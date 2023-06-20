靈戲逼人｜1-20集劇情/角色介紹：張振朗龔嘉欣主演淒美人鬼戀
TVB年中節目巡禮2023｜超過80位藝人出席
今次《2023 TVB 年中節目巡禮》出席的藝人包括有：陳豪、陳展鵬、馬國明、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、高海寧、蕭正楠、張振朗、龔嘉欣、劉佩玥、劉穎璇、袁偉豪、張曦雯、郭柏妍、張寶兒、何廣沛、陳家樂、阮浩棕、陳曉華、譚凱琪、吳子沖、蔚雨芯、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、呂慧儀、林淑敏、許家傑、張景淳、陳浚霆、古佩玲、洪永城、吳業坤、吳若希、蔡潔、傅嘉莉、羅天宇、馬貫東、王敏奕、何依婷、陳楨怡、朱敏瀚、王灝兒 JW、賴慰玲、周吉佩、吳大強、丁文俊、梁浩銓、顏志恆、李佳、林鉫徫、鄺潔盈、車婉婉、黃嘉雯、謝嘉怡、宋宛穎、林鈺洧、江嘉敏、黎學勤、肥媽、李家鼎、黃亞保、鄭衍鋒、陳懿德、冼靖峰、何晉樂、潘靜文、林智樂、彭家賢、黃洛妍、胡美貽、布樂文、葉靖儀、倪嘉雯、施焯日、姜麗文、林沚羿、麥玲玲、廖慧儀、李爾晨、何泳芍、大會司儀區永權、林溥來、朱凱婷、陳庭欣等等。
而今年下半年TVB即將推出的「最強綜藝」有《貝遊歐洲》、《歐洲鐵騎遊》、《約埋班 Friend 去旅行》、《尋找世界另一個我》、《森度遊》、 《北上搵食團》、《日本限定 Super 遊》、《日本 18 種住法》、《國際中華小姐競選 2023》、《香港重案》、《煮東煮西》、《中年好聲音 2》等。
TVB下半年還將推出8套「王牌劇集」，包括有《靈戲逼人》、《奪命提示》、《破毒強人》、《羅密歐與祝英台》、《異空感應》、《香港人在北京》、《旁觀者》及《新聞女王》：
靈戲逼人｜即將於7月3日開播
主演：張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、蔚雨芯
播出日期：2023年7月3日-7月28日，逢星期一至五，8:30pm-9:30pm
集數：20集
靈戲逼人｜劇情介紹
流行音樂創作人丁一駿（張振朗飾）牽涉抄襲醜聞，音樂事業陷於低潮，決定遠離煩囂，搬入小村暫住。駿意外打開戲班衣箱，釋放被困的花旦女鬼雲柳芳（龔嘉欣飾）。芳被困於衣箱多年，對死去原因全無印象，只記得意中人是開戲師爺曲行雲，芳希望駿幫忙尋找雲的下落。駿原本十分害怕，後得芳助其解除夢魘，得享好眠，且在各方面都能幫助他，駿遂答應芳的請求，更決定以戲曲作為創作新曲的靈感。
駿知道小村居民大多是戲班中人，於是主動接近村民。駿發現雲和芳與自己的惡夢相連，更驚悉兩人被奸人謀害。雲至今仍然生死未卜，於是駿安排芳再踏台板，期望藉此引雲出現，惜此舉令村中人發現芳的存在，勢要消滅芳。駿與芳在躲藏期間，意外得悉二人緣起於前生…
靈戲逼人｜角色簡介
- 張振朗飾演丁一駿
- 流行曲音樂人
與鍾芳華有感情線
- 流行曲音樂人
- 女鬼
90年代粵劇花旦，在火災中喪命
與丁一駿有感情線
- 方雪海之子
與劉穎鏇有感情線
- 著名粵劇小生
方浩東之父
- 與方浩東有感情線
- 與李日朗有感情線
- 著名粵劇花旦
王致狄之妻
- 傑仔
魏惠文之子
- 90年代粵劇花旦
靈戲逼人｜張振朗自爆體質敏感 龔嘉欣向名伶蓋鳴暉請教
由於這套劇為靈異劇，所以眾演員聯同監製王偉仁及編審譚翠珊一同進行拜神儀式，誠心祈求劇集拍攝順順利利。為求安心，龔嘉欣說特別求了一道平安符旁身，自嘲是「地獄黑仔王」的張振朗稱體質較易感應靈異事，日前到香燭店拍攝，身體敏感到毛管戙。張振朗與龔嘉欣有場夢中親熱戲，並透過音樂傳情，張振朗為此自學一個多星期彈鋼琴，靠死記琴鍵彈出電影《星聲夢裡人》的歌曲。龔嘉欣大讚對方有天份，以為張振朗真的考獲鋼琴資格，反而她為劇集練唱粵劇《鳳閣恩仇未了情》則曾經走音，龔嘉欣坦言粵劇難度高，需向曾合作過的名伶蓋鳴暉請教。
靈戲逼人｜監製王偉仁今次玩「人情味」
監製王偉仁表示這套劇不再玩暗黑風格，而是以人情味為主。「這套劇除了有一段淒美人鬼戀，亦是一套以人情味為主的劇集，風格輕鬆不沉重。劇集以一個鄉村小村落作背景，這條村村民以往以做大戲為主，因市道關係，這班人已退休或不再以粵劇謀生，不過亦有一班年青人對粵劇好有熱誠，希望將這門傳統藝術發揚光大。當振朗這位流行曲音樂人來到這條村，當中有不少衝突矛盾，亦不缺人情味的小村情懷放在其中。」
張振朗潘靜文主唱《靈戲逼人》劇集主題曲率先聽
張振朗同《聲夢》嘅Sherman潘靜文一齊為新劇《靈戲逼人》唱主題曲《似夢迷離》，事隔4年又再喺觀眾面前一展歌喉嘅張振朗覺得非常難得：「上次已經係唱《堅離地愛堅離地》主題曲，今次好彩有Sherman，令我放膽去唱，多謝監製俾機會我，不過我知佢冇聽過我唱歌。」
張振朗同Sherman覺得翻唱大前輩林子祥嘅經典作好有壓力，希望為觀眾帶嚟新火花，Sherman喺錄音之前聽過無數次原作，要諗原唱者點樣演繹，又加入個人風格，身邊嘅張振朗就搞笑話：「佢好有功架，你聽佢講嘅嘢，歌手即係歌手，真係唔同。」
張振朗指選用呢首歌係非常配合佢劇中同龔嘉欣嘅一段情，彼此見得到但觸摸唔到，感覺好似發夢一樣，整體配合得非常好，佢坦言當初知道要翻唱呢首經典作品的確非常有壓力，又再次為Sherman「笠高帽」，令對方非常尷尬，而Sherman亦都話：「原來佢真人非常有趣！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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