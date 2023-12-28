飛常日誌︱1-10集劇情劇透！馬國明蔡思貝演離婚夫妻再續前緣

TVB繼2003年經典劇集《衝上雲霄》後，再度開拍與航空業題材有關的劇集《飛常日誌》，而且全劇只得10集，並安排將於2024年1月15日晚上8點半接檔馮盈盈與丁子朗主演的《妳不是她》。此劇與香港機場管理局合作，為慶祝香港國際機場啟用25週年，香港國際機場全實景拍攝。早前TVB公布一眾演員陣容，位位極吸睛！本文整合劇情介紹、演員角色列表、以及預告片線上看。