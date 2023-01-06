《黑暗榮耀》宋慧喬破格黑化演技超有驚喜 已為第二季舖排伏筆

Netflix日前上架的韓劇《黑暗榮耀》由宋慧喬擔正女主角，搭檔小鮮肉男演員李到晛。《黑暗榮耀》並非宋慧喬常演的偶像劇劇種，角色亦非常沉重，相當考演技！而全劇只得8集，明快的故事節奏，和各演員的好演技令觀眾看得十分過癮，而且劇情上亦暗示將有第二季，令人十分期待！劇集播出後，宋慧喬更被大讚她不論演技、氣度都完勝宋仲基！