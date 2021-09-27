以吾之名｜「最強小三」韓素希拍Netflix劇做打女 變身女版John Wick
文：東方新地｜圖：《以吾之名》劇照及預告片截圖、《夫妻的世界》劇照、《無法抗拒的他》劇照、韓素希IG
韓素希主演《以吾之名》 為《人文教育101》導演金鎮敏新作
韓素希新作《以吾之名》（My Name）將於10月15日（周五）在Netfllix推出，這部劇集是去年Netfllix話題韓劇《人文教育101》導演金鎮敏的新作。劇中韓素希飾演女主角「尹智友」，為了查出殺害父親的兇手，而加入犯罪組織，成為臥底警員。劇中韓素希有不少打鬥場面，預告中更見到她在狹窄的走廊中一個打七個，有如女版John Wick！
擺脫「最強小三」形象 動作戲全部親自上陣
韓素希過去曾在《夫妻的世界》飾演最強小三「呂多景」，又曾在《無法抗拒的他》中扮演清純女大學生「劉娜比」，與以往的角色相比，今次她在《以吾之名》飾演的「尹智友」形象可說是180度大轉變，而且劇中困難的動作戲，全部都是由韓素希親自上場演繹，為了今次演出，她更每周花上五天時間，到武術學校進行特訓。
三演19禁劇 被封19禁專業戶
韓素希劇中為了替父親報仇，不惜進入犯罪的地下世界，並以化名成為警方的間諜。因為涉及毒品和暴力鏡頭，令《以吾之名》在韓國被列為19禁限制級，由於韓素希之前演出的《夫妻的世界》也有部分集數被評為19禁尺度，而她在《無法抗拒的他》中和宋江的床戲也被列為19禁，所以有不少網友都笑指韓素希是「19禁專業戶」。
韓素希為金泰希高中師妹 曾被質疑整容
韓素希出身自韓國蔚山市，是金泰希的高中師妹，自學生時代已有不少追求者，因美貌神似宋慧喬，自出道以來就有「蔚山宋慧喬」及「嫩版宋慧喬」等稱號，但也因此惹來整容的質疑，不過她曾在訪問中回應指自己是個似足媽媽的天然美人，又直言因自覺臉形不對稱，曾想過要進行調整去否認曾整容。
演「呂多景」被狂鬧
韓素希笑言身邊的親友追看《夫妻的世界》時都狂鬧她，因此她只希望大家不要太憎這個角色，被問到與角色「呂多景」的性格差異時，她表示：「忠於自己感情這部分很相似，但她太進取的性格還有看男人的眼光就不太一樣。」她又指自己本身是個理性又隨和的女生，也很堅守原則，絕不會介入他人的感情世界中。
入行前舊照被曝光叛逆形象或闖出另一片天
此外韓素希在入行前曾拍下不少cool爆煲煙的自拍照，並經常化濃妝，又有滿手臂大面積的紋身，充滿叛逆少女的感覺，Fans對她這個叛逆形象未有抗拒，反而認為她帶有叛逆美更吸引。但據知她在入行前已去除所有紋身，意圖洗底，之後加入 SM娛樂成為模特兒及演員後，她接拍過多部劇集，曾在《金錢之花》中飾演男二張勝祖的情婦，在《夫妻的世界》中，又飾演一名「進擊的小三」，與朴海俊拍情慾戲時更毫不錫身，一度被指有定型做壞女人角色的傾向。