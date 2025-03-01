方大同離世｜生前屢因爆肺入院肺病纏身 注意3大氣胸先兆 胸口痛勿無視1種常見壞習慣風險大增
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爆肺｜氣胸3大成因 可由外傷引致
香港胸肺學會董事倪珍莉醫生曾在香港哮喘會網頁撰文指，氣胸俗稱「爆肺」，爆肺是指當我們的肺部某處破了一個洞，這時候空氣便開始從破洞漏往兩層胸膜中間，氣體積聚在胸膜腔會導致肺葉受壓迫而致使肺部塌陷，這是胸腔疾病的其中一種。
倪珍莉醫生稱，造成氣胸的原因有很多，有的是外傷性的，例如車禍、刀槍刺傷或是胸腔受到撞擊等，造成肺臟破裂，空氣漏出至胸膜腔。另外一種則是自發性氣胸，指的是肺泡無緣無故破裂，這通常跟肺部本身的疾病有關。
誰是會特別容易患有氣胸呢？體形高瘦、吸煙人士，甚或有慢性肺病的病人，例如慢性阻塞性肺病、哮喘、肺纖維化及肺癆等症狀，也容易導致氣胸出現。
爆肺｜注意3大病徵 胸悶疼痛盡快求醫
如何知道自己是否患有氣胸？倪珍莉醫生稱，通常病徵都來得很突然，一邊胸口會突然疼痛、胸悶、或轉移性肩部疼痛，痛的感覺是尖銳性的。這時候呼吸會變得困難，並有劇烈咳嗽。如果得不到適當治療，可能會導致張力性氣胸，即氣胸大至壓着心臟，以致心臟心液輸出量降低，導致休克，甚至死亡。
她亦提醒市民，如果有以上病徵，一定得盡快求診，醫生會利用胸部X光檢查為病人作出診斷。治療氣胸有幾種治療方法，穿刺抽氣法是比較簡單的方法，醫生會利用針筒吸取過多的氣直至肺部擴充回原本體積。胸管引流是使用一條膠管放於胸膜腔，乃另一種有效治療氣胸的方法。此外，戒煙也能減少患上氣胸的機會，因此她呼籲煙民盡早戒煙。
嚴重可致無法呼吸
台灣澄清醫院中港分院胸腔外科主治醫師杜承哲曾指出，當發生氣胸時，肺葉受壓後，患者的呼吸功能會受到影響，嚴重時可能導致呼吸困難甚至生命危險。至於氣胸的嚴重程度因人而異，輕微患者通常僅感到胸悶或輕微疼痛，經過休息後症狀可能自行緩解。然而，嚴重氣胸可能伴隨血胸或壓力性氣胸（張力性氣胸），這種情況可能壓迫心臟與肺部，增加死亡風險，患者需立即就醫。
杜承哲醫師指出，當氣胸發生時，患者可能出現以下症狀：
- 突發性胸痛或悶痛：通常發生於單側胸部。
- 呼吸困難與心跳加快：嚴重時可能影響血液供應，導致四肢末端發紫。
- 突發性咳嗽：甚至咳血，這通常與肺部壓力變化有關。
爆肺｜3大氣胸類型與高危族群
氣胸可分為三類：
- 自發性氣胸：無明顯外力影響，多見於20至40歲的瘦高男性，特別是肺部有細小肺泡的人。
- 外傷性氣胸：因車禍、跌倒、刺傷等外力導致肺部破裂，空氣滲入胸腔。
- 醫源性氣胸：因醫療操作（如胸腔穿刺、氣管插管等）意外導致。
與氣胸相關的風險因素包括吸煙、氣道發炎、家族遺傳及氣壓變化，如高山登山或潛水活動。患者常見症狀包括胸痛、乾咳及呼吸困難，醫生通常透過聽診、X光或超聲波檢查來診斷。
爆肺｜氣胸4大後遺症
根據氣胸的嚴重程度、治療方式以及患者本身的健康狀況，可能會不同程度後遺症：
1.復發性氣胸
氣胸有可能再次發生，尤其是自發性氣胸患者（如原發性自發性氣胸）。復發率因人而異，但未經手術治療的患者復發風險較高，可能達到20%-50%。
2.肺功能受損
如果氣胸反覆發作或治療不當，可能導致肺組織瘢痕化（纖維化），進而影響肺的擴張能力和呼吸功能。
3.胸膜黏連
在氣胸治療過程中（如胸腔引流或手術），胸膜可能會發生黏連，影響胸腔的正常活動，甚至引起慢性胸痛。
4.心肺併發症
在張力性氣胸（Tension Pneumothorax）等嚴重情況下，若未及時處理，可能導致心肺功能衰竭，甚至危及生命。雖然這屬於急性併發症，但若處理不當，可能留下長期後遺症。
爆肺｜5大氣胸潛在併發症
未及時治療的氣胸可能導致更嚴重的健康問題，包括：
- 持續性漏氣：導致肺部無法恢復正常狀態。
- 反覆性氣胸：容易復發，影響日常生活。
- 兩側氣胸：當雙肺同時受影響時，呼吸困難會加劇。
- 張力性氣胸：因壓力過大導致肺部完全塌陷，影響血液循環，甚至可能致命。
- 血胸與縱膈腔氣腫：影響肺部周圍結構，進一步惡化病情。
氣胸能自行痊癒嗎？
若為輕微氣胸，有機會在數天內自行恢復。但大部分患者應及時就醫，以防嚴重併發症，如：
- 張力性氣胸：肺部過度受壓塌陷，可能引發呼吸困難、休克甚至死亡。
- 血胸：胸部創傷導致大量出血，嚴重時可能致命。
氣胸常見診斷方式
醫生會先詢問病史與症狀，例如是否突然胸痛、近期有無肺部感染或高壓環境經歷（如潛水、登山）。接著，利用聽診器初步檢查肺部，並視乎情況安排 X 光或超聲波 進一步確認氣胸範圍與嚴重程度。
4種氣胸治療方法
輕微氣胸：觀察療法
若病情輕微，醫生會建議密切觀察，數日後再檢查肺部是否自我修復。
較嚴重氣胸 ：胸管插入術
透過胸管將積存空氣排出，讓肺部恢復正常狀態。
微創手術（胸腔鏡）：切除氣泡 + 肺膜黏合
若病情反覆發作或併發胸腔出血，則可能需要進行微創手術，以切除氣泡並黏合肺膜，降低復發風險。
藥物治療（較少使用）
部分患者會使用滑石粉或抗生素刺激肺膜黏連，以防空氣再次積存。
預防氣胸復發，患者應避免劇烈運動、吸煙及長時間處於高壓環境，如有不適應及早求醫。