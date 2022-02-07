華燈初上｜第三季Netflix 遲上架原因為重拍？ 林心如人氣急升勁賺幾百萬
華燈初上第三季何時播？ 預告凶手將曝光！重溫8大案情整理
《華燈初上》第三季劇情在Nextflix上還未正式展開宣傳，不過第一季和第二季只相隔一個多月，其實第三季已一早完成拍攝，雖然演員人人封口，早前有消息指第三季播放日期將會在農曆年後上線，但台灣Netflix公告2月片單後，卻惹起網民暴動！其實林心如早前曾在訪問中透露風，表示第三季將會在2022年2月內上線，但Netflix公布的2月劇集片單，暫時仍未見《華燈初上》第三季消息！
《華燈初上》第三季8集｜推測預告推出日期：（不詳！）｜推測第三季上線日期：2022年3月4日（星期五）
《華燈初上》第二季8集｜預告推出日期：2021年12月10日（星期五）｜第二季上線日期：2021年12月30日（星期四）
《華燈初上》第一季8集｜預告推出日期：2021年10月20日（星期三）｜第一季上線日期：2021年11月26日（星期五）
《華燈初上》劇集早在2020年9月11日開鏡，花四個月拍攝完成，三季共24集的劇本由2017年金鐘獎編劇得主杜政哲操刀。
網友對Netflix的安排並不滿意，紛紛在《華燈初上》專頁留言向林心如放話：
人的耐心是有限的，請珍惜人們對這部片還有想看的慾望時，快上線！！
都拍完了，也後製完成，初三上映，過年大家都放假，很好衝流量、點閱率的啊！呼叫最美麗的製作人
大過年的~至少也放一下第三季預告片給大家看，不然一家人茶餘飯後都在找人吵架、比大聲靠么，放個預告片功德無量，好人一生平安~打麻將也會自摸不會放槍啊！！！
林心如早前接受TVBS訪問，對新一季仍是絕口不提：
《華燈初上》第三季延播為重拍？
由於《華燈》第三季遲遲未上架，令網民除了不斷推測「誰是兇手」的同時，又要估計「延期」的原因。結果有網民將兩大謎團連接，估計是因為大部分網民猜對結局，所以令劇組不得不將結局重拍以保持驚喜！不過，林心如亦立即作出回應，透過經理人回覆指《華燈》第三季進度已經完成，只等Netflix確認檔期。
《華燈初上》版權費值8000萬
另一方面，據香港傳媒報道指，林心如現時已將工作重心放回台灣，而林心如製作《華燈》的版權費已升值至8000萬港元，劇集的人氣更令林心如豬籠入水，近半年接拍不同產品包括電玩、保健品及電器等的代言人，幾百萬已經袋咗入袋。另一方面，林心如將再次擔任製作人，新劇《有生之年》已經進入前期階段，與此同時，林心如又再度與影帝吳慷仁合作，參演新劇《模仿犯》，據知拍擋還有金鐘視帝視后姚淳耀及柯佳嬿坐鎮，聽到到覺得忙到飛起！
《華燈初上》第三季人物名單名流出：
近期就有網友發現在《華燈》的維基百科上新增了一些在頭兩季未出現過的演員名單，當中甚至蔡依林、林志玲、林依晨、陳信宏（五月天阿信）、柯佳嬿、白安等超強陣容，而且唔止得個名，連角色介紹都有埋！
蔡依林否認演出
不過經經查證之後，發現原來這些人都是有網友故意編輯內容而做成，而且蔡依林經紀人亦已公開否認參演華燈。傳言之所以令觀眾信以為真，原因係因為原本《華燈》的卡士陣容非常強大，所以再有以上的名單亦不會感到出奇。可惜，都係空歡喜一場！
《華燈初上》第三季預告1 | 蘇馨儀到底有多少不可告人的秘密？
戲中蘇慶儀和羅雨儂從小就是好朋友，在羅雨儂（林心如）在監獄時，蘇慶儀幫忙照顧羅的兒子，但從來沒有人提起過蘇馨儀的過去。這一季將公開她複雜的原生家庭，小小年紀勾引媽媽的男朋友，被媽媽趕出門，羅雨儂一家收留了她。看似很溫柔的蘇馨儀，對著「光」裡的小姐們卻狠勁十足，一點都不留情面，得罪了不少人，到底真正的蘇馨儀是一個怎樣的人，還有什麼不可告人的秘密？
《華燈初上》第三季預告2 | 吳慷仁飾演媽媽桑「寶寶」，開「Sugar」酒店與「光」對立
吳慷仁飾演媽媽桑「寶寶」，在「光」酒店對面開了「Sugar」酒店，明著搶生意。吳慷仁每場戲都踩著高跟鞋，看似已經對女人的裝扮駕輕就熟，妖媚的眼神超有戲，把媽媽桑的角色發揮得淋漓盡致。為了這個角色，吳慷仁不僅找了變裝皇后和舞蹈老師上課，還特別學習穿高跟鞋，難怪演起來風情萬種，吳慷仁說：「演完差點覺得我是這部戲的女主角了。」
《華燈初上》第三季預告3 | 郭雪芙（愛子）跳槽「Sugar」
郭雪芙飾演的愛子原本是一個單純有義氣的大學生，性格直來直往。直到愛子與兩位老闆羅媽媽和蘇媽媽鬧翻後就變得越來越黑暗，特別是與蘇媽媽的過節，讓人將她列入兇手嫌疑名單中，愛子轉到吳慷仁的店「Sugar」上班，跟前東家對著幹，此時心中充滿著怨恨的她，壞心眼漸漸萌芽，角色被徹底黑化，與吳慷仁一起對抗「光」。
《華燈初上》第三季預告4 | 霍建華飾演黑道馬天華，出獄後找林心如報仇
霍建華在戲中飾演的無惡不作的狠角色馬天華，人稱「檜木」，上一季只出現了不到兩分鐘即引起關注，霍建華得知蘇慶儀被殺害，認定林心如是兇手，並在蘇馨儀的喪禮上恐嚇林心如：「之後我會用更高、更好的規格來辦你的喪禮。」疑似開啟了另一場腥風血雨，觀眾很期待霍建華與林心如的首次夫妻同台演對手戲，而在劇中這也將會是整部劇的重要戲分之一。
《華燈初上》第三季預告 5 | 徐若瑄飾演「瓊芳媽媽」，曾是蘇馨儀的老闆
徐若瑄飾演的「瓊芳媽媽」原來是「光」酒店的前任老闆，在羅雨儂還沒有出獄之前，「光」是她的天下。而現在「光」發生命案，還面臨倒閉危機，她為何還要出面？預告中她穿著華麗，帶著濃妝，並說出：「這個世界不可能什麼都是你的，有得到，就會有失去。」像是在向羅雨儂奪回什麼，難道是要重出江湖，拿回「光」繼續經營？
《華燈初上》第三季預告6 | 渣男亨利原來是「暖男」？
利用女友販毒、還情緒勒索女朋友的亨利，被網友封為「世紀渣男」。飾演亨利的王柏傑忍不住在日前出來為「亨利」說話，表示亨利其實是個「暖男」他說：「亨利在那個年代為了生存而去做某些事，是合情合理的選擇，我覺得他其實是個暖男，至於為什麼，大家看下去就知道了。」好，就即管今晚看看這個「暖男」是不是真的開始改邪歸正。
《華燈初上》第三季預告7 | 殺死蘇馨儀的兇手到底是誰？
警察查出死者的死因是後腦勺收到嚴重撞擊，並且警察查案發現屍體被拖了很遠，所以這個人也許很有力氣，也有可能不是一人犯案。被視為最有嫌疑的羅雨儂，被檜木處處針對，警察也首先追查羅雨儂。雖然表面上羅雨儂是最有殺人動機，但落雨儂未必會因為兩人愛上同一個男人而狠心殺害好朋友，羅雨儂在電視上公開一段與兇手的喊話：「這條人命，你注定要扛一輩子的。」似乎透露她知道了兇手另有其人…
除了羅雨儂，目前最有嫌疑的是愛子、阿季、和渣男江瀚。愛子揭穿蘇馨儀與江瀚偷情，蘇馨儀回擊將她當酒店小姐的事情告訴她媽媽，讓王愛蓮失去工作，被退學，還無家可歸。在蘇媽媽屍體被發現之前，王愛蓮曾經自己潛入蘇媽媽的家，行為十分詭異，之後失蹤了超過24小時。
另一位嫌疑人阿季應該是最痛恨蘇馨儀的，眼巴巴看著自己深愛的木村先生被蘇搶走，這對於阿季來說是極大的打擊，眼看自己快要泊到好碼頭，現在沒了。之前阿季也威脅蘇，好像知道蘇很多秘密，是嫉妒心作祟讓她狠下毒手？
江瀚是蘇馨儀很久之前就喜歡的人，無奈江瀚卻愛上自己的好朋友羅雨儂。雖然最後蘇馨儀與江瀚短暫地在一起，但最後被江拋棄，這讓蘇備受打擊，還自尋短見。在蘇被殺害之前，兩人見面時，江瀚激動得掐住了蘇的脖子，兩人到底是為何起爭執？會不會因愛成恨故意惹怒江瀚，江瀚錯手殺害了蘇？
《華燈初上》第三季預告8 | 新一季有許多大咖客串，王淨飾演蘇馨儀童年，9m88當歌女
上一季播出之後，大家對新一季的角色非常期待，希望女神舒淇來參一角，可目前還沒有舒淇的消息，只能期待她會不會在第三季會驚喜登場了。
第二季有不少大咖來客串，新生代女神王淨飾演蘇馨儀的童年，台灣R&B小天后 9m88飾演歌女，還演唱了日文歌曲。賈靜雯的老公修杰楷飾演檢察官，還有這位彩蛋人物Qma權貞妍，她曾擔任BTS、孔劉、允兒等韓星的翻譯，Qma權貞妍在劇中飾演酒店小姐。
華燈初上第二部：3套劇本走向預測｜劇透｜竟然還有案外案
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常見問題
《華燈初上》第三季的播放日期是？
《華燈初上》已確定分三部曲，每一季8集總共24集，第三季的預告上線日期，以及大結局8集播放日期如下：詳情
《華燈初上》第二季有甚麼看點？
霍建華為了支持老婆林心如而答應客串，第一季第八集蘇馨儀到監獄探班霍建華，兩人只是簡單道別，除了以「姐」「弟」相稱，無任何交代，雖然只是出現只有短短幾分鐘，隱含許多伏筆… 詳情看客串名單