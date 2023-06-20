靈戲逼人｜1-20集劇情/角色介紹：張振朗龔嘉欣主演淒美人鬼戀

TVB下半年即將推出8套「王牌劇集」，其中一套《靈戲逼人》由張振朗、龔嘉欣及劉穎鏇領銜主演，並由阮浩棕、李成昌、江欣燕、吳子冲、謝雪心、蔚雨芯及魯振順聯合演出，監製王偉仁。此劇以鄉村小村落及粵劇作為劇集背景，講述流行曲音樂人丁一駿（張振朗飾）及女鬼鍾芳華（龔嘉欣飾）譜出一段淒美動人的人鬼戀故事。此劇亦是2022年香港國際影視展推介劇集之一。