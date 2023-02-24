原本以為只是手機掉了｜5大驚悚看點　電影情節隨時發生在你身上！

電影《原本以為只是手機掉了》在2月17日上線Netflix，改編自日本同名小說。前幾年日本已拍了電影，迴響好到更有第二部的出現。這次韓國改編的電影由任時完、千玗嬉、金熙元主演，心寒情度絕對不被當年的日本版比下去。手機固然帶給現代人不少便利，但同樣亦可令人陷入危機之中，到底電影有哪些離奇又驚悚的劇情讓人不得不追看？