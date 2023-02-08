體能之巔選手｜12位熱門奪冠人選：秋成勳/車炫承/奧運金牌選手

《體能之巔：百人大挑戰》於1月24日農曆新年期間上架，不久就登上了熱門排行榜第二位！節目組邀請共100位不分年齡不分性別的參加者互相比拼，務求找出「最完美體格」的強者，而最終勝利者可以獲得3億韓元現金，與《魷魚遊戲》的玩法可是如出一轍，因此被封為「真人版魷魚遊戲」。參賽者中位位身材都相當吸睛，當中有不少更是韓國節目的熟悉面孔，一齊睇睇12位熱門奪冠人選！