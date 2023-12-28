飛常日誌

飛常日誌︱1-10集劇情劇透！馬國明蔡思貝演離婚夫妻再續前緣

劇情
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TVB繼2003年經典劇集《衝上雲霄》後，再度開拍與航空業題材有關的劇集《飛常日誌》，而且全劇只得10集，並安排將於2024年1月15日晚上8點半接檔馮盈盈與丁子朗主演的《妳不是她》。此劇與香港機場管理局合作，為慶祝香港國際機場啟用25週年，香港國際機場全實景拍攝。早前TVB公布一眾演員陣容，位位極吸睛！本文整合劇情介紹、演員角色列表、以及預告片線上看。

飛常日誌
（圖片來源：TVB

主演：陳 豪、馬國明、蔡思貝、高海寧、洪永城、朱敏瀚、

劉穎鏇、郭柏妍、徐 榮、戴祖儀、吳偉豪

飛常日誌︱劇情大綱

楊尚偉年輕時見證了香港國際機場從啟德遷往赤鱲角的歷史時刻，廿五年後，機場客運量攀升三倍，偉亦成為了機場中央控制中心的值班經理，負責監察整個機場，確保一切運作正常。港灣航空駐機場主管張若玲是偉的前妻，在公事上，兩人常有磨擦，但心中仍然愛著對方。偏偏機長郭啟光熱情追求玲；偉亦重遇舊情人空姐高雅雯，四人的關係剪不斷理還亂……

偉有得力助手方可兒和同期加入機場的伙伴幫忙：呂芷珊負責機場客運服務、陳杰負責機場保安、李勝祥負責停機坪服務，他們是機場最出色的組合，能化解所有危機。一天，颱風正面吹襲機場，這時候港灣航空的一班客機竟要緊急降落……

飛常日誌｜演員角色

演員 角色 簡要介紹
馬國明 楊尚偉 機場中央控制中心值班經理
蔡思貝 張若玲 港灣航空駐機場主管
高海寧 呂芷珊 機場客運經理
洪永城 陳杰 機場保安經理（行動）
朱敏瀚 郭啟光 港灣航空正機長
劉穎鏇 高雅雯 白朗航空空中服務員
郭柏妍 方可兒 機場中央控制中心見習行政人員
吳偉豪 關宇安 香港國際航空學院學員
徐榮 李勝祥 機場飛行區運作經理
戴祖儀 張穎 港灣航空空中服務員
陳豪 機場管理局主席
衛志豪
劉俊亨
黃鍵豐
蘇可欣
吳紫韻
盧映彤
關楓馨
許俊豪

飛常日誌︱郭柏妍、戴祖儀、劉穎鏇輪流上演「制服誘惑」

今次女角陣容有高海寧、蔡思貝、劉穎鏇、郭柏妍及戴祖儀等，幾位小花上演「制服誘惑」，戴祖儀更穿上空姐服，大騷煞食長腿再加黑絲。至於女主角蔡思貝就不是以空姐服現身了，打扮比較似機管局人員。

飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 幾位小花輪流上演「制服誘惑」
幾位小花輪流上演「制服誘惑」（圖片來源：IG@rositakpyy）
飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 相比之下，蔡思貝的打扮就有啲失色
相比之下，蔡思貝的打扮就有啲失色（圖片來源：大會提供）

飛常日誌︱劉穎鏇自爆鐘意睇《衝上雲霄》

劉穎鏇同樣以空姐造型現身，她表示扮演空姐非常開心，因細細個就很鐘意睇劇集《衝上雲霄》，亦幻想過有否機會扮空姐，但今次拍劇要控制飲食keep fit。

飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 劉穎璇都有黑絲look！
劉穎鏇都有黑絲look！（圖片來源：大會提供）

飛常日誌︱同場加映：蘇可欣索爆空姐造型好搶鏡！

不過，講到航空劇當然不乏空少空姐，其中仲有一位係入行前是空姐的蘇可欣「重操故業」，非常有型有款！蘇可欣留言：

「終於都可以同大家分享~ 唔係我返左去飛呀 係入左劇組至真 機場每一角落都充滿回憶。」

飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 講到航空劇當然不乏空少空姐，其中仲有一位係入行前是空姐的蘇可欣「重操故業」！
講到航空劇當然不乏空少空姐，其中仲有一位係入行前是空姐的蘇可欣「重操故業」！（圖片來源：IG@eunice_shy）

飛常日誌︱預告片線上看

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圖片來源：TVB

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