體能之巔選手｜12位熱門奪冠人選：秋成勳/車炫承/奧運金牌選手
《體能之巔》參加者1. 秋成勳｜前柔道國手
秋成勳為人熟悉，他是秋小愛的爸爸，曾經與女兒參演韓國綜藝節目《超人回來了》，現年已47歲的他是韓國的頂級武術家及前柔道國手，超強體能的他出場風勢強大到連其餘的參賽者都忍不住感歎，攝影現場更如同粉絲見面會一樣，所有人都紛紛跟他握手。其表現可是令人相當期待，亦是呼聲最高的奪冠選手之一！
《體能之巔》參加者2. 車炫承｜《單身即地獄》第一季成員
車炫承參與過《單身即地獄》第一季，其極致的身材被封「朱古力Oppa」，因而爆紅，更獲得了不少女粉絲！身為舞者和模特兒的他，曾與少女時代、BoA、T-ara合作，甚至以宣美的御用Dancer而聞名。而在首輪的搶球環節中他更展現了其超強的體能，令一眾參賽者知道這舞者絕對不容忽視！
《體能之巔》參加者3. Agent H ｜海軍特戰隊
Agent H出身於海軍特戰隊，有足足11年水中爆破戰隊經驗！其YouTube Channel展現了他異常驚人的私下訓練量，身材一等一的好之餘，長相更有着反差的斯文，就如漫畫人物一樣。他表示今次參加節目是為了挑戰自己，同時測試自己的體能水平。
《體能之巔》參加者4. 尹誠彬｜冠軍熱門冬奧金牌
只有28歲的尹誠彬最出眾的履歷絕對不得不提2018年冬奧時，他成為了亞洲第一位冰橇項目奪金的選手。其結實的骰肌加上粗壯的手臂，一出場就令其他參賽者紛紛表示要怎麼跟他比！
《體能之巔》參加者5. 南庚璡｜國家代表隊摔跤選手
又一位國家代表的選手，今年34歲的南庚璡，曾代表韓國於2014年及2018年的亞運會上奪下男子125KG組別摔跤比賽的銅牌，亦在2020年的亞洲摔跤錦標賽中奪得銅牌。他重量級的身材不禁令眾選手害怕，樣貌又與台灣歌手周杰倫有幾分相似，被譽為「摔跤版周杰倫」，在節目開頭都沒有太多鏡頭，直至第3隻1對1比賽時的表現十分亮眼。
《體能之巔》參加者6. 沈音燈｜Pilates女神
32歲的韓國健身女神沈音燈，她在IG上擁有近50萬人追蹤，其YouTube Channel亦有高達121萬追蹤人數，她的川字肌、翹臀是女生夢寐以求的身材，沈音燈可謂韓國的健美KOL！
《體能之巔》參加者7. 梁鵠善｜20年競技體操選手
這位韓國代表隊選手比先前提及的國家選手體型較為嬌小，但擁有20年競技體操選手經驗，加上在2010年亞洲錦標賽獲得金牌的他可沒有任何「輸蝕」！在第一關的掛吊比賽反而展現其優勢，畢竟競技體操有相類似的項目，但以後靠力量的比賽，他又能否撐到最後？
《體能之巔》參加者8. 金剛民、宋雅凜｜健身夫妻
金剛民、宋雅凜二人為韓國知名的健身夫妻，常常參加健美選拔。今次比賽二人以夫妻檔參加，到底可以一同堅持到最後嗎？
《體能之巔》參加者9. 趙妍週｜啦啦隊美女
除了一些以身型健美而受人關注的參賽者，亦有一幾位美貌出眾的選手！趙妍週正是其中一位，身為樂天巨人啦啦隊隊員的她長相十分甜美，一出場就受到男選手們的熱烈討論！
《體能之巔》參加者10. 黃苑玲Elaine｜混血美女
現年35歲的Elaine是個混血兒，媽媽是新加坡人，爸爸則法國mix香港。她已經在韓國住了13年，亦身兼播報員、演員、模特多職。身材嬌小的她到底又可以挨到哪一關？曾經參加過韓國戀愛真人騷《只是睡覺的關係》。
《體能之巔》參加者10.澳洲泰山
作為一名健身Youtuber的澳洲泰山，同樣在體能、爆發力以及速度上擁有不錯發揮。不過最吸睛的依然是一頭長髮。
《體能之巔》參加者11.Miracle Nelson｜黑人舞者
作為節目中的僅存的外國人，他展現出絕佳的體能。正職擁有舞者，演員等等的身份。而他亦有種「黑豹」的感覺！
《體能之巔》參加者12. 張恩實｜女子摔跤選手
作為摔跤選手的張恩實，在節目中展現出絕佳的技術，成為另一名女性的奪冠熱門！
Netflix生存實境影集《體能之巔：百人大挑戰》
來自各行各業的 100 名參賽者 究竟誰擁有「完美」體魄？