤片刻。回到目錄
第33集劇情 一個軍人的使命
沈廷章見有了援軍，決定趕回馬頭城，沒想到途中竟遭魏兵突襲，兩隊人馬交戰激烈。沈將軍誤中圈套被魏軍活捉，部下奉命保護沈植等人撤離，沈植含淚帶領大家衝出魏軍包圍，順利返回馬頭城。得知父親被俘，驪歌毫不猶豫就要帶人前去營救，彭城王勸她不要衝動，驪歌卻哭著告訴彭城王，她才剛剛和父親團聚，不想就這樣失去父親。師兄也勸驪歌不要冒險，但自知無法勸說，索性帶著空城陪她一起前往。李成勳帶領眾將跪在軍議堂前請願，懇求彭城王允准他們入營殺敵梟首，解救沈將軍。沈植聞訊趕來制止，挽勸眾人顧全大局，眼下唯有保住馬頭城才算真正守住建康，護佑大宋，而這也是沈廷章的心願。子衿了解沈植也很想解救沈將軍，奈何忠孝難全，凡事皆以軍情為先。沈植想讓子衿收拾東西返回建康，但她早已下定決心留在城內。驪歌等人剛來到城門口，就被彭城王派兵攔住，彭城王告訴驪歌，自己一定會營救沈將軍，但是現在時機還不成熟，不可自亂陣腳，再中魏軍詭計，說完便命人務必阻攔驪歌出城。驪歌氣鬱難消，幸好沈植代替彭城王解釋緣由，並且轉達沈廷章臨別叮囑，讓她悟徹父親用苦良心。驪歌了解情況後，不禁懊惱自己先前太過心急，沒能考慮周全，決定去找彭城王道歉。彭城王得知霍雲親率援軍趕來，不過多時便可抵達，便依此密報重新部署計畫。彭城王先令沈楓帶人趁夜埋伏魏營周邊，燒其糧倉，沈楓在執行這個任務時，看到父親被綁在魏軍營中，但為了完成任務，他忍痛放棄營救父親。彭城王接著又讓驪歌去突襲魏軍先鋒營，他告訴驪歌，這樣做的目的就是想讓魏軍明白援軍已到，而他們如今糧草不足，無法應戰，只能以沈廷章為籌碼前來議和。魏軍先鋒營受困葫蘆峽谷傷亡慘重，驪歌乘勝追擊前去谷口攔截，意將其全殲。許詹奉命先回城內告知情況，正當彭城王心急如焚準備縱馬出城之時，轉身便見驪歌率領眾部返回，精疲力竭倒下。魏軍派人送來議和信件，眾將領認為此舉當屬鴻門宴，萬不可前去赴宴，但彭城王心意已決，正想利用這次議和為援軍拖延時間。竟陵王遇到小辛，得知三寶被抓，便吩咐季恕密查捷報，果然發現捷報全是假的。竟陵王強壓怒火，命謝中書當朝擬詔，先是嘉獎陸遠衝鋒陷陣，封其為先鋒將軍，再命他保護好彭城王的安全，否則以殺頭論處。回到目錄
第34集劇情 誓守馬頭
謝中書把竟陵王派兵的事告訴太妃，太妃立刻意識到，竟陵王應該知道假捷報的事了，就問謝中書是誰洩露消息，謝中書懷疑是竟陵王救走三寶。太妃吩咐謝中書往後做事需要慎重，並儘快將三寶尋獲和解決。陸遠得知霍雲帶領部隊在來馬頭城的路上，於是讓人故意將他們引入歧途。遲遲不見援兵蹤跡，彭城王憂慮連累百姓，禍及大宋。深受驪歌鼓舞後，重新調整狀態，命令許詹即刻動身接應援軍、李成勳疏導百姓南下、沈植則在馬頭城內加緊佈防。彭城王安排百姓撤離，但百姓們卻紛紛表態要一起保衛家園。彭城王大為感動，暗中立下決心，誓要護好馬頭城。李成勳看到子衿和沈植在一起，故意問他們什麼時候結婚，沈植卻害羞的低下頭，為了鼓舞士氣，彭城王決定讓他們今晚就舉行婚禮。在將士們的祝福聲中，子衿和沈植舉行婚禮。驪歌觸景生情，便為彭城王洗手作羹湯，與他回憶往昔，沒想到短短數月，他們已從不共戴天的仇人變成生死不棄的愛人。轉眼已到和談之日，驪歌陪同彭城王赴約前往，兩隊人馬相聚河中橋亭，萬景勝淺談幾句便知城內近況，尤其補捉對方眼神中不快，加上先前搜集到的消息，笑意更深。萬景勝提議彭城王割讓彭城、馬頭被拒，於是將沈廷章押來，並吩咐屬下當眾毆打，聲稱只要彭城王答應條件，便可保沈廷章安然無恙，甚至立馬撤兵離境。與此同時，萬景勝部下率領大部隊偷襲馬頭城，沈植擊鼓提醒彭城王。萬景勝也撕掉臉上的偽裝，向彭城王發起攻擊，彭城王和驪歌且戰且退，最後退到北境少數民族的居住之地。陸遠得知和談失敗，吩咐薛逑召集精兵分成兩撥人馬，一撥跟隨薛逑追擊彭城王，另一撥人則在原地待命。由於九鳳山隸屬盤古族人領地，彭城王和驪歌摸索半天仍在原地打轉，直到聽見女人呼救聲音，趕忙追尋而去，結果發現部族正因首領之位內鬥。副首領梅牙毒害首領，並將罪行嫁禍首領之女梅綺，逼她交出首領令牌。部族長老堅信梅綺為人竟被殺害，見沒有人再敢為梅琦說話，梅牙就舉起火把想把她活活燒死。彭城王和驪歌關鍵的時刻出面救下梅琦，而此時陸雲所扮的魏軍也追了過來，他們見人就殺。回到目錄
第35集劇情 誓死不降
彭城王和驪歌護著梅琦和族人退到隱蔽之處，由於找不到彭城王，陸遠決定放火燒山。避開薛逑後，驪歌幫彭城王包紮傷口，兩人想起過往互相依偎，梅琦看到很是驚奇，原來經過短暫的接觸，梅琦已經喜歡上女扮男裝的驪歌，她問驪歌叫什麼名字，驪歌索性借用沈楓之名。彭城王問梅琦，九鳳山是否還有別的出口，梅琦很得意的點了點頭，因為另一個洞口，除了她以外幾乎沒人知道。彭城王發現薛逑偽裝城魏軍入山，深知陸遠不找到他肯定不會收手，於是焚毀梅牙面目，並為其套上金絲軟甲，從而製造死亡假像。陸遠見此屍首，雖然臉已經被燒得看不清是誰，但因為金絲軟甲是皇上親賜之物，便確信彭城王已死事實。得知心頭大患死了，陸遠委派薛逑趁機殲滅魏軍主力，奪回馬頭城，並讓杜副將整頓人馬，秘密返回建康，駐紮城外待命。彭城王和驪歌得知陸遠的陰謀，決定讓驪歌襲擊陸遠的手下並奪下兵符。霍雲大軍路徑盱眙慘遭埋伏，雖是死裡逃生，但已貽誤戰機，待他火速趕至邊塞，竟聽到彭城王遇難的消息，幸好碰見驪歌才知道實情。驪歌委託霍雲拿著兵符召集隊伍支援馬頭城，務必守好北境防線。九鳳山內，梅綺代替族人表達感謝，彭城王願以兩地結盟邦交，從此有鄰相稱。為了感謝他們的救命之恩，梅琦在族人中挑了一些精壯的勇士，幫助彭城王去支援馬頭城的宋軍。彭城王路上與驪歌相遇，決定先解決外患再除內賊。驪歌帶著梅琦的族人來到魏軍大營將沈將軍救走，父女倆再重逢，但未及敘舊轉眼又要分別，驪歌臨行前為父梳理髮髻，沈廷章深感欣慰。與此同時，王妃發現太妃勾結陸遠攔截軍報，不由掛牽彭城王安危害，正想找竟陵王府告知實情，沒想到謝中書卻派人將她攔住。王妃怒斥哥哥，謝中書則堅持認為這樣做沒有錯，謝家作為士族之首，必須為士族爭取更多的利益。馬頭城，魏軍最終慘勝，萬景勝以百姓性命要脅，逼迫眾人投降，李成勳誓死不從，慘遭殺害。眼看沈植和子衿就要命喪當場，彭城王和霍雲帶著援軍趕到，沈將軍也帶人趕了過來。此時的魏軍傷亡嚴重，已是強弩之末，在宋軍攻擊之下，全線潰敗，萬將軍和彭城王單打獨鬥，也死在彭城王劍下。陸遠和薛逑運送彭城王靈柩返回建康，惹得朝野眾臣震驚，竟陵王得知四哥死了，傷心欲絕。雖然陸遠佯裝沉重，一番謊話無縫銜接，眾人信之，可沒想到竟陵王完全不予理會，當場指責陸遠保護不力失責當斬，更命人把陸遠抓起來。回到目錄
第36集劇情 竟陵王親自驗屍證彭城王去向
謝中書向竟陵王求情，認為陸遠就算無功也是無過，其他士族官員也都隨聲附和，竟陵王無奈之下只好暫時放過陸遠。陸遠僥倖免責，登門拜訪太妃，更因詔書一事與謝中書爭執不下，指謫他想坐收漁利，恰好沈樂清路過門外探聽對話。得知彭城王被害，沈樂清倉促逃回房間緊握繡帕哭泣，但她不相信彭城王就這麼死了，決定去找竟陵王說明情況。沈樂清告訴竟陵王，自己懷疑彭城王沒有死，但她空口無憑，竟陵王並不相信。彭城王料到陸遠回到朝中肯定會興風作浪，決定讓他自己使勁去作，等他把叛逆的罪名坐實再收拾他。彭城王把綏遠軍的兵符重新交給沈廷章，讓他帶兵防守北境，待戰事平息後，打算安排沈植掌管中軍，這樣日後無論邊關還是皇城，皆有沈家坐鎮。看到彭城王這麼器重沈家，子衿也為他們感到高興。竟陵王思及先前種種端倪，決定命令仵作開棺驗屍。沒想到太妃故伎重演，假借驚擾生靈為由，強護棺身不放，竟陵王只好因此作罷。竟陵王密派季恕前往北境調查馬頭戰況實情，並從丹陽調兵支援建康。驪歌來到城門外，見薛逑帶人在城門口盤查，正不知該如何進城，沈楓突然跳上她的馬車。原來彭城王不放心驪歌，特意派沈楓和霍雲前來幫助她，見守城的衛兵白天盤查的嚴，他們決定等天黑以後再進城。王妃得知彭城王出事，傷心的要去見他最後一面，被攔後與中軍拔劍相向。越方奉命調換王府中軍人馬，太妃順理成章將其軟禁。彭城王回城途中遭遇山路塌方，雖然旁邊有小道可通行，但只有輕騎能過，大軍前進仍是受阻。彭城王擔心驪歌無法對抗陸遠，倘若大軍沒法立刻趕回，唯恐眾人身陷囹圄，索性挑選精兵跟他先行回城，再讓許詹尾隨其後。眼見靈柩放置越久屍身會越腐壞，竟陵王決定趁夜開棺親自驗屍。竟陵王想起小時候玩耍曾不小心傷及四哥小腿，重新檢查屍首後，果然發現屍首的腿部毫無疤痕。驪歌突然來到王府，她告訴竟陵王，彭城王並沒有死，讓他做好準備，提防陸遠作亂。第二天，竟陵王當著眾大臣的面，把彭城王腿上有傷疤的事說了，並當眾拆穿陸遠假面，指責其狼子野心，誰知話音剛落，陸遠就讓薛逑帶著黑甲軍衝進宮殿，眾大臣見了都大吃一驚。陸遠逼竟陵王交出丹陽兵的兵符，竟陵王讓陸遠不要癡心妄想。陸遠讓人把太妃帶上來，倡狂告知所有密謀都有太妃從旁協助。竟陵王不敢相信的看向母妃，太妃也氣的說陸遠是血口噴人，陸遠便說出太妃想讓竟陵王代替彭城王的事。回到目錄
第37集劇情 錯得太徹底
陸遠以太妃性命相要脅，逼迫竟陵王交出虎符，為了母妃的安全，竟陵王只好將兵符交給他。拿到兵符以後，陸遠讓人把太妃和竟陵王囚禁在王府，不得外出。太妃責怪竟陵王不該將兵符交給陸遠，這次陸遠回來只帶了一萬兵，只要他和彭城王聯手，肯定還有是贏的希望。竟陵王沒有回答太妃的問話，反而轉頭問她，是從什麼時候開始和陸遠勾結的，太妃讓竟陵王不要聽陸遠的挑唆。竟陵王讓太妃不要再撒謊了，一來在目前這個情況下，陸遠兵臨城下，再挑唆他們母子關係已沒有任何價值，二來陸遠調來一萬兵，還有彭城王沒死的消息，如果不是陸遠告訴，太妃又如何能夠知情。太妃被兒子的話問得啞口無言，竟陵王很痛心地説，彭城王對待太妃，就像對待自己的親母親一樣，有時候連他這個親兒子都自愧不如，沒想到太妃竟會如此對他，太妃握着竟陵王的手還想解釋，竟陵王卻把她的手推開，太妃哭着無力地癱倒在地上。陸遠讓眾大臣擬詔説彭城王已死，要擇日發喪，有比較耿直的大臣，站起來斥責他要謀權篡位，陸遠當庭將那個大臣殺掉，妄圖堵住悠悠眾口。謝中書在其中幫忙周旋，陸遠答應給大臣們一晚上的考慮時間。驪歌事先布下圈套誘敵深入，得知陸遠已獲虎符，便立馬安排朱容假傳軍報，將季恕行程散播出去，為彭城王爭取更多時間回城。陸遠聽到丹陽兵即將抵達建康的消息，讓薛逑拿着兵符率人前往郊外攔截，更以竟陵王謀逆罪行扣押季恕，若有人膽敢反抗，就地伏誅。第二天，越方帶領手下闖入朝堂，逼迫眾臣儘快簽下詔書。謝中書欲起筆帶頭，忽然察覺有人潛藏房頂窺探，心中瞬間明白，便摔筆不同意，更大聲譴責對方大逆不道。越方見狀準備以刀劍相逼，關鍵時刻驪歌突然帶人衝進來將他們制伏。薛裘急忙轉身就跑，沈楓急忙追了出去，但因為街上人太多還是讓他逃了。陸遠帶着全副武裝的兵士準備進宮面聖，但城門剛剛打開，彭城王就帶兵迎了上來，陸遠命令手下進攻，沒想到他的手下卻絲毫不動，還將劍架到他脖子上。原來他的手下那些將士早已被彭城王收服，陸遠見大勢已去，這才知道中了彭城王的圈套，眾大臣過來一起指責陸遠謀逆。彭城王讓人把陸遠抓進廷尉，薛裘眼見陸遠被抓，強忍悲痛之餘，連忙回府通知婉兒，隨即帶她藏進密室，躲過官兵搜查。彭城王與驪歌久別重逢，彭城王希望她從此放下那些打打殺殺，做一個賢妻良母，兩個人正在互相打趣，竟陵王突然進來，當他們説起三寶之時，竟陵王就告訴彭城王是沈樂清幫忙送信。侍女春芳擔心兵變牽連竟陵王，太妃得知陸遠被抓心中雖有些驚慌，但想到自己對彭城王有養育之恩，彭城王應該不會對自己重罰嚴懲。更何況，陸遠咬她與其同謀只不過是一面之詞，唯一的證據就是她和陸遠的那些通信。太妃再三思量決定燒毀合謀信件，沒想到正要打開木匣，鑰匙居然被換，裡面的信件都不翼而飛。太妃想起那天沈樂清把茶水灑到她身上，並將衣服拿走去洗，懷疑是沈樂清偷了那些信，於是趕忙命人去捉拿，奈何沈樂清早已收拾行李潛逃。驪歌聽到竟陵王説沈樂清還活着，立刻前去找她，當她趕到的時候，看到春芳正在沈樂清的房間搜找東西，略感起疑。離開別院後，驪歌親自前往苦役處接回小辛和紅丹，主僕三人喜極而泣。回到目錄
第38集劇情 破解朱雀盟往事恩怨
全城搜捕陸氏餘孽，眼下無法藏身，因為陸遠對張侍郎有恩，薛裘便將婉兒送到張侍郎府邸。張侍郎當着薛裘的面滿口答應，可等薛裘一離開，他怕受到連累便把婉兒趕走。大街上到處是官兵嚷著要捉拿陸府餘孽，婉兒無處可去，慌亂中逃至驀然軒。她正要跑過去和竟陵王相見，忽然有季恕前來報告，陸遠還有一個妹妹逃走了，竟陵王命令他們立即全城緝拿，務必要抓住這漏網之魚。直到此時，婉兒這才知道，以往和他撫琴的那個人原來就是竟陵王，這下她哪敢和竟陵王見面，就傷心的離開了。婉兒離開後遇到一夥官兵搜查，正不知該躲往何處，幾個蒙面人飛身將官兵打跑。三寶悠然轉醒，驚覺身處謝家別院，謝中書告訴他，那天他被人追殺是謝府的人救了他。三寶對謝中書千恩萬謝，卻未看透謝中書道貌岸然，因為那天打暈三寶的人就是謝中書的手下。三寶向謝中書辭行後，便立馬趕回王府告知實情，並爆料太妃通謀陸遠構陷眾人。健康城城門口，許詹奉命張貼沈樂清畫像，官兵正在拿着人頭畫像緝拿，沈樂清眼見無機可乘，便往靜僻巷口走去，薛裘突然出現在她的身後，將她拽到一個隱蔽之處。小辛發現三寶回來，高興的手舞足蹈，並想要和三寶的關係再好一些，三寶以為她要和自己確定戀愛關係，沒想到小辛卻要和他義結金蘭，三寶非常失望。太妃勾結陸遠，要置彭城王於死地，現在證據確鑿，但真要處置太妃，彭城王卻心有不忍，他想著小時候太妃對自己的好，正在左右為難。驪歌看到彭城王深陷苦惱，主動給他講了朱雀盟往事，包括她與師父之間恩怨點滴，彭城王感觸頗深，暗定抉擇。竟陵王向彭城王求情，希望他能饒過母妃，並向彭城王保證，只要彭城王放過太妃，他願意和太妃一起永遠離開健康城。太妃自知罪無可恕，穿着庶人之衣來到彭城王面前，請求彭城王治她的罪，彭城王見之動容，最終決定不殺太妃，將她貶為庶人去守皇陵，以終生反思己過，永遠不得再入建康。斬首當日，百姓聚集，陸遠和陸府一干人被押上刑場。陸遠對生死已經看淡，臉上沒有絲毫畏懼。驪歌陪同彭城王站在樓台眺望，直至他人頭落地，台下軍民歡呼一片，陸婉兒與薛逑悲痛欲絕。回到目錄
第39集劇情 再續舊緣
陸婉兒自從刑場離去就不見蹤影，師兄來到慈幼院，看到以前婉兒做的皮影戲心中不免有些傷感。竟陵王遠赴皇陵在即，來到驀然軒探訪婉兒，婉兒卻躲在一邊不敢見她。蒙面人發現竟陵王對婉兒用情很深，便派婉兒蓄意接近，伺機復仇。竟陵王心中擔心母親，決定陪母親去守皇陵。臨別當日，無人前來相送，太妃落寞出府，唯有謝中書派人贈與安神香。彭城王站在閣樓，目睹馬車隊伍揚長而去。朝堂上，彭城王對沈家進行封賞，連沈楓也被封為將軍。朝臣見彭城王如此重用沈家紛紛表示不滿，更有人對徐臨一案提出異議，有人提出異議，彭城王讓三寶宣讀陸遠罪證，並說明沈家以前的冤屈都是權宜之策，眾人這才信服。彭城王回到府中，發現驪歌正在為他做菜，雖然她做的菜既鹹又難吃，但彭城王依然假裝吃得很香。兩人酒過三巡又到花園賞景，兩個人恩愛的樣子，三寶和小辛看得也都互生情愫。竟陵王送太妃去皇陵的路上，看到有一群人在欺負婉兒，便將那些人打跑。竟陵王問婉兒為什麼會流落於此，婉兒謊稱父兄做生意被人陷害，現在家道淪落已無家可歸。太妃看婉兒楚楚可憐，再加上竟陵王與她早已熟識，索性收在身邊侍候，一同趕往皇陵。來到皇陵後，有幾個僕人因為太妃已被貶為庶人，對太妃出言不遜，竟陵王氣得對她們進行責罰。謝中書來找王妃，因為他以前的所做所為，針對的都是自己的丈夫彭城王，王妃對這個哥哥有些厭煩。謝中書向妹妹解釋自己當初那樣做的目的，只是為了能讓彭城王除掉陸遠，但王妃顯然不相信他的話。王子衿陪同沈夫人來看驪歌，驪歌提早命人籌備各類器具和吃食。由於沈夫人癔症尚未痊癒，對驪歌認知僅限王府側妃，因次對驪歌非常恭敬。發現母親竟然不認識自己了，驪歌並未悲觀，而是親手端來蓮子羹請她品嘗，並且蹲在旁邊試探提及羹湯做法。沈夫人吃著味道熟悉，逐漸陷入沉思，腦海閃過零碎畫面，皆與嘉兒有關，卻無嘉兒容貌，導致回過神來仍對沈驪歌毫無印象。子衿安慰沈驪歌耐心等待，相信終有一日總會好轉。回到目錄
第40集劇情 只屬於我們的婚禮
沈樂清找到謝中書，並當着他的面把太妃寫給陸遠的信念出來，謝中書以為沈樂清在威脅他，沈樂清讓謝中書不要生氣，她來找他的目的，只是感激他當時送自己到彭城王府。如今沈家被朝廷重用，驪歌在王府穩坐側妃位置，她猜到謝中書也不甘心，因此懇請謝中書出手相助。但是謝中書善於權衡利弊，僅憑沈樂清一人不足以讓他取捨，直到看見身負重傷的薛逑，自此便將二人收入麾下。彭城王說先前徵兵受阻，全因高門侵吞山林川澤，開墾他人土地，致使百姓無家可歸變成流民，因此皇上頒布詔令實行土斷之策，清查戶籍，還地於民。彭城王讓寒門學子上來的官員方清，對士族所擁有的土地進行清查。三寶買了一隻會說話的鸚鵡，原本打算送給小辛，但他正在逗鸚鵡時被路過的彭城王看到，聽到那只鸚鵡說的話竟然是愛你，三寶有些不好意思，沒想到彭城王卻非常欣賞，就把鸚鵡要了過來，拿到驪歌面前。驪歌聽到了鸚鵡所說的話，也有些難為情，彭城王卻認為，這正是他想是向驪歌表達的意思，但驪歌卻想聽他親口對自己說。於是彭城王就把驪歌帶到他們以前見面的那隻小船，並點了很多紅燭製造浪漫。在這樣的氣氛下，彭城王向驪歌說了我愛你並吻了她，驪歌激動的熱淚盈眶，和彭城王緊緊擁抱在一起。方清在清查時發現士族侵吞土地嚴重，各府地官員互相推脫，士族亦不肯交出良田部曲，其中陳郡、太原極為猖獗，彭城王決定徹底整治此事。彭城王和方清商量後，決定做一個局吸引他們。方清在朝堂當眾參奏揪出顧為淵、王猛、柳麟等人侵吞土地，並故意誇大其詞。謝中書一眼就看出數字有問題，於是就站出來替士族說話。方清承認那些資料都是地方官報上來的，自己並沒有親力親為，彭城王便讓方清親自去調查。但顧為淵、王猛等人卻認為，方清為官的時間太短不適合做此事。彭城王以方清核實誤差為由讓眾官員推舉，眾官員一致推舉謝中書，彭城王聽了當場恩准，並將謝中書升了官。魏軍退出黃河，沈氏父子即將返回建康城。驪歌為能喚回母親記憶，便讓子衿帶沈夫人到首飾店，想故意木蘭手釧來歷。奈何沈夫人聽了雖然想起來一些事情，但依然沒認出驪歌。竟陵王讓人給太妃送牡丹，婉兒陪同孫太妃修身養性，太妃想起婉兒那天拼命護下的曲譜，打趣問是不是她的心上人送的，惹得婉兒面露嬌羞。婉兒離開後，竟陵王看著她的背影發呆，看著他的模樣，太妃一下子就猜到兒子的心思。沈夫人去廟中的佛堂祈禱，沈樂清得知沈夫人癔症日漸嚴重，索性守在寺廟佯裝祈禱，並故意唱起兒時童謠。沈夫人思女心切，果然將她當成親生女兒。沈夫人想帶沈樂清回府，怎料沈樂清自有謀算，先贈兩本經書給她抄寫，故而誣陷沈驪歌霸佔沈家嫡女位置，惡意挑撥。謝中書下朝後越想越不對勁，朝中士族皆以謝家馬首是瞻，倘若推辭不受，新政必定交由方清，到時群臣將懷疑自己是不是和彭城王達成交易；倘若接下委任，將要面臨兩難抉擇，做好新政會讓士族與他離心，怠慢新政則被降罪。竟陵王通過季恕描述了解建康近況，太妃見他憂心政務，勸他回去幫助彭城王，承諾以後絕不涉足朝堂要事。沈夫人來看沈樂清，並想讓她跟自己回家，沈樂清卻惡意挑撥說驪妃是壞人，並給了沈夫人兩本經書讓她回家抄寫。薛逑忠心護主，誓死要為陸遠報仇。謝中書問他憑什麼能為陸遠報仇，見他回答不上來，便提醒他說打蛇要打七寸，然後遞給薛逑一封信件，隨後又讓屬下陸侊從旁協助，並叮囑他要切記撇清謝家關係。回到目錄
第41集劇情（粵語版10月24日） 沈將軍未央湖之約
沈楓到彭城王府稟報軍務，順帶探望驪歌，姐弟倆一如既往嬉鬧，結伴去見彭城王，卻意外聽到百姓聯名上表請願書為沈將軍建立長生牌。部分大臣認為彭城王已經封賞過沈家，現在沈家有三位將軍，已經賞無再賞，還擔心武將功高蓋主，提議分散沈家兵權，甚至談起驪妃獨享專寵，氣得沈楓想要上前爭辯，卻被驪歌叫住。沈楓義憤填膺地回到家中，見沈夫人正在哼著歌縫衣服，怒火瞬間消去，只是沈夫人近來癔症越發嚴重，就連正叔也有察覺，甚至發現夫人頻繁抄寫經書，還常去寺廟。沈楓心生困惑，感覺母親有什麼事瞞著家裡，但又覺得只要娘高興就好。沈母再次來到寺廟，將手抄的經書交給沈樂清，還給她帶了一個髮簪。沈夫人離開後，沈樂清便把髮簪扔到一旁，然後將沈夫人抄寫經書中的一些字挑出來開始臨摹。沈將軍父子在驛站休息時接到一封信，看到信封上的熟悉的字跡，沈將軍知道是妻子寄來的。沈夫人在信中說，要和沈將軍在未央湖見面。由於未央湖是沈將軍夫婦第一次相見的地方，所以沈將軍絲毫沒有懷疑便帶著沈植調馬轉道。回門當天，安北將軍府熱鬧非凡，惹得百姓爭相圍觀張望。子衿前腳剛到，驪歌隨後便帶著彭城王的禮物趕至。為了慶賀父兄凱旋歸來，沈楓和正叔提前邀請大廚設宴，驪歌也特意從彭城王那裡要來一些陳年佳釀，眾人忙得不亦樂乎。沈楓見父親和哥哥遲遲不來，就決定到驛站去迎接他們。沈夫人屢受沈樂清挑唆，不僅有意疏遠驪歌，甚至對她冷言相向。驪歌特地準備化妝品，叮囑子衿打扮漂亮見沈植，子衿拿出沈植親手雕刻髮簪，不由陷入回憶。當子矜往頭上插髮簪時，一不小心將髮簪折為兩段，心中突然有一種不祥的預感。與此同時，沈將軍和沈植一路快馬加鞭，眼看著就要到未央湖，兩人的心情都非常激動，恨不得立刻飛去。沒想到馬至郊林，路上突然扯起絆馬索，伴隨戰馬向前栽倒，沈氏父子皆從馬背滾落，正欲爬起，幾排木刺自四面八方襲來，緊接便有數十殺手將他們圍住。沈將軍和沈植身陷困境，多次未能躲過暗器，最終寡不敵眾受了重傷。薛裘索性扯掉掉臉上面紗，將刀架在沈植脖子上，逼迫沈將軍下跪求饒。沈植不願見父受辱，臨終托憾，繼而握緊王子衿信物，刎頸自盡。看到兒子死了，沈將軍踉蹌爬向沈植，抱著他的屍體痛哭，薛裘走過來，一劍將他刺死。回到目錄
第42集劇情 等不到他們歸來
沈楓高高興興的去接父親和大哥，卻發現他們雙雙斃命，沈將軍更死不瞑目。沈府門口，驪歌和子矜等人正高興地準備迎接沈將軍回府，可令他們沒有想到的是，他們等來的卻是沈楓拉運屍首歸來。沈樂清躲在街角觀望，暗中譏笑。驪歌抱著父親的屍體嚎啕大哭，子矜則因受不了打擊當場暈倒。彭城王正在擬定詔書，為子矜和沈植賜婚，得知沈家父子被殺的消息，也趕緊來到沈府。子衿緊緊抱住沈植屍體，她本來以為自己終於等來幸福生活，沒想到轉眼間竟然和心上人陰陽相隔。為了查找兇手，驪歌和沈楓前往郊林，這時天下起大雨，雨水沖刷掉所有痕跡，除了幾個製作暗器竹管和沈廷章珍藏的蓮子，他們什麼都沒有找到，也沒看到薛逑遺留玉佩。竟陵王準備要傳授婉兒馬術，季恕發現竟陵王對婉兒很是關愛，除了驪歌，他還從來沒有對任何女孩子這麼上心過。他們出門之時，剛好有人前來稟報沈家父子被刺殺的消息，竟陵王感覺到事關重大，決定立刻返回健康城。想著自己來到沈家以後，父親和大哥對自己的好，驪歌悲痛欲絕。彭城王趕到沈府，默默地看著到驪歌傷心的模樣，不知如何勸慰。竟陵王見狀也愛莫能助，只提醒彭城王，在這個時候多陪陪驪歌。因顧忌沈夫人病情，大家沒敢讓她知道沈將軍和沈植的死訊，子矜強顏歡笑在旁侍候，沈夫人在她面前念叨，等沈植回來就讓她們儘快完婚，然後生個大胖孫子，子矜聽了心緒再度沸燃。子衿安頓好沈夫人歇息，便如同逃離般走出房門，待將房門關上才痛哭流涕。事後沈楓告知詳細經過，驪歌冷靜下來，仔細回想現場曾有設置陷阱痕跡，雖然兇手想要故意抹去，但沈氏父子全身千瘡百孔就是證據，說明殺手作案時必定充滿仇恨。驪歌一下子就猜到薛裘，提著劍就要去找他報仇，彭城王急忙將她攔住，讓她等沈將軍父子安葬以後再說，驪歌這才勉強答應。彭城王叮囑沈楓好生看好驪歌後，便和竟陵王私下討論，薛裘雖然憎恨沈家，但他作為一個被朝廷緝拿之人，應該沒有能力籠絡到那麼多高手暗殺朝廷大臣，除非還有幕後主使，這時他們心中同時想起一人，但卻心照不宣。彭城王讓他留下不要走，竟陵王欣然答應。轉眼數日已過，沈夫人執意要去寺廟送經，驪歌親自送來糕點，沈夫人依舊對她心生隔閡，不但破口怒斥，甚至把糕點打落在地，明確表達反感態度。正叔幾近看不下去，正想和夫人透露真相，驪歌立馬將他拉住。驪歌離開後，沈夫人又拿著新抄的經書去見沈樂清。與此同時，驪歌和沈楓等人為沈將軍和沈植舉行葬禮，他們強忍著悲痛蓋上棺材，並按照當地的風俗，沈楓拿兩面紅旗爬到屋頂為他們招魂，屋下的將士們一片悲戚。回到目錄
第43集劇情 是誰下的毒手
沈氏父子出殯當日，子矜將自己的長髮盤成少婦模樣，作為沈植的未亡人守靈。朝廷的大臣、彭城王、竟陵王先後趕來弔唁，王公看到女兒的模樣，內心十分難受，索性當眾撫琴為沈將軍父子送行。彭城王念及沈氏父子忠良，為大宋戎馬疆場，於是親自舉旗擂鼓，代替皇帝和百姓謝過沈門全族。安葬結束後，沈夫人從寺廟回來險些發現靈牌，幸好驪歌極力隱瞞。沈夫人仍舊難辨是非好壞，加上沈樂清連番慫恿教唆，見驪歌出現在嘉寧閣內，直接打了她一個耳光，哭喊要求驪妃搬出沈家。驪歌強忍悲痛，拿劍獨自離去，沈楓突然跟了過來，原來他早就猜到姐姐的意圖，並執意隨之前往。根據已有線索追查，姊弟二人在郊林找到陸遠的墓碑。驪歌將墓碑一劍劈為兩半，然後和沈楓埋伏附近。竟陵王打算待在建康輔佐四哥，特地回皇陵告別。婉兒故意將琴譜擱置，古琴作舊，使得竟陵王心中很是過意不去，主動為先前之事致歉，婉兒表現出善解人意。薛逑當夜帶著紙燭來祭拜陸遠尾七，還未待反應過來，就被沈家姐弟聯手制伏。驪歌正要逼問幕後黑手，一群蒙面黑衣人突然殺來直取薛逑性命。薛裘昏死過去，驪歌叮囑沈楓先將薛逑送到三玖堂，隨後追著其中一個黑衣人。在和黑衣人打鬥的過程中，驪歌故意在地上撒螢光粉。陸侊眼見即敗，一劍刺傷驪歌便轉身遁逃，卻不知驪歌提前穿好金絲軟甲。驪歌跟著螢光粉追到謝府門外，終於明白何人搞鬼。沈楓很快也跟了過來，驪歌讓他不要輕舉妄動。謝中書得知驪歌受傷，一下就猜到是她的計策，但他知道，在沒有證據之前，驪歌不敢輕舉妄動。師兄妙手回春，很快將薛裘救醒。驪歌逼問薛裘到底誰是幕後主使，薛逑視死如歸，根本沒有任何懼意，不肯透露半點資訊。由於薛逑作為唯一重要證人，驪歌只好改用激將法，為他分析謝灝陰謀。驪歌説謝中書才是害死陸遠的罪魁禍首，而薛逑作為陸遠的貼心近臣卻敵我不分，説明陸遠的死得一點不冤。薛逑聞言色變，想到主子大仇未報，答應會指認真凶。廷尉傾慕沈將軍英勇，不願沈將軍含恨黃泉，死的不明不白，索性吩咐屬下繼續勘查現場，務必找出證據，無論如何要把兇手繩之於法。朝堂上，彭城王宣佈重新重用竟陵王，並讓方清主抓新政，先在彭城、荊州和陳郡三地為試點，若得成功便在全境推行。與此同時，廷尉在未央湖樹林找到薛逑當初留下的玉佩，立馬趕回知鑒殿奏請彭城王，恰好驪歌與沈楓帶著薛逑上殿求見。回到目錄
第44集劇情 當庭翻供
謝中書頓感驚慌，連忙稱驪歌此舉有違禮法。驪歌以為父兄鳴冤為由，據理力爭，彭城王這才讓二人進入。驪歌告訴彭城王，薛裘對謀殺沈將軍父子之事供認不諱，並願意當堂指認與他合謀之人。但令驪歌沒有想到的是，薛裘非但沒有按照審訊時所説去指認謝中書，而是竟將矛頭指向彭城王。薛裘説彭城王懼怕沈家功烈震主，所以才暗下殺令。聽了薛裘的話，眾大臣將信將疑，廷尉又將新找到的證據呈上。三寶接過玉佩瞬驚，謝中書察言觀色，開口詢問三寶是否認識此物，三寶猶豫未言，倒是許詹主動站出來，承認那是自己的隨身之物，但前幾天卻不慎丟失了。廷尉質問許詹，沈將軍出事那天他在何處？許詹回答，那天他奉彭城王之命，去城西為驪妃買隨餅，沒想到路上看到小乞丐被欺負，上前幫忙後東西就不見了。許詹身為彭城王府暗衛，武功高強，怎麼可能讓乞丐輕易偷走東西，再則無人可證清白，一番說辭便成漏洞百出，令人難以置信。沈楓關心則亂，認定許詹謀害之罪，不但當場與他決裂，更是怒責彭城王過河拆橋，話中頗多怨恨。幸好驪歌及時制止，並説自己相信彭城王。彭城王深受感動，立刻吩咐廷尉羈押薛逑，務必找出確鑿證據，查明真相。如今佈局者真正意圖顯而易見，沈廷章之死一來既可削弱寒門勢力，二來若廷尉不能儘快抓住幕後真凶止住流言，屆時時無論士族寒門都會忌憚彭城王。許詹悔恨先前糊塗大意，所以才會被奸佞抓住把柄，於是跪在芳音閣外，請求驪歌降罪責罰，彭城王深知許詹難過心裡關卡，索性對他略施懲戒。驪歌已知事關謝灝，她與彭城王商議對策，相信只要夫妻同心定能聯手牽制謝家。三寶安慰許詹，小辛突然想到那個賣髓餅的人，三個人來到大街上尋找人證，但對於幾天前的事情，賣髓餅的老人卻不記得了。子衿得知早朝要事，責備沈楓過於魯莽，應是冷靜下來透過表面窺探真相，而非盲目猜忌他人，況且彭城王是父兄與長姐捨命相待之人。沈楓曾從北境打造寶劍想要送給沈植，現在沈植不在人世，他決定將那把劍交給子矜。子衿將寶劍轉贈給沈楓，希望他以後遇事多份思慮，如同大哥陪在身邊。梅綺來到健康城，到了沈府後自稱是沈楓的妻子，可沈楓卻不認識她，二人一言不合就打了起來。沈楓輕易制伏梅綺，隨即把她綁在柱子上，正要仔細盤問，結果驪歌急忙跑來鬆綁，梅綺看到驪歌穿着女裝很是驚訝，驪歌立馬說明緣由。驪歌先將梅綺留在府內，隨後又去安慰沈楓，知他心中有愧，想為沈家出力，只能暫且告知時機尚未成熟，眼下需要照顧好娘親與大嫂。恰好梅綺擅自拿走寶劍，沈楓對她大聲呵斥，兩個人一言不合又吵了起來。新政侵犯高門利益，謝中書私召官員商討計謀，打算在三個新政試點火燒田莊發動民亂，相信通過此舉，必可借勢而後斷川澤，新政必亡。在他的遊説一下，士族官員紛紛在那幅畫上，蓋上了自己的史戳，和他定下攻守同盟。回到目錄
第45集劇情 怎麼忍心
驪歌發現沈夫人最近執著抄寫經書，每次抄完都會匆忙送到寺廟，不由心生疑惑，又無意中聽子矜説起，未央湖是爹娘定情的地方，而沈樂清也知道此事，因此懷疑幕後兇手與沈樂清有關。為能證實先前猜測，驪歌親自前往地牢誘引薛逑說出實情，果然是沈樂清模仿沈夫人的筆跡，將沈家父子引到未央湖。沈夫人又要去寺廟祈福，驪歌讓子衿攔住沈夫人，謊稱今日廟裡不接客。梅綺聽管家説沈楓那把劍的來歷，便不再認為他小氣，還向他道了歉，沈楓得知梅綺是個孤兒，便不再和她計較。驪歌來到寺廟，打聽到沈樂清的落腳之處，並在房裡找到沈樂清為給沈將軍寫信所習練的拓字。沈樂清回到寺廟，聽説有人在打聽她的行蹤，立馬察覺事情不妙，急忙匆忙去找謝中書出手相助。可沒想到謝中書已將她視為棄子，根本不會再多過問，當初聯手無非各取所需，如今即便還有太妃合謀書信，仍舊難以對他構成威脅。驪歌跟蹤沈樂清來到酒樓，並偷聽到沈樂清和謝中書的談話。沈樂清從酒樓出來時，驪歌立馬將她抓回沈府祠堂跪地贖罪。沈樂清最初矢口否認，妄圖狡辯罪行，直到驪歌將她習練的那些字扔到地上，沈樂清知道抵賴不過只好承認。驪歌抽出長劍讓她在沈將軍父子靈前自行了斷，沈夫人突然跑來制止，拼命將沈樂清護在身後。眼見沈夫人蒙失理智，驪歌一怒之下把她拉到父兄牌位面前，繼而說出真相始末，但沈夫人精神恍惚，不肯相信沈氏父子噩耗，破口大駡驪歌是壞人，還意外失手砍伤骊歌手臂。驪歌吩咐正叔趕緊帶走沈夫人，沈樂清深知必死無疑，趁機拾起長劍刺向驪歌，打算和她同歸於盡，幸好驪歌身手敏捷，及時將她反殺。當天夜裡，沈夫人大受刺激，躲在房間大罵驪歌，並將桌上所有抄寫經書拂到地上。有幾篇經書落到燃燒的蠟燭上，通過燭火醒示，沈夫人看到關乎沈家的重要字眼，腦海內逐漸浮現出片段畫面。她想着驪歌剛才説的話，當場恢復記憶，嚎啕痛哭。驪歌落寞守在門外，見沈夫人走出來，不再像以前那樣叫她驪妃，而叫了她的名字，母女倆相擁而泣。如今沈家暫複平靜，驪歌心情大好，帶著小辛在院中採摘梨花。彭城王來看驪歌，擔心謝灝會對沈家不利，叮囑驪歌務必提防，以免誤中圈套。沈楓向彭城王檢討自己的錯誤，彭城王不僅原諒他，還給他安排一個重要任務，讓他去新政試點的幾個城市暗訪，以防有人趁機搗亂。沈楓趕在臨行前去見梅綺，梅綺換上子衿的衣服，頗有幾分大家閨秀樣子。兩人結伴上街遊玩，不但買來許多稀奇玩意兒，更在射箭小攤駐留。沈楓為梅綺贏下心儀木偶，看到沈楓射箭時帥氣的樣子，梅綺不禁對他產生愛慕之情。謝中書正在家中練習書法，他寫了一句逆流而上，看著這幾個字沉思時，手下跑來報告沈樂清已經被沈家清理門户。他一邊感嘆驪歌夠狠，一邊問陸侊後面的事安排好了沒有，當陸侊告訴他一切安排完畢，他冷笑着將筆蘸滿墨，將案前的那本新政要義塗黑。回到目錄
第46集劇情 焚燒良田、新政民亂
沈楓與梅綺在街上偶遇王公，受邀登門做客。梅綺不拘小節，喝起酒來無拘無束，沈楓怕得罪王工多次勸她，梅綺卻説盤古人喝酒就是這樣豪爽。沈夫人又將女兒的房間收拾乾淨，並邀請驪歌前來居住，經歷了這麼多劫難，她更疼愛驪歌了，對她來説，一家人健健康康的活著比什麼都重要。沈楓離開沈府執行任務，梅綺騎著一頭毛驢追了上來，想要共出一份力量，並且保證絕對不會拖他後腿。沈楓一開始讓她回去，但後來看她那個小可憐樣，就答應讓她陪同前往。驪歌讓師兄和小師弟監視謝中書一舉一動，他們很快發現，和謝中書走動最頻繁的幾個士族官員，有幾次説起，過了這段時間他們就有好日子過了，並且還反覆提及落字無悔。根據師兄打探到的消息，驪歌猜測他們肯定在密謀什麼，師兄還告訴驪歌，謝中書和那些士族官員還簽了份文書。此外，前段時間還有不少名門望族前來健康與謝中書見面，驪歌發現謝中書所見的那些人，正好是彭城王新政推行的試點之地，似有密謀。彭城王接到急報，陳郡、荊州和健康三地全都發生民變，決定趕往荊州調查情況。竟陵王擔心謝中書會在路上做手腳，驪歌也將師兄打聽到的情況告訴彭城王，她懷疑謝中書口中所説的大事就是這場民變，並且這只是謝中書的一個由頭，接下來他肯定會上書叫停新政，那時如果彭城王不在健康，謝中書就會直接上書皇上，事情就更被動了。竟陵王提議代替彭城王前往，彭城王覺得驪歌説的有道理，便同意竟陵王前去，並叮囑一定要查清民變的原因，及參與在其中的士族名單和罪證。謝宗書得知彭城王沒去荊州，心中不免有些失望，但他們現在已無退路，便將計畫提前實施，約定明天在朝堂之上與彭城王一戰。次日，謝中書脣槍舌劍歷數新政的弊端，不僅能為民謀福利，反而危及百姓利益，造成民怨激起民變，因此強烈要求停止新政。其他大臣聽聞焚燒良田已近千傾，傷亡過萬，不由大驚失色，加上德高望重的王公也來參加朝會，進諫之言更得人心，眾大臣紛紛上前附議。驪歌躲在旁邊目睹眾人公然合謀施壓，心下既惱又慮，只得靜觀其變。彭城王和謝中書等人僵持不下，謝中書提出上書讓皇上來裁決，彭城王只好暫停朝會。朝臣離開後，驪歌主動出言安慰，並提議彭城王帶著王妃歸寧探親，盜取盟約，舉發罪行。竟陵王來到荊州，看到百姓群情激昂，連忙穩住局面，並故意關押霍雲，私下商議對策，了解實情。彭城王和王妃一起回謝府探親，這邊他和王妃纏住謝顥，驪歌則趁機來到謝中書的書房。正當謝公酒過三巡，興致勃勃要到書房拿畫同賞，居然意外撞見驪歌藏在書房內尋找盟約。驪歌知道謝公一生忠義，為人坦蕩，索性說明緣由，希望他能夠大義滅親。謝公回想謝灝先前激烈觀點，實則早已深信不疑，但他還是向著自己的孫子，讓驪歌快些離開，否則就叫人，驪歌提醒，一切都在他的一念之間。霍雲向竟陵王稟明，查到士族安插暗探混入中軍，不但欺淩百姓，故意挑起百姓對中軍怨恨，甚至抗議朝廷推舉新政。竟陵王叮囑霍雲暫且留在軍機堂，暗中調查假中軍欺壓百姓一事，並讓季恕徹查當地士族官員，擬好名單儘快送回建康。沈楓與梅綺來到荊州正巧遭逢大雨，剛剛躲進馬廄避雨，怎料突然發現假中軍私藏救濟糧食。沈楓將此事告知竟陵王，竟陵王讓沈楓進行全城抓捕。眼見假中軍陸續入獄，遲遲不肯招供，沈楓和梅綺混入其中，先以苦肉計博取眾人同情，緊接怒駡士族卸磨殺驢。在他們的勸説下，那些人很快招認並簽下認罪書，供出是薛峰、洛書曷、趙眴之三大家族指使他們所為。回到目錄
第47集劇情 沒辦法回頭
彭城王回到府中，驪歌告訴他，因為遇到謝公，盜取盟約失敗。謝公在書房裡找到那份盟約，他勸說謝中書自首，怎知謝中書卻執迷不悟，怒斥謝公年老昏聵，認不清現實立場。謝公眼見謝中書如此泯滅人性，索性趁謝中書不備突然將他砸暈，然後給孫女寫了一封信，打算拿著盟約到王府求彭城王降罪，以保謝氏顏面，沒曾想竟遭毒手。次日，王府下人發現謝公沉溺池塘，仵作檢驗後斷定為意外死亡。在他的屍體旁還發現一個木鴛，彭城王曾經聽謝公説過，這個木鴛是謝公親手製作送給王妃。謝灝聽聞噩耗震驚，雖見隨從取回盟約畫卷，但因去時已晚，不知真凶何人。彭城王想起去謝府的時候，曾經聽謝公説過，這個木鴛一共有兩個，一隻儲藏謝韞之秘密，一隻存放謝公想對王妃說的話。驪歌經由子衿引薦，向王公說明來意，望他顧全大局，平定士族亂黨。眼下大喪在即，謝中書無法入宮面見皇上，眾多士族擔心耽誤要事進程，心下難安，尤其得知沈楓正從荊州趕往建康，猜測竟陵王肯定拿到什麼證據，於是讓人在半路劫殺沈楓。王公獨自到謝府弔唁，深感悲痛之情，謝中書聲淚俱下故意説謝公是被彭城王所害，並將聯名奏疏交給王公，更以新政敗亂朝綱為由，懇請他能進宮呈遞皇上。彭城王來找王妃，王妃在木鴛裡找到一把鑰匙，也猜到彭城王昨日去謝府的目的，絕對不是想和哥哥搞好關係這麼簡單，彭城王便說出盟約之事，王妃聽了非常震驚。沈楓帶著梅綺從荊州趕回建康，途中遭到一群黑衣蒙面人圍剿，兩人抵死對抗，最終人被逼到懸崖邊上。沈楓問梅綺敢不敢跳，梅綺毫不猶豫的點頭。幸好山崖之下皆是湖水，梅綺僥倖逃生，緊抱沈楓不放。梅綺告訴沈楓，她最害怕的就是水，在父親被殺害以後，她的二叔就經常把她扔到水裡。沈楓聽了很是憐愛，答應以後要好好保護她，梅綺很幸福的撲進沈楓懷抱。二人繼續趕路，仍被陸侊攔截，幸好驪歌及時出現，用射弩將陸侊擊殺。驪歌從沈楓手中接過肇事士族名單，隨即快馬加鞭趕回王府。與此同時，原本竟陵王準備啟程回建康覆命，沒想到霍雲竟在軍機閣內遇害。王妃親自來到謝府祭奠，以謝公生前教誨警醒謝中書。王妃接著來到謝中書的書房，從另一個木鴛裡拿到謝公給她的信，在信裡謝公告訴她，那晚他是拿著盟約準備到彭城王府請罪。王妃痛心的把密信交給彭城王，驪歌也帶著肇事士族名單趕回。王公拿走奏摺後遲遲未歸，士族為首幾人在謝府內等待消息。許詹率領手下包圍謝府，奉旨捉拿謝灝，顧為淵見機速逃書房想銷毀盟約，結果竟被當場擒獲，反倒自露馬腳。謝中書等人被帶進朝堂，謝中書拒絕認罪，直到彭城王讓三寶將字畫上的字迷揭開，他才蔫了。彭城王還將竟陵王調查的結果也當眾宣佈，對於謝中書等人的做法，彭城王非常氣憤，謝灝仍是強詞奪理。這時驪歌出現請命，控告謝灝勾結陸氏餘孽殺害沈氏父子，懇請彭城王主持公道，將真相公之於眾。廷尉押送薛逑進殿，令他說出真相，薛逑誤以為婉兒在驪歌手中，當庭招供罪行。回到目錄
第48集劇情 秉持本心
薛裘將他與謝中書勾結，害死沈將軍父子之事，從頭到尾講了一遍，謝中書後悔當初沒殺了他。謝中書謀殺朝臣、結黨謀亂、弄權朝剛罪證確鑿，彭城王命人將他押入大牢，擇日斬首以正朝綱，和他同謀的那些士族官員也都被一一問罪。離開朝堂後，彭城王不解的問驪歌是如何讓薛裘改變想法，指證謝中書的。驪歌笑著告訴彭城王，她打聽到陸遠還有一個妹妹在逃，便是以此逼迫薛裘就犯，但陸遠那個妹妹到底在哪，她也不知道。彭城王陪同驪歌回府，自認沈家兒婿，尊稱沈夫人為娘，並讓她把自己當兒子看待。自打從荊州回來，梅綺和沈楓就膩歪在一起，彭城王和驪歌看在眼裡，為他們高興。彭城王提議沈楓儘快迎娶梅綺過門，沈楓羞於啟齒，倒讓梅綺甚為不滿，讓他乖乖跟隨自己返回盤古成親，結果兩人再度開吵。當天晚上，沈府上下其樂融融，共聚餐桌歡顏笑語。如今暴動真相大白，彭城王責令先以試點地區為中心，逐向周邊陸續實施新政，同時開設各地銓選，無論出身家世，但凡通過銓選者皆可待選入仕。竟陵王從荊州回來，帶來霍雲將軍被人殺害的消息，緊接又傳來紅丹被人殺害墜井噩耗。婉兒給太妃做了牡丹花糕，她的手藝讓太妃很是欣賞，對她這個人太妃也非常喜歡，還將自己的一個玉鐲贈送給她。經過仔細查證，發現紅丹出府探親為假，具體死因尚且不知，唯獨留下遺書寫給驪歌。許詹想起紅丹之前故意接近他，還給他洗衣服，懷疑那個玉佩是被紅丹偷走的，而紅丹之所以被殺，肯定是有人想殺她滅口。驪歌前往牢獄痛斥謝灝惡行，並質問是不是他派人殺害榭公和霍雲，謝灝否認。謝中書被抓的事讓神祕人很是惱火，他一邊罵謝中書沒用，一邊又想起他的另一個棋子—婉兒，並希望那個魚兒能夠咬鈎。婉兒奉行太妃委託，前往建康城探望竟陵王，順帶帶去吃食。婉兒悄悄的告訴竟陵王，太妃連做夢的時候都在叫彭城王的名字，太妃的壽宴就要到了，希望竟陵王能夠勸彭城王前去為太妃祝壽。和竟陵王分開後，婉兒心中有些不安，她不敢相信竟陵王這麼好的人，會和殺害哥哥有關，但事已至此，也容不得她多想。婉兒讓車伕將她送到三玖堂附近，悄悄吞下一顆藥，便讓車伕回去告訴太妃，這幾天她心疾猝發就先不回去皇陵了。馬車離開後，婉兒馬上變成很虛弱的樣子，師兄出來正好看到她，趕忙將她扶進店裡，並幫她熬藥。婉兒把騙竟陵王的那個故事又講給師兄聽，師兄信以為真，看著她可憐兮兮的模樣，師兄忍不住伸手為她擦乾眼淚，並叮囑她在三玖堂內好生休養。竟陵王去見彭城王，彭城王將一道聖旨交給他，皇上親自下旨，升竟陵王為中軍統領，竟陵王非常高興。謝過皇恩後，竟陵王委婉提及母妃壽誕的事，彭城王明白他的意思，也感覺自己應該去皇陵看看。對於皇帝突然任命，驪歌不禁有點起疑，彭城王卻毫不在意，認為這一切都很正常。謝灝行刑前夕，王妃獨自站在池塘旁黯然神傷，驪歌將從謝家抄來的字畫交給王妃。王妃看著畫中峻嶺松柏，想到兄長曾有松柏品格，堅貞不屈，如今卻因私慾物是人非。王妃親臨地牢探望兄長，告知長嫂已帶兒女回鄉，此生不入建康，不踏朝堂。謝灝待妹妹轉身離去，繼而展開畫卷，頓時痛哭流涕。驪歌決定放下打打殺殺，開始做生孩子的準備。回到目錄
第49集劇情 做你的唯一
彭城王無意間得知驪歌在喝生孩子的藥，心中非常高興，忍不住出言打趣。他還讓人把刀劍、匕首等都收起來，讓驪歌安心在家做一個相夫教子的女人。而他近來無端手抖，只當政務繁忙導致，強自鎮定。梅綺幫沈楓做了一件衣服讓他回盤古的時候穿，沈楓擔心母嫂無人照料，不想遠離建康回盤古，可又難以割捨梅綺，眼下陷入兩難困境。正叔見他如像沈廷章年輕時不通兒女情事，索性亦如當年那樣將他踹入房內，逼得沈楓說出實情，沒想到梅綺毫不介意，甚至願為心愛之人留在建康城。朝堂上，由於南方暴雨，大汛將至，汛期迫在眉睫，可國庫所剩無幾，目前只能動用軍備費用。彭城王拿奏章時，發現自己的手在發抖，不僅如此，他的脾氣還變得非常暴躁，聽到兩派朝臣各抒己見，頓時心煩意亂，一聲怒喝驚得文武大臣緘口。竟陵王及時替四哥解圍，辯得眾人再無異議。謝灝伏法後，尚書令空置，朝臣異口同聲推舉竟陵王。彭城王考慮到竟陵王個性涇渭分明，根本不適圓滑老道，便以整理軍務為由回絕。離開朝堂後，幾名大臣背後議論彭城王性情大變，更認為彭城王對竟陵王開始猜忌，竟陵王聽到這些挑撥離間的話，對他們進行斥責。驪歌見王妃鬱鬱寡歡，知道她還沒有放下娘家發生的事，於是帶她到到慈幼院看望孤兒，孩童笑容天真爛漫，和那些孩子們在一起，王妃的心情果然好了很多。王公同邀士庶官員把酒共飲，鑒畫閱詩，拉攏人心，彭城王也不請自來。因為推行新政需要人手，有大臣向彭城王推薦王公。彭城王回想在剿滅謝中書的時候，王公也立了大功，就聽從大臣的建議，任命王公為尚書令。彭城王帶驪歌出去郊遊，驪歌意外發現彭城王手抖愈發頻繁，嗜睡嚴重，急忙帶他前往三玖堂。子衿和沈夫人等人包餛飩，在閒聊的時候，沈楓有些不解的問，王公賦閑在家這麼久，怎麼會突然答應任尚書令一職。子衿笑著回答，這她哪知道。沈夫人讓子衿帶給王公品嘗。子衿回府探望父親，父女倆未聊多少家常，下人突然來報彭城王府急召，王公匆忙離開。太妃壽辰將近，婉兒需趕回皇陵獻曲，她故意裝作身體不適，騙取師兄關心，打算親自送她一程。沈驪歌到達三玖堂撲空，無奈之下只好帶彭城王回府。離開前，她叮囑小師弟，等師兄回來，務比讓他來一趟彭城王王府。回到彭城王王府後，驪歌叫來御醫為彭城王診脈，御醫說彭城王身體並無大礙，只是氣血有些阻塞，驪歌這才稍稍放心。看到御醫從彭城王王府出來，竟陵王以為彭城王得病，急忙前來探望，見彭城王談笑自如，這才放心。竟陵王向彭城王提議，要在軍中提拔一名官員，彭城王卻認為不可，因為中軍多為陸遠的部下，如果不先立些軍功，恐怕會引起他們的不滿。回到目錄
第50集劇情 變調的壽宴
由於太妃壽辰已到，彭城王想趁此機會與她修復關係。驪歌隱下擔憂，索性隨他一同前往。婉兒與師兄臨至郊外歇腳，婉兒心緒難安，不知道自己做的到底對不對。師兄對她噓寒問暖，更在婉兒表達感激時，意欲告白，可惜話頭如鯁在喉。皇陵別居，太妃精心籌備飯菜，急切盼望著彭城王到來，直到彭城王帶著驪歌如約而至，她的心才算放下。母子三人歡聚桌宴，看到母親和四哥相處的如此融恰，竟陵王非常開心。婉兒撫琴助興，太妃立馬拿出自釀牡丹酒，與大家舉杯對酌。太妃的心情非常好，讓大家一定要開懷暢飲，不醉不歸。酒過下巡，太妃與彭城王在裡屋敘話家常，太妃又敬了彭城王一杯酒，彭城王喝下那一杯後，太妃笑著問他，是不是感覺手有點發麻，過一會還會讓他失去神智。彭城王感覺自己的頭越來越沉，最後從椅子上跌到地下。太妃笑著拿出匕首，想要以死嫁禍彭城王，導致他與竟陵王兄弟決裂。彭城王強打精神質問太妃，她這樣做六弟肯定不會不能接受，而且即便這次她能夠成功，但後面的劇情，不一定能按照她設想的去發展。太妃將匕首放到彭城王手裡，然後笑著說，今天是她的生日，也是她的祭日，後面這就不用彭城王操心了，因為想讓他死的人，並非只有她一個。時候不早，驪歌向竟陵王告別，春芳突然前來感謝他們送的安神香，因為那些香是彭城王所送，平日裡太妃都不捨得用，他們正說話的時候，太妃的房間裡突然傳出喊救命的聲音。竟陵王聞訊趕來，推開門果然看見四哥緊握匕首，插入太妃腹中，頓時震驚不已。太妃眼見陰謀得逞，臨終前故技重施，竭力扮作慈母形象，竟陵王信以為真，一拳打向彭城王。驪歌將彭城王扶起，讓竟陵王把事情弄清楚再說，可竟陵王被仇恨沖昏頭腦，堅決不讓彭城王離開，驪歌霸氣護夫。彭城王強打著精神告訴驪歌，眼睛所見到的，也不一定就是事實，不僅太妃要陷害他，而且在太妃的後面還有其他人，讓她一定要設法保護好六弟，說完就暈過去。驪歌將彭城王送到三玖堂，師兄發現彭城王身中大量的心癮草之毒，御醫之所以檢查不出，是因為心癮草的毒具有隱蔽性，而彭城王今天喝了牡丹釀，所以體內的毒性才會被激發。師兄給彭城王吃下解藥，讓驪歌不要擔心，但因毒源尚未查明，還需儘早根治。驪歌發現，正如彭城王所說，的確是有人在精心佈局，太妃剛死，彭城王殺害太妃之事就在京城裡就傳得沸沸揚揚。百姓不明事理，紛紛怒駡彭城王忘恩負義，枉為監政。太妃靈前，竟陵王發誓要為母親報仇。婉兒看著竟陵王被仇恨蒙蔽，逐漸失去理性，不由跪在太妃殯榻痛哭，懊悔莫及，可她仍舊不敢說明實情。大臣們議論紛紛，甚至牽扯出孫太妃過往淵源，因此坐實彭城王殺人動機。王公讓大家不要妄加猜測，等一切調查清楚再說，他們正在說話，有人前來報告，竟陵王調集中軍。驪歌與師兄匆忙回到承休閣探查毒源，師兄察覺香爐異樣，剛要打算上前檢查，許詹突然來稟竟陵王集結中軍包圍三玖堂，欲帶彭城王回去接受判決。沈夫人得知彭城王殺人，她和子衿都認為定是有人故意栽贓，就讓子衿去找她的父親幫忙，幫助彭城王穩住政局。與此同時，師兄在香爐裡發現心癮草，可讓他沒有想到的是，在香爐附近竟然看到三玖堂的標識。師兄立刻想起，前段時間彭城王王府讓他配過一些熏香，熏香配完以後，還是他親手送到彭城王王府，如今見熏香變成心癮草，他立刻猜到是婉兒所為。王公帶領眾臣候在三玖堂內，竟陵王欲帶彭城王回去接受判決，驪歌馬不停蹄趕回，執意阻攔，竟陵王把劍駕在她脖子上，強硬說如果誰敢阻攔就別怪他不客氣。正當兩方對峙，一觸即發，彭城王突然醒過來。他目睹眼前僵持局面，索性主動承認太妃是他所殺，並願意接受大宋律法的制裁。驪歌聽了起先大驚，轉念想到彭城王曾在馬車內透露太妃受人指使，背後必有主謀，便心領神會。回到目錄
第51集劇情 城王殺人動機何在
大臣們聽到彭城王主動承認都大吃一驚，王公建議此事應交由廷尉處置比較合適。師兄通過香爐，驚覺婉兒所為。可在他的印象中，婉兒是一個溫柔善良的姑娘，怎麼可能去做那些害人的事情，帶著這個疑問，他找到婉兒。兩人在樹林裡談話時，一群黑衣人拿著弩箭向他們發動攻擊。師兄看到弩箭為朱雀盟特製，便悄悄將一隻弩箭扔進草叢中。黑衣人以婉兒性命相要脅，逼迫師兄束手就擒，隨即押至王家地牢。看到師兄被人帶走，婉兒非常傷心。彭城王被關在獄中，王公隨同廷尉去見彭城王，望他如實告知，若有隱情，必將及時查明洗脫嫌疑，然而彭城王卻要求竟陵王前來，否則拒不交代緣由。竟陵王帶人搜查彭城王府，意外發現寫給彭城王的信，內容是哀求彭城王顧念親情血脈及為兒謀取中軍之職，既表達出太妃誠心贖罪，亦證實彭城王早對太妃有殺害之心。王妃阻攔無果，只能目睹竟陵王憤怒離去。彭城王被關起，師兄又突然失蹤，驪歌絞盡腦汁思索到底誰是幕後之人。驪歌深感無助，幸好沈夫人與沈楓趕到，親人掛牽令她明白從此不再孤身應對。驪歌猜測師兄必定查到蛛絲馬跡，所以才會渺無音訊。師兄困在地牢受盡折磨，直至看見王公那刻起，恍然大悟朱雀盟盟主為何遲不露面，先前任務發佈皆由徐臨轉達。王公拿出毒藥吩咐手下穩妥善後，隨即再複忠良假面，親自前往竟陵王府當說客。驪歌和小師弟認真查看所有從三玖堂送往彭城王王府的藥材，結果在安神香裡看到了心癮草。可這些熏香都是師兄和小師弟配置，並由師兄親自送到彭城王王府，小師弟覺得，如果真有問題，問題就很應該出在婉兒身上。驪歌聽聞陸婉兒曾經在此治病，決定親自去竟陵王府見婉兒。竟陵王心意已決，便向皇帝請奏擬下降罪聖旨，處決彭城王。神秘人給了婉兒一些毒藥，讓他下毒謀害竟陵王。婉兒心中很是矛盾，她喜歡竟陵王，無論如何她都不願意給竟陵王下毒。驪歌旁敲側擊婉兒，並在她身上發現師兄留下的螢光粉，順著螢光粉，驪歌和沈楓在郊林發現激烈打鬥痕跡，並在那裡找到師兄扔在草叢中的那支箭。驪歌非常熟悉那支箭矢，因為那種箭只有他們朱雀盟才有，因此測婉兒與朱雀盟有關，趕忙叮囑沈楓安排人手待命，切莫打草驚蛇。行刑前夕，竟陵王獨自前往大牢探望彭城王，當場擲出母妃書信，揚長而去。驪歌回到三玖堂，看到小師弟偷來婉兒要害竟陵王的藥和心癮草，事情顯而易見，但驪歌卻不明白，婉兒為什麼要幫朱雀盟的人害人，直到她發現婉兒的大名叫陸婉，並弄清陸婉就是陸遠的妹妹，心中的疑惑這才解開。竟陵王夜間冷坐涼亭借酒澆愁，婉兒向他敬酒，她經過激烈思想鬥爭後，放下毒害竟陵王的念頭，打算和竟陵王從此相伴終生。朱雀盟刺客潛入竟陵王府投射毒弩，竟陵王身中毒箭昏迷，為了救竟陵王，婉兒顧不得再三考慮，立馬去找王公尋求解藥。子衿發覺同心結遺落家中書房，原路返回，意外聽到王公和婉兒談話，不由大驚失色，推門闖入。子衿推門進來不久，彭城王與驪歌也也跟了進來，並率領大軍包圍王家，就連竟陵王也都完好無恙，王公這才知道，這一切便是設局。回到目錄
第52集劇情 精心布局
王公不明白，彭城王是如何說服竟陵王，又和他聯手的，因為他和太妃所設的這個局，可以說沒有一點破綻。彭城王笑著告訴王公，他們設計的這一切的確非常完美，完美的讓他都不知道該如何破解，所以他才以退為進，心甘情願的走進牢房，去等待時機。一切事情的轉機，是在竟陵王來到牢房看他之時。他告訴竟陵王，如果自己真的想殺太妃，名正言順的機會都很多，根本無需等到壽宴之時，而且即便是他要殺太妃，也根本無需自己親自出手。此外，如果真是他殺了太妃，以他目前的實力，怎麼可能心甘情願的走進大牢，而不做任何抗爭，他說了這麼多，就是要讓竟陵王想明白，不要稀裡糊塗地做了別人的棋子。竟陵王仔細想了想，感覺彭城王說的不無道理，於是決定配合彭城王把戲演下去。而在竟陵王府中刺殺竟陵王的那些黑衣人，其實都是驪歌讓人假扮的，目的就是逼迫婉兒去找幕後主使之人。自從朱雀盟建立，王公蟄伏良久，而今東窗事發，也便不再遮掩，趁亂推翻火油，強行帶走子衿，逃進密道。驪歌眼疾手快，在密道的門關上前，閃身追了進去。子衿傷心地問王公為什麼非要這樣做，王公把他帶到兩口棺材前，棺材裡面就是子衿的兩個哥哥。王公的兩個兒子，也是被沈將軍拒在城門外陣亡的，從領回兒子屍體的那一刻，他就發誓要為兒子報仇，所以他才救了薛球，並設計害死沈家父子。得知自己的心上人是父親所害，子衿痛不欲生，驪歌聽了更是義憤填膺，指責王公不該為了一己之仇，就置國家利益於不顧。王公冷笑著說，彭城王和沈將軍就該死，說著他將身邊的兩個酒罈打碎，拿起火把就要點，當他把火把扔向酒罈的那一刻，驪歌飛身將火把接住。子衿無論如何也接受不了父親害死沈植這個事實，於是當場拔劍自刎，臨終前緊握定情信物，哀求家父收手。看到在這個世界上，唯一的親人也死了，王公精神世界整個崩塌，他苦心經營十多年的復仇計畫，轉眼間已變得毫無意義竟陵王吩咐沈楓先將婉兒押入廷尉，其後便在地牢內找到師兄，奈何找到師兄時他已武功被廢，身中劇毒，狀態如驪歌當初那般毫無反應。驪歌接連失去兩位至關重要之人，泣不成聲。所有案情真相大白，王公依法斬首，彭城王宣佈竟陵王代管尚書台，以此重續兄弟情誼，與他聯手開創大宋未來。竟陵王受之有愧，親自登門向驪歌道歉。沈府好事將近，府中張燈結綵準備迎娶新媳過門，沈楓眼見梅綺愁顏不展，猜測她是思鄉心切，索性邀請盤古族人參加喜宴，鄉親們大包小卷遠道而來，梅綺大為感動。經由竟陵王再三相求，皇帝終免陸婉死罪，但需得流放邊塞以作懲戒。竟陵王親自探獄送行，婉兒對自己的所作所為很後悔，最後只想再見一下陳少巽。竟陵王遞上師兄困於地牢時親筆信件，其內短短數語，道盡心聲。等婉兒被押走後，竟陵王暗下決心一定會等她回來。三寶和小辛喜結連理，婚禮時小辛激動的哭著說，能有驪歌這樣的姐姐，讓她感到三生有幸。眾人都為他們送上祝福，許詹還笑著取笑他們，終於從義結金蘭修成兩口子，現場一片歡樂的氣氛。彭城王陪伴驪歌栽種梨樹，感覺他們的幸福的日子終於要來到。彭城王突然接到皇上的聖旨，要他在三日之內親自處決驪妃，確保他在朝中避免非議，無損皇族威嚴。彭城王看完聖旨，吃驚得將聖旨和種子都掉到地上。彭城王決定立刻去宮中見皇兄，無論如何都要讓他收回成命。回到目錄
第53集大結局劇情 盼到這樣的日子
彭城王決定立刻去宮中見皇兄，但令他沒有想到的是，皇上根本不願意見他，彭城王無奈之下只好在宮外跪求皇帝收回成命。此時天上大雨磅礴，彭城王被雨水澆成落湯雞，皇上卻絲毫不為所動。三寶無法面對驪歌，只得謊稱彭城王受召侍疾。驪歌信以為真，提前做好飯菜，叮囑三寶監督彭城王按時吃飯。當天夜裡，彭城王經由屬下攙扶返回承休閣，見得滿桌佳餚泣不可仰。為了不讓驪歌知曉此事，他隱忍傷痛更衣，裝成若無其事的樣子去芳音閣，還親自為沈驪歌輕描黛眉，極盡溫柔。彭城王決定徹底遠離朝堂，假借三月休假為由，準備和驪歌一起歸隱山林。彭城王和驪歌一起收拾東西，三寶過來悄悄稟報，大臣們堵在王府的門口，懇請彭城王當機立斷。彭城王謊稱朝中有事，前去見那些大臣。彭城王厲聲拒絕，獨自趕赴皇宮，卻仍被皇帝拒見。驪歌臨行前拿出陳年彼心酒送至沈府當賀禮，可沈府大門緊閉，府內空無一人。她擔心師兄的安全，急忙來到三玖堂，發現三玖堂也是空曠一片，連空城也不見蹤跡。奉旨監斬第二日，彭城王入宮撲空，皇帝依舊未作決斷，縱然有心釋放，仍需堵住悠悠眾口。竟陵王很不理解，皇上為何如此執拗，非要處置驪歌，廷尉告訴他，王公在認罪書上咬出驪歌是朱雀盟的餘孽。竟陵王想找皇上替驪歌求情，因為在剷除陸遠、謝中書和王公的過程中，驪歌立有大功。彭城王知道皇上心意已決，讓他不要再白費口舌，並將所有的政務都交給他，望他代理朝堂。待人都散去，彭城王落寞坐在軟榻，並未察覺驪歌躲在屏風後窺聽全程談話。驪歌認為彭城王是一國的監政，他推行的新政才剛剛有起色，大宋根本離不開他，於是她精心佈置花園、準備糕點，還放飛所有孔明燈。奉旨監斬第三日，也是最後限期，彭城王步履沉重邁向宮門，等他手捧聖旨欣喜奔回王府，發現為時已晚，驪歌早已端起毒酒仰頭飲下。三年以後，沈楓和梅綺的孩子出生，北境軍力恢復戰前，各國商貿來往頻繁，大宋百姓安居樂業，彭城王與竟陵王的宏圖心願終以圓滿。彭城王來到棲霞山籬竹雅居，在那裡彭城王看到驪歌在鞦韆下，兩人一同飲食，開心的擁抱在一起……回到目錄