以神之名：信仰的背叛丨攝理教教主鄭明析對女信徒洗腦兼伸魔爪
以神之名丨攝理教教主鄭明析扮救世主向大學生落手 30秒變態錄音公開
攝理教教主鄭明析由創教以來，就向教友宣稱自己是「彌賽亞」（Messiah；意即救世主），並多次扭曲聖經內容，被外界認定為「異端」。不過鄭明析的勢力散播於韓國各地的大學中，令不少信徒都為當代大學生。他利用洗腦的技倆，不斷向信徒宣稱自己便是「上帝」，又向女學員洗腦叫道一眾女學員要「必需乾淨，無論是身體或是心靈」，並且要求他們「一心一意愛主」。除此之外，他更偏向年輕女子以及身高170cm以上的女子。
以神之名丨「多人混戰」高峰達50人
隨著教會成熟，鄭明析開始向女學員伸出魔爪，不斷召見女學員，並以「醫治」以及「檢查」為名，向女學員的私處伸去，而之後更與她們發生不正當行為。而最為人髮指是，因為一眾女學員被洗腦得十分嚴重，所以她們絲毫不覺得有問題。而且更有一段高峰期，教主與眾女學院晚晚玩「多人混戰」，最勁個次高達50人。
以神之名丨「海外傳教」仍向信徒出手
不過由於後來被告發鄭明析涉多宗侵犯案，所以逃亡至香港，馬來西亞，中國等地，並以「海外傳教」為由，在當地建立據點，並傳召韓國學員前往，再次在豪宅中舉行「多人混戰」。在2003年潛逃至香港的鄭明析，在清水灣獨立屋中同樣以「老師很累，來幫老師按摩」為由，侵犯了一對姐妹，而且更在獨立屋後方建立蚊帳，與一眾學信徒著住泳衣並遊玩。當時在香港被捕時，因為下體仍處於「扯旗」狀態，因此無法站立。而因為潛逃期間有時無法順利召見學員，所以有高級神職人員為一眾女信徒去拍攝「大尺度照片及影片」，傳給鄭明析讓其能先解決「需要」。
以神之名丨信徒認定教主背起「時代的十字架」
一切被捕的行徑，鄭明析都指自己是為了「幫世人洗清罪惡」，而入獄也是與同當時耶穌被眾人唾棄的情景。他指自己便是背起了「時代的十字架」，而十眾信徒都信到十足十，入獄後更是有人抗議指「老師是冤枉，無罪的！」。在08年入獄被判監10年，仍有女信徒前往監獄探望鄭明析，而Maple Yip便是其中一個，當時她亦認定老師為救世主。
以神之名丨受害人Maple Yip公開教主變態錄音
2018年出獄後的鄭明析，雖戴上電子腳鐐8年，而他之後仍死性不改，繼續傳召女學生「約見」。而Maple Yip亦因為在他坐監期間對他太好，所以被捧成為「教會明星」，之後獲傳召被鄭明析上下其手，並要求對方做出「貓的姿勢」，然後就對其進行了「不正當行為」。之後Maple Yip有多達10餘次的被傳召，而在約見最後一次時，她更錄下了鄭明析的聲音，由錄音可見其變態程度十分之高，更是直言「我高潮了50次！」。
以神之名丨網民發現Maple Yip為Netflix紀錄片中的女主角
有網民早前發現方力申新女友Maple Yip為邪教組織受害者。網民指Netflix《以神之名：信仰的背叛》預告片中的女主角「葉萱」，跟方力申的新歡Maple Yip十分相似，該紀錄片是講述邪教組織，首個單元是以韓國攝理教為主題，預告片中的前教徒葉萱指為了揭發真相，勇敢站出來，不希望再有人像她一樣受傷害。
以神之名丨韓國邪教教主鄭明析曾潛逃香港
根據報章及資料顯示，韓國攝理教教主鄭明析曾於01至06年性侵四名教友，被韓國判監長達十年，鄭明析曾潛逃到香港，及後於西貢豪宅被香港入境處人員拘捕，他以宗教迫害為由要求政治庇護獲准保釋，卻棄保潛逃，最後在中國落網並遣返韓國，鄭明析於2018年2月刑滿出獄。
以神之名丨受害人Maple Yip曾開記招 公開控訴遭教主性侵
2022年3月中，南韓一個反邪教組織舉行記招，當中有一名前教徒現身控訴遭攝理教洗腦及性侵，她的名字是「Yip Maple Ying Tung Huen」，有網民指方力申新歡Maple Yip，社交網中文名字是「映彤」同時加上有韓國名字，與該名受害人同名同姓，而且樣貌極為相似。
Maple在記者會上以流利韓語稱來自香港，於94年出世，於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒以問卷方式帶她加入教會，三年後到韓國繼續追隨宗教，並得到教主鄭明析賞識，選為高階教徒「明星」，她指教會中的「明星」不能拍拖、結婚，但與教主關係特殊，而「明星」全都是年輕貌美的女子。Maple在教會中擔任中文翻譯，在教會中生活達十年，享受被教主有貼身活動的機會，令一眾教徒羨慕。她又指2018年開始遭教主鄭明析猥褻及性侵她。
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以神之名丨攝理教依舊活躍
鄭明析於2022年10月4日又因侵犯另外兩名外籍女信徒而再度被捕，目前仍在韓國大田地方法院接受審理。而Maple Yip亦作為受害人去公開他的惡行，在記者會之後雖然不斷受到網上攝理教的人去抹黑，但她仍堅持站出來。就算教主已經入獄被捕多次，但攝理教勢力仍十分龐大，並仍有大量信徒仍認定鄭明析為「彌賽亞」，並宣稱其沒有罪。
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