以神之名：信仰的背叛丨攝理教教主鄭明析對女信徒洗腦兼伸魔爪

近日Netflix播出的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》在香港引起熱議，當中最為轟動的是方力申的新女友Maple Yip（中文全名：葉萱）亦是受害者之人，方力申於日前出席活動受訪時更大方承認戀情，並提到會陪同女友到韓國出庭。不過整件事情當中，最令人髮指的，是攝理教教主鄭明析的所作所為。