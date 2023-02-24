原本以為只是手機掉了｜5大驚悚看點 電影情節隨時發生在你身上！
（以下亮點含輕微劇透，讀者自行斟酌）
《原本以為只是手機掉了》情節
手機可是現代人生活中不可或缺的東西，通訊、購物、拍照、娛樂⋯⋯甚至有人「機一離身」，就會慌張十分。《原本以為只是手機掉了》正以手機為題材，女主角「娜美」（千玗嬉 飾）喝醉後不少心把手機遺留了在車上，但撿到手機的人不但沒有把它送到警局，更沒有打算歸還給失主。反之，他在對方打電話回來詢問時，用AI把自己的聲音變成女聲，讓娜美放下戒心，便可以從她口中套出更多她的秘密。
犯人監控受害者
透過名字在網上搜尋對方的資料，到後來刻意摔破電話螢幕，從事手機維修的犯人「俊英」（任時完 飾）取得解鎖螢幕的密碼，然後盜取所有照片個資。犯人又暗中安裝駭客軟體來監控受害者，其手法之純熟，加上電影中已有不少女性遭人殺害棄屍，可見主角娜美會是下一位受害者。
《原本以為只是手機掉了》5大驚悚看點｜1. 手機令壞蛋們犯罪更方便
《原本以為只是手機掉了》的可怕之處在於犯人的作案手法十分聰明，間諜軟體令娜美的手機不論螢幕畫面、鏡頭拍到的畫面、麥克風收到的聲音通通都一覽無遺。俊英還可以遠端操控其手機，從而得知娜美生活細節如定位、日常作息、住所地址等，在娜美一無所知的情況下滲透到她的生活之中，而最令人心寒的是他的所作所為在現實發生的可能性非常高。
《原本以為只是手機掉了》5大驚悚看點｜2. 從手機滲透到現實生活的犯罪
而《原本以為只是手機掉了》中的犯人俊英不但窺視對方，更通過手機中得到的資訊，表面上刻意營造二人有不少共同興趣來獲得娜美的好感，但背後卻設致命陷阱意圖摧毀她的一切。比如胡亂在social media上替娜美開post、挑撥她和朋友的感情，讓她被孤立，繼而趁機令她一下子失去平凡的生活，而這一切都只因女主角一次不小心弄掉手機所引起，所以說這案子雖不是真人真事改編，亦未曾有類似案例發生，但這卻是「貼地」得很。
《原本以為只是手機掉了》5大驚悚看點｜3. 任時完黑化成「俊英」令人心寒
整套電影中，男女主角的演技可真是功不可沒。先談偶像出身的任時完。他在《原本以為只是手機掉了》中飾演一位恐怖的心理變態，由街上意外撿到的手機開始作案，電影中他的每一個詭譎笑容都看得人心裏發毛，不知道他又在盤算甚麼「大計」。斯文外表下卻是個扭曲心理的人，這角色沒有精湛的演技絕對不容易演繹。
任時完由偶像轉換成實力派演員
由偶像轉型為演員的任時完，演技不比原本就演員出道的演員差，《未生》、《他人即地獄》、《Run On》、《緊急迫降》等都可見其演技之精湛，甚至連同劇演員都對他大讚。
《原本以為只是手機掉了》5大驚悚看點｜4. 影后千玗嬉智破罪行
飾演普通上班族娜美的千玗嬉亦完美詮釋了受害者的無力感與焦慮，假如事情真的發生在我們身上，我們定必只會有相同感受。而娜美不同於電影中以往的受害者，在故事的最後，她以自己作誘餌，「反向詐騙」逮捕在逃嫌犯以避免有更多的受害者出現，這可是有謀亦有勇之舉，令人佩服娜美。
千玗嬉演技令觀眾有共嗚
出道20年的千玗嬉，以往的作品有《浪漫的體質》、《愛上變身情人》、《哭聲》、《如果雨之後》等，她更曾得「青龍、百想」大獎，絕對是精湛演技的影后！而今次電影中的普通上班族看似是個十分容易演的角色，但千玗嬉卻可以演到驚恐中的細膩，令角色與觀眾更有共嗚。
《原本以為只是手機掉了》5大驚悚看點｜5. 致低頭族的你
《原本以為只是手機掉了》中有以第一人稱視角渡過一日，給予人們另一般的新鮮感，；另外亦有高空拍攝路人行走的畫面，每個人都給駱駝般低頭行走；而娜美被送上救護車時，又有一堆鄰居狂拍；各種的細微位都展現出現代人機不離手的生活，同時亦諷刺人們沒有手機就不能活似的。而電影以手機遺失而洩漏資訊，差點惹上殺身之禍為題材，看似荒謬的劇情，但你問問自己，這是否絕對不可能發生？非也。現代人早已被手機所牽制，一步之錯就分分鐘失去人生，身為低頭族的你有打算改變此番局面嗎？
《原本以為只是手機掉了》正式預告
你的手機裡藏著所有秘密 你可知道，有人在冒充你？ 手機裡的陌生人究竟是誰？