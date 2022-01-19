華燈初上｜第三季演員名單流出 新角色有蔡依林、五月天仲有劉若英？

《華燈初上》第三季劇情公開！在煲劇之前，先來預習一下《華燈初上》第二季的劇情重點！：劇中兩大主角林心如和楊謹華化身日式酒店媽媽桑，帶領小姐們在歡場上賣「曖昧」，一場關於女人之間的妒忌與鬥爭越演越烈，最後發生懸疑命案。《華燈初上》第三季將揭開凶手真正身份，鳳小岳演的編劇江瀚生死未卜，最大嫌疑人林心如怎樣洗脫罪名，私生孽子吳子維長大後在90年代又會是怎模樣？疑團一一解開⋯⋯