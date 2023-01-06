《黑暗榮耀》宋慧喬破格黑化演技超有驚喜 已為第二季舖排伏筆
（以下亮點含輕微劇透，讀者自行斟酌）
《黑暗榮耀》片頭原來暗示結局
不知大家看劇時有否留意片頭？原來片頭中隱藏了不少彩蛋，象徵着宋慧喬和眾欺凌者。先是片頭中文同珢被蛇環繞，而基督教中，蛇是惡魔撒旦的化身，意味着她會如撒旦般一步一步引誘霸凌者付出代價。片頭亦有眼藥水和綠色高跟鞋的出現，眼藥水代表着有色弱的全宰寯；而綠色高跟鞋則代表文同珢、朴涎鎭、崔惠程，因為這款高跟鞋全韓國僅有幾雙，而她們都擁有，同時鞋子也暗示了朴涎鎭女兒色弱的事！
圍棋一幕暗示全劇的結局？
而片頭中看似平平無奇的圍棋一幕竟可能暗示了全劇的結局？劇中朱如炡教導文同珢圍棋時說過：「如果用一句話來定義圍棋，就是由地盤較多的人獲勝的對決，所以我們要從棋盤邊緣往中間，好好圍起自己的地，同時破壞別人的地，慢慢把中間圍起來，沈默卻猛烈！」文同珢一直都是執黑子的一方，而這一幕中，黑子比白子明顯地多。或許這正是暗示文同珢復仇的勝利！
「從現在開始，你每天宛如置身惡夢。
你激動憤懣、驚惶失措。
你攔阻不了我，也擺脫不了我。」
若無寬容，何來光榮
我的一生只為復仇而活
神聖的悲劇就此揭開序幕！
《黑暗榮耀》女主角文同珢的痛苦
宋慧喬在新劇飾演「文同珢」一角，她曾經夢想成為建築師，不過因家境貧困而夢想破滅。同時，因為家貧，她自小便受到校園暴力，被數位同班同學每天拳打腳踢、被用上捲髮器燙皮膚，甚至被他們性侵。如同在地獄中生活的女主角更得不到老師的幫助，連親母都在她最難挨的時刻離她而去，一切一切使女主角有不能磨滅的痛楚，最後不得不選擇退學，於是她決心展開一連串的復仇。
《黑暗榮耀》角色充滿黑暗 宋慧喬演技大挑戰
文同珢誓要對以前的所有加害者進行報復，要他們得到應有的報應。她一直等到加害者——朴涎鎮（林智妍 飾）的孩子上學後，成為其國小的班導師，決心就算冒生命危險也要向傷害自己的加害者及旁觀者們報仇，人生充斥着仇恨，是個相當黑暗的角色。劇集開始了5分鐘，兩位女主角就有一場打鬥場面，令人對她們的過去感到好奇，而對於宋慧喬來說，「文同珢」一角確是有很大挑戰性。
《黑暗榮耀》宋慧喬復仇地獄搵到一絲溫暖
文同珢為完成復仇之計，聘請了「姨母」姜賢南協助她；姜賢南是受家暴對待的可憐人，與文同珢有着相似的經歷，二人都有着令人心疼的過去。她們偶然的相遇，令她們在復仇的路中互相扶持大家，雖文同珢一直想跟姜賢南保持距離，但「姨母」卻讓她感受到連親母中都得不到的關心，點亮了文同珢的復仇地獄。
《黑暗榮耀》宋慧喬與小鮮肉李到晛有感情線
《黑暗榮耀》的編劇表明這非愛情主導的劇集，因此有關愛情的情節將少得可憐。李到晛在劇中飾演的「朱如炡」是一位整型外科醫生，雖然李到晛飾演宋慧喬的學長令人有點出戲，為了守護女主角文東恩，成為了幫助她復仇的劊子手，這可是復仇中的一大浪漫。為復仇而長年不讓自己感到開心之情的文同珢不讓自己與愛情有一絲接觸，但人非草木，遇上朱如炡的示好為這悲慘角色帶來一絲慰藉。
宋慧喬有兩部作品與小鮮肉談姐弟戀
宋慧喬在過往的劇集如《男朋友》、《現正分手中》，都跟年下男談着一段段熾熱的戀愛，這些姊弟戀有時容易讓人看膩，今次跟27歲的李到晛搭檔，二人差了14歲，因此還是點到即止的愛情線明智。
韓劇《黑暗榮耀》為第二季埋下五大伏筆
《黑暗榮耀》第一季共8集在2022年12月30日於Netflix獨家上線，不但劇情鋪排上已經為第二季埋下不了伏筆，而確實第二季計劃於2023年3月10日上線，劇迷高呼十分期待！
《黑暗榮耀》第二季伏筆1. 暖男男主角內心黑暗？
劇中原本的暖男男主角朱如炡竟有着殺人犯的內心，他得知文同珢的過去後，不但沒有勸她收手，反而決定要成為跳行刑舞的劊子手，問道：「要先殺誰？」。到底成為幫手的朱如炡在之後的劇情中能否得到救贖、克服內心陰影？
《黑暗榮耀》第二季伏筆2. 宰寯未作出最終的選擇
宰寯知道自己才是涎鎮女兒的生父後，就非常渴望可以照顧她，但只有涎鎮和度領離婚他才有這個機會。而在今季的第8集，同珢拉攏宰寯說：「我才是你搶奪藝帥的夥伴。」而宰寯對此番話有所動搖，但他的選擇要下一季才知道。
《黑暗榮耀》第二季伏筆3. 太平間無屍體
尹昭熙是霸凌者的受害者，同珢利用太平間的屍體，讓慏梧相信她手中有把柄。但是第八集結尾時，如炡去太平間卻發現裏面竟沒有屍體！究竟這是同珢為了利用慏梧的空話？還是被其他人搶先一步移走了？
《黑暗榮耀》第二季伏筆4.
今季中，同珢一開始想透過慏梧瓦解霸凌者們，二人談好合作之際，榠梧卻突然消失，更在前往海參威搭飛機前遇害，到底他被誰殺害？相信第二季會有答案！
《黑暗榮耀》第二季伏筆5.
同珢和阿姨賢南尚未查清涎鎮媽媽經常去的「蓮花堂」，而去蓮花堂的人幾乎都是年輕女性，她們的袋子竟出現在警察署長身邊，而那些女人則正在洗澡，似乎暗示着「蓮花堂」表面上替人算命，但實際上是轉介年輕女性給政要高官的地方。相信經常出入這個地方的涎鎮媽媽在此事件上會是個關鍵人物！
《黑暗榮耀》開播前 宋慧喬「凍齡破功」的爭議
早在《黑暗榮耀》開播前，宋慧喬為此劇宣傳時，由於臉垮的樣子在近鏡下較明顥，又在沒有修圖的情況下，因此被抨擊現老態。網民紛紛留言「有點可怕」、「認不出是她，真的太詭異了」、「感覺蘋果肌填充過了」。其實宋慧喬已非首次被抨擊老，早前跟李敏鎬出席時裝活動時，就有人指出二人明顯有很大年齡差距了。臉垮的樣子加上法令紋明顯，直言：「女神還是輸給年紀」。似乎宋慧喬每隔一陣子出席公開活動，都難敵被說老的局面。
宋慧喬已keep得相當不錯
坦白說，年過40的女人，能像宋慧喬這樣，在容貌及身型管理上維持這個水準，真的屬於極難得了。其實宋慧喬在年輕時，例如23歲時拍《浪漫滿屋》，臉蛋確實是非常水潤及充滿骨膠原。而骨膠原及水份這種東西，會因年齡增長而減少，而少了骨膠原而臉垮、有皺紋等是很正常的現象，眼皮不垮、臉蛋如二十年前一樣，那才是不正常的現象。宋慧喬在早年接受訪問時，表示自己已不喜歡照鏡，並說到：「我年輕的時候會覺得『很漂亮』，現在一到早上就會水腫，所以討厭照鏡子。」看得出她對自己的容顏要求十分高，因此已很注重保養。
宋慧喬41歲 素顏皮膚質素很好
宋慧喬在40歲時為了幫演員好友崔嬉序宣傳新發行的散文集《也許是奇跡》，以素顏的狀態拍攝支持影片。當時被指擁有水煮蛋肌的她戴上鴨舌帽、穿上T恤，外表被稱像大學生。提到護膚心得，宋慧喬稱她每天回家一定堅持把妝卸乾淨，堅持使用溫水洗臉，因為太冷或太熱的水溫會過於刺激肌膚。她習慣一星期至少敷1至2次清潔型的面膜來清潔臉部毛孔，而每晚亦會固定會敷上晚安面膜，來預防睡覺時的水分流失。她的膚質已比起很多年輕女生好了，實在是素顏也沒在怕。
宋慧喬幹練髮型會顯成熟
不要少看髮型的重要性，能否達到減齡效果，很多時候也是取決於你的髮型。年輕女團成員大多是一頭長過肩的髮型，因為這的確符合她們的年紀。而宋慧喬大部份時間都留着中長度的髮型，這的確很適合她。然而，當喬妹把頭髮剪短，在《黑暗榮耀》的肩上短髮，變得幹練之餘亦會增加成熟度。相信短髮是《黑暗榮耀》的造型之一，在劇外，宋慧喬已回復長髮look，女神再現。
宋慧喬打破年齡壓力
宋慧喬曾表示過，自己在20幾歲的時候就已經開始使用抗衰老產品，可以看得出她的確渴望在外貌上一直保持年輕。事實上，自《太陽的後裔》起，宋慧喬一直跟年輕男演員做拍檔，甚至跟宋仲基有過一段婚姻，指出被男家嫌棄年紀大，因此在年齡差異上，宋慧喬或多或少有一定壓力。而跟她同歲的韓國女星如全智賢、宋智孝，少一歲的孫藝珍等，年齡包袱相對沒宋慧喬那麼重，接受的角色也較闊。
一直被批評演太多「姐弟戀」的宋慧喬也終於在《黑暗榮耀》迎來突破，打破年齡壓力。宋慧喬似乎也看得出，屬於她的「愛情韓劇女王」時代也快結束了，因新生代美女演員多的是，如要突破，就只能拚演技了。
前夫宋仲基野心勃勃 被指「無氣度」
一個舉動就足見宋慧喬的前夫——宋仲基野心勃勃、沒有氣度？宋仲基在早前演的《財閥家的小兒子》收視其實頗不錯，但他竟在劇集播畢後才宣佈戀愛了？時間點之奇怪令人不禁懷疑他是為了轉移觀眾視點，刻意在《黑暗榮耀》開播極接近的時間公佈消息，讓人覺得宋仲基的機心實在可怕。或許有人會說這只是巧合，不是當事人的我們其實無從得之事件的事實，但無可否認的是，宋仲基的認愛消息確實對劇集帶來影響。
常見問題
韓劇《黑暗榮耀》第二季幾時有？
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宋仲基為何被批「無氣度」？
一個舉動就足見宋慧喬的前夫宋仲基野心勃勃，就在《黑暗榮耀》正式開播前，他忽然公開一個驚人消息⋯⋯按此看《黑暗榮耀》劇情劇透
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