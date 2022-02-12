殭屍校園漫畫VS原著7大差異！班長結局完全反轉
文章來源：Madame Figaro
※以下內容涉及《殭屍校園》劇透，請斟酌瀏覽※
1｜ 病毒來源來自外太空隕石
《殭屍校園》劇集版的病毒源自科學老師李秉燦的實驗，病毒本身只是李秉燦想令其長期受到欺凌的兒子更強大，但學校的一名女生卻不幸被作為實驗的老鼠咬傷，從而引發喪屍病毒的傳播。而《殭屍校園》漫畫版的病毒則是來自「落入海中的預石」，病毒以魚類作為宿主，而李秉燦的兒子則被病毒魚身上的蠕蟲咬到，從而感染人類。
2｜戀愛情節—溫召根本沒有暗戀秀赫？
《殭屍校園》劇集版為增加可觀性而添加了不少煽情的愛情畫面，例如溫召與青山、溫召與秀赫、秀赫與南拉等等，而其實在漫畫中，主角們的愛情都是淡淡的，例如青山只在與眾人失散後才鼓起勇氣向溫召表白，秀赫和班長南拉也沒有劇集中的浪漫親吻的場面。
而溫召在劇版被不少人吐嘈像白蓮花，漫畫中溫召性格明顯比較爽朗，更加沒有暗戀秀赫，兩人只是普通同學，更加沒有如劇中對秀赫和班長互有好感而獨自神傷。
3｜ 娜延更魔女！
《殭屍校園》劇集版一直令人恨得牙癢的娜延最後醒覺，但原來漫畫中的娜延更可恨，因設計殺死景修受大家的責備出現幻覺，當同學們出去求救和老師獨處時，出現幻覺以為老師要殺她，瘋狂地勒死老師，更用廣播想求同學回去救她，最後卻被奎男殺死。
4｜ 奎男在原著更兇殘
《殭屍校園》戲集版中奎男執著於青山，不斷追逐青山希望把他殺死，但漫畫中其實奎男與青山並無交集，他追殺的其實是射箭姊姊張河莉，而且比劇集版更加兇殘血腥。
例如殺害娜延及老師等等，扯下老師的頭髮和衣服，想偽裝成老師以接近同學攻擊，而漫畫中奎男更有吃人欲望，會還把屍體切下來的殘骸掛在自己身上當作補給食物。
5｜ 半喪屍能力沒有那麼無敵
半喪屍在劇集中可以稱得上是無敵，例如不會被其實喪屍攻擊、不會死等等，尤如免疫，另外也有異於常人的聽力及生命值大增等等。但這些設定是漫畫中沒有的，而半喪屍亦會被攻擊。
6｜ 班長的結局
這個設定也是兩者最不同的，劇集版本的班長為防止自己傷害同伴而選擇離開，最後大家回到學校重遇班長，班長更告訴溫召她與數名跟她一樣的「半喪屍」一起。
而漫晝版則是政府決定向學校投放毒氣炸彈，班長當時因為處於後山的空屋所以避過一劫，班長最後配合政府成為實驗對象，八個月後與溫召等人於醫院重逢。
7｜新增角色
劇集版被網民討論得出多的，其實都是新增的角色，例如青山媽媽、未婚產子的女學生一角被批評多餘，不過其實這兩個角色都反映出作為母親的偉大，青山媽媽撐著受傷的身軀去找兒子，未婚產子的女學生把自己綁在商店門口，以免變異後會傷害親兒，這些情節都表現出偉大的母愛。
其實《殭屍校園》劇版與漫畫各有優劣，漫畫版固然細節更嚴謹和細思極恐，劇版能把殭屍襲城的驚險場面盡現眼前，看後劇版後意猶未盡，不妨腦補原著漫畫！
常見問題
殭屍校園漫畫VS原著7大差異?
以下內容涉及《殭屍校園》劇透，請斟酌瀏覽⋯⋯詳情按此