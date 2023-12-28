飛常日誌︱1-10集劇情劇透！馬國明蔡思貝演離婚夫妻再續前緣
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TVB繼2003年經典劇集《衝上雲霄》後，再度開拍與航空業題材有關的劇集《飛常日誌》，而且全劇只得10集，並安排將於2024年1月15日晚上8點半接檔馮盈盈與丁子朗主演的《妳不是她》。此劇與香港機場管理局合作，為慶祝香港國際機場啟用25週年，香港國際機場全實景拍攝。早前TVB公布一眾演員陣容，位位極吸睛！本文整合劇情介紹、演員角色列表、以及預告片線上看。
劉穎鏇、郭柏妍、徐 榮、戴祖儀、吳偉豪
飛常日誌︱劇情大綱
楊尚偉年輕時見證了香港國際機場從啟德遷往赤鱲角的歷史時刻，廿五年後，機場客運量攀升三倍，偉亦成為了機場中央控制中心的值班經理，負責監察整個機場，確保一切運作正常。港灣航空駐機場主管張若玲是偉的前妻，在公事上，兩人常有磨擦，但心中仍然愛著對方。偏偏機長郭啟光熱情追求玲；偉亦重遇舊情人空姐高雅雯，四人的關係剪不斷理還亂……
偉有得力助手方可兒和同期加入機場的伙伴幫忙：呂芷珊負責機場客運服務、陳杰負責機場保安、李勝祥負責停機坪服務，他們是機場最出色的組合，能化解所有危機。一天，颱風正面吹襲機場，這時候港灣航空的一班客機竟要緊急降落……
飛常日誌｜演員角色
飛常日誌︱郭柏妍、戴祖儀、劉穎鏇輪流上演「制服誘惑」
今次女角陣容有高海寧、蔡思貝、劉穎鏇、郭柏妍及戴祖儀等，幾位小花上演「制服誘惑」，戴祖儀更穿上空姐服，大騷煞食長腿再加黑絲。至於女主角蔡思貝就不是以空姐服現身了，打扮比較似機管局人員。
飛常日誌︱劉穎鏇自爆鐘意睇《衝上雲霄》
劉穎鏇同樣以空姐造型現身，她表示扮演空姐非常開心，因細細個就很鐘意睇劇集《衝上雲霄》，亦幻想過有否機會扮空姐，但今次拍劇要控制飲食keep fit。
飛常日誌︱同場加映：蘇可欣索爆空姐造型好搶鏡！
不過，講到航空劇當然不乏空少空姐，其中仲有一位係入行前是空姐的蘇可欣「重操故業」，非常有型有款！蘇可欣留言：
「終於都可以同大家分享~ 唔係我返左去飛呀 係入左劇組至真 機場每一角落都充滿回憶。」
飛常日誌︱預告片線上看
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圖片來源：TVB