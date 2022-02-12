殭屍校園漫畫VS原著7大差異！班長結局完全反轉

Netflix新劇《殭屍校園》一上線就火速攻佔全球，更榮登香港排行榜第一位，是韓國繼《屍戰朝鮮》後第二部全球矚目的Netflix喪屍劇集。《殭屍校園》其實是改編自韓國漫畫家朱東根的人氣網絡漫畫《現在我們學校》（지금 우리 학교는），雖然劇集爆紅，卻被不少韓國網民批評與原著的情節有頗大大出入，有人更說原著漫畫比較好看，看過以下的8大差異後，不知會不會吸引到你想看一次漫畫版呢？